13:44 14 декабря

В США обнародуют информацию о «дестабилизирующих действиях Ирана»

Постпред США при ООН Никки Хейли в четверг обнародует данные о «дестабилизирующих действиях Ирана» в ближневосточном регионе и за его пределами, передает РИА Новости заявление американской миссии.



Пресс-конференция Хейли должна состояться в Вашингтоне в 19:30 по московскому времени.


Она расскажет о том, что Иран продолжает дестабилизирующие действия на Ближнем Востоке и повсюду в мире. В ходе брифинга посол Хейли представит неопровержимые доказательства того, что Иран намеренно нарушил свои международные обязательства, что пытался, но не смог скрыть,
говорится в заявлении.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что администрация США готовится «публично продемонстрировать доказательства того, что Иран снабжает ракетами повстанцев-хуситов в Йемене».

По словам собеседников канала, Хейли должна представить «компоненты баллистической ракеты малой дельности, которую хуситы пустили в сторону штаб-квартиры разведывательного управления Саудовской Аравии».

Также Хейли намерена представить и другие доказательства распространения иранского оружия и «потенциального нарушения» санкций ООН.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Anarchist Сегодня, 11:51
    Ну, что можно сказать -
    пробирки к бою!
    Anarchist
    1. Идущий Сегодня, 11:58
      Добрый день Александр! hi , они себя утруждать не будут , "у них есть доказательства , но они секретные"...
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 12:02
        Цитата: Идущий
        они себя утруждать не будут , "у них есть доказательства , но они секретные"...

        Полностью согласен! Очередную лапшу будут развешивать. negative
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 12:05
          Притащат , наверное , кусок ракеты , которая упала на саудитов.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 12:08
            Угу, или видео с дочерью офицера КСИР.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 12:11
              Это обязательно , без "кино" не обойтись.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 12:14
                А то! Холливуд тоже кушать любит.
                Джедай
      2. Anarchist Сегодня, 12:03
        Вся надежда на Малдера! В смысле - Малдер и Скалли нам всё рассказали... bully
        Без шуток трудно комментить сей бред! Очередной...
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 12:08
          "Наглость города берет" , но своими доводами и поступками , они опускают себя все ниже и ниже , даже можно не комментировать , они все сами покажут.
          Идущий
    2. GRF Сегодня, 12:09
      Цитата: Anarchist
      Ну, что можно сказать -
      пробирки к бою!

      А за международное подстрекательство не судят?
      GRF
  2. Teberii Сегодня, 11:53
    С логотипами Стражей Исламской Революции.
    Teberii
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:55
    По словам собеседников канала, Хейли должна представить «компоненты баллистической ракеты малой дельности, которую хуситы пустили в сторону штаб-квартиры разведывательного управления Саудовской Аравии».

    Как Педро будет трясти куском дюрали? Покажет военники бойцов Хезболлы? А главное твиты и посты в мордокниге предъявит как неопровержимые доказательства вмешательства Ирана во всё подряд laughing
    Ушлый_башкорт
    1. Чёрная вода Сегодня, 12:17
      "...военники бойцов Хезболлы..."...очень понравилось )))) спасибо )))
      Чёрная вода
  4. afrikanez Сегодня, 11:56
    Она расскажет о том, что Иран продолжает дестабилизирующие действия на Ближнем Востоке и повсюду в мире.
    Ну тогда пусть добавить о тех же действиях американцев. Так. для сравнения!
    afrikanez
  5. Homos Сегодня, 11:58
    Кажется кто-то рискует джина из ̶п̶р̶о̶б̶и̶ бутылки. А если вдруг, ну так случайно указать на дестабилизирующие действия США по нанесению и причинению демократии? Конечно может у некоторых духу не хватить, а может и терпения все это в очередной раз выслушивать от исключительной нации.
    Homos
  6. Ихрек Сегодня, 12:01
    [quote][/quote]Она расскажет о том, что Иран продолжает дестабилизирующие действия на Ближнем Востоке и повсюду в мире. В ходе брифинга посол Хейли представит неопровержимые доказательства того, что Иран намеренно нарушил свои международные обязательства, что пытался, но не смог скрыть,

    Особенно смешно звучит - "повсюду в мире"
    Ихрек
    1. To be or not to be Сегодня, 12:10
      Ничего нового не скажет. чем уже сказана на разных высших уровнях США .
      """Иран остается главным государственным спонсором терроризма, продолжая разрабатывать ракеты дальнего радиуса действия , беспокоят военные корабли США, угрожают нашим союзникам и преследуют ядерные амбиции. «Я считаю, что цель Ирана - быть правильным региональным гегемоном. Они хотят быть доминирующей державой в регионе, в этом нет никаких сомнений, и я думаю, что это то, что они преследуют ». Генерал Джозеф Вотель, США, командующий Центральным командованием США"""
      To be or not to be
      1. Кот Маркиз Сегодня, 12:18
        Забыли о главное цели Ирана из-за которой весь этот "сыр-бор"-"уничтожение Израиля" и поддержка "Хезболлы". Все остальное, по большому счету, не имеет значения...
        Кот Маркиз
        1. To be or not to be Сегодня, 12:28
          Не хохотите левую пятку..
          Каким макаром Иран может уничтожить Израиль? .
          Да и надо это Ирану.?
          Да и кто в мире ему это позволит сделать?
          Одно вести информационную войну и давить на нервы -другое перейти на военные действия. Между этими двумя действами как день и ночь
          Иран мешает определенным силам контролировать нефтеносный ближневосточный регион и морские транспортные магистрали там
          Ему бы не мешали жить и он бы никого не трогал.
          Живите в мире!!
          To be or not to be
  7. Dartys Сегодня, 12:03
    Когда этот цирк уже закончится...
    Dartys
    1. Чёрная вода Сегодня, 12:21
      у этого цирка всегда мировые гастроли ...вот сейчас до Ирана добрались клоуны , а потом опять к нам в Крым, и потом через северную корею в САР........и потом опять по кругу, в бюджете сша на 2018 гастроли уже прописаны ))))
      Чёрная вода
  8. solzh Сегодня, 13:14
    Кто-нибудь признает, на государственном уровне, США террористическим государством или нет? Сколько можно терпеть их беспредел.
    solzh
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