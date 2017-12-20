Подвиг «русского Моргана»

В предыдущей статье мы говорили о беспрецедентном росте химической промышленности России – новейшей отрасли ее экономики. Теперь хотим сказать несколько слов о человеке, приложившем руку к созданию этой отрасли (и не только химической) – богатейшем русском предпринимателе начала XX века «русском Моргане» Николае Александровиче Второве.Николай Александрович Второв (родился 15 (27) апреля 1866 г. в Иркутске – умер 20 мая 1918 г. в Москве) - российский предприниматель и банкир, владелец самого крупного состояния России в начале XX в. (свыше 60000000 золотых рублей). Он был не только богатейшим человеком в империи - «русским Морганом» – но и в российской истории (годовая прибыль второвского концерна накануне революции приближалась (в пересчете на курс 2000-х годов) к 700 млн. долларов).Родился Николай Александрович в небогатой семье костромского мещанина А. Ф. Второва.В 1900 г. отец и сын зарегистрировали паевое товарищество «А. Ф. Второв» (с 1911 г. «Александр Второв и сыновья») со складочным капиталом в 3000000 рублей. Товарищество, имея годовой оборот в 40000000 рублей, торговало чаем, текстилем, поставляло хлопчатобумажную продукцию для казенных нужд, а также владело городской недвижимостью в ряде городов Урала и Сибири. Это было семейное предприятие - почти все паи являлись совместной собственностью семьи Второвых.В 1907 г. семья закрепилась на сибирском рынке: Второвы выкупили дело своих давних конкурентов - Стахеевых. В том же году Н. А. Второв становится коммерческим директором Серпуховской мануфактуры.Н. А. Второв участвовал в золотопромышленном бизнесе: владея вместе с С. Н. Коншиным золотопромышленной Николо-Сергиевской компанией и золотопромышленным Нининским товариществом «С. Т. Артемьев и Кº».После смерти отца в 1911 г. Н. А. Второв получил в наследство до 150 магазинов розничной торговли, предприятия, паи в ряде крупных мануфактур, гостиницы, трактиры и т. д. С 1911 г. Николай Александрович стал членом Совета Сибирского торгового банка.В 1913 г. Н. А. Второв и торговый дом «Л. Кноп» приобрели Товарищество мануфактур А. Гюбнера, и затем вместе с другими предпринимателями реорганизовали торговый дом «К. Тиль» в Общество «Поставщик» - последнее должно было выполнять заказы Военного ведомства. Весной 1914 г. Н. А. Второв становится членом Правления и директором-распорядителем паевого Товарищества для внутренней и вывозной торговли мануфактурой.В период довоенного промышленного подъема предприниматель, резко расширяя масштабы коммерческих операций, проникает в ряд крупнейших и старейших московских фирм: Даниловскую мануфактуру, Товарищество А. Гютнера, Товарищество Н. Н. Коншина. Приобретя крупные пакеты последних, возглавил правления.В руки Н. А. Второва попал контрольный пакет акций солидного банка «И. В. Юнкер и Кº», реорганизованного в Московский промышленный банк (капитал 30000000 рублей) – именно он стал основой второвской империи. Банк ранее принадлежал финансисту Д. Рубинштейну, известному полулегальными операциями и предполагаемой коррупционной связью с Г. Распутиным.Первая крупная заслуга Н. А. Второва перед отечественной промышленностью - создание первого в России завода по производству химических красителей - Российского Общества химической промышленности «Русско-Краска» (был учрежден в 1914 г. с капиталом в 10000000 рублей), а также Российского общества коксовой промышленности и бензолового предприятия «Коксобензол» (учрежден в 1916 г. с капиталом в 4000000 рублей). Промышленные гиганты Общество Брянского завода (капитал свыше 40000000 рублей) и Донецко – Юрьевское металлургическое общество также перешли под контроль предпринимателя.После начала Первой мировой текстильный бизнес Н. А. Второва частично был переведен для удовлетворения военных нужд: производились нужные фронту бинты. На второвских текстильных предприятиях стали шить форму для армии (в т. ч. экспериментальную форму, в которую планировали переодеть армию после победы в Первой мировой - по проекту В. Васнецова и К. Коровина; причем головные уборы солдат были представлены богатырками (позже их назовут буденовками)).На территории Серпуховской мануфактуры появился химический завод.