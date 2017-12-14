Пхеньян пригрозил жестким ответом на введение морской блокады

Если США и их приспешники пойдут на морскую блокаду Кореи, то, как мы уже много раз предупреждали, будем рассматривать это как военные действия против нас и предпримем жесткие ответные меры самообороны

Северная Корея будет рассматривать морскую блокаду против нее как акт войны и примет "жесткие ответные меры", говорится в заявлении представителя МИД КНДР, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).- отметил представитель МИД КНДР, заявление которого приводит РИА Новости Пхеньян также призвал международное сообщество больше узнать о маневрах США на Корейском полуострове.В пятницу Совет Безопасности ООН соберется на министерское заседание в Нью-Йорке, чтобы обсудить ужесточение санкционных мер против КНДР, в том числе предложение о введении морской блокады в связи с продолжением ядерно-ракетной программы Пхеньяна.В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В ответ на проведенные испытания СБ ООН принял решение ввести санкционный режим. Кроме того, США с союзниками постоянно осуществляют на Корейском полуострове широкомасштабные морские учения.