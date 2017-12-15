100 лет ВЧК. Вернет ли Путин "Железного Феликса" на Лубянку?

20 декабря в стране будет отмечаться 100 лет со дня создания Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Лубянская площадь, на которой в советское время располагалось здание органа госбезопасности, а ныне находится Главный вычислительный центр ФСБ России, осталась без памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому: монумент был снесен в 1991 г. при госперевороте и на свое место так и не вернулся. Возвращение "Железного Феликса" могло бы стать хорошим подарком к знаменательной дате, считает общественность, в очередной раз попросившая президента восстановить историческую память.Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем стала основой для системы государственной безопасности нашей страны и до сих пор заложенные тогда традиции являются одним из важнейших элементов российской государственности, напомнил в своем обращении президенту лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Решающую роль в становлении ВЧК и определении облика сотрудников госбезопасности сыграл Феликс Дзержинский. Eго высказывание о том, что у чекистов должны быть "чистые руки, горячее сердце, холодная голова", и поныне является нравственным эталоном для всех правоохранительных органов. Соцопросы показывают, что для все большей части нашего общества Дзержинский является одним из наиболее уважаемых политических деятелей ХХ века. Убеждены, что возвращение в центр Москвы монумента человеку, ставшему символом честности и бескорыстия, будет способствовать формированию достойных морально-нравственных ориентиров нашего общества", – сказано в обращении.Лидер коммунистов подчеркнул, что Дзержинский не только был главой ВЧК, но и одним из наиболее успешных хозяйственных руководителей России, заложившим основы для развития экономики страны и совершившим "один из крупнейших гуманитарных подвигов прошлого века" – спасение миллионов беспризорных детей.Ежегодно накануне дня работника органов госбезопасности в сети появляются противоборствующие петиции – за возвращение "Железного Феликса" на Лубянку и против этого. Так произошло и в год 100-летия ВЧК.Восстановление монумента на своем историческом месте могло бы стать хорошим подарком к столь знаменательной дате, уверен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, памятник – это полезное напоминание как о позитивных событиях, так и о негативном опыте."Историческую память никто не отменял. Памятники являются напоминанием не только о достижениях и победах, но и серьезных ошибках, которые были допущены теми или иными государственными деятелями и руководством страны в определенный период. Феликс Дзержинский – символ ВЧК, организации, на плечах которой выросла советская власть. Убрав Феликса Дзержинского, мы каким-то образом пытаемся убрать определенные периоды нашей истории из своей памяти. Кто-то воспринимает его фигуру в позитивном ключе, кто-то в негативном, но это не отменяет ее ценности ни в одном, ни в другом случае. Поэтому для кого-то это будет памятник "кровавому периоду", а для кого-то этот памятник будет поводом для гордости. В любом случае, это весьма ценное напоминание о нелегком периоде нашей истории, общей истории", – поделился своим мнением с Накануне.RU Алексей Мухин.Интересно, что 14 декабря, в преддверии 100-летней годовщины ВЧК, Путин даст большую пресс-конференцию, возможно, президенту, начинавшему карьеру в КГБ, придется публично высказать свою позицию по этому вопросу. По крайней мере, многие от него этого действительно ждут.Историк спецслужб Александр Колпакиди отмечает, что большинство людей выступают за возвращение Дзержинского, да и Лубянка без памятника смотрится скудно."Идея очень хорошая, правильная, тем более с чисто визуальной точки зрения площадь без своей доминанты смотрится ужасно, с памятником она была одной из самых красивых площадей страны. Кроме того, цинично то, что большинство людей, по всем социологическим опросам, считают, что памятник необходимо вернуть, а памятник, тем не менее, 25 лет не возвращают, при этом говорят, что у нас демократия и власть большинства. Если большинство просит вернуть памятник, какая же это демократия, если его не восстанавливают?" – задается вопросом историк.Отметим, что сейчас в сквере напротив здания бывшего НКВД (позже КГБ) увековечено напоминание о других событиях – политических репрессиях. "Соловецкий камень" был установлен в 1990 г. в память о людях, которых обвиняли в измене Родине. Документы на массовые аресты подписывались именно здесь, в кабинетах органов госбезопасности.Выходит, одни события – сугубо негативные – власть согласна сохранить в памяти, а другие, такие как позитивный вклад Феликса Дзержинского в развитие страны, стирает из истории?"Если мы не отрицаем тот большой период, который существовал в нашей истории, начиная с 1917 г., то памятник Дзержинскому однозначно должен быть восстановлен, – убежден член Общественной палаты Свердловской области второго созыва Михаил Свешников. – Сейчас общество политизировано, и те люди, которые хотят искоренить из памяти эти исторические события, все лучшее, что было в те годы создано, приписать ему только отрицательное значение, они, конечно, обладают большим административным ресурсом. Вполне возможно, что противостояние будет очень серьезным. Весь Запад, как принято говорить, поднимет вой. Но мы должны годиться тем, что было хорошее, и отрицать то, что было плохое. Дзержинский до последних дней боролся за создание нового государства. На Красной площади мавзолей Ленина стоит, это примерно то же самое, что и памятник Дзержинскому на Лубянской площади. Хотя там рядом водрузили камень, привезенный откуда-то из ГУЛАГа. Есть отрицательная сторона тех событий, но приписывать все отрицательные черты Дзержинскому было бы неправильно".Власть боится и Ленина, и Дзержинского, как напоминания о возможности другой жизни и иного государственного уклада."Я не думаю, что власть пойдет на восстановление памятника, потому что если она боится даже Ленина в мавзолее, то уж Дзержинского недалеко от себя она боится еще больше, потому что для нее эти люди – смертельные враги, которые говорят, что возможен другой мир – мир без насилия и эксплуатации, а власти нашей этого не надо", – пояснил Александр Колпакиди Накануне.RU.Дзержинский утверждал, что у чекистов должны быть "чистые руки, горячее сердце, холодная голова". Вероятно, теперь эти идеалы не имеют ничего общего с моральными принципами нынешних правоохранителей и властей?"Им чужды та идеология и то общество, которым отдал свою жизнь Дзержинский. Поэтому любые возможности принизить, искоренить из памяти потомков этого периода, замазать все только черной красной, будут использованы", – добавил в разговоре с Накануне.RU Михаил Свешников."Идеалы Дзержинского абсолютно чужды этой власти по всем позициям: и руки нечистые, и сердца холодные. Все не так. Коль скоро они памятник Дзержинскому не установят, пусть выполнят просьбу ФСБ-шников 90-х гг. – восстановят там памятник Зубатову. Он и будет символом нынешней власти", – заключил Колпакиди.Напомним, Сергей Зубатов – чиновник департамента полиции Российской империи, который прославился в начале ХХ века тем, что пытался внедрить в политическую жизнь методы провокации. "Зубатовщина" стала одним из методов борьбы царского правительства с рабочим движением накануне революции 1905-1907 гг.При всем настороженном и опасливом отношении власти к личности Дзержинского, в правоохранительных органах фигуру основателя ВЧК воспринимают с гордостью и уважением, уверен Михаил Свешников. Это подтверждают и наши собеседники среди "чекистов" на условиях анонимности."Кроме политической деятельности, которую сейчас пытаются очернить, Дзержинский проделал большую организационную работу по строительству государства. Помимо ВЧК, Дзержинский ведь еще возглавлял несколько других направлений строительства народного хозяйства, в том числе железную дорогу, он спасал детей, оказавшихся без родителей в ужасных условиях. Им была проделана большая государственная работа. Любое общество пользуется услугами силовых структур и работой таких органов, как ФСБ, при этом приписывать весь ужас концлагерей этим организациям неправильно, потому что очень многое решалось и другими инстанциями. Эта организация стояла на защите того государства, не такого, как сейчас", – заключил Михаил Свешников.