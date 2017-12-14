20:38 14 декабря

Саакашвили: Путин меня боится

Михаил Саакашвили, которого на днях отпустили из-под ареста в зале суда в Киеве, сегодня решил прокомментировать заявления президента России Владимира Путина, сделанные в ходе пресс-конференции. Напомним, что Владимиру Путину был задан вопрос, в котором фигурировала персона экс-президента Грузии. Президент РФ заявил, что деятельность Саакашвили – это плевок в лицо грузинского и украинского народов. По словам Владимира Путина, странно наблюдать, как грузин Саакашвили бегает по киевским площадям и кричит, что он украинец.

Владимир Путин:
А украинцев на Украине уже нет?


Саакашвили пишет на своей странице в Фейсбуке:

Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой?


Далее Саакашвили объявил, что его арест в Киеве – «совместная операция ФСБ и СБУ».

Из заявления экс-губернатора Одесской области:
Я уверен, что «дело» против меня и мой арест - это совместная операция ФСБ и СБУ. Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто на воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил. Путина больше всех устраивает существующая в Украине «будка» и он не хочет её расшатывать, а меня он ненавидит и боится как чёрт ладана.


Саакашвили: Путин меня боится


Видимо, «боязнь» Путиным Саакашвили проявлялась на кадрах, когда последний жевал галстук перед камерой или падал с округлившимися глазами на землю при звуке пролетавшего российского военного самолёта...

Использованы фотографии: Грузинское ТВ
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 90

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  1. 210окв Сегодня, 17:57
    Чудило-грузино-украино..Психиатрия бессильна.В морг!
    210окв
    1. Хантер Сегодня, 18:04
      Далее Саакашвили объявил, что его арест в Киеве – «совместная операция ФСБ и СБУ»

      А вот это ПРАВДА! Ты уже всех достал ,госдеповский крысеныш..!
      Хантер
      1. Svarog Сегодня, 18:20
        А все почему? Потому что Путин обещания свои не выполняет.. Обещал его за яйца подвесить.. не подвесил..
        Цитата: Хантер
        Далее Саакашвили объявил, что его арест в Киеве – «совместная операция ФСБ и СБУ»

        А вот это ПРАВДА! Ты уже всех достал ,госдеповский крысеныш..!
        Svarog
        1. Татьяна Сегодня, 20:08
          Саакашвили
          Я уверен, что «дело» против меня и мой арест - это совместная операция ФСБ и СБУ.
          Уверенным можно быть в чём угодно - это личное дело каждого! Но это вовсе не означает, что всё на самом деле так и оно есть, как это представляет себе этот самоуверенный в себе человек!
          Так что Саакашвили от россиян наш "привет" с кисточкой! fool
          Татьяна
        2. Piramidon Сегодня, 20:11
          Цитата: Svarog
          Обещал его за яйца подвесить.. не подвесил..

          Зачем ты приписываешь порядочному человеку то, чего он по определению не мог сказать. Когда такое Путин говорил? Он до твоих фантазий не опускается.
          Piramidon
      2. Комментарий был удален.
      3. midivan Сегодня, 18:56
        Цитата: Хантер
        Далее Саакашвили объявил, что его арест в Киеве – «совместная операция ФСБ и СБУ»

        А вот это ПРАВДА! Ты уже всех достал ,госдеповский крысеныш..!

        В чем правда то? Не много ли чести двум службам возиться с г.....м, и если бы это было правдой то ФСБ грош цена в базарный день, если бы очень хотели, давно уже под шумок шею свернули и сказали заворот кишок от синтетического галстука wink
        midivan
      4. сибиралт Сегодня, 19:33
        Путин боится Мишико. Уголовное дело на него в СКР есть, а розыск почему - то не объявлен. winked Пора бы ему предъявить обвинение за Цхинвал, чего ждём-то?
        сибиралт
        1. Rusland Сегодня, 19:49
          Согласен, уж больно всем весело, а российских миротворцев не вернуть.
          Rusland
    2. Андрей К Сегодня, 18:05
      Саакашвили:
      Путин меня боится

      Саакашвили боится не только Путин, его все боятся - не приведи Господь, какую заразу от галстукоеда подцепить laughing
      Так и держат его в б/у, в/на украинском лепрозории wassat
      Саакашвили:
      ...Путина больше всех устраивает существующая в Украине «будка»...

