Военная полиция ЗВО получит 140 специальных автомобилей УАЗ «Патриот»

Новые патрульные автомобили военной полиции оборудованы сигнальной громкоговорящей установкой, цветографической схемой, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, приспособлением для временного размещения бронежилетов и пулестойких шлемов, выносной автомобильной лебедкой, системой ГЛОНАСС и отсеком для двух задержанных

В начале 2018 года военная полиция Западного военного округа (ЗВО) получит 140 специальных патрульных автомобилей УАЗ-3163 «Патриот», сообщает прес-служба округа- говорится в сообщенииОтмечается, что полноприводные автомобили УАЗ-3163 «Патриот» оснащены автоматическими коробками передач и предпусковыми подогревателями. Мощность бензинового двигателя составляет 128 лошадиных сил. Снаряженная масса 2,1 т, грузоподъемность – 0,5 т, вместимость – до 9 человек, максимальная скорость – 150 км/час.Поступление новой техники позволит существенно увеличить мобильность подразделений военной полиции округа и повысить эффективность выполнения задач по предназначению.