Разведка, метеорология и управляемые снаряды. Новые средства для артиллерии



Комплекс метеорологической разведки 1Б77 "Улыбка-М"



САУ "Коалиция-СВ"



РСЗО "Ураган-1М"

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://rg.ru/

http://vz.ru/

https://defence.ru/

http://otvaga2004.ru/

http://arms-expo.ru/

На вооружении ракетных войск и артиллерии состоит оружие разных классов и типов, способное выполнять те или иные боевые задачи. При этом для получения желаемой эффективности артиллеристы нуждаются как в боеприпасах, так и в том или ином дополнительном оборудовании. Им необходимы средства разведки, системы управления и другая аппаратура. В рамках текущей госпрограммы перевооружения этому направлению уделяется должное внимание. Уже получены определенные результаты, и обновление материальной части продолжается.Для нанесения точного и эффективного удара по вражескому объекту необходимы полные и подробные разведывательные данные. Целеуказание для артиллерии может осуществляться самыми разными способами, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, несущих разведывательную аппаратуру. Подобные идеи не так давно были реализованы и проверены на практике. К настоящему времени армия успела запустить процесс освоения новых устройств.Как сообщает отечественная пресса, в прошлом году на базе частей сухопутных войск были проведены испытания нового беспилотного комплекса артиллерийской разведки и автоматизированной системы управления на базе серийного БПЛА «Орлан-10». Сохранив основные особенности базового беспилотника, новое изделие получило ряд специального оборудования. В частности, в состав комплекса для артиллеристов включены малогабаритные станции радиотехнической разведки.Имея на борту набор разведывательного оборудования, БПЛА «Орлан-10» способен вести наблюдение за заданными районами и находить цели для артиллеристов или ракетчиков. При помощи системы радиотехнической разведки аппарат способен искать источники радиосигнала, такие как командные пункты, огневые позиции, средства связи, контрбатарейные локаторы и т.д. Через автоматизированную систему управления информация о найденном объекте передается на командный пункт, который, в свою очередь, должен управлять последующим ударом.Характерной особенностью беспилотного комплекса артиллерийской разведки является возможность определения координат цели с высокой точностью. Кроме того, «Орлан-10» позволяет в режиме реального времени следить за результатами стрельбы и осуществлять корректировку. Таким образом, продолжительность стрельбы, расход боеприпасов и риски для артиллеристов заметно сокращаются при получении желаемой эффективности огня.В конце прошлого года специализированный артиллерийский вариант беспилотника «Орлан-10» прошел испытания в войсках. Проверки показали потенциал комплекса разведки, и он был рекомендован к принятию на вооружение. Осенью 2017 года первые серийные системы нового типа были переданы строевым частям.В начале года появились сообщения о создании нового средства разведки, предназначенного для реактивной артиллерии. ГНПП «Сплав» предложило специальную 300-мм ракету для комплекса «Смерч» оснащенную особой полезной нагрузкой. Вместо боевой части того или иного рода это изделие должно нести компактный беспилотный летательный аппарат. Ракета должна будет доставлять БПЛА в район работы, после чего тот сможет самостоятельно барражировать и вести наблюдение. Характеристики перспективной разведывательной системы, к сожалению, не уточнялись.В конце февраля сообщалось, что новый разведывательный аппарат для реактивной артиллерии уже готов и ждет своего заказчика. Позже новые сообщения о проекте беспилотника для «Смерча» не появлялись. Нынешнее состояние проекта и его перспективы неизвестны. Можно предположить, что такая система способна заметным образом упростить работу расчетов РСЗО.Еще одной новинкой в области средств разведки и обеспечения стрельбы является межвидовой мобильный радиопеленгационный метеорологический комплекс 1Б77 «Улыбка-М». Буквально несколько дней назад одна из артиллерийских частей Восточного военного округа, дислоцированная в Бурятии, получила свою первую систему этого типа. Ожидается, что сбор информации о состоянии атмосферы в районе стрельбы позволит заметным образом повысить точность и эффективность огня.Метеорологический комплекс «Улыбка-М» представляет собой самоходную машину на колесном автомобильном шасси с прицепом, несущую контейнеры с набором специального оборудования. Машина комплектуется радиолокационной станцией, средствами обработки и выдачи данных, а также аппаратурой связи. Для проведения измерений комплекс оснащается оборудованием для запуска метеорологических зондов. Так, в соответствующих отсеках машины и ее прицепа помещается полсотни зондов и баллоны с легким газом для их запуска. Комплекс 1Б77 может работать в любое время суток в широком диапазоне высот и в разных метеорологических условиях.Мобильный радиопеленгационный метеорологический комплекс «Улыбка-М» способен измерять температуру атмосферного воздуха, определять направление и скорость ветра, атмосферное давление, дальность видимости и устойчивость приземного слоя атмосферы. Также имеется возможность измерения т.н. высотных метеорологических параметров. Определяются параметры действительного и среднего ветра, плотность и другие характеристики воздуха на заданной высоте, высотность облачности, давление и влажность воздуха. В зависимости от способа зондирования, обеспечивается проведение исследований на высотах от 100 м до 30-40 км. Дальность зондирования – до 150-200 км.Комплекс 1Б77 пригоден для использования в интересах различных родов войск, нуждающихся в актуальной информации о состоянии атмосферы и погодных условиях. В частности, данные о высотном распределении параметров атмосферы необходимы ракетным войскам и артиллерии. С учетом таких данных артиллеристы могут более эффективно осуществлять подготовку к стрельбе и показывать более высокие результаты.Испытания системы 1Б77 «Улыбка-М» начались в 2015 году и заняли определенное время. К настоящему времени комплекс подтвердил все расчетные характеристики, и был рекомендован к принятию на вооружение. В августе был подписан контракт на поставку серийных метеорологических комплексов. Передача серийной техники войскам уже началась.Согласно имеющимся данным, в настоящее время российская оборонная промышленность работает над созданием и внедрением новых средств, способных повысить эффективность артиллерии всех классов и типов. Подобные системы, вероятнее всего, появятся в войсках вместе с перспективными комплексами новейших моделей. Впоследствии, однако, нельзя исключать возможность модернизации имеющейся техники, предусматривающей установку такого оборудования.Ранее сообщалось, что перспективная самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ», оснащенная 152-мм орудием 2А88, может получить некоторые новые устройства. Так, для контроля за стрельбой и работы с новыми взрывателями может использоваться т.н. радиобаллистическая станция. Такое радиолокационное устройство должно будет отслеживать перемещение снаряда по траектории и определять параметры его параметры. Собранные данные могут использоваться при корректировке наводки при стрельбе. Кроме того, по некоторым данным, радиобаллистическая станция сможет обновлять установки программируемого взрывателя уже после выстрела.Еще одним средством повышения эффективности огня ствольной артиллерии должны стать новые боеприпасы, в том числе с собственными системами наведения. Неоднократно сообщалось о проектировании корректируемых 152-мм снарядов с наведением по данным систем спутниковой навигации. В отличие от некоторых других отечественных управляемых боеприпасов, такие изделия не будут нуждаться в сопровождении и целеуказании до момента попадания в цель.Менее смелым и инновационным, но полезным и имеющим определенный потенциал, является подход к созданию снарядов, предусматривающий использование новых материалов и взрывчатых веществ, доработку аэродинамики снаряда и т.д. Высокий потенциал имеют перспективные проекты метательных зарядов. Все это будет иметь самые заметные последствия в контексте перевооружения. Так, новая САУ «Коалиция-СВ», по некоторым данным, получит восемь новых снарядов разного назначения.Следует отметить, что управляемые артиллерийские снаряды нескольких типов уже состоят на вооружении и используются вместе с разными орудиями. Наиболее мощными изделиями этого класса являются минометные выстрелы семейства «Смельчак», предназначенные для использования с 240-мм минометом 2С4 «Тюльпан». Такие боеприпасы наводятся на подсвеченную лазером цель. 134-кг мина несет 32 кг взрывчатого вещества и может лететь на дальность более 9 км. Также созданы и приняты на вооружение несколько других управляемых снарядов для ствольной артиллерии меньших калибров.Управляемые снаряды внедряются и в реактивной артиллерии. Сравнительно недавно армия начала опытную эксплуатацию перспективной реактивной системы залпового огня «Ураган-1М». Этот комплекс сможет использовать реактивные снаряды калибров 220 мм и 300 мм, что повысит его боевой потенциал. По сообщениям прессы, на базе существующих ракет для «Урагана-1М» будут созданы управляемые боеприпасы. Увеличенная точность и кучность огня положительным образом скажутся на эффективности боевого применения всего комплекса.Развитие ракетных войск и артиллерии заключается не только в создании новых орудий или реактивных систем залпового огня. Большое значение имеет разработка перспективных боеприпасов того или иного назначения. Кроме того, для выполнения эффективного артиллерийского удара войскам необходимы средства тактической и метеорологической разведки, бортовые устройства слежения и взаимодействия со специализированными снарядами и т.д.В последние годы подобным вопросам уделяется особое внимание, что приводит к появлению новых систем, комплексов и изделий. Часть таких разработок уже прошла испытания и дошла до эксплуатации в войсках, тогда как прочие изделия пока остаются на стадии проектирования. Все подобные проекты оказывают заметное влияние на развитие артиллерии и повышают ее потенциал. Вместе с этим растет обороноспособность страны в целом.