В Британии объявили о завершении первого этапа испытаний гиперзвукового аппарата

Технологии, которые мы разрабатываем с Манчестерским университетом, позволят проектировать более дешевые, высокопроизводительные самолеты следующего поколения,

Наши инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы приводят к непрерывному технологическому совершенствованию наших передовых военных самолетов, а также гарантируют аэрокосмической промышленности Великобритании технологическое лидерство и наличие необходимых компетенций в проектировании и строительстве самолетов будущего,