13:34 14 декабря

Арбитражный суд отказал Siemens в возврате газовых турбин, поставленных в Крым

Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в удовлетворении иска к структурам Ростеха - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" о возврате газовых турбин, поставленных, по утверждению германского концерна, в Крым в обход санкций Евросоюза. Суд также отказал "Технопромэкспорту" во встречном иске к Siemens.

В удовлетворении иска отказать, в удовлетворении встречного иска отказать. Стороны могут обжаловать это решение
- зачитала постановление судья. При этом представители обеих сторон сообщили журналистам, что определятся со своей позицией относительно апелляции на решение суда позже.

Арбитражный суд отказал Siemens в возврате газовых турбин, поставленных в Крым



Входящий в госкорпорацию "Ростех" "Технопромэкспорт" строит в Крыму две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт каждая - в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС по 235 МВт запланирован на май 2018 года. На крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций.
Позднее Ростех заявил, что нашел другого поставщика турбин, энергооборудование будет поставлено на полуостров со вторичного рынка. По итогам проведенного Siemens расследования концерн заявил, что все четыре турбины, поставленные в Крым, оказались его производства.

В Арбитражном суде Москвы рассматривалось два иска к структурам Ростеха. Первый иск подал германский концерн Siemens, истцом по второму делу выступало совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин".

В частности, оспаривалось два договора: первый - о поставке газотурбинных установок, заключенный в марте 2015 года между "Сименс технологии газовых турбин" и ОАО "Технопромэкспорт"; второй - о перепродаже этих турбин ООО "Технопромэкспорт" (договор заключен в октябре 2016 года). Кроме того, Siemens был намерен получить это оборудование обратно. Аналогичные требования содержались и в иске "Сименс технологии газовых турбин" к предприятиям Ростеха.

В свою очередь, ОАО и ООО "Технопромэкспорт" подали встречный иск к Siemens и "Сименс технологии газовых турбин". Глава Ростеха Сергей Чемезов считает, что решение спора между "Технопромэкспортом" и германским концерном Siemens по поставкам турбин в Крым возможно только в судебной плоскости.

Ранее представитель немецкой компании в Арбитражном суде Москвы заявил, что Siemens готов вернуть деньги, полученные за оказавшиеся в Крыму турбины, если оборудование отдадут обратно поставщику, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 21

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  1. Горный стрелок Сегодня, 12:16
    Как бы ничего удивительного. Мы что, еще и санкции должны поддерживать...
    Горный стрелок
    1. Шура пермский Сегодня, 12:17
      Сделка совершена,они о чем…
      Шура пермский
      1. maxim947 Сегодня, 12:36
        Да, сделка совершена, лишь бы проблем потом не было с гарантийным и постгарантийным обслуживанием и ремонтом, наверное соответствующие должностные лица об этом подумали)), ЗИПа - то надолго не хватит. Немцам тихой сапой замять бы эту историю, так нет, они подгоняемые пинками исключительных излишне накручивают ситуацию, во вред своей репутации.
        maxim947
        1. ZAV69 Сегодня, 12:44
          Там межремонтный период лет 5. Почему зип должен уйти?
          ZAV69
    2. Джедай Сегодня, 12:19
      Обе стороны продолжат вялое "бодалово" по этому вопросу, а там и вовсе успокоятся...
      Джедай
      1. Teberii Сегодня, 12:22
        Разобрать, скопировать и вернуть частями.
        Teberii
        1. ZAV69 Сегодня, 12:43
          А чего там копировать то ? Их же в Питере делают.
          ZAV69
      2. Идущий Сегодня, 12:23
        Ну должны же как то реагировать а вернее разыгрывать озабоченность , хотя все понимают , что лучше эту тему не муссировать , а продолжать работать.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 12:47
          Вот и будут создавать видимость вялыми действиями.
          Джедай
      3. Соломон Кейн Сегодня, 12:30
        Макс, там бадалово нет. Там немцам надо было перед своим правительством реабилитироваться и его полосатым куратором....ДолбоАмбизм дяди Сэма, по санкциям, дурно влияет на эконом.развитие Германии и все это прекрасно понимают.....
        Соломон Кейн
        1. Джедай Сегодня, 12:48
          Пусть и дальше прогибаются под США и терпят убытки.
          Джедай
      4. Paranoid50 Сегодня, 13:24
        Цитата: Джедай
        продолжат вялое "бодалово" по этому вопросу, а там и вовсе успокоятся...

        Дык,уже успокоились. Как в старом анекдоте: "Признаёте себя виновным? - Нет. - Ну,на "нет" и суда нет..." Для этого и встречный иск замутили. Сейчас как бы и не обидно никому, все при своих остались...кроме матрасов и укропов.
        Paranoid50
        1. Джедай Сегодня, 13:27
          Но создать видимость "тёрок" для успокоения звёздно-полосатых надо, так что пусть пошебуршат. wink
          Джедай
    3. Соломон Кейн Сегодня, 12:23
      Красиво немцы ушли из-под удара....
      Суд решил - До свидос! Мы(немцы) не при делах....
      Что сказать: на каждую Западную санкцию найдется решение арбитражного суда Москвы....
      Прецедент есть, а это главное....
      Соломон Кейн
      1. Идущий Сегодня, 12:55
        Спектакль зачетный lol
        Идущий
    4. сибиралт Сегодня, 12:31
      Решение арбитражного суда Сименсу на руку. Возврат турбин - не его инициатива. Известную фирму "нагнули" американские санкции.
      сибиралт
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:32
        Сибирь- зачет!!! good hi
        Соломон Кейн
  2. Фрол 7525 Сегодня, 12:17
    good Правильно-их надо бить их же оружием!Судами!На каждую хитрую .... найдётся ... БОЛЬШОЙ! laughing
    Фрол 7525
  3. assa67 Сегодня, 12:27
    иногда бюрократия даже полезна-затопим лабусов бумажками! laughing
    Цитата: Джедай
    Обе стороны продолжат вялое "бодалово" по этому вопросу, а там и вовсе успокоятся...
    assa67
  4. demo Сегодня, 12:29
    Немцы с облегчением вздохнули!
    А вдруг бы взяли и предложили эти турбины забрать. Куда их девать? А теперь на руках есть решение российского суда. Все. Попка прикрыта. От санкций.
    demo
  5. ButchCassidy Сегодня, 13:33
    Да это просто спектакль, позволяющий Сименс сохранить лицо перед своими и не нарваться на внутренние санкции.
    ButchCassidy
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