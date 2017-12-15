Карабин Гилберта Смита (США)



Один из сохранившихся карабинов Г. Смита. Фото Wikimedia Commons



Оригинальные боеприпасы .50 Smith, собиравшиеся на основе каучуковой гильзы. Фото Guns.com



Схема карабина. Рисунок Taylorsfirearms.com



Серийный карабин XIX века. Фото Rockislandauction.com



Ствольная коробка крупным планом. Фото Perryadamsantiques.com



Карабин в раскрытом состоянии, курок спущен. Фото Navyarms.com



Современная реплика Smith Carbine от итальянской компании Pietta. Фото Pietta.it

По материалам сайтов:

http://guns.com/

http://gunsandammo.com/

http://pietta.it/

http://navyarms.com/

http://perryadamsantiques.com/

http://google.com/patents/US14001

http://google.com/patents/US17644

Как известно, первые унитарные патроны для стрелкового оружия имели бумажную гильзу. Современные боеприпасы, в свою очередь, комплектуются металлической. Переход от бумаги к металлу занял определенное время и осуществлялся за счет многочисленных предложений, предусматривавших применение новых материалов. Так, американский конструктор Гилберт Смит в своем проекте карабина для армии предложил использовать оригинальный патрон со свинцовой пулей и каучуковой гильзой.Гилберт Смит, проживавший в г. Баттермилк Фолс (шт. Нью-Йорк), по своей основной профессии был врачом. Тем не менее, как и многие энтузиасты той эпохи, он проявлял большой интерес к стрелковому оружию, а с определенного времени даже попытался внести свой вклад в его дальнейшее развитие. В начале пятидесятых годов XIX века Г. Смит начал изучение перспектив стрелковых систем, и вскоре высказал несколько новых предложений. Начиная с середины десятилетия, он подал ряд заявок на получение патентов. Судя по темам этих документов, конструктор-самоучка проявлял особый интерес к казнозарядным системам с заряжанием патронами.Предварительные теоретические изыскания продолжались до лета 1857 года, когда Г. Смит подал заявку на конструкцию нового оружия. Патент США за номером US 17644 закрепил за ним приоритетное право на новый вариант однозарядного карабина, а также на оригинальный патрон под него. Наличие документа позволило оружейнику запустить производство перспективного вооружения, а также приступить к его продвижению на рынке. В качестве главного заказчика, что было вполне ожидаемо, рассматривалась американская армия.Изучив существующие образцы и приняв во внимание нужды армии, Г. Смит сформировал общий облик будущего карабина. Он предложил изготавливать оружие, которое при достаточной огневой мощи отличалось бы сокращенными размерами и массой. Для повышения общих боевых характеристик было предложено использовать специальный патрон. Одновременно с этим карабин должен был комплектоваться ударным механизмом по типу проверенного временем капсюльного замка.Специальный боеприпас для «Карабина Смита» впоследствии получил обозначение .50 Smith. Этот патрон представлял собой дальнейшее развитие существующих идей, осуществлявшееся за счет применения нового материала. Основным элементом патрона конструкции Г. Смита являлась каучуковая гильза. Ее выполнили в виде стакана с запальным отверстием в дне. В гильзу загружалась потребная навеска пороха, а дульце закрывалось свинцовой пулей калибра 12,7 мм. Собственный инициирующий заряд не предусматривался. Порох планировалось воспламенять при помощи отдельного капсюля. Патрон в сборе имел длину 0,863 дюйма (21,92 мм) и общий диаметр 0,53 дюйма (13,46 мм). Масса изделия – 363 грана или 23,52 г.Проект Smith Carbine предлагал изготовление «переламывающегося» оружия без каких-либо собственных средств боепитания. Таким образом, основными агрегатами карабина являлись сравнительно длинный ствол, ствольная коробка из двух частей, вмещавшая спусковой механизм, и приклад. Внешне оружие мало отличалось от других образцов своего времени, но некоторые характерные особенности делали его узнаваемым.Г. Смит считал, что его карабин должен использоваться, прежде всего, кавалеристами и артиллеристами, и по этой причине в определенной мере сократил габариты оружия. Основным способом уменьшения размеров стало сокращение длины ствола, что, однако, не оказало негативного влияния на огневые характеристики. Потери в одних параметрах компенсировались выигрышем в других.Карабин получил нарезной ствол длиной 21,6 дюйма (548,64 мм) или 43 калибра. Передняя часть ствола имела круглое поперечное сечение, незначительно увеличивавшееся по направлению к казеннику. Казенная часть ствола, расположенная под цевьем, отличалась восьмиугольной внешней поверхностью. Казенник ствола имел внешнюю резьбу для установки в передний агрегат ствольной коробки. Возле дула предусматривалось посадочное место для подвижной регулируемой мушки. Восьмиугольная часть ствола имела крепления для монтажа прицела и пластины-пружины запирания. Последняя заметным образом выступала за пределы казенника и доставала до ствольной коробки.