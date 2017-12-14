20:40 14 декабря

Сирийцы накрыли градом снарядов боевиков в Идлибе

Как передают арабские СМИ, подразделения армии САР пошли в наступление на позиции террористов около авиабазы Абу-Духур в провинции Идлиб. В ходе атаки сирийцы массово применяли артиллерию - как ствольную, так и реактивную.

В операции также принимают участие традиционные союзники Сирии - группировка "Хезболла" и бойцы шиитской милиции. Перед наступлением самолеты ВКС РФ отработали по наиболее опасным направлениям. Целью авиаударов стали объекты группировки "Джебхат ан-Нусра". В результате ударов было уничтожено до 20 боевиков.

Согласно данным СМИ, в ходе наступления сирийской армии был ликвидирован полевой командир террористов, а также его помощник. Сообщается, что для уничтожения командира была использована ракета "Точка-У".


Сирийские военкоры засняли самые яркие моменты наступления в провинции Идлиб.



1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. assa67 Сегодня, 19:43
    разбушевались сирийцы))))не зря наши инструкторы работали......ох и люблю смотреть как "шилочка"работает...на майдан бы ее в свое время
    assa67
Картина дня