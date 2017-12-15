09:26 15 декабря

В Новороссийске начались раскопки массового захоронения времён ВОВ

12 декабря поисковики НЦПР (Новороссийский центр поисковых работ) выехали на место и разбили походный лагерь в посёлке Гайдук (подчинённого администрации Новороссийска). Уже на следующий день на месте предполагаемого массового захоронения появились первые находки. На данный момент точно обнаружено шесть черепов и огромное количество раздробленных костей.



Явственно видны кости в раскопе




Учитывая, что почти весь первый день поисковики были заняты походным лагерем, а предполагаемое время экспедиции около 15 дней, то найденные шестеро расстрелянных это, увы, только начало. Выехав на место, мне самому пришлось в этом убедиться, а также узнать историю столь печальной находки.

Некоторое время назад во время установки ливнёвки рабочие увидели, что прямо из земли полезли человеческие кости. К этому времени поисковики НЦПР уже хорошо поработали над архивными данными и знали, что предположительно в районе Гайдука находился небольшой, по меркам ВОВ, концлагерь для мирного населения Новороссийска. Также было известно, что с сентября 1942 года нацисты проводили массовые расстрелы, пряча тела в складки местности или попросту зарывая в ров.

Поэтому узнав о находке, поисковики обратились к сотрудникам МВД и городской администрации, чтобы провести экспертизу останков. Вскоре был получен официальный акт примерной датировки найденных костей, который не оставлял сомнений в том, что в раскопанной ливнёвке покоятся жертвы нацистских зверств времён войны.





На снимке в верхнем левом углу из грунта торчит пяточная кость, а ниже часть черепа, что означает - трупы сваливали один на другого

По архивным данным, изученным НЦПР, в данном захоронении или, как минимум, в данном районе может лежать до 1000 мирных жителей. А то, что в найденном рву именно трупы мирного населения, стало ясно на второй день раскопок из-за найденных женских подмёток и прочих вещей.





На фото пули и гильзы



Место раскопок располагается прямо между частных построек рядом с гравийной дорогой. И на какую территорию может распространятся район захоронения пока неясно. Также, увы, часто землевладельцы предпочитают не замечать подобных вещей, это ведь стоит денег и времени.



Улица, на которой проходят раскопки

С вопросом, по какой причине захоронение не было найдено ещё во времена СССР, я обратился к руководителю НЦПР Дмитрию Нинуа:

- Захоронений на территории Новороссийска и района много, некоторых жителей нацисты расстреливали прямо во дворах их домов. Трупы прятали в ущельях и рвах, поэтому обнаруживать их можно было только тогда, когда на месте начиналось строительство. То есть, когда город рос.

На вопрос, откуда может начинаться эта трагическая дорога могил и где заканчиваться, мне ответил уже заместитель Нинуа Николай Мельник:

- По сути, малые и крупные расстрельные рвы могут тянуться прямо от Волчьих ворот и до Цемесской долины и городских стен. Всех, кого мы сможем найти здесь, мы перезахороним у памятника «Непокорённым», где покоятся расстрелянные нацистами мирные жители.

На данный момент поисковики обеспечены всем необходимым комендатура города и городская администрация выделили палатки и полевую кухню. Посильно помогают неравнодушные предприниматели. На месте работают до 26 поисковиков, работают, как водится, на энтузиазме, т.е. бесплатно, но в помощи, по их же словам, пока не нуждаются.



Походный лагерь поисковиков

В течение недели стоит ожидать новых вестей, а также документов по зверствам нацизма в Новороссийске. Ведь данный вопрос практически не поднимают в СМИ, а стоит помнить, что наши войска вошли в полностью опустошённый город.
Автор: Восточный ветер


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Комментарии 4

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:32
    Колю из УРЕНГОЯ срочно отправить надо на эти раскопки...пускай потом повыступает в защиту немецких зольдатен. am
    Тот же ЛЕХА
    1. тасха Сегодня, 07:39
      Поддерживаю. На полном серьёзе. Поработает недельку лопатой, а то затравили уже несмышлёныша. Найдётся какой-нибудь журналист, который поедет вместе с Колей вместо словесных упражнений на благодатную тему?
      тасха
    2. сибиралт Сегодня, 07:50
      Вообще-то, нужно возбуждать уголовное дело и проводить расследование хотя бы формально. Тогда и результаты будут законно обоснованные.
      сибиралт
      1. KOMA Сегодня, 09:03
        По поводу любых человеческих останков возбуждается уголовное дело. Так что все законно и обосновано!
        KOMA
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