Серийное производство Су-57 начнется в Хабаровском крае в 2018 году
Серийное производство истребителя 5-го поколения Су-57 (ПАК ФА) начнется в Хабаровском крае в 2018 году, передает ТАСС сообщение губернатора края Вячеслава Шпорта.
По его словам, сейчас «решается вопрос о включении самолета в госпрограмму вооружений» для поставки в войска Российской Федерации.
Губернатор сообщил также, что работы на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (КнААЗ) идут по графику.
Агентство напоминает, что ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщалось ранее, 5 декабря он совершил первый полет с новым двигателем. Сейчас на нем стоит двигатель первого этапа – 117С, новый двигатель пока не получил своего названия и условно обозначается как «двигатель второго этапа».
В августе текущего года самолет получил серийный индекс Су-57. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, первая установочная партия будет состоять из 12-ти машин.
Завод заканчивает испытания в этом году, и в следующем году приступит к серийному производству,сказал Шпорт.
По его словам, сейчас «решается вопрос о включении самолета в госпрограмму вооружений» для поставки в войска Российской Федерации.
Губернатор сообщил также, что работы на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (КнААЗ) идут по графику.
Там проблем нет никаких. Все идет в графике,сказал Шпорт.
Агентство напоминает, что ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщалось ранее, 5 декабря он совершил первый полет с новым двигателем. Сейчас на нем стоит двигатель первого этапа – 117С, новый двигатель пока не получил своего названия и условно обозначается как «двигатель второго этапа».
В августе текущего года самолет получил серийный индекс Су-57. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, первая установочная партия будет состоять из 12-ти машин.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com https://geektimes.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти