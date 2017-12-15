Железнодорожный обход Украины отсекает её от «Нового шёлкового пути»

В понедельник случилось давно ожидаемое событие: все грузовые и пассажирские поезда «Российской железной дороги», следующие в направлении Москва – Ростов-на-Дону и обратно, пошли в обход Украины по новой железнодорожной линии «Журавка – Миллерово» длиной в 137 километров. Эта дорога проложена по территории Воронежской и Ростовской областей на удалении 25 километров от украинской границы. Раньше российские поезда её дважды пересекали, проходя транзитом через короткий перегон «Гартмашевка – Зориновка» в Луганской области.Движение по новой магистрали открыли ещё ранней осенью. В сентябре по ней пустили грузовые составы. В тот памятный день министр обороны Сергей Шойгу вручил 39-й бригаде железнодорожных войск, выполнившей основные работы на строительстве дороги, орден Жукова. Теперь магистраль окончательно введена в режим полноценной эксплуатации. По ней ежедневно идут 120 пассажирских и 30 грузовых поездов.Комментируя событие, российские СМИ отметили, что построенная в обход Украины железная дорога «усилит независимость России и обеспечит безопасность перевозок». Кроме того, ожидается экономия на оплате украинского транзита и обслуживании перегона «Гартмашевка – Зориновка», взятого Россией в начале 1990-х годов в аренду на 49 лет. Это более $100 миллионов в год.«Тю, – сказали украинские аналитики, больше похожие на пособников киевского режима, чем на ответственных экспертов, – этот перегон давно находится в зачахшем состоянии». Потом признали, что «потеря даже небольшого объема оплаты за транзит, а это около 70 млн. долларов, конечно, нежелательна».Общее мнение киевского экспертного сообщества в интервью Deutsche Welle выразил руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко. «До начала российско-украинского конфликта здесь перевозили уголь, добытый в Донбассе и Ростовской области, – пояснил аналитик. – С 2014 года грузовое движение здесь резко сократилось, но некоторые предприниматели продолжали перевозки. Участок не был самым главным, его специфика была в том, что грузы частично шли по территории Украины, а теперь россияне будут ее объезжать».Одним словом, «а нам и не жалко». Это внешнее безразличие, возможно, навеяно общим, достаточно плачевным, состоянием украинских дорог, объединённых под управлением главного государственного железнодорожного оператора – «Укрзализныцы». По официальным данным, сегодня 27 процентов от общей протяженности магистральных путей Украины эксплуатируется с просроченным капитальным ремонтом.Неприглядную картину дополняет острая нехватка железнодорожной техники и её плохое состояние. «Укрзализныця» признаёт, например, что изношенность парка магистральных электровозов и тепловозов, электро- и дизель-поездов, грузовых и пассажирских вагонов превышает 80 процентов.На этом безрадостном фоне потерю дохода с короткого периферийного перегона можно, как сказал Охрименко, не считать «огромной трагедией». Меж тем, на сайте министерства инфраструктуры Украины сообщается, что железнодорожный транспорт обеспечивает в стране 82 процента грузовых перевозок и до 50 процентов – пассажирских.В свете этих данных видно, какую важную роль в экономике Украины играет «Укрзализныця». При этом своё будущее компания связывает с обслуживанием транзитных грузов из Азии в Европу и обратно. Оптимизм украинских железнодорожников вызван китайским проектом «Нового шёлкового пути». Потому что другие направления пока разочаровывают.В постмайданный период транзитные грузовые перевозки через Украину резко снизились. Например, в прошлом году по территории страны проследовало транзитом на 30 процентов грузов меньше, чем в 2015-м. Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко оценил потери от сокращения транзита почти в 2 млрд. долларов.Киев рассматривает свои планы на участие в «Новом шёлковом пути», как своеобразную компенсацию за потери, допущенные на российском направлении. Впрочем, на пути этих планов как минимум два препятствия. Одно из них – отношение к Украине самих китайцев. На днях в Киеве побывала делегация из Пекина, возглавляемая вице-премьером страны Ма Каем.В местных СМИ стали взахлёб обсуждать перспективы украинского участия в китайских транзитных проектах. Рисовали транспортные коридоры, по которым товары из Поднебесной могут проследовать через Украину в Европу. Только вот Ма Кай приехал совсем по другому поводу – за деньгами.Несколько лет назад Пекин оформил кредит в размере 3,6 миллиарда долларов в счет поставок украинского зерна. Межправительственным соглашением предусматривалось, что Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в оплату кредита передаст Китаю более трёх миллионов тонн зерна (в том числе – 1,1 млн. тонн кукурузы, 1 млн. тонн пшеницы и около 1 млн. тонн ячменя).Половину согласованного объёма зерна украинская сторона должна была отгрузить до конца октября 2014 года, остальную часть – через месяц. Осторожные китайцы перечислили украинцам только первый транш в 1,6 млрд. долларов. И были правы. К ноябрю Украина поставила Китаю только 65 тысяч тонн кукурузы и больше зерновыми поставками не заморачивалась.У правительства Арсения Яценюка возникла другая тема. Оно ликвидировало ГПЗКУ и забрало на свой счёт находящиеся у него средства. В этих условиях китайцы не стали проплачивать второй транш кредита и потребовали назад остатки первого транша. Сменивший Яценюка во главе правительства Владимир Гройсман долг Украины перед Китаем признал, но объяснил китайским партнёрам, что возврат кредита «не входит в приоритетные вопросы руководства страны». Сегодня приоритет киевской власти «война с российским агрессором».Китайцев объяснение Гройсмана не устроило. Они отправили в Киев вице-премьера Ма Кая, чтобы решить возникший спор в досудебном порядке. Не получилось. Теперь стало известно, что Китай направил в Лондонский международный арбитражный суд иск против Украины. Пекин хочет получить свои деньги обратно, плюс 6 процентов в год от суммы транша за пользование чужими деньгами и судебные издержки.После такого скандала Украина вряд ли может рассчитывать на статус надёжного партнёра в китайских транзитных проектах. Тем более, что восточные транспортные коридоры для неё, похоже, совсем закрываются. РЖД объявила о своих перспективных планах на этом направлении.Планируется продолжить строительство дороги от станции Журавка до Прохоровки, то есть, создать вдоль украинской границы отсекающую рокаду. Больше того, к 2025 году вдоль восточной границы Украины будет создана скоростная железнодорожная магистраль (направление Воронеж – Лиски – Ростов-на-Дону). Она соединит Центральную часть России с её Черноморским побережьем.Похожий проект рисовали в своём воображении украинские СМИ. Им виделась транспортировка китайских грузов в обход России по так называемому Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Его украинцы романтически называли «Шелковый ветер».Романтику увидели в двойной морской перевалке (через Каспий и Чёрное море) китайских грузов на маршруте Китай – Казахстан – Азербайджан – морские порты Грузии. Далее, по мысли киевских романтиков, грузы должны идти на Украину, а из неё через Беларусь в литовский порт Клайпеда на Балтике.Серьёзные эксперты изначально усомнились в реалистичности такого маршрута ввиду дороговизны морской перевалки. Теперь к этому добавились ненадёжность Украины, как торгового партнёра, и конкурентные планы России с вариантами её транспортных маршрутов. Они заставили Киев нервничать.Министр инфраструктуры страны Украины Владимир Омелян в эфире телеканала «112. Украина» заявил, что «Укрзализныця» с 2018 года может прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Окончательное решение пока не принято. Вопрос прорабатывает государственный оператор железных дорог Украины – «Укрзализныця».Министр прямо связал возможное сокращение сообщения с Россией с пуском железной дороги в обход Украины. Эта не первая подобная угроза. Комментаторы напомнили, что в мае нынешнего года Киев уже объявлял о прекращении железнодорожного сообщения с 1 июля из-за пассажирских перевозок России в зоне пресловутой Антитеррористической операции.Гнев Киева вызвала электричка Таганрог – Донецк, «нарушающая суверенитет и территориальную целостность Украины». Потом посчитали пассажиропоток в Россию, денежные переводы украинских рабочих своим семьям на Украину и тихо замолчали тему вплоть до пуска новой приграничной магистрали.Скорее всего, нынешние угрозы тоже останутся без последствий. Как ни крути, а прекращение сообщения с Россией превратит Украину в железнодорожный тупик Европы. Тупик этот окажется транспортным, экономическим, политическим и в чём-то моральным. Не случайно министр Омелян окончательное решение переложил на «Укрзализныцю». В кабинетах киевской власти пока не готовы взять на себя ответственность за полный транспортный разрыв с Россией.