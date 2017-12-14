13:37 14 декабря

При поиске аргентинской подлодки российские специалисты наткнулись на аномалии

Специалисты ВМФ России, при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Пантера плюс» обследовали все точки, определенные планом первого этапа поиска подводной лодки «Сан Хуан» ВМС Аргентины, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

При поиске аргентинской подлодки российские специалисты наткнулись на аномалии


С борта судна ВМС Аргентины «Ислас Мальвинас» российскими специалистами, на настоящий момент времени, произведено 12 погружений ТНПА «Пантера плюс» на глубины от 135 до 1050 метров, в результате которых были обнаружены и классифицированы два затонувших рыболовных траулера, скопления донных отложений и два бетонных блока
- говорится в сообщении.


Отмечается, что после непродолжительного планового профилактического осмотра оборудования комплекса «Пантера Плюс» в порту Пуэрто-Бельграно и постановки задач, специалисты ВМФ России продолжат работу в районе поиска подводной лодки «Сан Хуан».

В свою очередь, ранее прибывшее в назначенный район океанографическое исследовательское судно «Янтарь» произвело обследование ряда точек аномалий рельефа дна назначенного района штатным поисковым оборудованием, обнаружив донные возвышенности с коралловыми полями, скалистые отложения донного грунта и перепады глубин со скальным грунтом.

Руководит группой специалистов ВМФ России начальник Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ капитан 1 ранга Сергей Башмаков.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. Витас Сегодня, 11:29
    Картографируйте дно ребята, океан мало изучен.
    Витас
    1. Хагалаз Сегодня, 11:35
      Вот и я подумал тоже. Погибших жаль конечно, но и обследовать океан в потенциальном районе боевых действий официально под благовидным предлогом тоже правильно.
      Хагалаз
  2. сибиралт Сегодня, 11:30
    Если не найдут, то опыт приобретут. Интересно бы узнать, сколько там этапов запланировано?
    сибиралт
  3. san4es Сегодня, 11:34
    В свою очередь, ранее прибывшее в назначенный район океанографическое исследовательское судно «Янтарь» произвело обследование ряда точек аномалий рельефа дна назначенного района штатным поисковым оборудованием



    Автономные глубоководные аппараты (АГА) АС-37 «Русь» проекта 16810 и АС-39 «Консул» проекта 16811 разработки СПМБМ «Малахит» и постройки «Адмиралтейских верфей» на флоте уважительно относят к кораблям 3-го ранга. И есть за что. Эти небольшие, а точнее сверхмалые субмарины подводным водоизмещением около 25 т с прочным корпусом из титанового сплава и экипажем из трех человек не только способны «нырять» на глубину более 6000 м, но и работать там в течение 10-12 часов.
    san4es
  4. Yoshi Сегодня, 11:47
    Аномалии секретные? О чём заметка? Где, какие аномалии, чем характерны, как проявляются?
    Yoshi
    1. x.andvlad Сегодня, 11:54
      В свою очередь, ранее прибывшее в назначенный район океанографическое исследовательское судно «Янтарь» произвело обследование ряда точек аномалий рельефа дна назначенного района штатным поисковым оборудованием, обнаружив донные возвышенности с коралловыми полями, скалистые отложения донного грунта и перепады глубин со скальным грунтом.
      В чем аномалии в нормальном понимании? Видимо, это просто неровности?
      Но похоже в статье просто цитирован отрывок из сухого доклада о проделанной работе, в смысл которого автор особо не вникал.
      При поиске аргентинской подлодки российские специалисты наткнулись на аномалии

      Очевидно, что такие "аномалии" на дне можно найти где угодно.
      x.andvlad
    2. Anyone Сегодня, 11:58
      Вот тоже задался аналогичным вопросом. В заголовке заметки определенно не хватает слов "шок", "сенсация" и "разоблачение".
      Anyone
    3. PSih2097 Сегодня, 12:08
      Цитата: Yoshi
      Аномалии секретные?

      да так, пара-тройка набитых золотом испанских галионов... laughing
      PSih2097
  5. Дирижер Сегодня, 12:12
    А аномалии то в чем? Ихтиандр проплыл? Или причина аномалий Шило?
    Дирижер
  6. Дирижер Сегодня, 12:13
    Цитата: PSih2097
    Цитата: Yoshi
    Аномалии секретные?

    да так, пара-тройка набитых золотом испанских галионов... laughing

    Там серебро возили))
    Дирижер
  7. NKT Сегодня, 12:15
    Цитата: Yoshi
    Аномалии секретные? О чём заметка? Где, какие аномалии, чем характерны, как проявляются?


    Аномалии у тех, кто написал статью и употребил в конце термины, типа скалистые отложения донного грунта и т.д.
    NKT
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