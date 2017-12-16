На честном слове и на одном крыле

Ровно 80 лет назад, 9 декабря 1937 года японская морская авиация совершила налет на китайский город Наньчан. Его атаковали 15 легких бомбардировщиков B4Y в сопровождении девяти истребителей А5М. Город прикрывали всего четыре китайских истребителя "Хок-III" под командованием капитана Ван Хансуна. Несмотря на столь вопиющее неравенство, китайские летчики храбро взлетели на перехват, но итог боя получился вполне закономерным. Только один "Хок" вернулся на аэродром, остальные были сбиты. Двое пилотов погибли, еще один выпрыгнул с парашютом.Выжившие летчики заявили, что им удалось сбить один японский самолет, но на самом деле японцы потерь не имели. Однако один японских пилотов - сержант Канити Касимура выжил лишь благодаря большому везению и виртуозному владению машиной. Дело в том, что его самолет в лобовой атаке столкнулся с китайским истребителем и в результате лишился половины левого крыла. Китаец столкновения не пережил и рухнул на землю, а Касимуре удалось довести почти неуправляемый истребитель до своего аэродрома и с третьей попытки совершить посадку.В тот момент на аэродроме находился кинооператор, который успел заснять эту удивительную воздушную акробатику, а потом из его съемок сделали короткий пропагандистский фильм, дополнив рисованными кадрами. Кстати, зацените с чего начиналась знаменитая японская мультипликация.Самолет Касимуры решили не ремонтировать, а выставили в военном музее, как символ мужества и мастерства японских летчиков. Но в 1945 году музей вместе со всеми экспонатами был уничтожен американской бомбардировкой.На заставке - кинокадр с истребителем Касимуры перед посадкой и сам геройский сержант. После своей наньчанской эпопеи он одержал еще десять воздушных побед над китайцами и американцами, был удостоен ордена Священного Сокровища и произведен в лейтенанты. 6 марта 1942 года Касимура погиб в бою с американскими истребителями над островом Рассел, успев перед смертью сбить свой последний "Уайлдкэт".Японские морские истребители Мицубиси А5М палубного и наземного базирования, а между ними - их китайский оппонент - истребитель американского производства Кертисс "Хок-III".Бомбардировщик Ёкосука B4Y.