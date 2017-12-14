Пресс-конференция началась. Путин, не бай-бай, Путин - бабай...

Пресс-конференция вызывает интерес, и интерес огромный. Несмотря на то, что Путин заявил о том, что будет баллотироваться, но большинство вопросов будет носить электоральный характер.

Предлагая не выступать мне с моим большим монологом, а начать именно с ваших вопросов.

Владимир Владимирович, зачем вы идёте на выборы? Каковы Ваши цели, какой будет Россия в конце Вашего президентского срока.

Россия должна быть современной, экономика - гибкой, производительность труда должна возрастить. Главное - сосредоточить внимание власти и общества - это вопросы развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это должно быть нацелено на повышение доходов граждан.

Вам самому не скучно из-за того, что у Вас нет конкурентов на выборах? Ведь у других кандидатов поддержка на уровне статистической погрешности.

А давайте Ваш вопрос объединим с вопросом девушки, на плакате которой написано: "Путин, бай-бай".

Не мне же самому себе конкурентов воспитывать. Но наша политическая и экономическая среда должны быть конкурентоспособны. Почему оппозиционеры не составляют конкуренции власти. У нас сложилась специфика за последние десятилетия. Молодёжь не знает, что было ранее, не с чем сравнить то, что есть теперь. У нас ВВП выросло на 75% с 2000, промпроизводство - на 70%, перерабатывающая отрасль - 60-70%. В результате кризиса реальная зарплата припала, но с 2000 года реальная зарплата выросла в 3,5 раза, материнская смертность сократилась почти в 4 раза. Есть много проблем, но мы переломили основные из них. Будут приняты дополнительные меры. Средняя продолжительность жизни 65,3, сейчас за 71. Мы жили почти 10 лет в условиях гражданской войны. Посмотрите, какая сейчас у нас армия. Резервы страны выросли в 30 раз.

Началась 13-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На неё аккредитовано более 1600 журналистов, включая журналистов из зарубежных изданий и телеканалов. Проходит мероприятие в Центре международной торговли .Перед началом мероприятия пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал пресс-конференцию:По словам Дмитрия Пескова, наиболее активными на пресс-конференциях выступают журналисты из таких стран как Япония, Китай, США и Германия.Владимир Путин:Первый вопрос задаёт "Говорит Москва":Президент:"Лайф Ньюс":Владимир Путин:Далее выяснилось, что на плакате было написано "Путин бабай" - дедушка Путин (по-татарски), о чём сообщила сама девушка.Путин:Оппозиция должна не только шуметь на площадях и говорить об антинародном режиме, важно что-то предложить.