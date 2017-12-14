"Президент: Мы не собираемся втягиваться в гонку вооружений"

Вы издали пакет указ, которые известны как «майские». Журналисты об этом много говорили, губернаторы часто вздрагивали. Какую оценку Вы поставите за исполнение майских указов.

Тогда многие заговорили, что те указы невыполнимы, что их полное исполнение потянет экономику вниз. Примерно 93-94% заявленных цифр исполнено. Это касается и уровня зарплат в бюджетной сфере. В 2018 году, думаю, все эти цифры, содержащиеся в указах, будут исполнены. Практически решена задача по обеспеченности детей местами в детских садах. В целом майские указы выполняются удовлетворительно.

До нынешнего обострения международных отношений начался крошится фундамент - ПРО, Договор РСМД. Выживет ли договор СНВ-3? Если нет, то не придётся ли поднимать военные расходы в России так, что это нанесёт ущерб гражданам.

Идёт пропагандистская работа по выходу США из ДРСМД. Они поставили системы ПРО в Румынии. Они сняли системы "Иджис" с моря и поставили их на сушу. Там противоракеты достаточно заменить на ракеты (для нападения). Но мы ниоткуда выходить не собираемся. Если США выйдут из СНВ-3, то это нанесёт удар по безопасности. Но мы будем действовать так, что обеспечим свою безопасность без гонки вооружений.



Военные расходы не связаны с расходами на социальную сферу. На 2018 военные расходы предусмотрены в размере 2,8 трлн рублей. Это до 2,8% ВВП. В США сейчас уже подписан закон о военных расходах на 700 млрд долларов при наших 46. Наша страна может себе позволить такие расходы?



Есть шутка: Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. А есть ещё шутка:

Отец-офицер спрашивает у сына: сынок, а где мой кортик. Сын: Пап, я его у соседского мальчишки выменял на часы. Отец:

Вот придут к нам бандиты, меня убьют, маму убьют, старшую сестру изнасилуют, а ты выйдешь и скажешь: "Добрый вечер, московское время 18 часов 30 минут".

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