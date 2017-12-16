Русских.Net

Россия отмечает День Конституции, в которой ни разу не упомянут русский народ. Почему «легализацию» русских в РФ считают опасной?Праздник со слезами на глазах — это не только День Победы, но и День Конституции государства, созданного в 1991 году в контурах бывшей РСФСР. Известно ли вам, что в главном законе нашей страны нет, не было и, судя по всему, не будет упоминания о русском народе?Для слова «русский» не нашли синонима лишь в статье № 68 Конституции РФ, где, все же, указано, что государственным языком в нашей стране является именно русский. Хотя приглашенные лингвисты и филологи могли бы «потрудиться» и здесь, найдя альтернативу и вымарав все русское напрочь.В остальном, в системе координат, предлагаемой Конституцией и другими законами России, русского народа, как такового, не существует.Русская национальная идентичность находится за пределами конституционно-правового поля, а русский народ, де-юре, лишен правовой субъектности.Наверняка, в эти секунды в душах многих читающих всколыхнется «праведное возмущение»! Дескать, разуй, автор, очи и посмотри внимательнее. В нашей Конституции прямо указано, что страна, гражданином которой ты являешься, многонациональна донельзя, и каждый народ, который населяет ее, обладает абсолютно равными правами.А вот и нет!Начнем с того, что субъекты Российской Федерации, априори, не равны в правах. Среди них есть регионы, официально наделенные статусом республики (читай - государства) в составе РФ (Республика Татарстан, например, Ингушетия или малая родина министра обороны Сергея Шойгу – Республика Тыва), и обыкновенные края и области (к примеру, родная для меня Вологодчина).Конституции Вологодской, Тверской или Смоленской областей мы не найдем. В Республике Татарстан, однако, никто не стесняется подчеркивать, что «Конституция, выражает волю татарского народа...».Как же, спрашивается, так? Наши братья-татары в основном законе своего «маленького государства», входящего в состав России, заявили о том, что имеют право на национальную идентификацию и провозгласили его. А мы?Глубочайшим заблуждением было бы считать, что русских боятся где-то на «далеком Западе», в «братской Украине» или даже в не менее «братской Белоруссии», где за поддержку идей Русского мира, из кормушки которого кормится эта «страна», скоро предстанут перед судом имеющие пророссийскую позицию авторы ИА «Регнум».Начиная с 1990 года, вместо слова русский нам предлагают использовать слово «россиянин» — ельцинский безнациональный неологизм, который хоть сейчас водружай на знамена русофобов. Быть русским, гордиться своей «русскостью» опасно. Можно заработать «двушечку», а то и больше за попытку разжечь межнациональную рознь.Но давайте порассуждаем, уж коль все у нас равны в правах, и татарский народ является государствообразующим в отдельно взятом субъекте, почему бы не предпринять попытку сделать государствообразующим в Российской Федерации русский народ? И были ли такие попытки в истории современной России?Ответ – да. Идея предложить данную инициативу, возникла у режиссера Владимира Бортко, как известно, являющегося членом КПРФ и депутатом Государственной Думы с 2011 года.В ноябре 2012 года человек, снявший сериал «Мастер и Маргарита» и художественный фильм «Собачье сердце», предложил главе государства внести в Конституцию России поправку. А именно: заменить фразу «многонациональный народ России» на слова «русский народ и народы РФ».Вы спросите: а зачем? Для чего разводить бюрократию и менять основной закон страны, тратя из-за одной фразы деньги на перепечатку Конституции?Пользы от самого факта упоминания русского народа в основном законе страны было бы стократ больше, чем от перевоплощения милиции в полицию, которая ни хуже, ни лучше от этого не стала.Во-первых, держава признала бы, что именно русский народ является учредителем нашего государства. Извините, но сколь бы мы не были многонациональны, так оно и есть. Во-вторых, русские были бы признаны субъектом конституционно-правовой системы координат своей страны. Как, опять-таки, наши братья-татары у себя в Казани.И, наконец, самое важное. Пребывание русских было бы узаконено на принадлежащих им землях. Ведь есть в России свои территории у чеченцев, ингушей, башкир, удмуртов. У русских – увы! – нет.Пока что пребывание русских на своей территории похоже на проживание в квартире без прописки.- Живите, ребята!