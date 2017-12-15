Фашистский шабаш уже в Москве
Пресненский суд Москвы приговорил к 7 суткам административного ареста троих участников антифашистской группы SERB, сорвавших показ профашистского фильма «Полет пули», воспевающего боевиков украинского карательного батальона «Айдар».
О том, что представляет собой этот так называемый фестиваль авторского и документального кино «Артдокфест», пару слов скажу чуть ниже, в особенности о тех, кто его содержит.
Сначала о героях нашего времени.
Игорь Бекетов. Лидер образования, эмигрировавший из Днепропетровска после переворота на Украине
Юрий Горошко. Участник войны, позывной «Тавр», бригада «Призрак» (на фото слева)
Оксана Шкода. Журналист
Организаторы фестиваля прервали показ фильма в кинотеатре, заявив, что участники группы разлили в зале зловонную жидкость.
Не стоит смотреть на этих троих патриотов как на неких экстремистов. Уже известно, что до этого демарша группой SERB были направлены протесты и заявления в различные инстанции с требованием запретить показ фильма, воспевающего фашистские элементы из карательного батальона.
Власть на заявления никак не отреагировала, итог закономерен. «Полет пули» получил награду «Лавр», те, кто пытался прервать этот полет, – административный арест.
В очередной раз стоит поздравить российское правосудие, но это уже не удивляет. Удивляет, пожалуй, мягкость наказания.
И тут начинаются вопросы.
Уже спрашивали другие люди, и неоднократно, почему вообще эта квинтэссенция подлости, почему-то именуемая «фестивалем», вообще может проходить в России?
«Полет пули» о тербате «Айдар» типа литовско-российского режиссера Беаты Бубенец.
На самом деле никакой Беаты Бубенец нет. И литовского в этом фильме нет ничего. Настоящее имя Б. Бубенец – Елена Степанова. Родом Лена из Нижнего Новгорода. Очень любила (наверное) Россию, активно селигерила в такой патриотической организации, как «Наши».
Доселигерилась до места репортера на «Первом канале», снимала просто очаровательные репортажики про кошек, собак и прочую милоту. Потом, правда, как-то оказалась на «Дожде» и стала Беатой.
И это как бы не единичный случай. Был на этом позорище и фильм правосека Евгения Титаренко «Война ради жизни». Про еще больших зверей из тербата «Азов». И тоже милота и рассуждения на тему, как тербатовцы защищают Украину.
Титаренко даже не скрывает, что состоял в бригаде «Госпитальеры» от «Правого сектора». «Правый сектор» в России запрещен, а вот Титаренко – почему-то нет. И фильм его прошел показ и получил заслуженные лавры.
Кроме этого, на «Артдокфесте» были фильмы о страдальце крымскотатарского народа Мустафе Джемилеве и о террористах меджлиса.
Теперь пойдем выше. К заправиле фестиваля.
Виталий Манский. Уроженец Львова, гражданин России, проживает в Риге.
Президент и продюсер национальной премии «Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения. Президент фестиваля «Артдокфест». Член Российской телеакадемии «Ника». Член Российской телеакадемии «ТЭФИ». Заместитель председателя Киносоюза России. Президент фестиваля документально кино «Артдокфест» с 2007 года.
Сидит в Риге, занимается откровенной антироссийской пропагандой и пропагандой фашизма в виде демонстрации фильмов об «Азове» и «Айдаре». И раздает лавры воспевающим фашизм.
А его родной племянник успешно сражается в АТО. Понятно, на какой стороне.
Удивительно, конечно, что бывают и исключения. Вменяемые фильмы. Для разнообразия и маскировки.
Но стать лауреатом абсолютно однозначно может только картина, оплевывающее все русское.
И пару слов хочется сказать о спонсорах фестиваля. До недавнего времени все это безобразие финансировало министерство культуры. Но одумались и денег больше не дают.
Но тут удивительно, но Владимир Мединский в 2014 году отказался оказывать государственную поддержку проектам Виталия Манского, в том числе и «Артдокфесту».
«Пока я министр культуры, ни один из проектов Манского поддержан не будет. Я буду накладывать вето на любое решение любых экспертных советов Минкультуры. Манский не имеет права просить денег у государства, с позицией которого не согласен».
Что минус, в принципе, так как воздействовать на это свинство можно только судом.
Ну а какой у нас суд, мы прекрасно знаем. Самый справедливый в мире.
