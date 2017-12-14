Президент: Мы не собираемся втягиваться в гонку вооружений
"Первый канал":
Путин:
Сергей Брилёв (телеканал "Россия1"):
Владимир Путин:
Вы издали пакет указ, которые известны как «майские». Журналисты об этом много говорили, губернаторы часто вздрагивали. Какую оценку Вы поставите за исполнение майских указов.
Путин:
Тогда многие заговорили, что те указы невыполнимы, что их полное исполнение потянет экономику вниз. Примерно 93-94% заявленных цифр исполнено. Это касается и уровня зарплат в бюджетной сфере. В 2018 году, думаю, все эти цифры, содержащиеся в указах, будут исполнены. Практически решена задача по обеспеченности детей местами в детских садах. В целом майские указы выполняются удовлетворительно.
Сергей Брилёв (телеканал "Россия1"):
До нынешнего обострения международных отношений начался крошится фундамент - ПРО, Договор РСМД. Выживет ли договор СНВ-3? Если нет, то не придётся ли поднимать военные расходы в России так, что это нанесёт ущерб гражданам.
Владимир Путин:
Идёт пропагандистская работа по выходу США из ДРСМД. Они поставили системы ПРО в Румынии. Они сняли системы "Иджис" с моря и поставили их на сушу. Там противоракеты достаточно заменить на ракеты (для нападения). Но мы ниоткуда выходить не собираемся. Если США выйдут из СНВ-3, то это нанесёт удар по безопасности. Но мы будем действовать так, что обеспечим свою безопасность без гонки вооружений.
Военные расходы не связаны с расходами на социальную сферу. На 2018 военные расходы предусмотрены в размере 2,8 трлн рублей. Это до 2,8% ВВП. В США сейчас уже подписан закон о военных расходах на 700 млрд долларов при наших 46. Наша страна может себе позволить такие расходы?
Есть шутка: Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. А есть ещё шутка:
Отец-офицер спрашивает у сына: сынок, а где мой кортик. Сын: Пап, я его у соседского мальчишки выменял на часы. Отец:
Вот придут к нам бандиты, меня убьют, маму убьют, старшую сестру изнасилуют, а ты выйдешь и скажешь: "Добрый вечер, московское время 18 часов 30 минут".
Военные расходы не связаны с расходами на социальную сферу. На 2018 военные расходы предусмотрены в размере 2,8 трлн рублей. Это до 2,8% ВВП. В США сейчас уже подписан закон о военных расходах на 700 млрд долларов при наших 46. Наша страна может себе позволить такие расходы?
Есть шутка: Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. А есть ещё шутка:
Отец-офицер спрашивает у сына: сынок, а где мой кортик. Сын: Пап, я его у соседского мальчишки выменял на часы. Отец:
Вот придут к нам бандиты, меня убьют, маму убьют, старшую сестру изнасилуют, а ты выйдешь и скажешь: "Добрый вечер, московское время 18 часов 30 минут".
Использованы фотографии: Россия24
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти