Сирийские хроники: Роль российских Сил специальных операций

После начала конфликта в Сирии многие люди потеряли сон. Сложно спать, когда слышишь, как летят мины и ощущаешь толчки близких взрывов. Когда вместо цикад ночные звуки наполнены стрекотанием автоматов. Кажется, что сами ночи стали короче. А может быть это просто вспышки от разрывающихся снарядов артиллерии освещают зловещую мглу.Сирия. Алеппо. "Со всего мира к нам пришли вооруженные люди, более ста тысяч человек, финансируемые разными странами. Это была катастрофа и мы не могли себе такого представить. Но в одно мы верим. Алеппо много раз был уничтожен: в 541 году - персами, в 962 году - византийцами, в 1260 году - монголами, в 1400 году - Тамерланом, а в 1615 году - Османской империей. Но он всегда возрождался после разрушений. И мы надеемся, что это вновь случится", - говорит сирийский писатель Абдалла Хаджар.В своем книге он рассказывает о разных периодах в истории страны, и двадцать страниц будет посвящены истории города Алеппо. Вместе с Абдаллой сирийские хроники пишем и мы.Смотрите также: