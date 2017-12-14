17:22 14 декабря

Военная полиция ЗВО получит 140 специальных автомобилей УАЗ «Патриот»

В начале 2018 года военная полиция Западного военного округа (ЗВО) получит 140 специальных патрульных автомобилей УАЗ-3163 «Патриот», сообщает прес-служба округа

Военная полиция ЗВО получит 140 специальных автомобилей УАЗ «Патриот»


Новые патрульные автомобили военной полиции оборудованы сигнальной громкоговорящей установкой, цветографической схемой, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, приспособлением для временного размещения бронежилетов и пулестойких шлемов, выносной автомобильной лебедкой, системой ГЛОНАСС и отсеком для двух задержанных
- говорится в сообщении


Отмечается, что полноприводные автомобили УАЗ-3163 «Патриот» оснащены автоматическими коробками передач и предпусковыми подогревателями. Мощность бензинового двигателя составляет 128 лошадиных сил. Снаряженная масса 2,1 т, грузоподъемность – 0,5 т, вместимость – до 9 человек, максимальная скорость – 150 км/час.

Поступление новой техники позволит существенно увеличить мобильность подразделений военной полиции округа и повысить эффективность выполнения задач по предназначению.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. Фрол 7525 Сегодня, 15:26
    Такой отстой Патриот этот...Перегоняли как-то с Нижнего к себе,столько раз чуть с дороги не слетали,парусность такая,что еле доехали.
    Фрол 7525
    1. dvina71 Сегодня, 15:32
      Дело не парусности,а в подвеске. У УАЗа она традиционно имеет большие ходы,за что приходится платить устойчивостью на большой скорости.. Зато УАЗ полноценный внедорожник,а не паркетник.
      dvina71
      1. Фрол 7525 Сегодня, 15:35
        Это да,а как ветер в степи поднимется зимой,так он колёсиками своими за дорогу отчаянно начинает цепляться,чтоб не улететь с неё... wink hi
        Фрол 7525
        1. dvina71 Сегодня, 15:41
          Вот ровно год назад..ехал в Питер,на Мазе.. Выехал уже на Мурманку..до Питера 70км.. на встречу едет мацуда6.порыв ветра с боку..чудом разошлись..пролетела в метре от бампера.. И какой вывод? Мацуда6 говно?
          dvina71
          1. Фрол 7525 Сегодня, 15:45
            Ну ты сравнил...МАЗом любого с трассы сдуть можно,при чём тут УАЗ на пустынной дороге?
            Цитата: dvina71
            И какой вывод? Мацуда6 говно?

            Нет,конечно... request
            Фрол 7525
    2. сибиралт Сегодня, 15:59
      Ну, теперь будет на чем генералам на дачи ездить после "совещаний" и на бензине экономить. laughing
      сибиралт
      1. twviewer Сегодня, 16:12
        это вряд ли, они этот патриот отлично знают
        twviewer
  2. Waltasar Сегодня, 15:31
    Первый раз о патре с автоматом читаю. Либо опечатка, либо совсем новая комплектация.
    Waltasar
    1. Laksamana Besar Сегодня, 16:19
      Это модельный ряд 2018 года, будет на выбор механика или АКПП, к следующему лету продажи обещают.
      Laksamana Besar
  3. dvina71 Сегодня, 15:50
    Цитата: Фрол 7525
    Ну ты сравнил...МАЗом любого с трассы сдуть можно,при чём тут УАЗ на пустынной дороге?
    Цитата: dvina71
    И какой вывод? Мацуда6 говно?

    Нет,конечно... request

    Сдуло не мазом..я ему встречный был. Сдуло порывом ветра.. и даже на груженом грузовике..общей массой под 25т..ветер боковой чувствуется..и подруливать приходится. А летом попал в ураган в Москве.. думал на бок положит..,хорошо в пробке тыркался..на скорости была бы беда.
    dvina71
  4. эгссп Сегодня, 15:51
    отсек для двух задержанных - понятно, а вот зачем весь остальной "тюнинг"? Чтобы пьяных контрактников гонять в ППД?
    эгссп
  5. strannik1985 Сегодня, 16:26
    Цитата: эгссп
    отсек для двух задержанных - понятно, а вот зачем весь остальной "тюнинг"? Чтобы пьяных контрактников гонять в ППД?

    В военных городках патрули пешком обычно. Чтобы города патрулировать в особый период.
    strannik1985
  6. Doliva63 Сегодня, 16:40
    Слово "патриот" будет написано по-русски, интересно? laughing Хотя, конечно, полицаям без разницы.
    Doliva63
  7. Doliva63 Сегодня, 16:45
    Цитата: strannik1985
    Цитата: эгссп
    отсек для двух задержанных - понятно, а вот зачем весь остальной "тюнинг"? Чтобы пьяных контрактников гонять в ППД?

    В военных городках патрули пешком обычно. Чтобы города патрулировать в особый период.

    А что "пенты" патрулировать будут, интересно? А нац.рос.гвардия? belay
    Я, правда, не знаю, что такое особый период. Это когда ментов изведут, что ли? laughing
    Doliva63
  8. Лексус Сегодня, 16:50
    Какие-то бедные, понимаешь, родственники, получается. У меня тут под боком военная полиция и ВАИ гоняют исключительно на Фокусах и Транспортёрах. Непатриотично конечно, но зато даже местным гаишникам завидно.
    Лексус
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