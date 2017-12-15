Алмазы, «Крокодил» Нгвена и Китай

Военный переворот в Зимбабве, произошедший месяц назад, 14-15 ноября 2017 года, уже стал историей. Роберт Мугабе, старейший в мире глава государства, был отстранен от власти. Эпоха правления этого одиозного, но яркого и самобытного лидера завершилась. На самом деле в перевороте в этой южноафриканской стране не было ничего неожиданного. Политические противоречия в Зимбабве достигли своего апогея, усугубляясь экономическим кризисом и традиционным для Африки межплеменным и межклановым противостоянием. Было понятно, что престарелый Мугабе теряет контроль над ситуацией. Судя по всему, его окружение ждало естественного ухода лидера, но 93-летний вождь уходить не собирался – ни из жизни, ни с поста главы государства. Зато все чаще говорили о президентских амбициях его жены Грейс Мугабе. Грейс – 52 года, жизненной активности у нее не отнять. Но миссис Мугабе так и не смогла подмять под себя зимбабвийскую иерархическую систему. В Африке до сих пор очень сильны племенные различия. Грейс происходит из народности лемба, а в Зимбабве всегда доминировали шона. К шона относится и сам Роберт Мугабе, и большинство представителей зимбабвийской военной и политической элиты.Естественно, что к Грейс отношение было далеко не самым лучшим, тем более, что и сама экс – первая леди умудрилась его изрядно подпортить своими выходками и нескрываемыми президентскими амбициями. Ветераны национально-освободительной войны, которые стояли у истоков независимости государства Зимбабве чувствовали себя ущемленными какой-то секретаршей из другого племени, превратившейся в первую леди. Однако авторитет самого Роберта Мугабе до определенного времени позволял Грейс чувствовать себя в относительной безопасности и продолжать закулисные интриги и борьбу за власть. Но всему приходит конец. Первая леди недооценила возможности ветеранов национально-освободительной войны. Главным оппонентом Грейс в борьбе за лидерство был Эммерсон Мнангагва по прозвищу «Крокодил».Представитель племени каранга народа шона, Эммерсон Мнангагва находился на высших государственных постах страны с момента провозглашения политической независимости Зимбабве в 1980 году. До последнего времени Мнангагва занимал пост первого вице-президента, в 2009-2013 гг. был министром обороны страны, в 1989-2000 гг. – министром юстиции, а в 1980-1988 гг. – министром государственной безопасности. Прозвище «Крокодил» (Ngwena) Мнангагва получил по имени разведывательно-диверсионной группы с таким названием, в которой он служил во время борьбы за независимость. Боевую подготовку этот старый партизан, родившийся в 1942 году, получил в Танзании, затем – в лагерях ФРЕЛИМО в Мозамбике, учился в Китае. Главная зимбабвийская спецслужба – Центральная разведывательная организация – это детище «Крокодила».Конфликт между верным «Крокодилом» и первой леди обострился осенью 2017 года. Положение Мнангагвы стало шатким. На митинге 4 ноября президент Мугабе публично назвал своего старого соратника «трусом», а 6 ноября отправил его в отставку с поста первого вице-президента. Этим Грейс Мугабе, а всем было понятно, что именно первая леди стояла за отставкой «Крокодила», окончательно вывела из себя военную элиту страны – генералов, участвовавших в национально-освободительной борьбе и убежденных в том, что именно ветеран войны за независимость, а не какая-то вчерашняя секретарша президента, должен возглавить страну после ухода Мугабе.13 ноября 2017 г. генерал армии Константин Чивенга – командующий Силами обороны Зимбабве, собрал пресс-конференцию, на которой пообещал вмешательство армии в том случае, если не прекратится выдавливание из власти ветеранов национально-освободительной борьбы. В ответ сторонники Грейс Мугабе, явно переоценивая свои возможности, обрушились с публичной критикой на Чивенгу. 14 ноября 2017 г. на улицах столицы страны Хараре появилась бронетехника. 15 ноября начальник штаба Сил обороны Зимбабве генерал-майор Сибусисо Мойо выступил в эфире и рассказал, что целью военных являются преступники, которые окружили Мугабе и несут ответственность за все проблемы в стране. Так переворот стал свершившимся фактом, а 19 ноября Эммерсон Мнангагва на съезде партии Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт был выбран председателем и первым секретарём. Через пять дней, 24 ноября, «Крокодил» принял присягу нового президента Зимбабве.