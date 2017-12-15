Пресс-конференция Путина как намёк на новый курс
Чтобы оценить и правильно понять все, что было сказано в качестве ответов на вопросы на пресс-конференции президента, наверное, стоит ее прослушать не один раз. Два как минимум, да еще и разделить по блокам, поскольку прыжков из стороны в сторону хватало.
Все вопросы можно было разделить на три категории: внешние, внутренние проблемы регионов и выборы.
Третий блок мы трогать не будем, тут и так все понятно. Путин на выборах победит, от кого бы он ни шел, от партии или сам по себе. Другой вопрос, что будет в следующие шесть лет.
Это самый острый вопрос, и вот почему. К сожалению, Россия зависит от внешних проблем ничуть не меньше, чем от внутренних. Мировые цены на нефть и газ, прыжки валют, государственные контракты и войны, санкции – все это отражается на внутренней жизни страны, и от этого никуда не убежать.
2017 год уходит вслед за двумя знаковыми событиями. Первый – это окончание операции в Сирии, второй – оплеуха с олимпийскими играми, которую нам закатил Запад. И у каждого из этих событий будет закономерное продолжение, и оба они вполне взаимосвязаны.
Олимпийская плюха показала, что на спокойное и мирное сосуществование с Западом рассчитывать не приходится. Бить будут везде, где только можно ударить. И особой разницы между недопуском (а хоть и допуском на унизительных условиях) на олимпийские политические игрища и срывом строительства трубопровода нет. Бьют-то все равно по России, так что тут все способы и методы хороши.
Методы грязные. Все меньше фактов и доказательств, все больше оголтелой пропаганды. И процесс идет по нарастающей, начиная с 2014 года.
Полностью перевранная гражданская война на Украине, непризнание крымского референдума, российские войска на Донбассе, сбитый кем угодно (Россией, конечно) «Боинг», русские хакеры в Вашингтоне и на выборах президента США и вообще, русские хакеры и агенты ФСБ всюду, попытки если не изоврать сирийские заслуги, то присвоить их, санкции, санкции и еще раз санкции.
Ну, и как венец – допинговое позорище.
Причем никаких требований, никаких условий. А это и не нужно. Нужна полная и безоговорочная капитуляция.
И вот все карты сданы. Кроме одной, которую тоже бить Путину. Это, понятно, дождавшаяся окончания операции в Сирии Украина. Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста, признал, что минские договоренности полностью дискредитированы и недееспособны.
Учитывая, что на Украине все идет к тому, что Порошенко рано или поздно либо сорвется с американского поводка, либо его заменят кем-то, кто на себя его не накинет. Итогом снова будет кровь и разгребать это нам. Так что Украина, как дамоклов меч, все еще висит. И Путин это прекрасно понимает, отсюда и по-настоящему красивые пассажи на эту тему.
То, что теплых отношений с Западом не предвидится, это понятно, нам это вполне продемонстрировали. Здесь вопросов минимум.
Потому основная часть вопросов была посвящена, естественно, не внешней, а внутренней политике. Что более интересует россиян.
И здесь действительно необходимо было обозначить некий определенный вектор, которому будет следовать президент на своем следующем сроке правления. И здесь не столь важны отношения с Западом, сколько поддержка собственных граждан в 2024 году, когда голосовать надо будет не за Путина.
Именно к 2024 году вполне возможен рост гражданской активности населения, вызванный этим фактором. И общество может стать политической силой, способной либо проголосовать за путинский курс для страны и дальше, либо кардинально его изменить.
Отсюда и намеки на большее внимание к проблемам внутренним.
«Главное, на чем необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества, — это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда».
«Без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей».
Замечательно. Тем более, что срок реально последний и можно работать в этих направлениях не покладая рук, а главное – без малейшей оглядки на Запад. С которым все более-менее понятно.
Деньги. Движитель и двигатель всего процесса развития одновременно. Шесть лет – срок небольшой, но заработать для России, не продавая ее ресурсы, а возвращая украденное, и можно, и нужно.
Как хороший политик, Владимир Владимирович не может не понимать, что один миллиард, отнятый у олигархов и вложенный в экономику (не важно, куда и как), даст намного больше политических очков, чем 10 миллиардов, заработанных «Газпромом».
"Но власть не должна быть похожей на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как у нас это было в 90-х годах и как сейчас на Украине происходит".
Бриллиантовые слова. Их бы еще и делом подкрепить: в 2024 избирательные участки будут штурмом брать, чтобы голосовать за того, кто продолжит это дело.
«Государство не допустит в России такого сценария, как на Украине».
Двояко, очень так двояко звучит. Если в отношении разворовывания – так у нас и сегодня с этим порядок, хотя, признаем, работы в этом отношении имеют место быть. Но сельскохозяйственный вопрос слабоват. Посадок и мало, и какие-то они неубедительные.
Еще бы о конфискациях вопрос поставить, но, видимо, рановато еще.
В принципе, закон об иностранных компаниях от 2014 года и последовавшая финансовая амнистия в 2015 году были неплохими шагами на этом поприще. Но успех был более чем скромный. Целый ряд олигархов предпочел стать налоговыми нерезидентами России, осев в той же Швейцарии. Но, повторюсь, здесь есть над чем поработать.
Итак, вектор обозначен. Основной упор – повышение всего, а в итоге – благосостояния граждан России.
