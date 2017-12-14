17:26 14 декабря

ВМС США отказались от идеи возвращать в строй «консервы»

Американский флот отказался от идеи вернуть в строй выведенные в резерв ракетные фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», сообщает Независимая газета со ссылкой ресурс USNI News.

Фрегат типа Oliver Hazard Perry

«Идея вернуть к несению службы законсервированные (на флоте такие корабли называют "консервами") фрегаты возникла в свете обещаний президента Дональда Трампа увеличить численность флота с 275 до 355 кораблей. Предполагалось, что фрегаты направят на выполнение миссий в прибрежной зоне, освободив, таким образом, от этих задач более современные корабли», – говорится в материале.


Однако стоимость возвращения в строй только одного фрегата оценили в сотни миллионов долларов. Слишком высокая стоимость работ поставила крест на планах реанимации фрегатов.

Ресурс уточняет, что корабли типа «Оливер Хазард Перри» разработаны как «океанский эскортный корабль, способный обеспечить противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп».

Сообщается, что с 1975-го по 2004 год был построен 71 фрегат этого типа. Последний из них выведен в резерв в 2015 году. США передают и продают списанные корабли странам-союзникам.

Газета напоминает, что в 1980-х американцы провели модернизацию 4-х линкоров типа «Айова», которые были построены еще во время Второй мировой войны. При этом каждый из них после модернизации имел на борту 32 крылатые ракеты «Томагавк», а также современное артиллерийское, торпедное и другое вооружение.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 16

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  1. Фрол 7525 Сегодня, 15:15
    Да и правильно.Если новых девать некуда(по-хорошему сейчас завидую),зачем старые,Они свой век отжили уже,пусть с Миром покоятся...
    Фрол 7525
    1. сибиралт Сегодня, 15:16
      Могли бы эти "консервы" сбагрить Украине, да с них теперь и взять то нечего. lol
      сибиралт
      1. Идущий Сегодня, 15:32
        А ведь могут так и сделать , только продать - за землю.
        Идущий
        1. роман66 Сегодня, 16:02
          так им Крым нужен, а мы-то не отдадим
          роман66
          1. Идущий Сегодня, 16:15
            Крым это не Украина , им не видать его , как собственных ушей , а земля это единственное что осталось ценного на Украине.
            Идущий
      2. Alexey RA Сегодня, 15:55
        Цитата: сибиралт
        Могли бы эти "консервы" сбагрить Украине, да с них теперь и взять то нечего. lol

        Так вроде бы в 2008, при Пасечнике, США хотели передать ВМСУ несколько кораблей из резерва.
        Украина и США изучают вопрос о возможности передачи американских военных кораблей украинским военно-морским силам вооруженных сил Украины, об этом сообщил министр обороны США Роберт Гейтс в среду после встречи с министром обороны Украины Юрием Ехануровым.

        Но, видимо, тогда решили не разорять Украину. smile
        Alexey RA
        1. сибиралт Сегодня, 15:57
          В 2008 американцы разинули ротик на Крым. Да вышел облом. Сейчас совсем другая ситуевина.
          сибиралт
      3. Kurare Сегодня, 16:11
        Цитата: сибиралт
        Могли бы эти "консервы" сбагрить Украине...

        А команду тоже из США в качестве консервов предоставить, так как "собственные рагули" своим постоянным скаканием не дай Б-г потопят лоханку. wassat
        Kurare
  2. Лесс Сегодня, 15:17
    увеличить численность флота с 275 до 355 кораблей.
    А зачем им столько? Кто их опять напугал?
    Лесс
  3. Alexey RA Сегодня, 15:25
    Предполагалось, что фрегаты направят на выполнение миссий в прибрежной зоне, освободив, таким образом, от этих задач более современные корабли

    Да-да-да... давайте выведем в резерв ОХП и заменим их на недешёвые литторальные корабли. А потом расконсервируем ОХП и направим их выполнять часть задач литоральников. smile
    Хорошо поменяли! Классно поменяли! ©
    Alexey RA
  4. Altona Сегодня, 15:35
    Цитата: Лесс
    А зачем им столько? Кто их опять напугал?

    ------------------------
    Как кто? КНДР конечно. Своим ударом КНДР лишит США части суши и придется армии США полностью пересесть на корабли. laughing
    Altona
  5. Altona Сегодня, 15:39
    Цитата: сибиралт
    Могли бы эти "консервы" сбагрить Украине, да с них теперь и взять то нечего.

    ----------------------------------------------
    Ни-и-палучится. Знаете почему? Потому что Украина приняла москитную концепцию построения своих ВМСУ. То есть условный рой надувных "условно невидимых на радарах" матрасов ВМСУ атакует, например, крейсер "Москва". А фрегат "Оливер Хазард Перри" слишком заметная мишень для такой концепции. laughing laughing
    Altona
  6. san4es Сегодня, 16:28

    Тактико-технические характеристики
    Тип «Оливер Хазард Перри» (Oliver Hazard Perry)
    Водоизмещение: 2769 т. стандартное, 3638-4100 т. полное.
    Размерения: длина 135,6 м (с системой LAMPS 1) или 138,1 м (LAMPS III), ширина 13,7 м, осадка 4,5 м.
    ЭУ: одновальная газотурбинная (два двигателя LM2500 компании «Дженерал электрик») мощностью 40000 л. с.
    Скорость хода: 29 уз.
    Дальность плавания: 5200 миль при 20 уз.
    Вооружение: ПУ Мк 13 с одной направляющей для 36 ЗУР «Стандарт» SM-1MR и четырех ПКР «Гарпун; одноорудийная универсальная 76-мм АУ Мк 75,20-мм ЗАК Мк 15 «Фаланкс»; два трехтрубных 324-мм ТА Мк 32 (24 противолодочные торпеды Мк 46 или Мк 50); два вертолета SH-2F «Сиспрайт» системы LAMPS I или SH-60B «Си Хок» LAMPS III.
    РЭВ: РЛС - ОВЦ SPS-48(V)4 или 5, ОНЦ SPS-55, управления стрельбой STIR; система управления оружием Мк 92; приемник URN-25 радионавигационной системы TACAN; система РЭБ SLQ-32(V)2; две шестиствольные ПУ системы постановки ложных целей Мк 36 SRBOC; ГАС - подкильная SQS-56 и («Андервуд» и следующие) SQR-19 с буксируемой антенной.
    Экипаж: 176-200 человек.
    san4es
    1. avt Сегодня, 16:41
      Цитата: san4es
      Тип «Оливер Хазард Перри» (Oliver Hazard Perry)

      На редкость неудачный проект .
      avt
      1. san4es Сегодня, 16:50
        Цитата: avt
        На редкость неудачный проект .

        Самый большой по численности тип кораблей в составе современных ВМС США - фрегаты УРО типа «Оливер Хазард Перри» были созданы для замены ФР типа «Нокс» и поэтому в основном предназначались для борьбы с подводными лодками, хотя обладали также противовоздушным и противокорабельным оружием.
        Эти корабли часто критиковались за те же недостатки, которые присутствовали и у фрегатов типа «Нокс», т. е. одновинтовую ЭУ и единственное основное оружие (одна ПУ ракет Мк 13). С другой стороны, они имеют и преимущества, вытекающие из некоторой избыточности их оборудования

        http://zonwar.ru/morskoj/Fregati/Oliver_Hazard_Pe
        rry.html
        san4es
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:30
    По поводу "консерв" сразу вспомнил смешной фильм "Поднять перископ")))
    Там одну консерву расконсервировали.
    Генерал Песчаных Карьеров
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