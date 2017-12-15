Пресс-конференция Путина как намёк на новый курс

Чтобы оценить и правильно понять все, что было сказано в качестве ответов на вопросы на пресс-конференции президента, наверное, стоит ее прослушать не один раз. Два как минимум, да еще и разделить по блокам, поскольку прыжков из стороны в сторону хватало.Все вопросы можно было разделить на три категории: внешние, внутренние проблемы регионов и выборы.Третий блок мы трогать не будем, тут и так все понятно. Путин на выборах победит, от кого бы он ни шел, от партии или сам по себе. Другой вопрос, что будет в следующие шесть лет.Это самый острый вопрос, и вот почему. К сожалению, Россия зависит от внешних проблем ничуть не меньше, чем от внутренних. Мировые цены на нефть и газ, прыжки валют, государственные контракты и войны, санкции – все это отражается на внутренней жизни страны, и от этого никуда не убежать.2017 год уходит вслед за двумя знаковыми событиями. Первый – это окончание операции в Сирии, второй – оплеуха с олимпийскими играми, которую нам закатил Запад. И у каждого из этих событий будет закономерное продолжение, и оба они вполне взаимосвязаны.Олимпийская плюха показала, что на спокойное и мирное сосуществование с Западом рассчитывать не приходится. Бить будут везде, где только можно ударить. И особой разницы между недопуском (а хоть и допуском на унизительных условиях) на олимпийские политические игрища и срывом строительства трубопровода нет. Бьют-то все равно по России, так что тут все способы и методы хороши.Методы грязные. Все меньше фактов и доказательств, все больше оголтелой пропаганды. И процесс идет по нарастающей, начиная с 2014 года.Полностью перевранная гражданская война на Украине, непризнание крымского референдума, российские войска на Донбассе, сбитый кем угодно (Россией, конечно) «Боинг», русские хакеры в Вашингтоне и на выборах президента США и вообще, русские хакеры и агенты ФСБ всюду, попытки если не изоврать сирийские заслуги, то присвоить их, санкции, санкции и еще раз санкции.Ну, и как венец – допинговое позорище.Причем никаких требований, никаких условий. А это и не нужно. Нужна полная и безоговорочная капитуляция.И вот все карты сданы. Кроме одной, которую тоже бить Путину. Это, понятно, дождавшаяся окончания операции в Сирии Украина. Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста, признал, что минские договоренности полностью дискредитированы и недееспособны.Учитывая, что на Украине все идет к тому, что Порошенко рано или поздно либо сорвется с американского поводка, либо его заменят кем-то, кто на себя его не накинет. Итогом снова будет кровь и разгребать это нам. Так что Украина, как дамоклов меч, все еще висит. И Путин это прекрасно понимает, отсюда и по-настоящему красивые пассажи на эту тему.То, что теплых отношений с Западом не предвидится, это понятно, нам это вполне продемонстрировали. Здесь вопросов минимум.Потому основная часть вопросов была посвящена, естественно, не внешней, а внутренней политике. Что более интересует россиян.И здесь действительно необходимо было обозначить некий определенный вектор, которому будет следовать президент на своем следующем сроке правления. И здесь не столь важны отношения с Западом, сколько поддержка собственных граждан в 2024 году, когда голосовать надо будет не за Путина.Именно к 2024 году вполне возможен рост гражданской активности населения, вызванный этим фактором. И общество может стать политической силой, способной либо проголосовать за путинский курс для страны и дальше, либо кардинально его изменить.Отсюда и намеки на большее внимание к проблемам внутренним.«Главное, на чем необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества, — это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда».«Без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей».Замечательно. Тем более, что срок реально последний и можно работать в этих направлениях не покладая рук, а главное – без малейшей оглядки на Запад. С которым все более-менее понятно.Деньги. Движитель и двигатель всего процесса развития одновременно. Шесть лет – срок небольшой, но заработать для России, не продавая ее ресурсы, а возвращая украденное, и можно, и нужно.Как хороший политик, Владимир Владимирович не может не понимать, что один миллиард, отнятый у олигархов и вложенный в экономику (не важно, куда и как), даст намного больше политических очков, чем 10 миллиардов, заработанных «Газпромом»."Но власть не должна быть похожей на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как у нас это было в 90-х годах и как сейчас на Украине происходит".Бриллиантовые слова. Их бы еще и делом подкрепить: в 2024 избирательные участки будут штурмом брать, чтобы голосовать за того, кто продолжит это дело.«Государство не допустит в России такого сценария, как на Украине».Двояко, очень так двояко звучит. Если в отношении разворовывания – так у нас и сегодня с этим порядок, хотя, признаем, работы в этом отношении имеют место быть. Но сельскохозяйственный вопрос слабоват. Посадок и мало, и какие-то они неубедительные.Еще бы о конфискациях вопрос поставить, но, видимо, рановато еще.В принципе, закон об иностранных компаниях от 2014 года и последовавшая финансовая амнистия в 2015 году были неплохими шагами на этом поприще. Но успех был более чем скромный. Целый ряд олигархов предпочел стать налоговыми нерезидентами России, осев в той же Швейцарии. Но, повторюсь, здесь есть над чем поработать.Итак, вектор обозначен. Основной упор – повышение всего, а в итоге – благосостояния граждан России.Неплохо, весьма неплохо. Ждем февраля и нового отсчета. И здесь уже ошибок быть не должно, вопрос доверия, как я говорил выше, и выбора.