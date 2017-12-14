13:37 14 декабря

Президент: Мы не собираемся втягиваться в гонку вооружений

"Первый канал":
Вы издали пакет указ, которые известны как «майские». Журналисты об этом много говорили, губернаторы часто вздрагивали. Какую оценку Вы поставите за исполнение майских указов.


Президент: Мы не собираемся втягиваться в гонку вооружений


Путин:

Тогда многие заговорили, что те указы невыполнимы, что их полное исполнение потянет экономику вниз. Примерно 93-94% заявленных цифр исполнено. Это касается и уровня зарплат в бюджетной сфере. В 2018 году, думаю, все эти цифры, содержащиеся в указах, будут исполнены. Практически решена задача по обеспеченности детей местами в детских садах. В целом майские указы выполняются удовлетворительно.


Сергей Брилёв (телеканал "Россия1"):
До нынешнего обострения международных отношений начался крошится фундамент - ПРО, Договор РСМД. Выживет ли договор СНВ-3? Если нет, то не придётся ли поднимать военные расходы в России так, что это нанесёт ущерб гражданам.


Владимир Путин:
Идёт пропагандистская работа по выходу США из ДРСМД. Они поставили системы ПРО в Румынии. Они сняли системы "Иджис" с моря и поставили их на сушу. Там противоракеты достаточно заменить на ракеты (для нападения). Но мы ниоткуда выходить не собираемся. Если США выйдут из СНВ-3, то это нанесёт удар по безопасности. Но мы будем действовать так, что обеспечим свою безопасность без гонки вооружений.

Военные расходы не связаны с расходами на социальную сферу. На 2018 военные расходы предусмотрены в размере 2,8 трлн рублей. Это до 2,8% ВВП. В США сейчас уже подписан закон о военных расходах на 700 млрд долларов при наших 46. Наша страна может себе позволить такие расходы?

Есть шутка: Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. А есть ещё шутка:
Отец-офицер спрашивает у сына: сынок, а где мой кортик. Сын: Пап, я его у соседского мальчишки выменял на часы. Отец:
Вот придут к нам бандиты, меня убьют, маму убьют, старшую сестру изнасилуют, а ты выйдешь и скажешь: "Добрый вечер, московское время 18 часов 30 минут".

Использованы фотографии: Россия24
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Комментарии 13

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:08
    Вот у меня вопрос, где обещанные 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест?
    Аристарх Людвигович
    1. Svarog Сегодня, 13:10
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Где обещанные 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест?

      все вопросы какие то шлифованные задают.. да и на них гарант что то не уверенно отвечает.. на пенсию бы ему, а он от галеры оторваться не может. Тяжкий труд однако..
      Svarog
      1. 210окв Сегодня, 13:17
        Перед подобным "шоу"вопросы тщательно фильтруются.Неудобных быть не должно.Возможны от западных журнальный.Но они предсказуемы.
        Цитата: Svarog
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Где обещанные 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест?

        все вопросы какие то шлифованные задают.. да и на них гарант что то не уверенно отвечает.. на пенсию бы ему, а он от галеры оторваться не может. Тяжкий труд однако..
        210окв
    2. Svarog Сегодня, 13:11
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Вот у меня вопрос, где обещанные 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест?

      Враги не дали реализовать! хреновому танцору всегда что то мешает..
      Svarog
    3. rruvim Сегодня, 13:21
      У "Рыжего" в нанотехнологиях, увидеть можно только под электронным микроскопом. А средства в какой-нибудь квартире, как у Захарова.
      rruvim
    4. катана Сегодня, 13:22
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Вот у меня вопрос, где обещанные 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест?

      Обещать - не жениться,знаете ли!!
      катана
  2. СомневаюсьЯ Сегодня, 13:11
    "Президент: Мы не собираемся втягиваться в гонку вооружений"
    Просто денег нет...

    "Но мы будем действовать так, что обеспечим свою безопасность без гонки вооружений"
    Жен и детей за границу. Деньги в ваши банки.
    А чернь? А что чернь? На то она и чернь...
    СомневаюсьЯ
  3. rruvim Сегодня, 13:18
    Он всё вещает... Нет сил включить Тельявизор.
    rruvim
    1. 210окв Сегодня, 13:29
      Включить или выключить?Я лично ящик уже и не смотрю...Мозги дороже..
      Цитата: rruvim
      Он всё вещает... Нет сил включить Тельявизор.
      210окв
  4. rruvim Сегодня, 13:30
    Тельявизор не "гляжу", но на стенке увидел:
    Миф о ручном управлении сильно преувеличен. А какой массив проходит через правительство? Огромный. Это я вам говорю ещё и как человек, который 4,5 года был председателем правительства. Невозможно напрямую вникнуть во все проблемы. Но поэтому мы и проводим прямые линии, так люди напрямую могут пообщаться с руководителями государства. После последней прямой линии я постоянно выхожу на губернаторов, кладу им на стол папку с вопросами и проблемами людей. И потом включается управление. Многие называют такие пресс-конференции формальностью, но это не так.
    То есть Бригадир им (Губернаторам) кладёт на стол Чекистскую информацию, и только после этого они разбираются, что произошло в их Губерниях. Смешно smile
    rruvim
  5. сибиралт Сегодня, 13:31
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Вот у меня вопрос, где обещанные 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест?

    Не бейте Путина под дых своими вопросами! belay
    сибиралт
  6. LPD17 Сегодня, 13:34
    .....начнем с гонки в холодильниках.....
    и сразу...упсссс.......
    LPD17
  7. Razvedka_Boem Сегодня, 13:36
    Удивляюсь некоторым комментариям про уважаемого ВВП, который вытащил из болота Россию после ЕБН, который снова заставал считаться со своей страной.
    Успехов Вам, Владимир Владимирович.
    Razvedka_Boem
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