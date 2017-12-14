В Британии объявили о завершении первого этапа испытаний гиперзвукового аппарата
Британский концерн BAE Systems совместно с Манчестерским университетом объявили об успешном завершении первого этапа летных испытаний перспективного гиперзвукового аппарата Magma Concept, сообщает Взгляд со ссылкой на газету Daily Mail.
«В будущем беспилотные летательные аппараты станут еще более смертоносным оружием благодаря новой технологии "Безвоздушного полета" (Flapless flight), которая сделает их легче, быстрее и малозаметнее», – пишет газета.
Так, в летательном аппарате на смену сложным механическим закрылкам «пришла передовая система управления, которая будет использовать уникальный механизм "безвоздушного полета" для маневрирования самолета, обеспечивая судну незаметность».
Отмечается, что решение этой проблемы может привести к улучшению управляемости, а также «снизить вес летательного аппарата и расходы на его техническое обслуживание, что позволит в будущем создавать более эффективные самолеты как в военной, так и в гражданской сфере».
Две новые технологии, которые будут испытаны с помощью реактивного беспилотника, – это управление циркуляцией крыла (Wing Circulation Control, WCC) и жидкостный вектор тяги (Fluidic Thrust Vectoring, FTV).
WCC получает воздух от авиационного двигателя и выдувает его на сверхзвуковой скорости через заднюю кромку крыла, обеспечивая контроль над воздушным судном. В свою очередь FTV использует продутый воздух для отклонения выхлопных газов, позволяя изменить направление воздушного судна.
По данным газеты, «дальнейшие летные испытания, конечной целью которых является выполнение аппаратом полета без каких-либо движущихся поверхностей крыла или хвостового оперения, запланированы на ближайшие месяцы».
«В будущем беспилотные летательные аппараты станут еще более смертоносным оружием благодаря новой технологии "Безвоздушного полета" (Flapless flight), которая сделает их легче, быстрее и малозаметнее», – пишет газета.
Так, в летательном аппарате на смену сложным механическим закрылкам «пришла передовая система управления, которая будет использовать уникальный механизм "безвоздушного полета" для маневрирования самолета, обеспечивая судну незаметность».
Отмечается, что решение этой проблемы может привести к улучшению управляемости, а также «снизить вес летательного аппарата и расходы на его техническое обслуживание, что позволит в будущем создавать более эффективные самолеты как в военной, так и в гражданской сфере».
Технологии, которые мы разрабатываем с Манчестерским университетом, позволят проектировать более дешевые, высокопроизводительные самолеты следующего поколения,сказал инженер-разработчик Клайд Уорсоп.
Наши инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы приводят к непрерывному технологическому совершенствованию наших передовых военных самолетов, а также гарантируют аэрокосмической промышленности Великобритании технологическое лидерство и наличие необходимых компетенций в проектировании и строительстве самолетов будущего,добавил он.
Две новые технологии, которые будут испытаны с помощью реактивного беспилотника, – это управление циркуляцией крыла (Wing Circulation Control, WCC) и жидкостный вектор тяги (Fluidic Thrust Vectoring, FTV).
WCC получает воздух от авиационного двигателя и выдувает его на сверхзвуковой скорости через заднюю кромку крыла, обеспечивая контроль над воздушным судном. В свою очередь FTV использует продутый воздух для отклонения выхлопных газов, позволяя изменить направление воздушного судна.
По данным газеты, «дальнейшие летные испытания, конечной целью которых является выполнение аппаратом полета без каких-либо движущихся поверхностей крыла или хвостового оперения, запланированы на ближайшие месяцы».
Использованы фотографии: http://gadget-today.ru
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