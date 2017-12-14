Говорящая каска: "Джавелины" нам не дали, но это не трагедия

Я не вижу в этом трагедии. Да, нам бы, конечно, не помешали эти противотанковые системы. Но, с другой стороны, важно то, что мы уже слышим - что американская сторона планирует нам предоставить в пределах этой помощи. Это противовоздушные радары и радиолокационные системы, плавсредства для военно-морских сил. Мы должны быть готовы к открытой агрессии РФ, но сегодня эта угроза не имеет высокой вероятности. Но мы однозначно должны быть готовы к этому. И мы обязаны контролировать воздушное пространство в режиме онлайн - это однозначно. Это то, что касается, например, РЛС.

Javelin - это система, которая не позволяла бы им (ЛДНР) себя свободно чувствовать, как минимум. Я думаю, что даже при первых поставках этого вооружения, даже до его применения в качестве ПТРК, использование противником бронетехники резко бы изменилось. Это чисто военный аргумент.