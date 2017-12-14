13:33 14 декабря

Пресс-конференция началась. Путин, не бай-бай, Путин - бабай...

Началась 13-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На неё аккредитовано более 1600 журналистов, включая журналистов из зарубежных изданий и телеканалов. Проходит мероприятие в Центре международной торговли .

Пресс-конференция началась. Путин, не бай-бай, Путин - бабай...


Перед началом мероприятия пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал пресс-конференцию:


Пресс-конференция вызывает интерес, и интерес огромный. Несмотря на то, что Путин заявил о том, что будет баллотироваться, но большинство вопросов будет носить электоральный характер.


По словам Дмитрия Пескова, наиболее активными на пресс-конференциях выступают журналисты из таких стран как Япония, Китай, США и Германия.

Владимир Путин:
Предлагая не выступать мне с моим большим монологом, а начать именно с ваших вопросов.


Первый вопрос задаёт "Говорит Москва":
Владимир Владимирович, зачем вы идёте на выборы? Каковы Ваши цели, какой будет Россия в конце Вашего президентского срока.


Президент:
Россия должна быть современной, экономика - гибкой, производительность труда должна возрастить. Главное - сосредоточить внимание власти и общества - это вопросы развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это должно быть нацелено на повышение доходов граждан.


"Лайф Ньюс":
Вам самому не скучно из-за того, что у Вас нет конкурентов на выборах? Ведь у других кандидатов поддержка на уровне статистической погрешности.


Владимир Путин:
А давайте Ваш вопрос объединим с вопросом девушки, на плакате которой написано: "Путин, бай-бай".


Далее выяснилось, что на плакате было написано "Путин бабай" - дедушка Путин (по-татарски), о чём сообщила сама девушка.

Путин:
Не мне же самому себе конкурентов воспитывать. Но наша политическая и экономическая среда должны быть конкурентоспособны. Почему оппозиционеры не составляют конкуренции власти. У нас сложилась специфика за последние десятилетия. Молодёжь не знает, что было ранее, не с чем сравнить то, что есть теперь. У нас ВВП выросло на 75% с 2000, промпроизводство - на 70%, перерабатывающая отрасль - 60-70%. В результате кризиса реальная зарплата припала, но с 2000 года реальная зарплата выросла в 3,5 раза, материнская смертность сократилась почти в 4 раза. Есть много проблем, но мы переломили основные из них. Будут приняты дополнительные меры. Средняя продолжительность жизни 65,3, сейчас за 71. Мы жили почти 10 лет в условиях гражданской войны. Посмотрите, какая сейчас у нас армия. Резервы страны выросли в 30 раз.


Оппозиция должна не только шуметь на площадях и говорить об антинародном режиме, важно что-то предложить.

Использованы фотографии: Россия 1
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. сибиралт Сегодня, 12:24
    Если у татар "бабай" - добрый дедушка, то русских детей бабаем пугали. laughing
    Двусмысленный плакатик у журналистки, однако.
    сибиралт
    1. Стропорез Сегодня, 12:35
      Цитата: сибиралт
      Если у татар "бабай" - добрый дедушка, то русских детей бабаем пугали.

      Меня тоже порадовало))))) laughing
      Стропорез
    2. Венд Сегодня, 13:11
      Почему оппозиционеры не составляют конкуренции власти.
      Потому что оппозиция по традиции опирается на западный капитал или пиар, а не на российских граждан.
      Венд
    3. Berkut24 Сегодня, 13:27
      Бабай у татар - это ночной дух, дедушка. Что-то типа Домового. Сказочное существо.
      Berkut24
  2. Teberii Сегодня, 12:26
    А кто-то говорил что дебатов не будет?
    Teberii
    1. Фрол 7525 Сегодня, 12:34
      А какие с ним дебаты могут быть?
      Больше всё равно не скажет нам ничего нового,разве что Димон опять подтяфкнет со-своим крылатым "вы держитесь",так это мы и без них знаем,что надеяться только на себя надо. request
      Фрол 7525
    2. Стропорез Сегодня, 12:37
      Цитата: Teberii
      А кто-то говорил что дебатов не будет?

      Ну дык, самому с собой поговорить всегда приятно. wassat
      Стропорез
      1. tchoni Сегодня, 13:02
        Анекдот из жизни:
        Один знакомый в советском розовом детстве жил в Казани (папа военный и все такое). Играют в прятки вместе русские и татары (дети особо не рабирают национальностей). Кто то из русских кричит: прячемся , бабай идет! Татарчата так недоуменно на него глядят : да откуда? бабай до 5 на работе....
        tchoni
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:27
    Да нормальный он дядька. Просто замечательный. Ну с кем его сравнивать?
    Горный стрелок
    1. Комментарий был удален.
    2. НасРать Сегодня, 12:31
      Цитата: Горный стрелок
      Да нормальный он дядька. Просто замечательный. Ну с кем его сравнивать?

      НасРать
    3. To be or not to be Сегодня, 12:31
      Я не помню, чтобы так проводили конференции президенты США и Запада ,на которых можно было бы задавать им любые вопросы и они бы на них отвечали полно -как президент РФ
      To be or not to be
      1. Gamer Сегодня, 12:43
        Я не помню, чтобы так проводили конференции президенты США и Запада


        а зачем им цирк? поди бабушки заграничные не жалуются на то что крыша протекает и никому, кроме Президента с этим не справиться

        Gamer
        1. To be or not to be Сегодня, 12:58
          Gamer, Сказать то что хотели .?
          To be or not to be
          1. Стропорез Сегодня, 13:07
            Цитата: To be or not to be
            Сказать то что хотели .?

