В Новороссийске начались раскопки массового захоронения времён ВОВ

12 декабря поисковики НЦПР (Новороссийский центр поисковых работ) выехали на место и разбили походный лагерь в посёлке Гайдук (подчинённого администрации Новороссийска). Уже на следующий день на месте предполагаемого массового захоронения появились первые находки. На данный момент точно обнаружено шесть черепов и огромное количество раздробленных костей.Учитывая, что почти весь первый день поисковики были заняты походным лагерем, а предполагаемое время экспедиции около 15 дней, то найденные шестеро расстрелянных это, увы, только начало. Выехав на место, мне самому пришлось в этом убедиться, а также узнать историю столь печальной находки.Некоторое время назад во время установки ливнёвки рабочие увидели, что прямо из земли полезли человеческие кости. К этому времени поисковики НЦПР уже хорошо поработали над архивными данными и знали, что предположительно в районе Гайдука находился небольшой, по меркам ВОВ, концлагерь для мирного населения Новороссийска. Также было известно, что с сентября 1942 года нацисты проводили массовые расстрелы, пряча тела в складки местности или попросту зарывая в ров.Поэтому узнав о находке, поисковики обратились к сотрудникам МВД и городской администрации, чтобы провести экспертизу останков. Вскоре был получен официальный акт примерной датировки найденных костей, который не оставлял сомнений в том, что в раскопанной ливнёвке покоятся жертвы нацистских зверств времён войны.По архивным данным, изученным НЦПР, в данном захоронении или, как минимум, в данном районе может лежать до 1000 мирных жителей. А то, что в найденном рву именно трупы мирного населения, стало ясно на второй день раскопок из-за найденных женских подмёток и прочих вещей.Место раскопок располагается прямо между частных построек рядом с гравийной дорогой. И на какую территорию может распространятся район захоронения пока неясно. Также, увы, часто землевладельцы предпочитают не замечать подобных вещей, это ведь стоит денег и времени.С вопросом, по какой причине захоронение не было найдено ещё во времена СССР, я обратился к руководителю НЦПР Дмитрию Нинуа:На вопрос, откуда может начинаться эта трагическая дорога могил и где заканчиваться, мне ответил уже заместитель Нинуа Николай Мельник:На данный момент поисковики обеспечены всем необходимым комендатура города и городская администрация выделили палатки и полевую кухню. Посильно помогают неравнодушные предприниматели. На месте работают до 26 поисковиков, работают, как водится, на энтузиазме, т.е. бесплатно, но в помощи, по их же словам, пока не нуждаются.В течение недели стоит ожидать новых вестей, а также документов по зверствам нацизма в Новороссийске. Ведь данный вопрос практически не поднимают в СМИ, а стоит помнить, что наши войска вошли в полностью опустошённый город.