Ствольная коробка карабина состояла из двух деталей, обеспечивавших «переламывание» при перезарядке. Передняя деталь представляла собой короткий блок сложной формы, верхняя часть которого имела сквозное отверстие и резьбу для установки ствола. Снизу на ровной задней поверхности такого блока имелся выступ с отверстием для оси, соединявшей две части ствольной коробки. За счет такого шарнира передний блок со стволом могли качаться относительно основной коробки.Детали спускового механизма монтировались на сравнительно простой задней детали ствольной коробке. Главным ее элементом был литой блок с крупной полостью внутри, в задней части которого имелся длинный хвостовик для установки приклада. По бокам полость прикрывалась съемными крышками. Ровный передний торец этой детали служил затвором и закрывал казенник ствола при выстреле. В пластине затвора начиналась бранд-трубка, выводившаяся на правую поверхность коробки. Там располагался вращающийся блок с местом для установки капсюля. При повороте в крайнее заднее положение эта деталь позволяла произвести выстрел.Спусковой механизм имел в своем составе курок внешнего расположения, внутреннюю боевую пружину и спусковой крючок, блокировавший детали во взведенном положении. Спусковой крючок прикрывался предохранительной скобой. Взведение осуществлялось вручную перед каждым выстрелом. Какая-либо автоматизация таких процессов не предусматривалась.Гилберт Смит предложил оригинальную систему запирания ствола, удерживавшую оружие в боевом положении. На верхней поверхность казенной части ствола помещалась пластинчатая пружина, служившая замком. Ее задний участок, находившийся над ствольной коробкой, отличался большей шириной и имел прямоугольное отверстие в середине. При боевом положении карабина это отверстие надевалось на соответствующий выступ в передней части заднего блока ствольной коробки и надежно соединяло оружие. Чтобы открыть ствол для перезарядки, следовало нажать на специальную кнопку внутри скобы спускового крючка. Та была выполнена заодно с вертикальной тягой, поднимавшей хвостовик пластины-замка.Оружие получило простейшие прицельные приспособления. В дульной части ствола помещалась мушка с возможностью внесения боковых поправок. В передней части многоугольного участка ствола монтировался открытый прицел с установкой дальности стрельбы.Карабин предлагалось комплектовать традиционной для того времени деревянной фурнитурой. Под восьмиугольным участком ствола при помощи кольца и винта закреплялось цевье небольшой длины. Задний выступ ствольной коробки скреплялся с прикладом, имевшим зауженную шейку без пистолетного выступа. Приклад комплектовался металлическим затыльником. По всей длине крупной деревянной детали проходил узкий канал для транспортировки шомпола.В соответствии с наработками своего времени, Smith Carbine должен был иметь специфические средства крепления ремня. На переднем кольце, соединявшем ствол и цевье, устанавливалась антабка традиционного вида. Она была выведена на левую сторону оружия. Левый борт основной части ствольной коробки оснастили продольной П-образной рамкой. На ней свободно перемещалось кольцо, выполнявшее функции второй антабки. При этом, по желанию заказчика, карабин можно было оснастить двумя «классическими» креплениями ремня – второе помещалось под прикладом. Серийные изделия для кавалерии комплектовались рамкой и кольцом, «артиллерийские» карабины – парой антабок на цевье и прикладе.За счет уменьшения габаритов основных элементов конструкции Г. Смиту удалось получить общую длину оружия на уровне 39,5 дюйма (1003 мм). Карабин в заряженном состоянии весил всего 7,5 фунта (3,4 кг). Таким образом, новое изделие без особых проблем могло использоваться кавалеристами или артиллеристами, нуждавшимися в компактных системах с приемлемой огневой мощью.Принципы работы карабина Г. Смита не отличались сложностью. Перед производством выстрела стрелок должен был нажать на кнопку замка и переломить оружие. В патронник помещался патрон, после чего карабин можно было «соединить» и привести в исходное состояние. Затем на бранд-трубку надевался капсюль и взводился курок. Наведя оружие на цель, можно было нажимать на спусковой крючок. Форс пламени от капсюля по трубке проходил в патронник и воспламенял порох в гильзе. Происходил выстрел. После этого следовало вновь раскрыть оружие, извлечь обгоревшую каучуковую гильзу и поместить в патронник новый боеприпас.Процесс перезарядки отличался значительной продолжительностью, однако и в этом случае Smith Carbine имел заметные преимущества в скорострельности перед другими образцами своего времени. С материалом гильзы также была связана одна из положительных черт нового карабина. При выстреле каучуковая гильза буквально раздувалась и закупоривала все стыки, предотвращая утечки пороховых газов. В том числе и благодаря этому начальную скорость пули удалось довести до 950 футов в секунду (290 м/с).Вскоре после получения патента на новую конструкцию карабина и патрона Г. Смит заказал одной из оружейных компаний сравнительно небольшую партию серийных изделий. Три сотни карабинов предназначались для реализации некоторым клиентам, а также для армейских испытаний. По имеющимся данным, одним из первых заказчиков такого оружия стала почтовая компания Pony Express. Вскоре после начала своей деятельности в 1860 году эта организация приобрела определенное количество карабинов. Их планировалось выдавать курьерам для самообороны.