В 1915 г. предприниматель стал сотрудничать с Главным артиллерийским управлением (ГАУ) - и Н. А. Второву было предоставлено предприятие, к которому достроили 2 т. н. снаряжательных (предназначенных для оснащения боеприпасов взрывчатыми веществами) завода и мастерские. Их суточная мощность - 12000 - 16000 снарядов. Причем Н. А. Второв довел общую суточную мощность до 40000 снарядов. Всего им было получено 23 наряда на 17000000 снарядов. Снаряды в основном снаряжались мелинитом (пикриновой кислотой) – к ней решили вернуться из-за недостатка тротила - пикриновую кислоту могли выпускать и гражданские химзаводы.В декабре того же года начало строиться специальное здание для снаряжения снарядов отравляющими веществами – его суточная мощность составила более 2500 снарядов.Всего заводами Н. А. Второва, на которых трудилось около 2000 рабочих, было снаряжено до 14000000 снарядов. Наиболее высокий производственный уровень достигнут в период август 1916 г. - июнь 1917 г.К 1916 г. предприниматель обладал одной из крупнейших бизнес-империй: в нее входили химические, снаряжательные, кирпичные, металлургические заводы, Серпуховский хлопчатобумажный трест, золотые и угольные шахты, Московский промышленный банк, нефтяные месторождения, почти 200 магазинов и др. Вместе с купцом П. П. Рябушинским Н. А. Второв создал нацеленное в первую очередь на обеспечение вооруженных сил грузовиками Автомобильное московское общество (в будущем ЗИС – ЗИЛ).Фронту требовалось колоссальное количество стали, и Н. А. Второв вместе с М. И. Терещенко и А. И. Коноваловым в 1916 г. основали товарищество «Электросталь» (с капиталом в 3000000 рублей). В 1917 г. в Подмосковье был построен завод «для изготовления специальных высших сортов стали, в том числе инструментальной, автомобильной и рессорной». Предприятие строилось быстро и качественно – несмотря на свержение монархии, в период Временного правительства, в период октябрьских событий.Н. А. Второв свое слово сдержал - и государство получило столь необходимую сталь. Первая плавка металла - 17 ноября 1917 г. Завод стал градообразующим – теперь на его месте находится г. Электросталь.Годовая прибыль Николая Александровича в 1916 – 1917 гг. - 100000000 - 150000000 рублей.В послеоктябрьский период Н. А. Второв заявил о признании Советской власти.Он был застрелен 20-го мая 18 года (убит побочным сыном якобы на фоне личного конфликта). Так как убийца застрелился, мотивы остались невыясненными.О Н. А. Второве говорили - все, к чему прикасается, становится золотом. Склонный к риску, но реально оценивавший ситуацию, Николай Александрович являлся одним из самых неординарных предпринимателей империи. Он был прогрессивным предпринимателем - промышленником. Механизация промышленных предприятий Н. А. Второва происходила быстрыми темпами. В то же время Н. А. Второв не заставлял своих рабочих трудиться по 14 часов в сутки и отказался от системы штрафов. На второвских предприятиях открывались училища – для рабочих и для членов их семей, строились отлично организованные общежития (казармы). Н. А. Второв был меценатом, жертвуя средства госпиталям, на нужды пострадавших и раненых. Так, до миллиона рублей было им выделено на развитие сибирского образования, на поддержку Иркутского университета, для создания промышленного училища.Переоценить влияние Н. А. Второва на развитие отечественной промышленности в целом и военной индустрии в частности - сложно. В дальнейшем советская власть использовала многие его начинания для развития страны. А в годы Первой мировой предприятия Н. А. Второва трудились «на оборонку». Реализуя различные проекты по формированию мануфактурного рынка, созданию военно-промышленного комплекса, тяжелой промышленности и металлургии Н. А. Второв и другие русские купцы и промышленники фактически совершили патриотический подвиг - воздвигнув новые отрасли отечественной промышленности – химическую и металлургическую. И крайне важно было, что возглавил многие начинания Н. А. Второв – человек энергичный, предприимчивый, мыслящий по-государственному.Предприятия, основанные Н. А. Второвым, были после революции национализированы и внесли огромный вклад в экономическое развитие нашего государства. А Н. А. Второв совершенно заслуженно и закономерно прошел долгий путь от владельца сибирских оптовых магазинов до богатейшего человека России.