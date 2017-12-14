"Владимир Путин: Назначение Родченкова ,..., ..., ..., ..., ..., было ошибкой"

Эта планка, которая есть сейчас, обозначалась в 30-е годы прошлого века. Сейчас все европейские страны, а также Белоруссия, Казахстан, Украина, все приняли решение о повышении пенсионного возраста. Если оставить всё как есть, количество пенсионеров намного превзойдёт количество работающих. При этом доходы пенсионеров с учётом инфляции будут падать. Но есть и те специалисты, которые предупреждают о проблемах при повышении пенсионного возраста. Они говорят, что экономику нужно ставить на инновационные рельсы, ведь, к примеру, если сегодня на проект нужно около тысячи рабочих, то там же завтра может потребоваться не более ста - при той же доходности. Чтобы принять решение, нужно всё просчитать по каждой позиции. При любом варианте это не коснётся тех, кто уже вышел на пенсию. Это не должно стать шоковым решением. Такие решение не могут приниматься кулуарно. Всё будет происходить открыто, с дискуссией.

Это кампания, и я об этом прекрасно знаю, носит чисто политический характер. Но мы и сами виноваты, мы дали повод.

Что он там делал под контролем западных спецслужб? О каких царапинах на пробирках теперь идёт речь?

Вопрос президенту:Путин:Журналист Матч ТВ задала вопрос о скандале с допингом и отстранением российских спортсменов.Владимир Путин:По словам президента, есть факты употребления запрещённых препаратов отдельными спортсменами. Но и наши конкуренты, как говорит Владимир Путин, используют запрещённые препараты, стараясь прикрываться справками о болезнях.Был задан вопрос о том, кто стоял за тем, что Григорий Родченков, будучи обвинённым в реализации допинга, будучи психически нездоровым человеком, склонным к суициду, стал главой Российского антидопингового агентства?Владимир Путин отметил, что Родченков ещё и вывозил запрещённые препараты из Северной Америки. Президент добавил, что сегодня Родченков находится под контролем (под защитой) ФБР, это для России большой минус.Путин:Владимир Путин заявил, что назначение Родченкова главой российского антидопингового агентства «было ошибкой».Похоже, эта ошибка оказывается для России слишком дорогой...