Неплохо, весьма неплохо. Ждем февраля и нового отсчета. И здесь уже ошибок быть не должно, вопрос доверия, как я говорил выше, и выбора.
Все вопросы можно было разделить на три категории: внешние, внутренние проблемы регионов и выборы.
Третий блок мы трогать не будем, тут и так все понятно. Путин на выборах победит, от кого бы он ни шел, от партии или сам по себе. Другой вопрос, что будет в следующие шесть лет.
Это самый острый вопрос, и вот почему. К сожалению, Россия зависит от внешних проблем ничуть не меньше, чем от внутренних. Мировые цены на нефть и газ, прыжки валют, государственные контракты и войны, санкции – все это отражается на внутренней жизни страны, и от этого никуда не убежать.
2017 год уходит вслед за двумя знаковыми событиями. Первый – это окончание операции в Сирии, второй – оплеуха с олимпийскими играми, которую нам закатил Запад. И у каждого из этих событий будет закономерное продолжение, и оба они вполне взаимосвязаны.
Олимпийская плюха показала, что на спокойное и мирное сосуществование с Западом рассчитывать не приходится. Бить будут везде, где только можно ударить. И особой разницы между недопуском (а хоть и допуском на унизительных условиях) на олимпийские политические игрища и срывом строительства трубопровода нет. Бьют-то все равно по России, так что тут все способы и методы хороши.
Методы грязные. Все меньше фактов и доказательств, все больше оголтелой пропаганды. И процесс идет по нарастающей, начиная с 2014 года.
Полностью перевранная гражданская война на Украине, непризнание крымского референдума, российские войска на Донбассе, сбитый кем угодно (Россией, конечно) «Боинг», русские хакеры в Вашингтоне и на выборах президента США и вообще, русские хакеры и агенты ФСБ всюду, попытки если не изоврать сирийские заслуги, то присвоить их, санкции, санкции и еще раз санкции.
Ну, и как венец – допинговое позорище.
Причем никаких требований, никаких условий. А это и не нужно. Нужна полная и безоговорочная капитуляция.
И вот все карты сданы. Кроме одной, которую тоже бить Путину. Это, понятно, дождавшаяся окончания операции в Сирии Украина. Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста, признал, что минские договоренности полностью дискредитированы и недееспособны.
Учитывая, что на Украине все идет к тому, что Порошенко рано или поздно либо сорвется с американского поводка, либо его заменят кем-то, кто на себя его не накинет. Итогом снова будет кровь и разгребать это нам. Так что Украина, как дамоклов меч, все еще висит. И Путин это прекрасно понимает, отсюда и по-настоящему красивые пассажи на эту тему.
То, что теплых отношений с Западом не предвидится, это понятно, нам это вполне продемонстрировали. Здесь вопросов минимум.
Потому основная часть вопросов была посвящена, естественно, не внешней, а внутренней политике. Что более интересует россиян.
И здесь действительно необходимо было обозначить некий определенный вектор, которому будет следовать президент на своем следующем сроке правления. И здесь не столь важны отношения с Западом, сколько поддержка собственных граждан в 2024 году, когда голосовать надо будет не за Путина.
Именно к 2024 году вполне возможен рост гражданской активности населения, вызванный этим фактором. И общество может стать политической силой, способной либо проголосовать за путинский курс для страны и дальше, либо кардинально его изменить.
Отсюда и намеки на большее внимание к проблемам внутренним.
«Главное, на чем необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества, — это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда».
«Без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей».
Замечательно. Тем более, что срок реально последний и можно работать в этих направлениях не покладая рук, а главное – без малейшей оглядки на Запад. С которым все более-менее понятно.
Деньги. Движитель и двигатель всего процесса развития одновременно. Шесть лет – срок небольшой, но заработать для России, не продавая ее ресурсы, а возвращая украденное, и можно, и нужно.
Как хороший политик, Владимир Владимирович не может не понимать, что один миллиард, отнятый у олигархов и вложенный в экономику (не важно, куда и как), даст намного больше политических очков, чем 10 миллиардов, заработанных «Газпромом».
"Но власть не должна быть похожей на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как у нас это было в 90-х годах и как сейчас на Украине происходит".
Бриллиантовые слова. Их бы еще и делом подкрепить: в 2024 избирательные участки будут штурмом брать, чтобы голосовать за того, кто продолжит это дело.
«Государство не допустит в России такого сценария, как на Украине».
Двояко, очень так двояко звучит. Если в отношении разворовывания – так у нас и сегодня с этим порядок, хотя, признаем, работы в этом отношении имеют место быть. Но сельскохозяйственный вопрос слабоват. Посадок и мало, и какие-то они неубедительные.
Еще бы о конфискациях вопрос поставить, но, видимо, рановато еще.
В принципе, закон об иностранных компаниях от 2014 года и последовавшая финансовая амнистия в 2015 году были неплохими шагами на этом поприще. Но успех был более чем скромный. Целый ряд олигархов предпочел стать налоговыми нерезидентами России, осев в той же Швейцарии. Но, повторюсь, здесь есть над чем поработать.
Итак, вектор обозначен. Основной упор – повышение всего, а в итоге – благосостояния граждан России.
Неплохо, весьма неплохо. Ждем февраля и нового отсчета. И здесь уже ошибок быть не должно, вопрос доверия, как я говорил выше, и выбора.
Автор: Роман Скоморохов
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