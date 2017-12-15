09:25 15 декабря

Фашистский шабаш уже в Москве

Пресненский суд Москвы приговорил к 7 суткам административного ареста троих участников антифашистской группы SERB, сорвавших показ профашистского фильма «Полет пули», воспевающего боевиков украинского карательного батальона «Айдар».

О том, что представляет собой этот так называемый фестиваль авторского и документального кино «Артдокфест», пару слов скажу чуть ниже, в особенности о тех, кто его содержит.

Сначала о героях нашего времени.



Игорь Бекетов. Лидер образования, эмигрировавший из Днепропетровска после переворота на Украине

Фашистский шабаш уже в Москве

Юрий Горошко. Участник войны, позывной «Тавр», бригада «Призрак» (на фото слева)


Оксана Шкода. Журналист

Организаторы фестиваля прервали показ фильма в кинотеатре, заявив, что участники группы разлили в зале зловонную жидкость.

Не стоит смотреть на этих троих патриотов как на неких экстремистов. Уже известно, что до этого демарша группой SERB были направлены протесты и заявления в различные инстанции с требованием запретить показ фильма, воспевающего фашистские элементы из карательного батальона.

Власть на заявления никак не отреагировала, итог закономерен. «Полет пули» получил награду «Лавр», те, кто пытался прервать этот полет, – административный арест.

В очередной раз стоит поздравить российское правосудие, но это уже не удивляет. Удивляет, пожалуй, мягкость наказания.

И тут начинаются вопросы.

Уже спрашивали другие люди, и неоднократно, почему вообще эта квинтэссенция подлости, почему-то именуемая «фестивалем», вообще может проходить в России?

«Полет пули» о тербате «Айдар» типа литовско-российского режиссера Беаты Бубенец.



На самом деле никакой Беаты Бубенец нет. И литовского в этом фильме нет ничего. Настоящее имя Б. Бубенец – Елена Степанова. Родом Лена из Нижнего Новгорода. Очень любила (наверное) Россию, активно селигерила в такой патриотической организации, как «Наши».

Доселигерилась до места репортера на «Первом канале», снимала просто очаровательные репортажики про кошек, собак и прочую милоту. Потом, правда, как-то оказалась на «Дожде» и стала Беатой.

И это как бы не единичный случай. Был на этом позорище и фильм правосека Евгения Титаренко «Война ради жизни». Про еще больших зверей из тербата «Азов». И тоже милота и рассуждения на тему, как тербатовцы защищают Украину.



Титаренко даже не скрывает, что состоял в бригаде «Госпитальеры» от «Правого сектора». «Правый сектор» в России запрещен, а вот Титаренко – почему-то нет. И фильм его прошел показ и получил заслуженные лавры.

Кроме этого, на «Артдокфесте» были фильмы о страдальце крымскотатарского народа Мустафе Джемилеве и о террористах меджлиса.

Теперь пойдем выше. К заправиле фестиваля.

Виталий Манский. Уроженец Львова, гражданин России, проживает в Риге.

Президент и продюсер национальной премии «Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения. Президент фестиваля «Артдокфест». Член Российской телеакадемии «Ника». Член Российской телеакадемии «ТЭФИ». Заместитель председателя Киносоюза России. Президент фестиваля документально кино «Артдокфест» с 2007 года.

Сидит в Риге, занимается откровенной антироссийской пропагандой и пропагандой фашизма в виде демонстрации фильмов об «Азове» и «Айдаре». И раздает лавры воспевающим фашизм.

А его родной племянник успешно сражается в АТО. Понятно, на какой стороне.

Удивительно, конечно, что бывают и исключения. Вменяемые фильмы. Для разнообразия и маскировки.

Но стать лауреатом абсолютно однозначно может только картина, оплевывающее все русское.

И пару слов хочется сказать о спонсорах фестиваля. До недавнего времени все это безобразие финансировало министерство культуры. Но одумались и денег больше не дают.

Но тут удивительно, но Владимир Мединский в 2014 году отказался оказывать государственную поддержку проектам Виталия Манского, в том числе и «Артдокфесту».

«Пока я министр культуры, ни один из проектов Манского поддержан не будет. Я буду накладывать вето на любое решение любых экспертных советов Минкультуры. Манский не имеет права просить денег у государства, с позицией которого не согласен».

Что минус, в принципе, так как воздействовать на это свинство можно только судом.

