Саакашвили и его «крыша»

Приключения Михаила Саакашвили, борца с барыгами и Петром Порошенко, на крыше дома, а потом чудесное спасение его из рук сатрапов Порошенко, совпавшее с расцветом демократии в Печерском районном суде города Киева, даровавшем Михаилу свободу под гарантии нардепов ВРУ, поразили воображение многих даже в России. Российские любители бандеровщины размечтались, чтобы рука американского Госдепа дотянулась и до районных московских судов и устроила там тоже «расцвет демократии».Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, сообщил, что «с волнением» наблюдает за приключениями Саакашвили в Киеве: волнуется, чтобы он не упал с крыши, а не о том, о чём думают наши либеральные бандеровцы вроде Гозмана. Саакашвили спасён Печерским судом, потому что его американская «крыша» оказалась столь мощной, что разметала все козни барыги Порошенко в Печерском суде.После этого успеха бандеровской демократии актуален один вопрос: сколько протянет как бы законный гарант этой демократии Пётр Порошенко? Как его будут «уходить» Госдеп США и посольство его в Киеве. «Ростов не резиновый», — намекает на толстые демократические президентские перспективы Юлия Тимошенко, экс-премьер и также неутомимый борец с коррупцией барыг.Оттянуть на время антикоррупционный районный суд над Порошенко может только срочная война на Донбассе. Курт Волкер, американский спецпредставитель по этой войне, даёт 80% гарантии, что она поможет Порошенко. Однако, оставшиеся 20% — это очень много, конкретно – это 5-6 тысяч боевиков в Киеве, которые, потренировавшись на Михомайдане и освобождении Саакашвили, горят желанием «освободить» Порошенко. От всего нажитого непосильным трудом, если не удастся доставить его в районный Печерский суд.Примечательно, что шеф МВД и нацистов «Азова» Арсен Аваков держит нейтралитет в начавшейся сваре «циничного Бандеры» Порошенко и свидомых наци-бандеровцев из «Правого сектора», чьи красно-чёрные знамёна оккупировали Михомайдан. Не любят свидомые циничного Петра, может, лицом не вышел или ещё чем.Порошенко контролирует силовиков СБУ и ГПУ, и не контролирует антикоррупционных силовиков САП и НАБУ, а между ними застрял Аваков с МВД и «Азовом». И надо всей этой кашей – американская «крыша», на которой сидит Саакашвили. И кто здесь главный? Предпочтительное положение сейчас у Саакашвили. Бред и горячка бандеровской демократии – это дышло, которое, куда повернёт незаметный секретарь американского посольства – туда оно и выйдет, и оно вышло на Саакашвили.Пока судьба Порошенко в генеральских руках Муженко, который изо всех сил изображает перемоги на нейтральной полосе в Донбассе. Однако, ни наци-патриоты, ни, самое главное, Госдеп, не считают это настоящей войной, а на большее Муженко не хватает. Если дело и дальше пойдёт такими перемогами ВСУ, то расцвет демократии в Печерском суде закончится третьим Майданом с погромами, как предупреждает классик, «запирайте этажи, скоро будут грабежи».Наибольшие опасения вызывает, конечно, судьба Перта Порошенко и его магазинов «Рошен», они под наибольшей угрозой. Спасти, хотя бы жизнь Порошенко, может только антикоррупционный суд или город Ростов, хотя некоторые лжепровидцы, после слов Тимошенко о «нерезиновом Ростове», говорят о спасительной для Петра молдавской границе, где начинается его родина по свидетельству о рождении. Есть ещё белорусская граница, но с атаманом белорусской земли Лукашенко наш барыга успел разругаться.Кажется, Миша по скайпу действительно разговаривал, — это засвидетельствовал один скайпосвидетель, — причём разговаривал со своей американской «крышей», и, с её разрешения, пошёл помыться на квартиру, где СБУ и арестовало его на крыше. Это была тонкая операция «крыши», сделавшая «в тёмную» СБУ, уже тогда подстраховавшаяся Печерским судом. Так что Миша смело шёл мыться и совершать подвиг на крыше. Всё было продумано, и главное было – не упасть с крыши. Тревога по этому поводу Дмитрия Пескова заставляет задуматься, кто же в этой спецоперации играл роль Штирлица?Теперь Саакашвили ждёт распоряжений от своей «крыши» по поводу судьбы Петра Порошенко, и уже бьёт чистым копытом на Михомайдане: «Одного козла мы точно поменяем!» Учитывая, что Печерский районный суд на стороне Михаила, положение Порошенко выглядит безнадёжным: у Пети нет ни своего суда, ни «крыши».Невольную, может быть, поддержку Порошенко оказывает ненавистная ему Москва. Ряд укрополитологов считают, что Госдеп, и посольство его в Киеве, боятся сносить Порошенко, потому что Москва может не признать следующего американского ставленника, кто бы им ни был.