Саакашвили: Путин меня боится

А украинцев на Украине уже нет?

Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой?

Я уверен, что «дело» против меня и мой арест - это совместная операция ФСБ и СБУ. Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто на воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил. Путина больше всех устраивает существующая в Украине «будка» и он не хочет её расшатывать, а меня он ненавидит и боится как чёрт ладана.

Михаил Саакашвили, которого на днях отпустили из-под ареста в зале суда в Киеве, сегодня решил прокомментировать заявления президента России Владимира Путина, сделанные в ходе пресс-конференции. Напомним, что Владимиру Путину был задан вопрос, в котором фигурировала персона экс-президента Грузии. Президент РФ заявил, что деятельность Саакашвили – это плевок в лицо грузинского и украинского народов. По словам Владимира Путина, странно наблюдать, как грузин Саакашвили бегает по киевским площадям и кричит, что он украинец.Владимир Путин:Саакашвили пишет на своей странице в Фейсбуке:Далее Саакашвили объявил, что его арест в Киеве – «совместная операция ФСБ и СБУ».Из заявления экс-губернатора Одесской области:Видимо, «боязнь» Путиным Саакашвили проявлялась на кадрах, когда последний жевал галстук перед камерой или падал с округлившимися глазами на землю при звуке пролетавшего российского военного самолёта...