Ну а какой у нас суд, мы прекрасно знаем. Самый справедливый в мире.

Плюс главный содержатель арт-притона миллиардер и патриот Михаил Прохоров.

Без комментариев.

Здорово, правда? Русофоб/русофобы устраивают антироссийский шабаш в Москве, руководит всем этим русофоб из Риги, финансирует это олигарх, человек вообще без родины и совести в голове.

Но это все в духе времени. Это все вполне логично, в духе «Цитадели», «Матильды», «Нуреева».

Украина фашистская просто ликует. Надо же, фильм об «Айдаре» получил награду в Москве! На «Цензоре» домры рвут ящиками. И баяны.

А мы – ничего. У нас наказывают тех, кто выступает против фашизма.

Более того, на деле именно наши власти выступают ЗА агитацию фашистских организаций (и пусть кто попробует сказать, что «Азов» и «Айдар» — сплошь пушистики) тем, что равнодушно разрешает демонстрацию пасквилей и не реагирует на обращения настоящих патриотов.







Ну да, быть патриотом нынче не модно. Вот набрать полный рот и смачно плюнуть во все русское и (в особенности) советское – тут успех обеспечен. Будут рукоплескать.

Пойдешь писать протесты в полицию и прокуратуру – посмотрят как на идиота. Против кого идешь?

Да, ребята из SERB’а решили действовать слишком уж решительно. Не в духе времени. По чести и совести.

Спасибо судьям, что дали только семь суток. Могло быть в духе времени все намного печальнее.

Спасибо Игорю, Юрию, Ксении. Они стали руками, которыми двигали душа и совесть настоящих патриотов.

Жаль, что для современной российской власти такие вещи, как патриотизм, – пустой звук. Роскомнадзор может закидать штрафами СМИ за то, что не указали, что какая-то там организация «запрещена в РФ».

Толку от того, что вывеска якобы запрещена? Ну написали, и что? Правосек из запрещенного «Правого сектора» снимает фильм про фашистов из не менее проклятого «Азова», и Роскомнадзору на это трижды плевать! И полиции. И прокуратуре. И министерству культуры теперь тоже плевать, это частная лавочка — фестиваль.

Всем плевать на то, что фашистский шабаш происходит уже в Москве. Всех все устраивает. Все отмазались.

А патриоты, настоящие патриоты, любящие и уважающие Россию, получили срок.

Простите Россию, ребята…
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 25

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:17
    плюнуть во все русское и (в особенности) советское – тут успех обеспечен
    тут я согласен, антисоветчик сродни предателю !
    Uncle Lee
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:22
      Фашистский шабаш уже в Москве
      а "коля -вермахт" с Уренгоя,тоже там ?
      Дедкастарый
    2. Chertt Сегодня, 06:26
      И чего, Российские власти добиваются, таким добродушным отношением к фашистам, что бы патриоты, сами начали, на вилах выносить нациков. Тогда зачем нужна такая власть
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 07:01
        Зато СВОИХ людей,защитников земли русской готовы сгноить..Нелюди!Что вообще происходит?Кто руководит страной?Из Кремля?Если это так- то это враги народа русского!
        Цитата: Chertt
        И чего, Российские власти добиваются, таким добродушным отношением к фашистам, что бы патриоты, сами начали, на вилах выносить нациков. Тогда зачем нужна такая власть
        210окв
        1. Chertt Сегодня, 08:16
          Цитата: 210окв
          Кто руководит страной?Из Кремля?Если это так- то это враги народа русского!

          Такие вопросы постоянно напрашиваются. Движение такое было, НацБолы, их Кремлевские власти запретили, многих посадили. И что. Когда на Донбассе полыхнуло, они первыми поехали с нациками воевать. А куда Либеростня поедет, в Лондон или Ригу
          Chertt
          1. антивирус Сегодня, 09:00
            родина Прохорова-- Куршавел. это Франция
            антивирус
      2. rkkasa 81 Сегодня, 09:14
        Цитата: Chertt
        Российские власти добиваются, таким добродушным отношением к фашистам, что бы патриоты, сами начали, на вилах выносить нациков

        Очень сомнительно, что нынешние патриоты будут нациков на вилах выносить. Вот к примеру - Слава Киевской Руси, Новороссия соси. Москва. Русский Марш.
        https://youtu.be/jOsDC3rnFDs
        rkkasa 81
        1. Chertt Сегодня, 09:24
          Цитата: rkkasa 81
          Очень сомнительно, что нынешние патриоты будут нациков на вилах выносить

