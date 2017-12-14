При поиске аргентинской подлодки российские специалисты наткнулись на аномалии

С борта судна ВМС Аргентины «Ислас Мальвинас» российскими специалистами, на настоящий момент времени, произведено 12 погружений ТНПА «Пантера плюс» на глубины от 135 до 1050 метров, в результате которых были обнаружены и классифицированы два затонувших рыболовных траулера, скопления донных отложений и два бетонных блока

Специалисты ВМФ России, при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Пантера плюс» обследовали все точки, определенные планом первого этапа поиска подводной лодки «Сан Хуан» ВМС Аргентины, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ- говорится в сообщении.Отмечается, что после непродолжительного планового профилактического осмотра оборудования комплекса «Пантера Плюс» в порту Пуэрто-Бельграно и постановки задач, специалисты ВМФ России продолжат работу в районе поиска подводной лодки «Сан Хуан».В свою очередь, ранее прибывшее в назначенный район океанографическое исследовательское судно «Янтарь» произвело обследование ряда точек аномалий рельефа дна назначенного района штатным поисковым оборудованием, обнаружив донные возвышенности с коралловыми полями, скалистые отложения донного грунта и перепады глубин со скальным грунтом.Руководит группой специалистов ВМФ России начальник Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ капитан 1 ранга Сергей Башмаков.