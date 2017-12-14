20:33 14 декабря

Пхеньян пригрозил жестким ответом на введение морской блокады

Северная Корея будет рассматривать морскую блокаду против нее как акт войны и примет "жесткие ответные меры", говорится в заявлении представителя МИД КНДР, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Пхеньян пригрозил жестким ответом на введение морской блокады


Если США и их приспешники пойдут на морскую блокаду Кореи, то, как мы уже много раз предупреждали, будем рассматривать это как военные действия против нас и предпримем жесткие ответные меры самообороны
- отметил представитель МИД КНДР, заявление которого приводит РИА Новости.


Пхеньян также призвал международное сообщество больше узнать о маневрах США на Корейском полуострове.

В пятницу Совет Безопасности ООН соберется на министерское заседание в Нью-Йорке, чтобы обсудить ужесточение санкционных мер против КНДР, в том числе предложение о введении морской блокады в связи с продолжением ядерно-ракетной программы Пхеньяна.

В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В ответ на проведенные испытания СБ ООН принял решение ввести санкционный режим. Кроме того, США с союзниками постоянно осуществляют на Корейском полуострове широкомасштабные морские учения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 46

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  1. poquello Сегодня, 18:56
    «Интересные вы ребята, – с улыбкой прокомментировал вопрос Путин. – Ваши конгрессмены, сенаторы – отлично выглядящие, костюмы, рубашки, вроде бы умные люди – поставили нас в один ряд с КНДР и Ираном и в то же время добиваются от Трампа, чтобы он привлекал нас к решению проблемы Северной Кореи. Вы вообще нормальные люди, нет? Это за скобками здравого смысла».
    тонкий намёк
    poquello
    1. катана Сегодня, 19:02
      Цитата: poquello
      «Интересные вы ребята, – с улыбкой прокомментировал вопрос Путин. – Ваши конгрессмены, сенаторы – отлично выглядящие, костюмы, рубашки, вроде бы умные люди – поставили нас в один ряд с КНДР и Ираном и в то же время добиваются от Трампа, чтобы он привлекал нас к решению проблемы Северной Кореи. Вы вообще нормальные люди, нет? Это за скобками здравого смысла».
      тонкий намёк

      Ваш Темнейший в открытую дает понять,что если санкции с России снимут ,то он решит проблему КНДР.Мне что то не верится,но суть в том,что Путин страстно желает снятия санкций.Видать- эти санкции в долгосрочной перспективе доведут Россию до ручки.
      катана
      1. Лопатов Сегодня, 19:12
        Цитата: катана
        Видать- эти санкции в долгосрочной перспективе доведут Россию до ручки.

        8))))))))))))))))
        Вспомнил анекдот. Про "медведь, а у тебя спички есть?".
        Я бы на Вашем месте вспомнил, чем закончились для ёжика его далеко идущие умозаключения
        8))))))))))))))))
        Лопатов
        1. 210окв Сегодня, 19:25
          Это "армянское радио",точнее филиал радио"хрен вам свобода" регулярно тут банят..Ну и ладно,он видит то что хочет видеть и вступать с этим персонажем не стоит.Он игнора не любит.
          Цитата: Лопатов
          Цитата: катана
          Видать- эти санкции в долгосрочной перспективе доведут Россию до ручки.

          8))))))))))))))))
          Вспомнил анекдот. Про "медведь, а у тебя спички есть?".
          Я бы на Вашем месте вспомнил, чем закончились для ёжика его далеко идущие умозаключения
          8))))))))))))))))
          210окв
      2. poquello Сегодня, 19:19
        Цитата: катана
        Видать- эти санкции в долгосрочной перспективе доведут Россию до ручки.

        этт смотря чем смотреть и куда смотреть, про ближнесрочную перпективу прогнозёры пытались речь толкать когда эти санкции ввели, тогда же я им типа вам всё объяснил,
        )))))) - теште себя новою надеждой, но (как я ранее и говорил) в долгосрочной перспективе эти санкции доведут Китай до европы, под товарищами будете ходить, камрады
        poquello
        1. катана Сегодня, 19:34
          Цитата: poquello
          Цитата: катана
          Видать- эти санкции в долгосрочной перспективе доведут Россию до ручки.

          этт смотря чем смотреть и куда смотреть, про ближнесрочную перпективу прогнозёры пытались речь толкать когда эти санкции ввели, тогда же я им типа вам всё объяснил,
          )))))) - теште себя новою надеждой, но (как я ранее и говорил) в долгосрочной перспективе эти санкции доведут Китай до европы, под товарищами будете ходить, камрады

          Зря вы так - я не радуюсь плохим перспективам развития вашей страны и перспектива расселения узкоглазых китайцев меня нисколко не радует,они неприятны на глаз и у меня вызывают чувство брезгливости.Не то,что русские ,а особенно ваши девушки - они просто радуют глаз своей красотой.А такие высказывания ваш президент допускает не только на сегодняшней пресс - конференции, в таком же ключе он высказывался и раньше.Вообще то он правильно делает,что ищет путей выхода из изоляции - она не приводила к добру ни одну страну мира.
          катана
          1. poquello Сегодня, 19:54
            Цитата: катана
            ищет путей выхода из изоляции

            ужель так сложен русский? нету её - изоляции, есть тупик международных отношений
            poquello
            1. катана Сегодня, 20:11
              Цитата: poquello
              Цитата: катана
              ищет путей выхода из изоляции

              ужель так сложен русский? нету её - изоляции, есть тупик международных отношений

              Пусть будет по вашему - тупик так тупик,но из тупика нужно искать выход.
              катана
      3. assa67 Сегодня, 19:25
        Цитата: катана
        но суть в том,что Путин страстно желает снятия санкций.Видать- эти санкции в долгосрочной перспективе доведут Россию до ручки.

        что за бред...цитирую ВВП:"вопрос о снятии санкции,нами не поднимался,и подниматься не будет.....".....как же вам хочется чтобы Россия"дошла до ручки"....шмат брынзы вам в рот и электричку на встречу,...
        assa67
      4. Rusland Сегодня, 19:32
        Если санкции снимут, то он ещё подумает. Привет вашему Светлейшему.
        Rusland
        1. катана Сегодня, 19:52
          Цитата: Rusland
          Если санкции снимут, то он ещё подумает. Привет вашему Светлейшему.

          Наш "Светлейший" довел страну до ручки - в этом году даже цифры о приезжающих и уезжающих из Армении оказались под грифом секретно,статистическое управление страны отказывается предоставлять такие сведения.Как говорится - приехали.
          катана
    2. Зяблицев Сегодня, 19:05
      Карибский кризис - морская блокада! Но здесь янки кируют, более менее, ну Сеул, ну Токио, ну Гуам - уничтожит Ын, а до США пока бабка надвое сказала...Я, понимая всю кровожадность своего желания, но прямо таки жду, когда тупые пин...,американцы нарвутся на конкретную ответку КНДР!
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:08
        Женя , здоровеньки булы ! hi drinks Я это ... Ну в общем - тоже кровожадный ... feel
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 19:09
          Паша! Здравствуй! hi drinks
          Зяблицев
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:22
            Только вот нашим кровожадным мечтам вряд ли суждено сбыться . Если имеет место срежиссированный спектакль , то тут и так понятно . А вот если противостояние настоящее , то Ын не настолько глуп , чтобы начать первым , к чему его так провоцируют матрасы . А матрасы сами не начнут и вряд ли кого заставят - нема дурных .
            bouncyhunter
        2. Masya Masya Сегодня, 19:44
          Паша, приветик! love
          Цитата: bouncyhunter
          Ну в общем - тоже кровожадный ...

          Но добрый внутри? lol
          Masya Masya
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:57
            Мариша , здравствуй ! love
            Цитата: Masya Masya
            Но добрый внутри?

            Да я и снаружи добрый , но - до поры ... lol
            bouncyhunter
            1. Masya Masya Сегодня, 20:13
              Спасибо! love
              Цитата: bouncyhunter
              Да я и снаружи добрый , но - до поры .