Сразу же после смены власти в стране в мире заговорили о дальнейших перспективах политического и экономического развития Зимбабве. Страна уже очень долгое время находилась в состоянии прогрессирующего социально-экономического кризиса. Несмотря на богатые природные ресурсы, Зимбабве стремительно «катилась вниз». Приток иностранных инвестиций в страну в последние годы только сокращался, экономические проблемы в соседней ЮАР привели к тому, что зимбабвийские гастарбайтеры, занятые в южноафриканских промышленности и сельском хозяйстве, присылали своим семьям все меньше денег. Эти обстоятельства способствовали росту недовольства политикой правительства, причем военные и Мнангагва сейчас умело представили ситуацию так, будто главными виновниками проблем были «сорокалетние» — группировка, собравшаяся вокруг Грейс Мугабе.Можно легко предсказать, что отстранение Мугабе от власти будет использовано новыми руководителями страны для облегчения социально-экономической ситуации. Повод для того, чтобы просить помощь у международных организаций и других государств, очень существенный – Мугабе был одиозным президентом и долго вызывал на Западе лишь негативные эмоции. Очевидно, что Зимбабве продолжит сотрудничество с двумя своими крупнейшими партнерами. Первый из них – Китай. Еще в начале 1980-х гг. в руководстве страны возобладала прокитайская линия, сторонники которой одержали победу над просоветским крылом бывшего партизанского движения. В Китае проходили подготовку многие представители политической элиты современного Зимбабве, включая и нового президента Эммерсона Мнангагву.Китай начал планомерное «освоение» Зимбабве еще в 1980-е годы, стремясь превратить бывшую британскую колонию в главный плацдарм своего экономического и политического влияния на юге Африки. За прошедшие десятилетия КНР превратилась в важнейшего экономического партнера Зимбабве. В частности, Пекин осуществляет масштабные инвестиции в зимбабвийскую экономику. После того, как инфляция в Зимбабве достигла невероятных масштабов и появилась даже купюра номиналом в 100 триллионов зимбабвийских долларов, страна на время отказалась от собственной валюты и приняла к обороту американский доллар и южноафриканский ранд. Затем в список основных валют Зимбабве был добавлен и китайский юань. Это – наглядное свидетельство тому, какую роль играет Китай в зимбабвийской экономике. Китайский интерес к Зимбабве объясняется богатством недр этой страны. В структуре зимбабвийского экспорта 18% приходится на золото, 17% — на ферросплавы, 9% — на алмазы. Когда в Хараре произошел военный переворот, многие аналитики усмотрели в драматических событиях руку Китая. Судя по всему, в Пекине не столько решили, что престарелому Мугабе хватит управлять страной, сколько обеспокоились возможным переходом Зимбабве под контроль Запада в случае смены Мугабе его супругой Грейс и группировкой «сорокалетних». С этой точки зрения прокитайские ветераны национально-освободительной войны куда более надежны.Первым иностранным политиком высокого ранга, посетившим Зимбабве после смены власти, стал специальный посланник, помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун. Представитель Китая подтвердил готовность Пекина и далее продолжать свою инвестиционную политику в Зимбабве, в том числе – реализовывать программу по заключенным в 2014-2015 гг. проектам объемом инвестиций на 4 млрд долларов. Таким образом, Китай показал, что в целом поддерживает происходящие в политической жизни страны изменения и от роли главного «патрона» Зимбабве отказываться не собирается.Очевидно, что переворот в Зимбабве и отстранение от власти Мугабе не повлекут каких-либо масштабных последствий для Запада. У США и Великобритании есть давний «зуб» на Зимбабве – одну из немногих африканских стран, которая демонстративно ориентируется на Китай и последовательно придерживается антиколониальной риторики. Идеология антиколониализма лежит в основе внутренней и внешней политики современного Зимбабве и отказываться от этой парадигмы власти страны не собираются.