09:30 15 декабря

Пресс-конференция Путина как намёк на новый курс

Чтобы оценить и правильно понять все, что было сказано в качестве ответов на вопросы на пресс-конференции президента, наверное, стоит ее прослушать не один раз. Два как минимум, да еще и разделить по блокам, поскольку прыжков из стороны в сторону хватало.

Пресс-конференция Путина как намёк на новый курс


Все вопросы можно было разделить на три категории: внешние, внутренние проблемы регионов и выборы.


Третий блок мы трогать не будем, тут и так все понятно. Путин на выборах победит, от кого бы он ни шел, от партии или сам по себе. Другой вопрос, что будет в следующие шесть лет.

Это самый острый вопрос, и вот почему. К сожалению, Россия зависит от внешних проблем ничуть не меньше, чем от внутренних. Мировые цены на нефть и газ, прыжки валют, государственные контракты и войны, санкции – все это отражается на внутренней жизни страны, и от этого никуда не убежать.

2017 год уходит вслед за двумя знаковыми событиями. Первый – это окончание операции в Сирии, второй – оплеуха с олимпийскими играми, которую нам закатил Запад. И у каждого из этих событий будет закономерное продолжение, и оба они вполне взаимосвязаны.

Олимпийская плюха показала, что на спокойное и мирное сосуществование с Западом рассчитывать не приходится. Бить будут везде, где только можно ударить. И особой разницы между недопуском (а хоть и допуском на унизительных условиях) на олимпийские политические игрища и срывом строительства трубопровода нет. Бьют-то все равно по России, так что тут все способы и методы хороши.

Методы грязные. Все меньше фактов и доказательств, все больше оголтелой пропаганды. И процесс идет по нарастающей, начиная с 2014 года.

Полностью перевранная гражданская война на Украине, непризнание крымского референдума, российские войска на Донбассе, сбитый кем угодно (Россией, конечно) «Боинг», русские хакеры в Вашингтоне и на выборах президента США и вообще, русские хакеры и агенты ФСБ всюду, попытки если не изоврать сирийские заслуги, то присвоить их, санкции, санкции и еще раз санкции.

Ну, и как венец – допинговое позорище.

Причем никаких требований, никаких условий. А это и не нужно. Нужна полная и безоговорочная капитуляция.

И вот все карты сданы. Кроме одной, которую тоже бить Путину. Это, понятно, дождавшаяся окончания операции в Сирии Украина. Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста, признал, что минские договоренности полностью дискредитированы и недееспособны.

Учитывая, что на Украине все идет к тому, что Порошенко рано или поздно либо сорвется с американского поводка, либо его заменят кем-то, кто на себя его не накинет. Итогом снова будет кровь и разгребать это нам. Так что Украина, как дамоклов меч, все еще висит. И Путин это прекрасно понимает, отсюда и по-настоящему красивые пассажи на эту тему.

То, что теплых отношений с Западом не предвидится, это понятно, нам это вполне продемонстрировали. Здесь вопросов минимум.

Потому основная часть вопросов была посвящена, естественно, не внешней, а внутренней политике. Что более интересует россиян.

И здесь действительно необходимо было обозначить некий определенный вектор, которому будет следовать президент на своем следующем сроке правления. И здесь не столь важны отношения с Западом, сколько поддержка собственных граждан в 2024 году, когда голосовать надо будет не за Путина.

Именно к 2024 году вполне возможен рост гражданской активности населения, вызванный этим фактором. И общество может стать политической силой, способной либо проголосовать за путинский курс для страны и дальше, либо кардинально его изменить.

Отсюда и намеки на большее внимание к проблемам внутренним.

«Главное, на чем необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества, — это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда».

«Без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей».

Замечательно. Тем более, что срок реально последний и можно работать в этих направлениях не покладая рук, а главное – без малейшей оглядки на Запад. С которым все более-менее понятно.

Деньги. Движитель и двигатель всего процесса развития одновременно. Шесть лет – срок небольшой, но заработать для России, не продавая ее ресурсы, а возвращая украденное, и можно, и нужно.

