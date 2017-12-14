В Эстонии поменяли медицинские требования к призывникам
Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило постановление, согласно которому меняются медицинские показатели для призывников.
Как пояснили в пресс-службе правительства, медицинские требования к призывникам станут «более целесообразными», сократится количество поводов для отказа от срочной службы в Силах обороны. При изменении требований обращено большее внимание на те нарушения здоровья, которые мешают несению службы в незначительной степени или краткосрочно. Лицам, подверженным этим заболеваниям, смогут оказать медицинскую помощь в Силах обороны.Так, теперь будут призываться молодые люди с диагнозом непереносимости лактозы, страдающих мигренями или цветочной аллергией.
Так, если в Эстонии признается годными к несению службы по состоянию здоровья только треть призывников, то в Финляндии более двух третей их сверстников.
Как пояснили в пресс-службе правительства, медицинские требования к призывникам станут «более целесообразными», сократится количество поводов для отказа от срочной службы в Силах обороны. При изменении требований обращено большее внимание на те нарушения здоровья, которые мешают несению службы в незначительной степени или краткосрочно. Лицам, подверженным этим заболеваниям, смогут оказать медицинскую помощь в Силах обороны.Так, теперь будут призываться молодые люди с диагнозом непереносимости лактозы, страдающих мигренями или цветочной аллергией.
К выработке новых требований к здоровью были привлечены члены медицинских комиссий, врачи Сил обороны, ряд врачей по различным специальностям, чтобы в условиях изменившихся требований здоровье ни одного призывника не было бы подвержено угрозе. Для сравнения были учтены и требования к здоровью призывников в Финляндии- пояснил министр обороны Юри Луйк (Juri Luik).
Так, если в Эстонии признается годными к несению службы по состоянию здоровья только треть призывников, то в Финляндии более двух третей их сверстников.
Это говорит о том, что в Эстонии оставались в стороне от несения службы неоправданно большое число призывников- считает глава военного ведомства, передает "Интерфакс"
Использованы фотографии: http://narvacity.ee/
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