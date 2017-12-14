В США обнародуют информацию о «дестабилизирующих действиях Ирана»
Постпред США при ООН Никки Хейли в четверг обнародует данные о «дестабилизирующих действиях Ирана» в ближневосточном регионе и за его пределами, передает РИА Новости заявление американской миссии.
Пресс-конференция Хейли должна состояться в Вашингтоне в 19:30 по московскому времени.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что администрация США готовится «публично продемонстрировать доказательства того, что Иран снабжает ракетами повстанцев-хуситов в Йемене».
По словам собеседников канала, Хейли должна представить «компоненты баллистической ракеты малой дельности, которую хуситы пустили в сторону штаб-квартиры разведывательного управления Саудовской Аравии».
Также Хейли намерена представить и другие доказательства распространения иранского оружия и «потенциального нарушения» санкций ООН.
Пресс-конференция Хейли должна состояться в Вашингтоне в 19:30 по московскому времени.
Она расскажет о том, что Иран продолжает дестабилизирующие действия на Ближнем Востоке и повсюду в мире. В ходе брифинга посол Хейли представит неопровержимые доказательства того, что Иран намеренно нарушил свои международные обязательства, что пытался, но не смог скрыть,говорится в заявлении.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что администрация США готовится «публично продемонстрировать доказательства того, что Иран снабжает ракетами повстанцев-хуситов в Йемене».
По словам собеседников канала, Хейли должна представить «компоненты баллистической ракеты малой дельности, которую хуситы пустили в сторону штаб-квартиры разведывательного управления Саудовской Аравии».
Также Хейли намерена представить и другие доказательства распространения иранского оружия и «потенциального нарушения» санкций ООН.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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