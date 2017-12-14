Арбитражный суд отказал Siemens в возврате газовых турбин, поставленных в Крым

В удовлетворении иска отказать, в удовлетворении встречного иска отказать. Стороны могут обжаловать это решение

Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в удовлетворении иска к структурам Ростеха - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" о возврате газовых турбин, поставленных, по утверждению германского концерна, в Крым в обход санкций Евросоюза. Суд также отказал "Технопромэкспорту" во встречном иске к Siemens.- зачитала постановление судья. При этом представители обеих сторон сообщили журналистам, что определятся со своей позицией относительно апелляции на решение суда позже.Входящий в госкорпорацию "Ростех" "Технопромэкспорт" строит в Крыму две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт каждая - в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС по 235 МВт запланирован на май 2018 года. На крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций.Позднее Ростех заявил, что нашел другого поставщика турбин, энергооборудование будет поставлено на полуостров со вторичного рынка. По итогам проведенного Siemens расследования концерн заявил, что все четыре турбины, поставленные в Крым, оказались его производства.В Арбитражном суде Москвы рассматривалось два иска к структурам Ростеха. Первый иск подал германский концерн Siemens, истцом по второму делу выступало совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин".В частности, оспаривалось два договора: первый - о поставке газотурбинных установок, заключенный в марте 2015 года между "Сименс технологии газовых турбин" и ОАО "Технопромэкспорт"; второй - о перепродаже этих турбин ООО "Технопромэкспорт" (договор заключен в октябре 2016 года). Кроме того, Siemens был намерен получить это оборудование обратно. Аналогичные требования содержались и в иске "Сименс технологии газовых турбин" к предприятиям Ростеха.В свою очередь, ОАО и ООО "Технопромэкспорт" подали встречный иск к Siemens и "Сименс технологии газовых турбин". Глава Ростеха Сергей Чемезов считает, что решение спора между "Технопромэкспортом" и германским концерном Siemens по поставкам турбин в Крым возможно только в судебной плоскости.Ранее представитель немецкой компании в Арбитражном суде Москвы заявил, что Siemens готов вернуть деньги, полученные за оказавшиеся в Крыму турбины, если оборудование отдадут обратно поставщику, передает ТАСС