Несмотря на то, что новые лидеры страны акцентируют внимание на борьбе с коррупцией, понятно, что эта задача ставится ими только в отношении Грейс Мугабе и ее окружения. Бывшую первую леди сделали главной виновницей всех экономических неудач страны. При этом сам Роберт Мугабе сохранил огромное пожизненное содержание и многочисленные привилегии. Кстати, в обмен на свой уход в отставку Мугабе потребовал гарантии безопасности для своей супруги – власти должны были разрешить ей беспрепятственно покинуть страну. Собственно, они это и сделали – Грейс уже 15 ноября вылетела из Зимбабве. Многим представителям ее окружения повезло меньше – целый ряд министров отправился в отставку, многие были арестованы.У России с Зимбабве также сложились особые отношения, хотя Москва, конечно, не имеет такого влияния на политику и экономику этой страны, как Пекин. Тем не менее, Москва еще в 2008 году, вместе с Пекином, наложила вето на очередную попытку введения санкций против Хараре. Зимбабве также не осталось в долгу. В частности, Роберт Мугабе занял пророссийскую позицию по крымским событиям. Так, уже в декабре 2014 года полуостров, перешедший в состав Российской Федерации, посетил министр окружающей среды, водных ресурсов и климата Зимбабве Сэйвиор Касукувере. Роберт Мугабе прибыл в Россию во время Параде Победы в Москве 9 мая 2015 года.Хотя товарооборот между Россией и Зимбабве нельзя назвать большим – он составляет всего 48 млн долларов, Москва рассчитывает увеличить масштабы сотрудничества с этим государством. Так, обсуждалось возможное сотрудничество в алмазной и золотодобывающей промышленности, в разработке месторождения платины Дарвендейл. Зимбабве изъявляло готовность пригласить российские компании для участия в разработке полезных ископаемых и развития своей горнодобывающей промышленности. 8 апреля 2014 года для освоения платинового месторождения Дарвендейл был создан консорциум, в который вошли Vi Holding, «Ростех» и ВЭБ. В 2015 году на месторождении Дарвендейл начались масштабные геологоразведочные работы. Но главным покупателем платины остается Китай и от позиции китайского руководства в отношении сменившейся власти в Зимбабве также будет зависеть будущее совместного российско-зимбабвийского проекта.Летом 2018 года в Зимбабве ожидаются президентские выборы. Понятно, что «Крокодил» будет главной кандидатурой – 75-летний преемник Мугабе не собирается отказываться от власти, которая так внезапно оказалась в его руках. Именно Мнангагву выдвинул Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт – правящая партия страны. Еще в прошлом году о своих президентских амбициях заявлял действующий на тот момент глава государства Роберт Мугабе, но сейчас эти заявления остались в прошлом. Нейтрализована и Грейс, которая могла бы стать серьезным соперником Мнангагве. «Крокодила» поддерживает довольно мощное и влиятельное сообщество – ветераны национально-освободительной борьбы. К ним относятся практически все генералы и большинство старших офицеров зимбабвийской армии и силовых структур, многие политики и бизнесмены. Естественно, что эта группа пользуется и широкой поддержкой со стороны населения – в первую очередь, благодаря своему статусу «героев борьбы за независимость».Что касается прежней оппозиции, то вся ее деятельность была построена на борьбе с «культом личности» Мугабе. Теперь положение оппозиционеров усложнилось – Мугабе на посту президента уже нет, а, значит, нет смысла вещать о борьбе с диктатором, «почти 40 лет находящимся у власти». Можно предсказать постепенное растворение более конформистской части оппозиции в правящей партии.С другой стороны, оппозиционеры могут поддержать кандидатуру Моргана Цвангираи – этот известный в стране политик, в 2009-2013 гг. возглавлявший правительство страны, прилетел в Зимбабве из Москвы сразу же после известий о перевороте. В России Цвангираи проходил курс лечения от рака. И плохое состояние здоровья, и неудачный опыт работы во главе правительства не позволяют рассматривать Цвангираи как достойную кандидатуру, способную противостоять Эммерсону Мнангагве. Судя по всему, Зимбабве предстоят годы в крепких руках «Крокодила», а насколько это выгодно России и изменится ли экономическое положение этой страны, покажет время.