Как хороший политик, Владимир Владимирович не может не понимать, что один миллиард, отнятый у олигархов и вложенный в экономику (не важно, куда и как), даст намного больше политических очков, чем 10 миллиардов, заработанных «Газпромом».

"Но власть не должна быть похожей на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как у нас это было в 90-х годах и как сейчас на Украине происходит".

Бриллиантовые слова. Их бы еще и делом подкрепить: в 2024 избирательные участки будут штурмом брать, чтобы голосовать за того, кто продолжит это дело.

«Государство не допустит в России такого сценария, как на Украине».

Двояко, очень так двояко звучит. Если в отношении разворовывания – так у нас и сегодня с этим порядок, хотя, признаем, работы в этом отношении имеют место быть. Но сельскохозяйственный вопрос слабоват. Посадок и мало, и какие-то они неубедительные.

Еще бы о конфискациях вопрос поставить, но, видимо, рановато еще.

В принципе, закон об иностранных компаниях от 2014 года и последовавшая финансовая амнистия в 2015 году были неплохими шагами на этом поприще. Но успех был более чем скромный. Целый ряд олигархов предпочел стать налоговыми нерезидентами России, осев в той же Швейцарии. Но, повторюсь, здесь есть над чем поработать.

Итак, вектор обозначен. Основной упор – повышение всего, а в итоге – благосостояния граждан России.

Неплохо, весьма неплохо. Ждем февраля и нового отсчета. И здесь уже ошибок быть не должно, вопрос доверия, как я говорил выше, и выбора.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 37

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  1. народник Сегодня, 06:23
    Чтобы оценить и правильно понять все, что было сказано в качестве ответов на вопросы на пресс-конференции президента, наверное, стоит ее прослушать не один раз

    Прослушать выступление президента несколько раз или лучше прочитать надо обязательно, но уже сейчас ясно, что никакого даже намёка на новый курс не обнаруживается. Всё по старому. hiНе способны.
    народник
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:38
      Цитата: народник
      Всё по старому

      Прорывов в экономике, в социалке, в политике не предвидится....
      Uncle Lee
    2. Chertt Сегодня, 06:43
      Цитата: народник
      Всё по старому

      Слова про главенство внутр экономических вопросов, были сказаны. Теперь будем смотреть, как они будут выполнятся. И по результатам и надо делать вывод. А за раннее дать негативный прогноз очень просто
      Chertt
      1. народник Сегодня, 06:53
        Chertt
        Слова про главенство внутр экономических вопросов, были сказаны.

        Сказать можно всё. Новая экономическая программа уже год, как должна быть готова, а она (предвыборная) только пишется. Полный облом! Да и позиции, про западные инвестиции wink все старые.
        народник
        1. татарин 174 Сегодня, 07:59
          Как и всегда - мы делимся в своих оценках сказанного, сделанного и запланированного примерно пополам, так что спорить смысла мало, наши мнения такими и останутся... Я гадать не буду и в гаданиях не участвую.
          татарин 174
          1. dsk Сегодня, 09:00
            Цитата: татарин 174
            мы делимся в своих оценках сказанного,

            Самовыдвижение - хорошее, честное начало предвыборной гонки. Раньше возглавлять правящую партию, будучи беспартийным, выглядело как-то странно. hi
            dsk
  2. Rimlianin Сегодня, 06:25
    Ничего нового и на этот раз. Предвыборной программы мы не услышали, лишь благие пожелания. Повышать доходы граждан это хорошо, но как? В бюджет на следующий год ни повышений зарплат, ни инвестиций в человека не заложено. Майские указы не выполнены, впрочем, как и все предыдущие обещания. В активе кроме Крыма ничего нет. Хотя и тут неоднозначно - получили Крым, но и потеряли всю Украину + западные санкции. И при этом считает себя исключительным, не видит конкурентов.
    Rimlianin
    1. Фрол 7525 Сегодня, 06:59
      good Да и Крым не актив,одни расходы...
      Фрол 7525
      1. К0щей Сегодня, 07:25
        Цитата: Фрол 7525
        Да и Крым не актив,одни расходы...