          Нет вы путаете. Я говорил именно о патриотах сильной России. А "русский марш" это Фашисты, которые хотят устроить свой майдан и разрушить страну. Конечно укроФашисты им близки и понятны.
          Chertt
      3. Ольгович Сегодня, 09:18
        Цитата: Chertt
        И чего, Российские власти добиваются, таким добродушным отношением к фашистам, что бы патриоты, сами начали, на вилах выносить нациков. Тогда зачем нужна такая власть


        Такие профашистские фестивали НЕДОПУСТИМЫ, но действовать надо-в рамках Закона.
        Добиваться их искоренения надо в принципе.
        Ольгович
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:23
    Была б моя воля погнал Мединского из правительство поганной метлой...
    но ВВП же сказал..что в целом работа правительства его устраивает значит и МЕДИНСКИЙ останется на своем посту...
    логичен вопрос ...как бороться с проявлениями пропаганды украинского фашизма и нацизма когда руки связаны целым главой what государства...Мы можем выразить законным образом только ...фи... и ничего более ,на которое Мединский чихать хотел....у него на уме только прибыль.

    Надо как то на него финансово воздействовать...буржуй он и есть буржуй.
    Тот же ЛЕХА
    1. Reptiloid Сегодня, 06:40
      Никто один , и Мединский тоже, не может идти против указаний свыше.Линия партии?
      Непонятно-----а статья за пропаганду фашизма, а запрещение правого сектора? Это как?фашизация, украинизация всей страны?
      Reptiloid
    2. сибиралт Сегодня, 07:01
      Мединский ни к фильму, ни к его показу отношения не имеет. Да и фильмом эту сляпанную наспех самоделку и назвать нельзя. Чисто вброс на деньги либералов. Ребята, сорвавшие показ молодцы, но это не правовой метод, за то и пострадали. А лазейку с "фестивалями" надо прикрывать. В нашем законодательстве нет даже понятия "фестиваль", как общественного мероприятия, его назначения, границы дозволенного и пр.
      сибиралт
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  4. кедр Сегодня, 06:41
    "Простите Россию, ребята…"

    Россию ребятам не прощать надо, а освобождать от оккупации.
    Роман в очередной раз констатировал очередной, вопиющий факт деятельности оккупационных властей, ставленников Госдепа и МВФ США. Страны победившей в 1991 году СССР и установившей свои порядки и законы по, которым мы живём уже 26 лет. Живём и не видим, живём и не понимаем. Кому и почему платим дань деньгами, мозгами, руками...
    Не видят и не понимают этого, к большому сожалению, большинство жителей политически, экономически и духовно завоеванной России. Мужчины и женщина из SERBа должны стать массовым явлением. Тогда победим.
    Прости, Россия, своих не разумных детей.
    кедр
    1. Голован Джек Сегодня, 07:00
      Цитата: кедр
      деятельности оккупационных властей, ставленников Госдепа и МВФ США. Страны победившей в 1991 году СССР и установившей свои порядки и законы по, которым мы живём уже 26 лет.

      кедр, Вы, ИМХО, застряли в 90-х. Вместе с корнями wink
      Вот тогда, действительно, все это было - и оккупационная власть, и оружейный уран в обмен на бусы, и много-много вкусных ножек Буша laughing
      Многое изменилось с тех пор, очень многое.
      Зрите уже в корень, кедр
      Голован Джек
      1. sa-ag Сегодня, 09:20
        Цитата: Голован Джек
        Многое изменилось с тех пор, очень многое.

        Да не сильно, одних от бюджета отодвинули и другие пристроились, вот и все
        sa-ag
  5. ADmA_RUS Сегодня, 06:51
    1. Людей наказали за нарушение законодательства. Тут все верно.
    2. В правовом государстве свою позицию отстаивают в правовом поле, а то получится украина.
    3. Пока нет решения суда или другого контролирующего органа заканадательством наделенное правом разрешать или запрещать показ фильма. Ограничение показа становится нарушением.
    4. Не нравится ситуация - подовайте в суд, пишите заявления в прокуратуру, организуйте общественные движения и митинги. Есть много законных методов отстаивания своей позиции.
    5. Господа негадующие, можете показать сканы ваших заявлений в прокуратуру?
    ADmA_RUS
  6. тасха Сегодня, 07:18
    Что минус, в принципе, так как воздействовать на это свинство можно только судом.