      Как в воду глядит, только формулирует как обычно - невпопад fool
      Путина действительно устраивает цирк в "будке" под названием "проект юКрейн", и больной на голову Саакашвили в этой "будке" lol
      Андрей К
    3. pvv113 Сегодня, 18:05
      Дмитрий, с моргом не торопись, это успеется. Дай шоу до конца досмотреть wassat
      pvv113
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:11
        Володя , привет ! hi Только зашёл на ВО - и тут ТАКОЕ ! Поржал знатно !!! lol
        Саакашвили: Путин меня боится

        Не льсти себе , Саакашвайн ! yes
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 18:29
          Привет, Паша! У меня не хватает слов!!! Это насекомое хочет сказать, что его боится Путин lol
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:31
            Мишико перед тем как такое ляпнуть явно не меньше литра без закуси "храбрости" принял . wassat
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 18:41
              То, что принял и нюхнул, абсолютно точно yes
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:48
                Ну так Госдеп же ему регулярно посылки шлёт с урожаем из Афганистана . lol
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 18:50
                  Так, может, он сам на ворованные деньги в Афгане огородик прикупил? wink
                  pvv113
                  1. bouncyhunter Сегодня, 18:51
                    Это вряд ли : матрасы к волшебным полям чужаков не пускают . stop
                    bouncyhunter
                    1. pvv113 Сегодня, 18:55
                      Он мог бы сторожем подрабатывать
                      pvv113
                      1. bouncyhunter Сегодня, 19:00
                        Ага , счаз ! После таких сторожей ничего не остаётся , потому матрасы в Афган и гонят в качестве сторожей ЦРУлей и псов из ЧВК . yes
                        bouncyhunter
                2. Piramidon Сегодня, 20:17
                  Цитата: bouncyhunter
                  Ну так Госдеп же ему регулярно посылки шлёт с урожаем из Афганистана . lol

                  Я бы на месте Путина Мише бандероль с десятком галстуков отправил в качестве ответа на такую хрень.
                  Piramidon
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:21
                    Лицо у Михи треснет от таких подарков . Пусть Госдеп ему вместо сухпая галстуки шлёт . lol
                    bouncyhunter
        2. poquello Сегодня, 18:50
          Видимо, «боязнь» Путиным Саакашвили проявлялась на кадрах, когда последний жевал галстук

          ну вот прикинь, это он со своего галстука начинал, идешь по улице подбегает и начинает жевать твой галстук, а ?, каково?
          poquello
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:54
            Привет , Олег ! hi
            Цитата: poquello
            подбегает и начинает жевать твой галстук, а ?, каково?

            Твоя правда - страшно ... Страшно весело его пендалями отгонять . lol
            bouncyhunter
            1. poquello Сегодня, 19:08
              Цитата: bouncyhunter
              Привет , Олег ! hi
              Цитата: poquello
              подбегает и начинает жевать твой галстук, а ?, каково?

              Твоя правда - страшно ... Страшно весело его пендалями отгонять . lol

              зюбамы в галстук вцепится, руки свободны, расстояние никакое, остается только парировать и ждать когда по укропски заговорит
              [media=https://vk.com/video324645139_171812407]
              poquello
        3. san4es Сегодня, 20:00
          Цитата: bouncyhunter
          Только зашёл на ВО - и тут ТАКОЕ ! Поржал знатно !!! lol :

          hi Привет Паш...Что-то вспомнилось... bully :
          san4es
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:09
            Привет , Саша ! hi Понаразвелось всяких садомазохистов . lol
            bouncyhunter
      2. 210окв Сегодня, 18:44
        Володь hi На это можно смотреть бесконечно долго..Аквариум,огонь..Саа..ах..Этот тип с бесконечным шоу ещё себя покажет.Галантерейные магазины бойтесь!
        Цитата: pvv113
        Дмитрий, с моргом не торопись, это успеется. Дай шоу до конца досмотреть wassat
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:49
          Дима , добрый вечер ! hi
          Цитата: 210окв
          На это можно смотреть бесконечно долго