              Я, Вам, скажу,что все смогу,
              Что нет преград неодолимых,
              Что выше всех наград земных
              Ценю я дружбу боевую
              Я могу останавливать облака,
              Я даже могу реку опрокинуть.
              Я переверну океан и континеты положу на спину
              Не злите меня, я в гневе страшен
              Не не надо тревожить мира естество
              Иначе такую заварю кашу,
              Что станет тошно от того... wink
              Masya Masya
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:16
                Где-то как-то так ... feel
                bouncyhunter
      2. poquello Сегодня, 19:25
        всё здорово, оно только нать не надо, вероятность ядерной войны огромна, ии как-то то что америка с европой будут в труху разнесены душу не греет, ибо земля одна и она мааленькая
        poquello
    3. сибиралт Сегодня, 19:28
      Не приведи Господь, Ын море осушит! belay
      сибиралт
    4. assa67 Сегодня, 19:29
      Цитата: poquello
      тонкий намёк

      ну какой намек?чуть не прямым текстом - вы долбоящеры...одобряю... yes ....и ведь доведут Ыню-шмякнет им по бородавкам...
      assa67
    5. rruvim Сегодня, 19:50
      Правильно ответил... Если мы ЯКОБЫ страна изгой, почему мы должны решать таки Ваши проблемы с Ираном и КНДР? Только из-за того, что наша территория охватывает эти страны?
      rruvim
    6. Svarog Сегодня, 20:06
      Цитата: poquello
      «Интересные вы ребята, – с улыбкой прокомментировал вопрос Путин. – Ваши конгрессмены, сенаторы – отлично выглядящие, костюмы, рубашки, вроде бы умные люди – поставили нас в один ряд с КНДР и Ираном и в то же время добиваются от Трампа, чтобы он привлекал нас к решению проблемы Северной Кореи. Вы вообще нормальные люди, нет? Это за скобками здравого смысла».
      тонкий намёк

      Они просто обнаглевшие до безумия, никого в мире не во что не ставят. И это к добру не приведет.. хотя при этом еще и ссыкуны.. В общем все самые мерзкие качества собрали в себе американская элита... Да и наша туда же стремиться...
      Svarog
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:00
    Израильские товарищи больше всех за уничтожение (пардон,спасение КНДР от Ына) Вот пусть и блокируют КНДР с моря.Правда в цвете последних событий Ын по наглым мордам и МБР врезать может. laughing Так что кто там за блокаду КНДР?
    Наблюдатель2014
  3. Кот_Кузя Сегодня, 19:02
    Хорошо что у КНДР есть сухопутная граница с РФ и КНР, с голоду не помрут, у корейцев есть чем с нами торговать в обмен на нужные им продукты и товары. И класть надо на истерики в Госдепе, что якобы РФ не поддерживает блокаду КНДР. Мы что, варвары как "цивилизованный западный мир"? Неужели позволим уморить голодом миллионы корейцев? Чем тогда мы от немцев и финнов, уморивших голодом миллион ленинградцев, будем отличаться?
    Кот_Кузя
    1. катана Сегодня, 19:14
      Цитата: Кот_Кузя
      Хорошо что у КНДР есть сухопутная граница с РФ и КНР, с голоду не помрут, у корейцев есть чем с нами торговать в обмен на нужные им продукты и товары. И класть надо на истерики в Госдепе, что якобы РФ не поддерживает блокаду КНДР. Мы что, варвары как "цивилизованный западный мир"? Неужели позволим уморить голодом миллионы корейцев? Чем тогда мы от немцев и финнов, уморивших голодом миллион ленинградцев, будем отличаться?

      По моему,в КНДР и сейчас если не мрут напрямую от голода,то от недоедания и плохих условий жизни быстро сходят в могилу.Пока что введенные жесткие санкции еще не дают результата,но это всего лишь пока.
      катана
      1. Кот_Кузя Сегодня, 19:17
        Откуда инфа, что "корейцы мрут от голода и плохих условий жизни"? Оттуда же, откуда инфа что москвичи от голода едят ежей?
        Кот_Кузя
        1. rruvim Сегодня, 19:32
          В Москве сейчас гуляют медведи с балалайками...А в КНДР был хороший урожай в этом году, затем КНДР поставило на 18 млярдов морепродуктов на экспорт, а по количеству свиноводческих ферм обогнала своего соседа, Южную Корею. Наверное голодают, т.к. поголовье Птицефабрик уменьшилось на 0,3%... winked
          rruvim
    2. Опасный Сегодня, 19:24
      что мы импортируем из КНДР?
      Опасный
      1. Кот_Кузя Сегодня, 19:38
        http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017
        -05/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-kndr-severnoy-k
        oreey-v-1-kv-2017-g/
        Кот_Кузя
      2. rruvim Сегодня, 19:38
        Людей и значки с "Ким Ир Сеном" - это шютка. Но любой комерсюга во Владике скажет откуда "ноги" растут у морской капусты, трепангов, каракатиц, осьминов и т.д. О рыбе я уже не говорю...
        rruvim
      3. активатор Сегодня, 19:45
        Цитата: Опасный
        что мы импортируем из КНДР?