        вы вместе с Rimlianin, явно хотите этот "неликвид" вернуть, правильно? а то убытки, полит. проблемы, санкции, "братушки" в расстроенных чувствах... и эх... надо еще Курилы отдать - Япония сразу добрее станет и демократия тоже поближе приплывет, на авианосных группах))
        ЗЫ задвоилось сообщение млин...
        К0щей
    2. К0щей Сегодня, 07:18
      Цитата: Фрол 7525
      Да и Крым не актив,одни расходы...

      с гражданином Rimlianin предлагаете вернуть? а то проблемы от них, расходы. ну и вы конечно были против его вхождение в Россию, верно?)
      К0щей
    3. К0щей Сегодня, 07:22
      Цитата: Rimlianin
      И при этом считает себя исключительным, не видит конкурентов.

      о! подскажите, за кого из конкурентов вы можете проголосовать? а то я может и не голосовал бы за Путина, да что-то слеповат, тоже в упор не вижу конкурентов из зарегистрировавшихся.
      ЗЫ только ленивых анонимов не предлагайте, которым влом/лень/ниАхотаа/и т.д. и т.п. подать заявку на регистрацию.
      К0щей
      1. Фрол 7525 Сегодня, 07:33
        Выговорились,можно ответить?Не надо выдавать собственные мысли за мысли собеседника,особенно,если он не говорил ничего подобного,это я о Курильских островах сейчас.Крым вернуть тоже никто не предлагал,читайте внимательнее комментарии,и да будет Вам счастье...
        Фрол 7525
        1. К0щей Сегодня, 07:48
          Цитата: Фрол 7525
          Выговорились,можно ответить?Не надо выдавать собственные мысли за мысли собеседника,особенно,если он не говорил ничего подобного,это я о Курильских островах сейчас.Крым вернуть тоже никто не предлагал,читайте внимательнее комментарии,и да будет Вам счастье...

          хорошо разберем по полкам:
          Цитата: Фрол 7525
          Да и Крым не актив,одни расходы...

          т.е., как я понимаю конечно, вы поддерживаете высказывание
          Цитата: Rimlianin
          В активе кроме Крыма ничего нет. Хотя и тут неоднозначно - получили Крым, но и потеряли всю Украину + западные санкции.

          т.е. вхождение Крыма в состав России вас не устраивает? или вы знали другой способ его возврата из страны с пришедшими к власти нацистами? очень бы хотелось тоже его узнать. а так, из ваших же слов вытекает, что эта территория нам не нужна - одни проблемы же.
          про Курилы: конечно это допущение работает только в случае, если вы против возврата Крыма, но в этом случае на 100% работает...
          ЗЫ про Крым: допускаю вы опять же знаете другой способ управления полуостровом, чтобы он сразу начал приносить дивиденды покрывающие расходы. это было бы еще интереснее.
          К0щей
          1. Rimlianin Сегодня, 08:33
            Я не считаю возврат Крыма внешнеполитической победой Путина. Это была неизбежная и вынужденная мера. Выигранный бой при общем поражении. Возврата плуострова Украине никогда не желал, это ваши фантазии воспаленные.
            Rimlianin
            1. К0щей Сегодня, 08:56
              Цитата: Rimlianin
              Я не считаю возврат Крыма внешнеполитической победой Путина. Это была неизбежная и вынужденная мера. Выигранный бой при общем поражении.

              Путин вернул, но это не его победа. логика, да. про Украину: неоднократно спрашивал всех заявляющих, что Путин виноват в ее "уходе": какие действия должны были быть предприняты. что-то никто вменяемо не ответил только "он не должен был допускать этой ситуации..." - кроме такой воды никаких примеров.
              Цитата: Rimlianin
              Возврата плуострова Украине никогда не желал, это ваши фантазии воспаленные.

              Цитата: Rimlianin
              Хотя и тут неоднозначно - получили Крым, но и потеряли всю Украину + западные санкции.

