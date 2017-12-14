США установят бесполетные зоны в Сирии, чтобы прикрыть боевиков

После частичного вывода российской группировки Воздушно-космических сил из Сирии, более актуальным стал вопрос военного присутствия США в этой стране. Россия показала, что не претендует на излишнее политическое влияние в Арабской республике, а заинтересована лишь в уничтожении террористов на дальних подступах к своим границам.



США, в свою очередь, наоборот заявили о намерениях оставить свои подразделения в САР с целью иметь влияние на политические процессы в стране. Американцы собираются и дальше осуществлять поддержку так называемой "умеренной оппозиции" в достижении своих целей. Эти цели, как известно, абсолютно нелегитимны, как, собственно, и наличие оружия у оппозиции и само американское присутствие.



Тем не менее, реальность такова и с ней нужно считаться. Пока США никак не противодействуют российской операции в Сирии, которая даже не смотря на ее официальное окончание, продолжается. Нужно понимать, что рано или поздно сирийские ВС должны взяться и за оппозиционеров, ведь восстановление порядка в стране невозможно без обезоруживания всех группировок. Как на эти действия будут реагировать американцы, пока не ясно.