        Может памятники? у них их много и в этом они преуспели smile
        активатор
  4. ПРАВОкатор Сегодня, 19:08
    В преддверии Олимпиады КНДР будет диктовать свои условия.Американцы согласны начать переговоры без предварительных условий."Если не о чём будет говорить,будем говорить о погоде"-Рекс Тиллерсон.
    Это же сколько трудов на левый крен положат,если зимняя олимпиада сорвется)
    ПРАВОкатор
  5. Masya Masya Сегодня, 19:22
    Если США и их приспешники пойдут на морскую блокаду Кореи, то, как мы уже много раз предупреждали, будем рассматривать это как военные действия против нас и предпримем жесткие ответные меры самообороны

    Интересно, после таких заявлений, штатовцы решатся ехать на олимпиаду или зассут? recourse
    Masya Masya
    1. rruvim Сегодня, 19:39
      Путину позвонят, что-бы "вопрос" решил... yes
      rruvim
      1. Masya Masya Сегодня, 19:47
        Абонент находится вне зоны действия сети... laughing
        Masya Masya
        1. rruvim Сегодня, 19:55
          Устал после видеоконференции. Я по Пескову заметил, что Коньяк под тумбочкой... bully
          rruvim
  6. rruvim Сегодня, 19:23
    Желательно ближе к Олимпиаде soldier
    rruvim
  7. Хантер Сегодня, 19:26
    Если США и их приспешники пойдут на морскую блокаду Кореи, то, как мы уже много раз предупреждали,

    Побоятся они блокаду делать полную ..! Теперь КНДР "Это вам не то , где можно языками.."
    Вот еще Россию унизили на будущей олимпиаде в Южной Кореи..Так что у Ына полная поддержка будет!
    Хантер
    1. rruvim Сегодня, 19:43
      Представляю себе... Открытие олимпиады, наши некоторые предатели под Белым флагом и вдруг ракета, и тут же противоракета. Кто-то улыбается: может фейрверк? И вдруг сирены!!! Буду ждать...
      rruvim
  8. Волька Сегодня, 19:27
    янки оставьте в покое то, чего сами боитесь, не будите лихо пока оно тихо...
    Волька
    1. rruvim Сегодня, 20:00
      Да разбудишь это "Лихо". Два Авианосца, семь крейсеров, толпа судов обеспечения, и "болтаются" уже месяц около Хоккайдо. Про "лодки" никто не знает... Весь "эфир" загадили...
      rruvim
  9. Egorovich Сегодня, 19:40
    Да, проиграли матрасники ЫНУ, точно проиграли, если заявили о переговорах с КНДР без предварительных условий. Слабоваты полосатые оказались.
    Egorovich
  10. Евродав Сегодня, 19:49
    Цитата: катана
    Цитата: poquello
    «Интересные вы ребята, – с улыбкой прокомментировал вопрос Путин. – Ваши конгрессмены, сенаторы – отлично выглядящие, костюмы, рубашки, вроде бы умные люди – поставили нас в один ряд с КНДР и Ираном и в то же время добиваются от Трампа, чтобы он привлекал нас к решению проблемы Северной Кореи. Вы вообще нормальные люди, нет? Это за скобками здравого смысла».
    тонкий намёк

    Ваш Темнейший в открытую дает понять,что если санкции с России снимут ,то он решит проблему КНДР.Мне что то не верится,но суть в том,что Путин страстно желает снятия санкций.Видать- эти санкции в долгосрочной перспективе доведут Россию до ручки.

    Наш хоть что то говорит, а вы несёте хрень каждый день, не надоело?
    Да и Темнейший больше вашему подходит, а Вардан из Армении?
    Евродав
  11. Евродав Сегодня, 19:52
    Цитата: Кот_Кузя
    Откуда инфа, что "корейцы мрут от голода и плохих условий жизни"? Оттуда же, откуда инфа что москвичи от голода едят ежей?

    Вы проницательны!
    Евродав
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