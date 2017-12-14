ВМС США отказались от идеи возвращать в строй «консервы»
Американский флот отказался от идеи вернуть в строй выведенные в резерв ракетные фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», сообщает Независимая газета со ссылкой ресурс USNI News.
«Идея вернуть к несению службы законсервированные (на флоте такие корабли называют "консервами") фрегаты возникла в свете обещаний президента Дональда Трампа увеличить численность флота с 275 до 355 кораблей. Предполагалось, что фрегаты направят на выполнение миссий в прибрежной зоне, освободив, таким образом, от этих задач более современные корабли», – говорится в материале.
Однако стоимость возвращения в строй только одного фрегата оценили в сотни миллионов долларов. Слишком высокая стоимость работ поставила крест на планах реанимации фрегатов.
Ресурс уточняет, что корабли типа «Оливер Хазард Перри» разработаны как «океанский эскортный корабль, способный обеспечить противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп».
Сообщается, что с 1975-го по 2004 год был построен 71 фрегат этого типа. Последний из них выведен в резерв в 2015 году. США передают и продают списанные корабли странам-союзникам.
Газета напоминает, что в 1980-х американцы провели модернизацию 4-х линкоров типа «Айова», которые были построены еще во время Второй мировой войны. При этом каждый из них после модернизации имел на борту 32 крылатые ракеты «Томагавк», а также современное артиллерийское, торпедное и другое вооружение.
«Идея вернуть к несению службы законсервированные (на флоте такие корабли называют "консервами") фрегаты возникла в свете обещаний президента Дональда Трампа увеличить численность флота с 275 до 355 кораблей. Предполагалось, что фрегаты направят на выполнение миссий в прибрежной зоне, освободив, таким образом, от этих задач более современные корабли», – говорится в материале.
Однако стоимость возвращения в строй только одного фрегата оценили в сотни миллионов долларов. Слишком высокая стоимость работ поставила крест на планах реанимации фрегатов.
Ресурс уточняет, что корабли типа «Оливер Хазард Перри» разработаны как «океанский эскортный корабль, способный обеспечить противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп».
Сообщается, что с 1975-го по 2004 год был построен 71 фрегат этого типа. Последний из них выведен в резерв в 2015 году. США передают и продают списанные корабли странам-союзникам.
Газета напоминает, что в 1980-х американцы провели модернизацию 4-х линкоров типа «Айова», которые были построены еще во время Второй мировой войны. При этом каждый из них после модернизации имел на борту 32 крылатые ракеты «Томагавк», а также современное артиллерийское, торпедное и другое вооружение.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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