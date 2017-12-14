17:23 14 декабря

В Эстонии поменяли медицинские требования к призывникам

Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило постановление, согласно которому меняются медицинские показатели для призывников.

В Эстонии поменяли медицинские требования к призывникам


Как пояснили в пресс-службе правительства, медицинские требования к призывникам станут «более целесообразными», сократится количество поводов для отказа от срочной службы в Силах обороны. При изменении требований обращено большее внимание на те нарушения здоровья, которые мешают несению службы в незначительной степени или краткосрочно. Лицам, подверженным этим заболеваниям, смогут оказать медицинскую помощь в Силах обороны.Так, теперь будут призываться молодые люди с диагнозом непереносимости лактозы, страдающих мигренями или цветочной аллергией.


К выработке новых требований к здоровью были привлечены члены медицинских комиссий, врачи Сил обороны, ряд врачей по различным специальностям, чтобы в условиях изменившихся требований здоровье ни одного призывника не было бы подвержено угрозе. Для сравнения были учтены и требования к здоровью призывников в Финляндии
- пояснил министр обороны Юри Луйк (Juri Luik).

Так, если в Эстонии признается годными к несению службы по состоянию здоровья только треть призывников, то в Финляндии более двух третей их сверстников.

Это говорит о том, что в Эстонии оставались в стороне от несения службы неоправданно большое число призывников
- считает глава военного ведомства, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: http://narvacity.ee/
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Комментарии 28

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  1. katalonec2014 Сегодня, 14:49
    Выбирают из тех кто не успел сбежать.
    katalonec2014
    1. сибиралт Сегодня, 15:00
      Да пусть эстонские инвалиды поправляют здоровье на службе в армии. Им виднее. lol
      сибиралт
      1. катана Сегодня, 15:21
        Цитата: сибиралт
        Да пусть эстонские инвалиды поправляют здоровье на службе в армии. Им виднее. lol

        В Армении на службу призывают и инвалидов - благодаря " мудрой " политике всех трех президентов в стране не хватает призывников.В парламенте даже поднимают вопрос о призыве девушек на военную службу - а что,говорят эти политики,ведь в Израиле так же служат женщины,намеренно не говоря,что в Израиле минимальная зарплата 1400$ ,а в Армении - 100$ ,да и такую работу не найти.Правительство Армении готово воевать до последнего армянина.
        катана
        1. HAM Сегодня, 15:26
          Армянские призывники все ошиваются на Кубани,с армянскими флажочками ездят.Любят Родину на расстоянии..
          HAM
          1. Идущий Сегодня, 15:38
            Цитата: katalonec2014
            Выбирают из тех кто не успел сбежать.

            А они умеют бегать.
            Идущий
          2. катана Сегодня, 16:07
            Цитата: HAM
            Армянские призывники все ошиваются на Кубани,с армянскими флажочками ездят.Любят Родину на расстоянии..

            Армяне спасаются по одиночке - кто в Россию,кто в ЕС,кто в Штаты ,кто хоть куда ,лишь бы не на Родине ,где по сути идет необъ
            катана
  2. 210окв Сегодня, 14:50
    Вон там сколько очкариков...Все верно.Идет убыль населения,а ненавистный Мордор останавливать кому то надо..
    210окв
    1. Дратуй Сегодня, 15:03
      Это снайпера... wassat
      Дратуй
      1. 210окв Сегодня, 15:04
        Аа!..Затупил...Да,им пару дополнительных глаз не помешает..
        210окв
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:52
    Нужно отдельно создать полки энурезников, глухих и слепых тотально в пехоту, с плоскостопием в десант, язвенников и онкобольных в нацгвардию эстонии. ....
    Геркулесыч
  4. Izotovp Сегодня, 14:52
    Это говорит о том что в Финляндии больше здоровой молодежи чем в Эстонии ))).
    Izotovp
    1. mishaia_23 Сегодня, 16:31
      Это говорит о том что в Финляндии больше здоровой молодежи чем в Эстонии ))).
      Наверное в Финляндии больше здоровых потому, что финны меньше пьют русской водки, чем ЭСТОНЦЫ
      mishaia_23
  5. pvv113 Сегодня, 14:53
    Получается, что по уровню торможения ограничений нет wink
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 14:56
      Более того: призывников с неоправданно высокой скоростью реакции насильно тормозной жидкостью поят - и в войска! wassat
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 15:00
        Цитата: Джедай
        с неоправданно высокой скоростью реакции

        А разве в Эстонии такие бывают? belay
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 15:37
          Это наверное из не эстонцев , но граждан Эстонии иначе строем ходить не могут.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 15:43
            А в Эстонии разве такого нет - если не эстонец, то не гражданин?
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 15:46
              Нет , больше всего такое происходит в Латвии , только у них есть не граждане.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 15:48
                Точно, в Латвии! А в Эстонии - батальоны СС!
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 15:51
                  И в Латвии были батальоны СС.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 15:58
                    У нас в Советское время штаб дивизии стоял в Тарту. Были там в командировке, а незадолго до этого в Эстонии разогнали сборище ветеранов СС. Так мы в военной форме чувствовали себя крайне неуютно. Это был примерно 1989-1990 год
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 16:07
                      Это было время самого тяжелого напряжения и они начинали поднимать голову , ну а дальше Горбачев дал им отделиться.
                      Идущий
                      1. pvv113 Сегодня, 16:17
                        Местное население к этим недобитым нацикам хорошо относилось, а на нас, офицеров, смотрели как гиены
                        pvv113
                2. Идущий Сегодня, 16:23
                  Цитата: pvv113
                  Местное население к этим недобитым нацикам хорошо относилось, а на нас, офицеров, смотрели как гиены


                  Тогда да , они считали нас оккупантами , а сейчас сидят с голыми задницами и мечтают о той жизни , только оккупировали их теперь другие.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 17:17
                    Каждый сам кузнец своего счастья - народная мудрость wink
                    pvv113
  6. Ferdinant Сегодня, 15:02
    Сбегут оставшиеся
    Ferdinant
  7. винторез Сегодня, 15:45
    Как то вспомнилось..."Третий день висели над Таллином эстонские парашютисты"
    винторез
  8. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:36
    Пусть создают войска из гомосексуалистов и трансгендеров, а нормальных людей оставят в покое.
    Генерал Песчаных Карьеров
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