- А как?- А как хотите.- А сколько?- А сколько Аллах разрешит.Смешно? Мне нет. Вопрос серьезный. Да и мы ведь не в «Камеди клаб», где за безобидную шутку про девушку из Ингушетии, работающую в эскорт-сервисе, сегодня до слез унизительно извинялся генеральный директор Андрей Левин, который пообещал (цитирую) «сделать максимум, чтобы комфортно загладить свою ошибку».А за что извиняться? Ингушские девушки не приезжают в Москву, чтобы заработать денег? Среди них нет тех, кто работает в эскорте? Или кто-то в такой же «слезной риторике» извинялся за произошедшее десять лет назад в Ингушетии убийство русской учительницы вместе с ее детьми?Все «правильно» и «логично»! Это русского Ваньку сколь угодно долго можно выставлять пьяницей и грязнулей, наркоманом и дураком в том же «Камеди Клаб»! А затем десятилетиями воздавать дань памяти убиенной журналистке, которая ратовала за победу сепаратистов и, в итоге, пала от их же рук, написав ряд понравившихся на Западе репортажей о том, как русские военные ездили за водкой на танке. Это русское имя «Наташа» давно стало синонимом профессии «женщин с пониженной социальной ответственностью».Мы же русские! Великая нация! Мы долго терпим. «Перед нами извиняться не надо».Неоднократно можно было наблюдать, как «гости столицы» в общем-то, на более чем законных основаниях указывали коренному населению Москвы на их место.- Москву не москвичи построили. И не русские создали, - говорит герой этого ролика.- А кто ее создал? – интересуется у него корреспондент.- Аллах создал!Ну, что тут добавить?Кроме того, российское государство не несло и не несет перед русскими никаких обязательств.Давайте сравним законы России и любой другой страны. Той же Белоруссии, где в статье 14 Закона «О гражданстве Республики Беларусь» четко сказано, что государство предоставляет возможность для «белорусов, а также лиц, идентифицирующих себя как белорусы, и их потомков (кровные родственники по прямой линии: дети, внуки, правнуки), родившихся за пределами современной территории Республики Беларусь, возможность упрощенного принятия в гражданство.Такая же ситуация в Польше, где с распростертыми объятиями встретят этнического поляка. А моя студентка Катя с русской фамилией «Зубова», обнаружив в своем генеалогическом древе прапрадедушку Давида, была принята в гражданство Израиля чуть ли не по прилету в аэропорту.Ау, русские! Сколько вас разбросано по миру? Где вы? На что вы можете претендовать? Спешу огорчить! События, связанные с отменой решений о принятии в гражданство людей, которые оказались террористами и взрывали петербургское метро весной этого года, показывают, что у нерусского с толстым кошельком куда больше шансов обрести «красный паспорт», чем у русского, который хочет жить в России только потому, что он русский.Мне точно также невдомек, почему человек, являющийся по национальности башкиром и приобретший паспорт другой страны в результате распада Советского Союза, не может претендовать на российское гражданство?Мой хороший знакомый, гражданин Киргизии из Бишкека, имеющий по матери русские корни, не первый год обивает пороги российских миграционных служб. Русский вынужден доказывать, что он русский, только потому, что его родители родились в других странах, ранее входивших в великий СССР» — его русская мама родом из Туркмении, отец появился на свет на территории РСФСР. Но, так уж сложилась жизнь, сам он детдомовский! Данные утеряны. Поэтому чиновничья рать пинает его тут и там: «Ищите «ветра в поле», мы ждем конкретные доказательства того, что ваша родня причастна к России».Выходит, Галина Павловна – мать моего друга — не причастна? А Джумшут Булатбекович, собравший денег на приобретение русского паспорта в «самом упрощенном порядке», причастен всеми фибрами своей не понимающей по-русски души?А что же предложение режиссера Владимира Бортко придать русскому народу ну хоть какой-то — пускай чисто символический! — статус? Обрело ли оно понимание у «власть предержащих»? Увы.«Это опасно. Нам это не нужно», - ответил на вопрос Владимира Бортко президент России 5 лет назад. По мнению руководителя государства, внесение такой поправки сделает часть населения страны людьми «второго сорта».Но пока роль русского народа в главном законе страны не определена, человеком второго сорта чувствую себя я, а также Владимир Бортко и, уверен, многие из тех «фантомных русских» в России и по всему миру.Их подвиг известен, их статус и права не определены.И, к сожалению, их нигде не ждут.