          Лично я бы долго мог смотреть как Мишико вдумчиво , с чувством и расстановкой бьют морду лица . bully
          bouncyhunter
        2. pvv113 Сегодня, 18:53
          Говорят, что сейчас любое мероприятие с приглашением Саакашвили называют встречей без галстуков lol
          pvv113
          1. Идущий Сегодня, 19:25
            Людям так жалко галстук. laughing
            Идущий
            1. pvv113 Сегодня, 19:34
              Галстук тоже денег стоит yes
              pvv113
              1. Идущий Сегодня, 19:55
                Зато накормят голодного , холодного и сирого.
                Идущий
    4. Зяблицев Сегодня, 18:10
      Даже я, человек далекий от политических выкрутасов Саакашвили, его боюсь - я когда в Питере захожу в грузинское кафе всегда спрашиваю - кто начал войну в Осетии - и еще не разу не слышал ответа, что Путин, всегда слышу, что Михо полоумный...А ненормальных - я боюсь, никогда не знаешь, что от них ожидать! laughing
      Зяблицев
      1. Хантер Сегодня, 18:35
        Цитата: Зяблицев
        я когда в Питере захожу в грузинское кафе всегда спрашиваю - кто начал войну в Осетии - и еще не разу не слышал ответа, что Путин,

        Однако попробовали бы они ,что то другое высказать.. bully
        А вот грузинского вина мало очень и дороговато
        А саакашвилли плохо кончит, уверен..Мне жаль украинцев, что такому верят и выходят под 20 тыс. Кровью эта крыса Украину окончательно зальет..Хотя эта буза выгодна России однозначно, пока !
        Хантер
        1. Зяблицев Сегодня, 18:40
          Тут Вы в точку - я, как Иосиф Виссарионович, люблю Хванчкарау и Киндзмараули, но дорогие, зараза, особенно если натуральные...Приходится ограничивать себя русской водкой! laughing
          Зяблицев
          1. Челдон Сегодня, 19:24
            За настоящим вином по деревням грузинским надо проехать. Ох и напробуешься вволю drinks
            Челдон
    5. ротмистр Сегодня, 18:23
      Цитата: 210окв
      Чудило-грузино-украино..Психиатрия бессильна.В морг!

      Ну чего Вы так на грузина. Он видимо во сне увидел себя мудрым и ярким правителем Украины, ну как Джугашвили ( Сталин) в СССР. И теперь носится с этой "явью". А вы психически нездорового человека обижаете. Нехорошо.
      ротмистр
    6. Solomon Царь Сегодня, 18:24
      Только в топку !!!!
      Solomon Царь
    7. Кент0001 Сегодня, 18:51
      Тушка без гражданства о чем-то "заявляет". Хохлы, вы не дорабатывайте, почему он до сих пор не в небесной сотне?
      Кент0001
    8. alexhol Сегодня, 20:19
      Уж не знаю кого лично боится Путин, но я знаю кого точно боится директор ТНТ и кто в России действительно представляет силу.
      alexhol
  2. Altona Сегодня, 17:59
    Интересно наблюдать в/на Украине как агенты Путина вяжут агента Кремля, а потом агенты ФСБ выпускают его. laughing laughing
    Altona
  3. Комментарий был удален.
  4. -ш- Сегодня, 18:01
    Объясните ему кто нить, что считать идиотом не значит бояться
    -ш-
    1. Хантер Сегодня, 18:07
      Цитата: -ш-
      Объясните ему кто нить, что считать идиотом не значит бояться

      Под Сакашвилли госдеп и финансирование выделил немалое..Пусть хоть заработают "хохлы" немного на горилку и сало..)))) А потом сами его и кокнут..
      Хантер
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:40
        Хантер hi Дядька ,не кокнут.А этот политический плут спровоцирует войну .Причём самое страшное что наши дадут как всегда себя (вернее своих граждан) убить Чтобы потом дойти куда нам выгодно.2008 й вспомните.И "мы не сторона конфликта" с 2014 го.Наши так увлеклись в представлении себя белыми и пушистыми.Что аж за гланды противно на это смотреть.Но не всё так потеряно.Прессконференция с В.В.Путиным тому сегодня подтверждение.Галстукоеду пора уходить.Цирк пора заканчивать.Решительно и быстро.
        Наблюдатель2014
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 18:03
    После слов: " мое задержание, это спецоперация ФСБ и СБУ " человека просто надо смело, без всяких сомнений сразу помещать в психушку!
    Ретвизан 8
    1. д^Амир Сегодня, 18:19
      в первый раз вижу человека который так откровенно не страдает, а наслаждается манией величия!!!!! а так, да новость из разряда "Будни нашей психбольницы. Достижения пациентов"....
      д^Амир
  6. NF68 Сегодня, 18:04
    Сбежал этот буйный из тбилисского зоопарка и как то даже умудрился до Одессы добраться. И это бывший президент Грузии.
    NF68
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 19:18
      Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков!
      Чёрный Полковник
  7. Livonetc Сегодня, 18:05
    Цитата: -ш-
    Объясните ему кто нить, что считать идиотом не значит бояться

    Вы пробовали обьясняться с идиотом?
    Livonetc
  8. DEZINTO Сегодня, 18:07
    хоссспади его всё не отпускает?!
    какой транквилизатор это чучело вырубит ? laughing
    DEZINTO
    1. Смог Сегодня, 18:12
      Цитата: DEZINTO
      какой транквилизатор это чучело вырубит ?

      Ледоруб! Остальное бессильно.......
      Смог
      1. solzh Сегодня, 18:22
        Не дорос он до ледоруба, не та фигура. Его ждёт утопление в выгребной яме.
        solzh
        1. Васян1971 Сегодня, 18:41
          Цитата: solzh
          Не дорос он до ледоруба, не та фигура. Его ждёт утопление в выгребной яме.

          Одно другому не мешает. request
          Васян1971
    2. КОТ БАЮН Сегодня, 19:23
      какой транквилизатор это чучело вырубит ?

      транквилизаторы тут не особо в помощь..
      Здесь без нейролептиков никак не обойтись... Пару курсов по 48 дней... И, собственно, всё...
      КОТ БАЮН
  9. andrej-shironov Сегодня, 18:07
    Ну раз Путин упомянул Саакашвили на пресс-конференции, то действительно боится! Но дело не в персоналии, а как поётся в песне Высоцкого: настоящих буйных мало, вот и нету вожаков! wink Товарищ Саахов не так далёк от истины. Путин боится вожаков.
    andrej-shironov
  10. Лелёк Сегодня, 18:08
    ... а меня он ненавидит и боится как чёрт ладана.

    Напомнило анекдот:
    Французский борец потерпел поражение от Поддубного, потеряв сознание. Придя в себя, запудрив синяки, он пафосно прокомментировал схватку: "Я этого русского ломал и крутил как хотел, провёл свой коронный приём, согнул его в кольцо. Вижу перед моим лицом ж**а, я взял и укусил, оказалась моя и потерял сознание". bully
    Лелёк
    1. Masya Masya Сегодня, 18:45
      Лев, приветик! love
      Цитата: Лелёк
      Напомнило анекдот:

      А мне другой...
      На краине...яценюк-гражданин Канады,потрошенко- Швейцарии, кличко- Германии... один сакашвили-гражданин краины! laughing
      Владимир Путин:
      А украинцев на Украине уже нет?
      Masya Masya
  11. КОСМОС Сегодня, 18:09
    А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой?

    Не понял глупый, Путин ему помогает laughing
    КОСМОС
  12. Langf Сегодня, 18:29
    ...
    – Кто это был?!
    – Неуловимый Михо-ладан.
    – Что, никто поймать не может?..
    Langf
  13. faterdom Сегодня, 18:31
    Для него большая честь и удача, что мировой лидер Путин упомянул его, как в прямом (что, кроме Саакашвили украинцев нет), так и в нарицательном (назвав Навального и иже с ними саакашвилями) значении!
    Даже и появление глагола "саакашвилить" в русском языке вполне возможно (в значении раздувания высосанных из пальца "протестов" на платной основе путем гастролей по любым странам)!
    А это уже серьезно - попадание в живой язык - вещь более долгосрочная, чем любой бронзовый, или даже гранитный памятник, это на тысячелетия, как случилось с Содомом и Гоморрой, или Гогой и Магогой.
    faterdom
    1. kirgiz58 Сегодня, 19:49
      Цитата: faterdom
      Даже и появление глагола "саакашвилить" в русском языке вполне возможно (в значении раздувания высосанных из пальца "протестов" на платной основе путем гастролей по любым странам)!

      Скорее в значении "обос...ся и жевать при этом галстук".
      kirgiz58
  14. rocket757 Сегодня, 18:31
    Занятно, только по вопросу, у кого пульт управления этим чучелом? Остальное пфе, после жевания галстука, не интересно.
    rocket757
  15. Altona Сегодня, 18:35
    Цитата: rocket757
    Занятно, только по вопросу, у кого пульт управления этим чучелом? Остальное пфе, после жевания галстука, не интересно.