              из ваших же слов вытекает: не получили бы Крым - не потеряли бы Украину + не было бы западных санкций. или я не так читаю?
              К0щей
              1. Rimlianin Сегодня, 09:14
                Из моих слов следует только то, что я сказал. И на счет того, что нужно было делать нашим властям, что бы не допустить ухода Украины на Запад. Во первых и самое главное. Поставить условием, пусть негласным получения финансовых преференций от России запрет на бандеровскую пропаганду на Украине, на русофобию на телевидении, участие в политической жизни стороников УПА-УНСО. Во вторых, отправлять работать в Украину не черномырдиных и зурабовых, а того же Затулина и других грамотных людей. И многое еще другое, знающие люди возможнл добавят. А когда уж случилось, то конечно, что можно было сделать? Хоть Крым отстояли, и то хорошо.
                Rimlianin
      2. Rimlianin Сегодня, 08:26
        Я бы голосовал за Болдырева или Грудинина. Но если их не будет в списках кандидатов, то это не потому, что им лень дойти до Цик и подать заявку, а потому, что для незавимых кандидатов выставлены заранее невыполнимые требования со сбором подписей. А от парламентских партий пойдут опять старички З, Ж и М, других они вряд ли выдвинут. Хотя есть у меня маленькая надежда, что КПРФ хоть из чуства собственного самосохранения выдвинет не Зюганова, а того же Грудинина..
        Rimlianin
        1. К0щей Сегодня, 08:44
          Цитата: Rimlianin
          подать заявку, а потому, что для незавимых кандидатов выставлены заранее невыполнимые требования со сбором подписей.

          давайте честно: проблема не в сборе подписей. имею опыт хождения по домам и собирания этих подписей: за каждую подпись сборщику платят от 10 до 100 рублей; работают в основном всегда нищие студенты. если у сборщика хорошо подвешен язык, ему правильно рассказали про плюсы программы, кандидата знают/слышали о нем - собрать подписи не проблема. при таких условиях пару сотен 1 средний сборщик собирает за день.
          а вот деньги на все эти дела - это проблема. кто-то будет спонсором выдвиженца? сам он как правило не имеет таких средств. но тут тоже вопрос: на сколько "дороже" у нас предвыборная компания, чем на Западе например? с США например можно даже и не равнять - у них на порядок/ки больше денег уходит в это дело. а допускать любого желающего? ну заявится без подписей 500 кандидатов, про 470 из которых не слышали вообще нигде кроме их квартиры. на одних только процедурных документах для их оформления уйдет уйма гос. денег.
          К0щей
        2. JIaIIoTb Сегодня, 09:05
          Цитата: Rimlianin
          для незавимых кандидатов выставлены заранее невыполнимые требования со сбором подписей


          Таков закон. Или Вы ратуете за изменение закона в пользу кандидатов которые Вам нравятся?
          А как же демократия, равноправие (чуть братство не написал))? Или демократия у Вас такая демократия, что только 2% должны получать ее "блага"?
          JIaIIoTb
          1. Rimlianin Сегодня, 09:25
            Я считаю, что любая партия, а не только парламентская должна иметь право на выдвижение кандидатов без сбора подписей. А сбор подписей за такое короткое время и в таком количестве - это явная практически невыполнимая преграда для независимых политиков. И еще - все обязательно должны учавствовать в дебатах.
            Rimlianin
  3. Познающий Сегодня, 06:37
    Судя по всему ВВП собирается сосредоточиться на повышении уровня благосостояния граждан и развитии российской экономики. ИМХО. Пора-бы начинать зачищать кабинет министров от паразитов.
    Познающий
    1. Опасный Сегодня, 08:04
      Ну да, на 18й год правления можно и на благосостоянии граждан сосредоточиться уже. Хотя не верю, если все 17 лет не до этого было, то и сейчас навряд ли кто этим заниматься будет
      Опасный
  4. Мар.Тира Сегодня, 06:40
    Цитата: Rimlianin
    Ничего нового и на этот раз. Предвыборной программы мы не услышали, лишь благие пожелания. Повышать доходы граждан это хорошо, но как? В бюджет на следующий год ни повышений зарплат, ни инвестиций в человека не заложено. Майские указы не выполнены, впрочем, как и все предыдущие обещания. В активе кроме Крыма ничего нет. Хотя и тут неоднозначно - получили Крым, но и потеряли всю Украину + западные санкции. И при этом считает себя исключительным, не видит конкурентов.

    Свежеиспечённый и сразу в бой?Чего же тогда смотрели?Всё правильно делает Путин.И что идёт на выборы не от партии дискредитировавшей себя.это тоже правильно.Но это скорее всего,что бы набрать как можно больше голосов.На самом деле ЕР.это партия власти,и ему от неё ни куда не деться,
    Мар.Тира
    1. Rimlianin Сегодня, 07:05
      Про свежеиспеченного это вы зря, я тут уже нн первый год. А то что на виртуальных погах у меня пусто, так меня тут слишком часто в звании снижали за неудобные для многих комментарии. Да и не люблю особо словоблудием заниматься. Больше читаю других.
      Rimlianin
      1. Мар.Тира Сегодня, 08:49
        Моя запись вообще была удалена несколько лет назад администратором.А сейчас у меня три предупреждения.Но я ни когда не выступал против действий Российского руководства в защите своих суверенных интересов.Знаете,иногда лучше промолчать.
        Мар.Тира
    2. Егоза Сегодня, 08:00
      Цитата: Мар.Тира
      ЕР.это партия власти,и ему от неё ни куда не деться,

      Ну как сказать....почистить то хорошенько можно.
      Егоза
      1. Мар.Тира Сегодня, 08:44
        Доброго времени суток.Да вы шутите?Когда это, кто то сам себя порол на публике?Если только преступление не стало достоянием широкой общественности,и не перешло рамки дозволенного?Чем больше партия,тем сильнее она защищает свои интересы.Путин же не отрёкся публично от этой партии.Так что это пиар ход в предвыборной компании,и ни чего больше.
        Мар.Тира
  5. Чичиков Сегодня, 06:50
    «Государство не допустит в России такого сценария, как на Украине».
    Двояко, очень так двояко звучит. Если в отношении разворовывания – так у нас и сегодня с этим порядок, хотя, признаем, работы в этом отношении имеют место быть. Но сельскохозяйственный вопрос слабоват. Посадок и мало, и какие-то они неубедительные.
    До этих пор, еще напрягался читать, чтобы понять, - в чем состоит интерпретация автора на сделанные заявления! Но, уж если посыл ВВП, о том, что "Государство не допустит в России такого сценария, как на Украине", переведено из русла - "попытки раскачать общественно-политическую ситуацию" в русло, - "разворовывания и посадок", то дальше пудрить мозги не стал.
    Чичиков
  6. кедр Сегодня, 07:04
    На пресс конференции, где было 1600 журналистов с их разношёрстными вопросами, от коровы до стратегических взаимоотношений с Китаем, никакого "Нового курса" мы услышать не могли в принципе. Не то место, не тот состав...
    "Новый курс" Путин должен был объявить 4 ноября в День народного единства собравшемуся в Лужниках народу.
    Но народу не до того, собралось его мало, поддержки народной Путин не увидел, холостой выстрел не сделал.
    А сейчас из этой пресс конференции многие будут, как из носа козюли, выковыривать некие намёки на "Новый курс" Путина, а что ещё бедолагам остаётся, кроме ковыряния...
    Всему своё время, уважаемые...
    кедр
  7. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:05
    Олимпийская плюха показала, что на спокойное и мирное сосуществование с Западом рассчитывать не приходится. Бить будут везде, где только можно ударить.


    Уже на нашу футбольную сборную ВАДА бочку катит...
    нашим нейтралам тоже подзатыльник снова дали от них же(мол собрались на Олимпиаду а теперь сидите и ждите персонального вызова на допросы ВАДА.)..позорище...вытерут ноги об них и выкинут как тряпку.
    Тот же ЛЕХА
    1. Опасный Сегодня, 08:06
      И правильно сделают. Если люди сами на унижения идут, то почему бы не поиздеваться над ними на всю катушку?
      Опасный
  8. NKVD Сегодня, 07:58
    Проблема в то ли что у нас высшие эшелоны власти ни за что не отвечают.Могут что угодно говорить а потом забыть и никто не призовет к ответу.Сколько губернаторов пересажали, Путину кто нибудь выговор объявил или извинился публично что по ошибке своей назначил вора на этот пост? Примеров много, верить после этого словам нельзя.Все это предвыборная риторика.
    NKVD
  9. kush62 Сегодня, 08:08
    Неплохо, весьма неплохо. Ждем февраля и нового отсчета.

