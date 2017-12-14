17:24 14 декабря

Серийное производство Су-57 начнется в Хабаровском крае в 2018 году

Серийное производство истребителя 5-го поколения Су-57 (ПАК ФА) начнется в Хабаровском крае в 2018 году, передает ТАСС сообщение губернатора края Вячеслава Шпорта.

Первый испытательный полет Су-57 с двигателем второго этапа, 5.12.2017 г.

Завод заканчивает испытания в этом году, и в следующем году приступит к серийному производству,
сказал Шпорт.


По его словам, сейчас «решается вопрос о включении самолета в госпрограмму вооружений» для поставки в войска Российской Федерации.

Губернатор сообщил также, что работы на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (КнААЗ) идут по графику.

Там проблем нет никаких. Все идет в графике,
сказал Шпорт.

Агентство напоминает, что ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщалось ранее, 5 декабря он совершил первый полет с новым двигателем. Сейчас на нем стоит двигатель первого этапа – 117С, новый двигатель пока не получил своего названия и условно обозначается как «двигатель второго этапа».



В августе текущего года самолет получил серийный индекс Су-57. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, первая установочная партия будет состоять из 12-ти машин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com https://geektimes.ru
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Комментарии 20

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  1. Altona Сегодня, 15:48
    Наконец-то родилась птичка наша. Модель пластиковая самолета давно продается, надо приобрести, склеить.
    Altona
    1. Лексус Сегодня, 16:53
      Эх, поскорее бы от слов к делу перешли...
      Лексус
  2. Фрол 7525 Сегодня, 15:48
    Дожили!!!А когда до "Арматы" доживём наконец?
    Фрол 7525
    1. Muvka Сегодня, 15:51
      Она уже в войсках испытания проходят. И коалицию уже заказали. Хватит спать.
      Muvka
  3. katalonec2014 Сегодня, 15:55
    Хорошо конечно,но есть вопросы,сколько МО планирует их вообще закупить,а то 12 бортов это вообще никак.Кто то поторопится напомнить что это мол первая партия,первая,может стать и последней,а средства в разработку и доводку вложены огромные.
    katalonec2014
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:35
      Установочная партия 12 бортов, из них 10 будут с двигателем 1 этапа. С двигателем 2 этапа серия скорее всего будет больше.
      Аристарх Людвигович
  4. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:57
    Урааааааа товарищи!!! good
    Ratmir_Ryazan
  5. Tyulen Сегодня, 16:13
    И с каждой моделью мы все ближе к форме глайдера.
    Tyulen
  6. Alexey-74 Сегодня, 16:24
    Ну и отлично, в добрый путь!
    Alexey-74
  7. GaLe Сегодня, 16:32
    от того что силуэт данного самолета сделали похожим на f-22 не делает его самолетом 5-го поколения...
    как там дела с афар?а пуски ракет и сброс бомб из внутренних отсеков были?
    да и малозаметность данного аппарата с мотогондолами как у су-27 весьма сомнительна,вообщем вопросов больше,чем ответов..
    GaLe
    1. Sergey53 Сегодня, 16:40
      Эта партия СУ-57 идёт как обкаточная в общей концепции. Его двигателя пока не будет ещё несколько лет.
      Sergey53
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:44
      Цитата: GaLe
      от того что силуэт данного самолета сделали похожим на f-22 не делает его самолетом 5-го поколения.

      Не делает. Делает кое-что другое, чего у Ф-22 нет
      Цитата: GaLe
      как там дела с афар?

      Есть + 4 дополнительных радара
      Цитата: GaLe
      пуски ракет и сброс бомб из внутренних отсеков были?

      Уже года три тому как
      Цитата: GaLe
      да и малозаметность данного аппарата с мотогондолами как у су-27

      ???:))) Вы полагаете, что квадратное сопло - это единственный способ снижения ЭПР?
      Андрей из Челябинска
      1. Ратуш Сегодня, 16:58
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: GaLe
        пуски ракет и сброс бомб из внутренних отсеков были?
        Уже года три тому как



        Вас не затруднит поделиться ссылкой насчет сброса из внутренних отсеков?.какие именно ракеты и когда проводились эти испытания.Спасибо
        Ратуш
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:18
          Цитата: Ратуш
          Вас не затруднит поделиться ссылкой насчет сброса из внутренних отсеков?

          Например - вот. Но вообще я не храню этих ссылок - читаю новости, запоминаю что прочитал
          http://rusnext.ru/news/1458328584
          Андрей из Челябинска
    3. dauria Сегодня, 17:06
      да и малозаметность данного аппарата с мотогондолами как у су-27 весьма сомнительна,вообщем вопросов больше,чем ответов..


      "..хотя кузова та-акой хлам!.. Стекла не на резинах. Я сам видел. Дребезжать это все будет!.. Мрак! А остальные моторы — харьковская работа. Сплошной Госпромцветмет. Версты не протянут. Я на них смотрел." wink
      dauria
  8. Gamer Сегодня, 16:35
    деньги токо на ветер гонка вооружений лучше б мирный трактор сделали
    Gamer
    1. avt Сегодня, 16:38
      Цитата: Gamer
      еньги токо на ветер гонка вооружений лучше б мирный трактор сделали

      В отличии от Руины и трактора делаем и новые модели кстати.А за харьковский тракторный у цэ Эуропе ничего сказать неохота ?
      avt
  9. DimanC Сегодня, 16:37
    Добро. Пора и в войска
    DimanC
  10. ul_vitalii Сегодня, 17:06
    Все будет, и самолёты и танки. Медленно, но верно, с нами технологиями никто не делится, а сырая техника никому ненужна.
    ul_vitalii
  11. Antidote Сегодня, 17:15
    Эту песню поют с 14го года. Вот-вот, скоро, в следующем году...
    Сделайте и скажите, по факту, а не обещания.
    Antidote
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