В то же году карабины Г. Смита прошли испытания в Вашингтонском арсенале. Оружие показало неплохие характеристики и смогло заинтересовать военных. В ближайшее время должен был появиться контракт на первую партию из нескольких тысяч карабинов. Уже после начала производства оружия в соответствии с новым договорам в США началась Гражданская война. Армия северян нуждалась в больших количествах стрелкового оружия, и карабины Смита оказались как нельзя кстати.Серийное производство такого оружия продолжалось в течение нескольких лет. К середине шестидесятых годов армия получила около 30360 карабинов. Производство патронов с каучуковой гильзой было налажено на трех фабриках. За тот же период промышленность поставила свыше 13,8 миллиона боеприпасов. Благодаря простоте конструкции серийные карабины отличались сравнительно низкой стоимостью. Одно такое изделие обходилось армии в 24 доллара (около 680 долларов в нынешних ценах).Smith Carbine передавались различным соединениям кавалерии и артиллерии. В определенный период они даже смогли стать наиболее массовым оружием этих родов войск. Карабины активно использовались в различных сражениях и внесли заметный вклад в победу Севера как в отдельных сражениях, так и в войне в целом.Тем не менее, не обошлось без проблем. Массовый выпуск патронов .50 Smith требовал большого количества каучука, но США не имели возможности своевременно получать сырье в требуемых количествах. Производителям боеприпасов пришлось экспериментировать с материалами. Выпускались боеприпасы с гильзами из разных сортов бумаги, гуттаперчи, или даже тонкого металлического листа. Новые «модификации» патрона решали проблемы производственного характера, но приводили к новым затруднениям. Нестандартные горючие материалы приводили к повышенному загрязнению ствола и сокращению допустимого количества выстрелов между чистками.В 1862 году на вооружение поступили винтовки Шарпа и Спенсера, использовавшие сравнительно простые патроны с металлической гильзой. Последние можно было выпускать в желаемых количествах без каких-либо серьезных проблем. Этот факт самым серьезным образом ударил по перспективам карабина конструкции Г. Смита. Массовый выпуск более удачного оружия привел к постепенной замене Smith Carbine в войсках. К концу Гражданской войны в армии северян оставалось незначительное число таких изделий. После окончания боевых действий остатки карабинов списали и распродали на гражданском рынке.Новые хозяева использовали такое оружие для охоты и состязаний, однако имели место и особые случаи. Значительное число карабинов Смита попало в руки т.н. Фенианского братства. С 1866 по 1871 год боевые отряды этой организации, базировавшейся в США, совершили несколько набегов на приграничные районы Канады. Фактически карабины во второй раз отправились на войну и вновь показали, в целом, неплохие результаты.Карабины времен войны Севера и Юга в течение нескольких десятилетий сохраняли статус массового гражданского оружия, но со временем их количество постоянно сокращалось. До нашего времени дожило заметное количество таких образцов, однако они достаточно редки, чтобы иметь сравнительно высокую цену. При этом характерной проблемой карабинов возрастом полтора века является износ деталей. К примеру, система запирания ствола уже может не справляться со своими функциями, и потому карабин способен представлять опасность для стрелка.В семидесятых годах XX века несколько американских мастерских начали выпускать современные реплики карабина Г. Смита. Подобные изделия могут в точности повторять исходную конструкцию, либо представлять собой доработанный ее вариант. Новое оружие пользуется определенной популярностью в кругах исторической реконструкции и среди простых любителей оружейной старины. Также было налажено производство новых патронов, использующих современные материалы.Следует отметить, что некоторые стрелки предпочитают изготавливать собственные боеприпасы типа .50 Smith. В таком случае за основу берется существующая свинцовая пуля с подходящими габаритами, а гильза изготавливается из доступных материалов. В ход идут готовые латунные гильзы, пластиковые трубки или даже резиновые садовые шланги. Несмотря на весьма специфическое происхождение, такие патроны полностью соответствуют предъявляемым требованиям.Доктор Гилберт Смит предложил некоторые оригинальные идеи и реализовал их в собственном проекте карабина. Несмотря на явно любительский характер проекта, новое оружие устроило военных и стало предметом нескольких крупных контрактов. Ввиду наличия определенных проблем, косвенно связанных с идеями Г. Смита, карабины со временем были заменены новыми системами, однако и после этого остались в эксплуатации – уже в качестве гражданского оружия. Тем не менее, основные концепции этого проекта не имели никаких перспектив. Полным ходом шла разработка новых унитарных патронов с металлической гильзой.