Говорящая каска: "Джавелины" нам не дали, но это не трагедия
Дмитрий Тымчук, который в своё время получил прозвище «говорящая каска» за небылицы о «подвигах» украинской армии в зоне «АТО», прокомментировал предусмотренные военным бюджетом США финансовые средства для Украины. Напомним, что речь идёт о 350 млн долларов. По словам Тымчука, его беспокоит то, что «застопорился» вопрос отправки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Тымчук считает, что США не готовы поставлять эти комплексы, чтобы «не раздражать Россию на Донбассе». В то же время «говорящая каска» заявила, что не видит в этом трагедии. Заявление Тымчука приводит информационный портал «Апостроф»:
У Тымчука корреспонденты «Апострофа» поинтересовались, станет ли финансовая поддержка Украины со стороны США в размере $350 млн «помощью по сдерживанию агрессии Путина». По словам Тымчука, «да, станет».
Далее Тымчук ответил на вопрос о том, зачем вообще украинской армии ПТРК «Джавелин»?
Из материала:
При этом Тымчук так и не смог толком сформулировать ответ на вопрос о том, когда Украина может получить эти комплексы, и получит ли их вообще.
На этом фоне из Киева приходят сообщения о том, что Нацбанк Украины в следующем году ожидает от МВФ кредита в размере 3,5 млрд долларов.
Тымчук считает, что США не готовы поставлять эти комплексы, чтобы «не раздражать Россию на Донбассе». В то же время «говорящая каска» заявила, что не видит в этом трагедии. Заявление Тымчука приводит информационный портал «Апостроф»:
Я не вижу в этом трагедии. Да, нам бы, конечно, не помешали эти противотанковые системы. Но, с другой стороны, важно то, что мы уже слышим - что американская сторона планирует нам предоставить в пределах этой помощи. Это противовоздушные радары и радиолокационные системы, плавсредства для военно-морских сил. Мы должны быть готовы к открытой агрессии РФ, но сегодня эта угроза не имеет высокой вероятности. Но мы однозначно должны быть готовы к этому. И мы обязаны контролировать воздушное пространство в режиме онлайн - это однозначно. Это то, что касается, например, РЛС.
У Тымчука корреспонденты «Апострофа» поинтересовались, станет ли финансовая поддержка Украины со стороны США в размере $350 млн «помощью по сдерживанию агрессии Путина». По словам Тымчука, «да, станет».
Далее Тымчук ответил на вопрос о том, зачем вообще украинской армии ПТРК «Джавелин»?
Из материала:
Javelin - это система, которая не позволяла бы им (ЛДНР) себя свободно чувствовать, как минимум. Я думаю, что даже при первых поставках этого вооружения, даже до его применения в качестве ПТРК, использование противником бронетехники резко бы изменилось. Это чисто военный аргумент.
При этом Тымчук так и не смог толком сформулировать ответ на вопрос о том, когда Украина может получить эти комплексы, и получит ли их вообще.
На этом фоне из Киева приходят сообщения о том, что Нацбанк Украины в следующем году ожидает от МВФ кредита в размере 3,5 млрд долларов.
Использованы фотографии: news.meta.ua
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