            А что тут ещё скажешь..., только за эбн-центр поблагодарить осталось.
            А так у нас всё хаарашо!
            Стропорез
    4. BerBer Сегодня, 12:38
      Я лично не спорю, но хотелось бы отметить, что элитариев поприжал бы, был бы лучше.
      BerBer
      1. To be or not to be Сегодня, 12:48
        Начата с вопроса о ГОСУДАРСТВЕ .Тон задан на следующий срок-внутренние проблемы России ,что сейчас стало наиболее актуально
        Сильное государство-сильное гражданское общество , лучшая жизнь простых людей.
        To be or not to be
      2. sa-ag Сегодня, 12:58
        Цитата: BerBer
        Я лично не спорю, но хотелось бы отметить, что элитариев поприжал бы, был бы лучше.

        Вы манкируете просмотрами сами знаете чего, уже поднимался этот вопрос и ответ был даден на века вперед:"Не с кем работать будет!":-)
        sa-ag
  4. demo Сегодня, 12:27
    По словам Дмитрия Пескова, наиболее активными на пресс-конференциях выступают журналисты из таких стран как Япония, Китай, США и Германия.

    Модераторы!
    Журналист из ЯпониИ!, ГерманиИ! КитаЯ! Ну и США.
    Склонение, однако.
    demo
    1. Володин Сегодня, 12:44
      Уважаемый читатель! Перечитайте предложение в тексте. О каких склонениях здесь Вы говорите? Будьте внимательнее при прочтении.
      Володин
      1. Тралл Сегодня, 13:04
        Цитата: Володин
        Уважаемый читатель

        Он, скорее, писатель smile
        Тралл
    2. Стропорез Сегодня, 12:51
      Аха-ха ,Псков поближе к Арктике wassat laughing
      Стропорез
  5. Александр War Сегодня, 12:31
    Видео трансляции
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 12:36
      Видео трансляции
      Александр War
  6. Ханжа Сегодня, 12:35
    Бабай(ка)-дед(уля,-ушка).
    Жена брата-коренная москвичка, переменилась в лице, когда узнала значение слова "бабайка" laughing .
    А вообще, побольше бы таких бабаев в верхах... мечты...
    Ханжа
  7. Лесс Сегодня, 12:40
    Оппозиция должна не только шуметь на площадях и говорить об антинародном режиме, важно что-то предложить.
    А нечего им предложить, только и могут что шуметь.
    Лесс
  8. To be or not to be Сегодня, 12:40
    Первый вопрос от радиостанции «Говорит Москва»
    Символично!!
    ""Внимание ,говорит Москва!!""
    To be or not to be
  9. astronom1973n Сегодня, 12:51
    Оппозиция должна не только шуметь на площадях и говорить об антинародном режиме, важно что-то предложить.
    Золотые слова!!!!!!!!!
    astronom1973n
  10. Кот Маркиз Сегодня, 13:01
    Средняя продолжительность жизни 65,3, сейчас за 71

    Ну, надо же чем-то оправдать готовящееся повышение пенсионного возраста...
    Резервы страны выросли в 30 раз.

    Да, ну? А деньги на лечение больных детей собирают с народа по-подписке... И отчего это переход на "частично" платную медицину и образование? А-а-а! Понял! Наверное из-за этого:
    с 2000 года реальная зарплата выросла в 3,5 раза,
    wink
    Учитесь как надо создавать фразы-и чтобы себя похвалить и возможные вопросы отмести... smile
    Кот Маркиз
  11. Radikal Сегодня, 13:01
    Цитата: astronom1973n
    Оппозиция должна не только шуметь на площадях и говорить об антинародном режиме, важно что-то предложить.
    Золотые слова!!!!!!!!!

    Хотелось бы сказать грубее, но Он лукавит... lol
    Radikal
  12. gafarovsafar Сегодня, 13:05
    так думаю нынче ситуация выглядит как в екатериниские времена.Екатерина хоть и называлась великой но по сути была выразителем интересов тех классов которые её на престол посадили.Единственно что разрешили ей это двигать вперёд дела империи,что ей прекрасно удалось и её нарекли за это великой.Но элиту она сломить была не в силах хоть и была абсолютным монархом.Пользуясь таким положением элита в свою очередь выжимала в свою пользу всё что возможно из России кидая куски государству в лице монархии для великих дел.Что видим сейчас ?Да то же самое.Возвели на престол нужного царя .Этот "император" и урвать разрешает и дела государства продвигает вперёд Капитализм с русской спецификой в полном рассвете .Одна отрада только сами воруют и другим разрешают во избежание революций и то хлеб
    gafarovsafar
  13. LPD17 Сегодня, 13:08
    бай, бай
    bye bye

    ....век прошел...
    его поезд на тех же рельсах что и поезд Ники II....
    тот тоже очень ГЕНЕРАЛАМ СВОИМ верил
    и встретит его новый Рузский...
    и снова повторение..к сожалению..
    Ники, Рузский,Псков....... ....
    LPD17
Картина дня