    -------------------------------
    У Госдепа. У кого же еще?
    Altona
    1. rocket757 Сегодня, 19:08
      Вероятное, но не очевидное???
      Там, с града на холме, такое иногда говорят! противоречат, как бы голова одно, ноги, руки другое!!! Так что не очевидно - А чего они собственно хотят? А тот кто хочет, кто он такой? -.
      rocket757
  16. Антон Болдаков Сегодня, 18:38
    Видимо, «боязнь» Путиным Саакашвили проявлялась на кадрах, когда последний жевал галстук перед камерой или падал с округлившимися глазами на землю при звуке пролетавшего российского военного самолёта...

    Уж не знает на чём заработать лишний "политический вес"... Мог бы галстук ещё один сжевать
    Антон Болдаков
    1. rocket757 Сегодня, 19:13
      Предложить ему на БИС или для закрепления рефлекса? .... Для стимуляции "грачей двадцать пятых заслать!!!
      rocket757
  17. rruvim Сегодня, 18:53
    Вот Мишико попал! Госдеп его знать теперь не знает, Порох вообще на "нервяке", а Путин просто "открестился". Ав на Родине, в Грузии ему уже пятое "дело" шьют. Ещё Осетины хотят его повесить... Попал мужик, попал... sad
    rruvim
  18. tank64rus Сегодня, 18:56
    Тарзаньчик он дорогой. Видно психиатрия тут бессильна.
    tank64rus
  19. pvv113 Сегодня, 19:08
    bouncyhunter,
    В общем, и здесь к нему никакого доверия laughing
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:30
      О каком доверии можно говорить по отношению к ЭТОМУ ??? belay
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 19:35
        Оптимистичная картинка good
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:52
          Пущай укурится вусмерть , контрацептив использованный . lol
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 19:57
            Цитата: bouncyhunter
            контрацептив использованный . lol

            Паша, мне кажется, что ты ему льстишь
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:58
              Дык это - не хочу в баню . wink
              bouncyhunter
  20. Alex20042004 Сегодня, 19:11
    Да, дурачков надо всегда бояться, но пСаакашвили - это предсказуемый вариант.
    Alex20042004
  21. Sergey53 Сегодня, 19:11
    Ты попал в точку. Агнец божий.
    Sergey53
  22. КОТ БАЮН Сегодня, 19:20
    Боится? Ну я бы сказал боится запачкаться об это (цензура) мишико...
    КОТ БАЮН
  23. Волька Сегодня, 19:24
    шлепнуть подонка рука не подымается убогий однако...
    Волька
    1. Rusland Сегодня, 19:40
      Должна подняться, за наших миротворцев, этого нельзя забывать.
      Rusland
  24. Челдон Сегодня, 19:29
    Для Саакашвили: сначала наркодиспансер,потом Кащенко.Порядок пребывания можно поменять.
    Челдон
  25. Rusland Сегодня, 19:39
    За кадык он хочет тебя подержать.
    Rusland
  26. Дирижер Сегодня, 19:52
    Вот , а говорили об оскудении школы клоунов - Вот Вам клоун - Гениальный!!
    Дирижер
  27. polpot Сегодня, 19:53
    Таракан ,таракан,тараканище ,дальше все по Чуковскому
    polpot
  28. Дирижер Сегодня, 19:53
    А какие он потом шикарные воспоминания может издать!
    Дирижер
  29. Немезида Сегодня, 19:56
    Какой самовлюбленный человек этот Миша,прямо как Собчак в РФ,хотя,уверен,понимают оба,что никто их не боится и в РФ они и им подобные нужны не больше,чем собаке пятая нога...
    Немезида
  30. COJIDAT Сегодня, 19:59
    Путин меня боится, тьфу, а галстук вкусный, ай ..ля - самолеты!
    COJIDAT
  31. dvina71 Сегодня, 20:02
    Не думаю что ВВП страдает коулрофобией..
    dvina71
  32. agel26r Сегодня, 20:22
    Очень сильно боится, ахахаха, аж писается при одном упоминании о Мишико. Сказочный дол***б wassat
    agel26r
  33. agel26r Сегодня, 20:25
    Цитата: pvv113
    Оптимистичная картинка good

    Картинка в тему, а листочек, это лекарство от всех недуг, а главное от испуга bully
    agel26r
  34. ltc35 Сегодня, 20:33
    Молодец Мишко! Он же на руку нам играет. Где он, там обязательно разруха и скандал. В конце то концов, должен же он когда-нибудь и хохлам надоесть. Может тогда и у братьев наших разум восторжествует над безумием.
    ltc35
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