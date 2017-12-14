Сирийцы накрыли градом снарядов боевиков в Идлибе

Как передают арабские СМИ, подразделения армии САР пошли в наступление на позиции террористов около авиабазы Абу-Духур в провинции Идлиб. В ходе атаки сирийцы массово применяли артиллерию - как ствольную, так и реактивную.



В операции также принимают участие традиционные союзники Сирии - группировка "Хезболла" и бойцы шиитской милиции. Перед наступлением самолеты ВКС РФ отработали по наиболее опасным направлениям. Целью авиаударов стали объекты группировки "Джебхат ан-Нусра". В результате ударов было уничтожено до 20 боевиков.



Согласно данным СМИ, в ходе наступления сирийской армии был ликвидирован полевой командир террористов, а также его помощник. Сообщается, что для уничтожения командира была использована ракета "Точка-У".





Сирийские военкоры засняли самые яркие моменты наступления в провинции Идлиб.









