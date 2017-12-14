13:39 14 декабря

В Британии объявили о завершении первого этапа испытаний гиперзвукового аппарата

Британский концерн BAE Systems совместно с Манчестерским университетом объявили об успешном завершении первого этапа летных испытаний перспективного гиперзвукового аппарата Magma Concept, сообщает Взгляд со ссылкой на газету Daily Mail.

В Британии объявили о завершении первого этапа испытаний гиперзвукового аппарата


«В будущем беспилотные летательные аппараты станут еще более смертоносным оружием благодаря новой технологии "Безвоздушного полета" (Flapless flight), которая сделает их легче, быстрее и малозаметнее», – пишет газета.


Так, в летательном аппарате на смену сложным механическим закрылкам «пришла передовая система управления, которая будет использовать уникальный механизм "безвоздушного полета" для маневрирования самолета, обеспечивая судну незаметность».

Отмечается, что решение этой проблемы может привести к улучшению управляемости, а также «снизить вес летательного аппарата и расходы на его техническое обслуживание, что позволит в будущем создавать более эффективные самолеты как в военной, так и в гражданской сфере».

Технологии, которые мы разрабатываем с Манчестерским университетом, позволят проектировать более дешевые, высокопроизводительные самолеты следующего поколения,
сказал инженер-разработчик Клайд Уорсоп.

Наши инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы приводят к непрерывному технологическому совершенствованию наших передовых военных самолетов, а также гарантируют аэрокосмической промышленности Великобритании технологическое лидерство и наличие необходимых компетенций в проектировании и строительстве самолетов будущего,
добавил он.

Две новые технологии, которые будут испытаны с помощью реактивного беспилотника, – это управление циркуляцией крыла (Wing Circulation Control, WCC) и жидкостный вектор тяги (Fluidic Thrust Vectoring, FTV).

WCC получает воздух от авиационного двигателя и выдувает его на сверхзвуковой скорости через заднюю кромку крыла, обеспечивая контроль над воздушным судном. В свою очередь FTV использует продутый воздух для отклонения выхлопных газов, позволяя изменить направление воздушного судна.

По данным газеты, «дальнейшие летные испытания, конечной целью которых является выполнение аппаратом полета без каких-либо движущихся поверхностей крыла или хвостового оперения, запланированы на ближайшие месяцы».

Использованы фотографии: http://gadget-today.ru
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Комментарии 9

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  1. Джедай Сегодня, 13:06
    Британский концерн BAE Systems совместно с Манчестерским университетом объявили об успешном завершении первого этапа летных испытаний перспективного гиперзвукового аппарата Magma Concept

    Ну поглядим дальше, что там британские учёные сваяли. wassat
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 13:22
      Такое впечатление , что это вброс для втягивания России в гонку.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 13:24
        Скорее показуха что Мелкобритания тоже не щи лаптем хлебает.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 13:28
          Или два в одном.
          Идущий
  2. sa-ag Сегодня, 13:08
    у кого технический английский, а то жидкостный вектор тяги как то в тупик ставит:-)
    sa-ag
    1. san4es Сегодня, 13:23
      Цитата: sa-ag
      ...жидкостный вектор тяги как то в тупик ставит:-)

      ..."Отклоняемый вектор тяги", хотят сказать
      san4es
  3. devis Сегодня, 13:13
    Цитата: sa-ag
    у кого технический английский, а то жидкостный вектор тяги как то в тупик ставит:-)

    Они и сами в тупике от того ,что " газета пишет".
    Но ёжики лапше рады,кто то пальцы поколол.
    devis
  4. Berkut24 Сегодня, 13:20
    Американцы уткнулись в проблему плазмы и, соответственно, в проблему управления аппаратом на гиперзвуковых скоростях. Англичане, похоже, до этой проблемы еще не дошли.
    WCC получает воздух от авиационного двигателя и выдувает его на сверхзвуковой скорости через заднюю кромку крыла

    Как-то и насчет гиперзвука у меня сомнения. Гиперзвук выдаёт прямоточный двигатель, тут, судя по всему, им и близко не пахнет. С таким "гулянием" потока воздуха по полостям в крыльях дай Бог чтобы выйти на сверхзвук. На гиперзвуке крылья практически в принципе не нужны - это лишнее сопротивление. Крылом служит поверхность корпуса аппарата. Для управляемости "снарядом" добавляют подруливающие поверхности с минимальной площадью.
    В общем, опять "британские учёные" поведали через "британские СМИ".
    Berkut24
  5. баклан Сегодня, 13:24
    Судя по картинке, испытания можно не продолжать... laughing
    баклан
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