Швеция возвращает войска на Готланд

На шведский остров Готланд вновь возвращаются войска. Как сообщает Associated Press, Минобороны Швеции объявило о создании армейского полка, который будет базироваться на острове.Министр обороны Швеции Петер Хульквист сообщил, что решение было принято в связи с «ухудшением ситуации в сфере безопасности» в регионе Балтийского моря, где Россия увеличила военные операции после аннексии Крыма в 2014 году и начала конфликта в Украине, в котором участвуют сепаратисты при поддержке РФНа острове Готланд постоянно проживает 58 000 человек, кроме того, он является популярным местом отдыха и активно посещается туристами. Впервые пехотный полк был размещён на Готланде в 1886 году, а в 2005 году Минобороны Швеции ликвидировало островной гарнизон. По словам министра, подразделение из 350 солдат, будет базироваться в Висбю — главном городе острова. Вскоре он будет усилен бронетехникой, а в следующем году приступит к выполнению военных задач.