13:36 14 декабря

Технику и вооружение саперов морем направили из Сирии в Россию

В Россию из Сирии морским транспортом отправлена специальная инженерная и автомобильная техника, оборудование и снаряжение отряда Международного противоминного центра ВС РФ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Противоминные машины, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», специальная инженерная техника и робототехнические комплексы «Уран-6» были загружены в пункте материально-технического обеспечения ВМФ (Тартус, Сирия)
- говорится в сообщении

Технику и вооружение саперов морем направили из Сирии в Россию



Ранее 12 декабря самолетами военно-транспортной авиации после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике в пункт постоянной дислокации в подмосковное Нахабино доставлен личный состав (офицеры и солдаты) отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации.

Всего за время выполнения гуманитарных операций в САР саперы Центра разминировали более 6,5 тысячи гектар территории страны, 1,5 тысячи дорог, более 17 тысяч зданий и сооружений, обезвредили и уничтожили свыше 105 тысяч взрывоопасных предметов (из которых более 30 тысяч самодельных взрывных устройств).

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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