    Роман, Вы сами написали, что решать должен суд. Тогда и к Вам вопрос, как журналисту и автору статьи, поскольку я не в теме. Какие должностные лица, на основании каких законов должны были принять решение о запрете на проведение этого фестиваля? Или запретить показ этих фильмов и как это должно было быть по закону?

    Вот, кстати, выше написали о том же.
    тасха
  7. ALEA IACTA EST Сегодня, 07:50
    Россия - слишком чистая страна, чтобы позволять смердящим человекоподобным паразитам осквернять ее своим присутствием.
    ALEA IACTA EST
  8. parusnik Сегодня, 08:02
    «Полет пули» получил награду «Лавр», те, кто пытался прервать этот полет, – административный арест.
    ......Дж.Родари "Джельсомино в стране Лжецов"..Напомню сюжет: Джельсомино попадает в Страну Лжецов, власть в которой когда-то захватили морские разбойники во главе со златокудрым атаманом Джакомоном. Джакомон объявил народу, что у него - волшебные золотые волосы, и все жители страны, повинуясь приказу самозваного короля, начали всё говорить наоборот: вместо доброе утро-спокойной ночи, хлеб называть чернилами, тюрьму - пансионатом, лошадей - коровами, кошкам пришлось лаять, собакам - мяукать, а вместо настоящих монет в ход пошли только фальшивые. Художник рисует портреты с тремя носами, шестью глазами и тому подобные,при этом сам король и его приближённые новым законам не подчинялись и могли говорить, как им угодно.Король не любит красный цвет и все его оттенки, не правду пишет на знамёнах....
    parusnik
  9. German Titov Сегодня, 08:05
    Цитата: ADmA_RUS
    1. Людей наказали за нарушение законодательства. Тут все верно.
    2. В правовом государстве свою позицию отстаивают в правовом поле, а то получится украина.
    3. Пока нет решения суда или другого контролирующего органа заканадательством наделенное правом разрешать или запрещать показ фильма. Ограничение показа становится нарушением.
    4. Не нравится ситуация - подовайте в суд, пишите заявления в прокуратуру, организуйте общественные движения и митинги. Есть много законных методов отстаивания своей позиции.
    5. Господа негадующие, можете показать сканы ваших заявлений в прокуратуру?

    По сути может быть и правильно. Слово "негадующие" особенно порадовало. Орфографию изучать не пробовали?
    German Titov
    1. ADmA_RUS Сегодня, 08:48
      Пробовал, много и упорно трудился. Но вот мой мозг плохо видит оЧипки. Так я устроен.
      И без сути. Цель не оправдывает средства. Показ данного фильма и тем более его награждение мало кому известной наградой. Не сможет изменить ситуацию в стране пока того же Соженицина изучают в школе, и вешают мемориальные доски.
      ADmA_RUS
  10. Егоза Сегодня, 08:09
    Вроде бы ВВП вчера говорил о том, что сценарий Украины не пройдет. Но при таких "активных деятелях культуры"....., которые тихой сапой обрабатывают народ.....ну-ну.
    Егоза
  11. Инок Сегодня, 08:43
    А чего еще ждать от безБожной власти.
    Инок
  12. Егоза Сегодня, 08:46
    А мне вот кажется, что балет Нуреев, фильм, прославляющий фашистов, и возможно другие "мелочи" часть огромной, грамотной провокации аккурат перед выборами. Ну вот начнутся гонения на геев, на "творцов кинематографии", просто ить народ их начнет. И что? Заступится ВВП за тех, кто возмущается праведно - о-о-о как поднимут на знамена лозунг запрета на свободу слова и внутри страны, и на западе. Заступится за "творцов" - народ на выборах отшатнется? Нет? В любом случае все это старательно подводят под "майдан". И сдается мне, что 2018г. мирно и тихо внутри страны не пройдет. Тут уж Ва-банк пойдут.....если заранее не побеспокоиться.
    Егоза
  13. Стальнов И.П. Сегодня, 09:17
    Вот после таких мероприятий и поведения ВЛАСТИ, лично мне хочется вступить в одну из патриотических организаций, что бы всех этих фашистов и их пособников остановить, если власть эти вопросы не будет решать и прятать свою и так не очень чистую голову в песок, она пожнёт бурю. Тупость и бездарность ни чего хорошего не приносят.
    Стальнов И.П.
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