    Перед глазами сам Роман Скоморохов, похлопывающий по плечу Путина.
    kush62
  10. Егоза Сегодня, 08:13
    Мне очень жаль, что на конференции не было корреспондентов от ВО! Вот уж могли бы "пару вопросов" задать исходя из мнений наших участников.
    Егоза
  11. askme Сегодня, 08:25
    Еще один слона-то и не приметил... Деньги у него основа всего. Посадки и конфискации. Дикие люди... Такие же, как Навальный, только с другой стороны.

    Не деньги основа всего, а люди. Это главный тезис Путина. Люди, на которых коммунистам по факту плевать всегда было. Важнее были воздушные замки собственных фантазий о мировой геволюции, о том сколько денег награбить у "буржуев" и поделить - на большее фантазии у гопников не хватало, потому и маразмом их дети и внуки закончили в итоге.

    Нет, Новая Россия постепенно на первое место действительно выдвигает человека, его масштабное развитие, начиная с детского возраста. Вот о конкретном, а не абстрактном человеке и вел речь Путин.

    Еще очень важная тема - это инвестиционный цикл, хотя он прямо о нем не сказал, но упомянул, что инвестиции в основные средства сейчас стремительно растут. А это значит, что через шесть лет Россия будет совсем иной страной, с активно и мощно развивающейся промышленностью, с массово запущенными новыми производствами, отраслями. И выбирать будет Россия правильный Путь, путь Путина)) А все ваши бредни гопников и преступников с обеих сторон как уворовать и ограбить ворованное - это все уйдет в прошлое. Шариковы уйдут в прошлое. В историю) Иначе и быть не может...

    То есть я хочу сказать, что именно через шесть лет по-настоящему начнут во множестве созревать те плоды результатов, которые в виде семян были посеяны в последние годы после 2014 года. Именно тогда станет очевидна правильность курса. И в дальнейшем Россия пойдет вперед именно по этому пути, наполняясь уверенностью от важнейших результатов своего развития))
    askme
  12. Варяг77 Сегодня, 08:37
    Да прекратите уже нпа Путина бочку то катить. Совесть то есть? Почему критики не обращают внимания, на то в каких условиях он работает? Почему игнорируется жесточайшее противодействие запада на протяжении многих лет. Да он от "внешних" проблем голову оторвать не может. Все же просто. Пока запад присматривался, типа " кто вы мистер Путин" никаких внешних проблем по сути не было. И Путин успел худо бедно приструнить олигархов, повысить ккчество жизни людей и т.д. Через некоторое время Запад все таки оценил Путина как угрозу. Подозреваю что после Мюнхена в 2007, на Путина взглянули как на врага. И все последующие годы запад подкидывал новые серьезнейшие проблемы, на которые надо было реагировать. Что предпочтет адекватный президент? Правильно. Он предпочтет решение внешних проблем внутренним. Как бы это досадно и обидно не было. Потому что вопросы внешние- это вопросы существования самого государства. Сейчас же думаю, понимая, что срок последний, Путин действительно захочет решать внутренние проблемы, потому что откладывать дальше некуда. А оставлять эти проблемы преемнику он не захочет, поскольку кто бы тут что не говорил, но Путин настоящий патриот и государственник.
    Варяг77
  13. Инок Сегодня, 08:59
    "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты."

    Чубайс, Мутко, Собчак и т.д и т.п.
    "В прошлом году в список Форбс вошло 76 Россйиских предпринимателей с суммарным капиталом 275 миллиардов долларов, а рейтинг 2017 года уже включает 96 россиян и их суммарные активы прибавили в весе на 40%, достигнув отметки 387,2 млрд.долл." А Народ простой с челобитной в очереди на прессконфах, авось услышит и поможет. Банкиров расплодилось, шо тараканов - булочных меньше. Миром правит капитал и таки избранный народ.
    Так где мы?
    Инок
Картина дня