В Эстонии поменяли медицинские требования к призывникам

К выработке новых требований к здоровью были привлечены члены медицинских комиссий, врачи Сил обороны, ряд врачей по различным специальностям, чтобы в условиях изменившихся требований здоровье ни одного призывника не было бы подвержено угрозе. Для сравнения были учтены и требования к здоровью призывников в Финляндии

Это говорит о том, что в Эстонии оставались в стороне от несения службы неоправданно большое число призывников

Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило постановление, согласно которому меняются медицинские показатели для призывников.Как пояснили в пресс-службе правительства, медицинские требования к призывникам станут «более целесообразными», сократится количество поводов для отказа от срочной службы в Силах обороны. При изменении требований обращено большее внимание на те нарушения здоровья, которые мешают несению службы в незначительной степени или краткосрочно. Лицам, подверженным этим заболеваниям, смогут оказать медицинскую помощь в Силах обороны.Так, теперь будут призываться молодые люди с диагнозом непереносимости лактозы, страдающих мигренями или цветочной аллергией.- пояснил министр обороны Юри Луйк (Juri Luik).Так, если в Эстонии признается годными к несению службы по состоянию здоровья только треть призывников, то в Финляндии более двух третей их сверстников.- считает глава военного ведомства, передает "Интерфакс"