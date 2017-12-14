13:38 14 декабря

Швеция возвращает войска на Готланд

На шведский остров Готланд вновь возвращаются войска. Как сообщает Associated Press, Минобороны Швеции объявило о создании армейского полка, который будет базироваться на острове.

Швеция возвращает войска на Готланд


Министр обороны Швеции Петер Хульквист сообщил, что решение было принято в связи с «ухудшением ситуации в сфере безопасности» в регионе Балтийского моря, где Россия увеличила военные операции после аннексии Крыма в 2014 году и начала конфликта в Украине, в котором участвуют сепаратисты при поддержке РФ


На острове Готланд постоянно проживает 58 000 человек, кроме того, он является популярным местом отдыха и активно посещается туристами. Впервые пехотный полк был размещён на Готланде в 1886 году, а в 2005 году Минобороны Швеции ликвидировало островной гарнизон. По словам министра, подразделение из 350 солдат, будет базироваться в Висбю — главном городе острова. Вскоре он будет усилен бронетехникой, а в следующем году приступит к выполнению военных задач.

Использованы фотографии: defensenews.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 12:56
    У шведов опять даже вю..Напомнить надо чем для них кончалось бодание с Россией?
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 13:01
      То ли плоховато у Шведов с историей, то ли вся "надёжа" на США. lol
      Джедай
      1. san4es Сегодня, 13:08
        Цитата: Джедай
        То ли плоховато у Шведов с историей, lol

        san4es
        1. Идущий Сегодня, 13:14
          Цитата: Джедай
          То ли плоховато у Шведов с историей, то ли вся "надёжа" на США. lol


          Так США и подтолкнули их к этому.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 13:28
            Это и ежу понятно: наобещали семь вёрст до небес, а шведы и повелись как ослик за морковкой.
            Джедай
      2. solzh Сегодня, 13:23
        Не, с историей у шведов норм, у них с паматью проблема
        solzh
    2. сибиралт Сегодня, 13:04
      Не думаю, что шведы с радостью примут у себя американский "туристический" полк. lol Это им не Кемская волость.
      сибиралт
      1. voyaka uh Сегодня, 13:10
        "у себя американский "туристический" полк"////

        Почему американский? belay Свой - шведский - полк.
        voyaka uh
        1. Варяг_0711 Сегодня, 13:26
          voyaka uh Сегодня, 13:10 ↑ Новый
          Свой - шведский - полк.
          Ну во-первых, вот это не полк.
          По словам министра, подразделение из 350 солдат, будет базироваться в Висбю — главном городе острова. Вскоре он будет усилен бронетехникой, а в следующем году приступит к выполнению военных задач.
          Это батальон максимум. Хотя я не знаю, может в Швеции полки такого размера.
          Во-вторых, то что он шведский не говорит о том, что он не будет петь под американскую дудку, точно так же как и ваша страна.

          А вообще шведам не мешало бы вспомнить историю. А точнее чем кончались все их попытки бодаться с Россией. Или у них лишние территории появились? Может они решили, что Готланд для них лишний? Ну тогда да, пусть размещают. Возникает только один вопрос, как долго смогут продержаться эти "бравые" шведские вояки в количестве аж 350 штук в условиях реального конфликта с Россией?
          Варяг_0711
  2. Alexey RA Сегодня, 12:57
    Как сообщает Associated Press, Минобороны Швеции объявило о создании армейского полка, который будет базироваться на острове.
    По словам министра, подразделение из 350 солдат, будет базироваться в Висбю — главном городе острова.

    Полк. 350 человек.
    Боюсь даже представить себе шведские роты и взводы. smile
    Alexey RA
    1. Фрол 7525 Сегодня, 13:09
      А у нас лучше?Из полсотни срочников на-1 борт полагавшихся,еле по-паре десятков наскребли на дивизионные борта(мы потом заемучались взаимозаменяемость проявлять,эт когда за себя и за того парня laughing ),и то из тех,кто в стройбат ехал.Правда,давно это было,сейчас,может,по-другому всё...
      Фрол 7525
      1. Alexey RA Сегодня, 13:21
        Цитата: Фрол 7525
        Правда,давно это было,сейчас,может,по-другому всё...

        Дык... ещё в 080808 умудрялись воевать взводами по 20 человек. А в формально авиполках зачастую в воздух могла подняться одна эскадрилья. Короче, ситуация напоминала известное письмо Слащева-Крымского:
        Приехав в войска, я застал 256 штыков, 28 орудий и при них 2 штаба дивизии и 1 штаб корпуса, укомплектованных полностью!

        Собственно, "мебельная реформа" армии с сокращением и переформированием частей и соединений должна была в том числе повысить количество "активных штыков" в соединениях.
        Alexey RA
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:08
    У них полк - 350 бойцов? А дивизмя тогда какая? laughing
    Фигня какая - они как вообще собираются защищать остров? Или это просто шутейные?
    Горный стрелок
Картина дня