Плюс главный содержатель арт-притона миллиардер и патриот Михаил Прохоров.
Без комментариев.
Здорово, правда? Русофоб/русофобы устраивают антироссийский шабаш в Москве, руководит всем этим русофоб из Риги, финансирует это олигарх, человек вообще без родины и совести в голове.
Но это все в духе времени. Это все вполне логично, в духе «Цитадели», «Матильды», «Нуреева».
Украина фашистская просто ликует. Надо же, фильм об «Айдаре» получил награду в Москве! На «Цензоре» домры рвут ящиками. И баяны.
А мы – ничего. У нас наказывают тех, кто выступает против фашизма.
Более того, на деле именно наши власти выступают ЗА агитацию фашистских организаций (и пусть кто попробует сказать, что «Азов» и «Айдар» — сплошь пушистики) тем, что равнодушно разрешает демонстрацию пасквилей и не реагирует на обращения настоящих патриотов.
Ну да, быть патриотом нынче не модно. Вот набрать полный рот и смачно плюнуть во все русское и (в особенности) советское – тут успех обеспечен. Будут рукоплескать.
Пойдешь писать протесты в полицию и прокуратуру – посмотрят как на идиота. Против кого идешь?
Да, ребята из SERB’а решили действовать слишком уж решительно. Не в духе времени. По чести и совести.
Спасибо судьям, что дали только семь суток. Могло быть в духе времени все намного печальнее.
Спасибо Игорю, Юрию, Ксении. Они стали руками, которыми двигали душа и совесть настоящих патриотов.
Жаль, что для современной российской власти такие вещи, как патриотизм, – пустой звук. Роскомнадзор может закидать штрафами СМИ за то, что не указали, что какая-то там организация «запрещена в РФ».
Толку от того, что вывеска якобы запрещена? Ну написали, и что? Правосек из запрещенного «Правого сектора» снимает фильм про фашистов из не менее проклятого «Азова», и Роскомнадзору на это трижды плевать! И полиции. И прокуратуре. И министерству культуры теперь тоже плевать, это частная лавочка — фестиваль.
Всем плевать на то, что фашистский шабаш происходит уже в Москве. Всех все устраивает. Все отмазались.
А патриоты, настоящие патриоты, любящие и уважающие Россию, получили срок.
Простите Россию, ребята…
О том, что представляет собой этот так называемый фестиваль авторского и документального кино «Артдокфест», пару слов скажу чуть ниже, в особенности о тех, кто его содержит.
Сначала о героях нашего времени.
Игорь Бекетов. Лидер образования, эмигрировавший из Днепропетровска после переворота на Украине
Юрий Горошко. Участник войны, позывной «Тавр», бригада «Призрак» (на фото слева)
Оксана Шкода. Журналист
Организаторы фестиваля прервали показ фильма в кинотеатре, заявив, что участники группы разлили в зале зловонную жидкость.
Не стоит смотреть на этих троих патриотов как на неких экстремистов. Уже известно, что до этого демарша группой SERB были направлены протесты и заявления в различные инстанции с требованием запретить показ фильма, воспевающего фашистские элементы из карательного батальона.
Власть на заявления никак не отреагировала, итог закономерен. «Полет пули» получил награду «Лавр», те, кто пытался прервать этот полет, – административный арест.
В очередной раз стоит поздравить российское правосудие, но это уже не удивляет. Удивляет, пожалуй, мягкость наказания.
И тут начинаются вопросы.
Уже спрашивали другие люди, и неоднократно, почему вообще эта квинтэссенция подлости, почему-то именуемая «фестивалем», вообще может проходить в России?
«Полет пули» о тербате «Айдар» типа литовско-российского режиссера Беаты Бубенец.
На самом деле никакой Беаты Бубенец нет. И литовского в этом фильме нет ничего. Настоящее имя Б. Бубенец – Елена Степанова. Родом Лена из Нижнего Новгорода. Очень любила (наверное) Россию, активно селигерила в такой патриотической организации, как «Наши».
Доселигерилась до места репортера на «Первом канале», снимала просто очаровательные репортажики про кошек, собак и прочую милоту. Потом, правда, как-то оказалась на «Дожде» и стала Беатой.
И это как бы не единичный случай. Был на этом позорище и фильм правосека Евгения Титаренко «Война ради жизни». Про еще больших зверей из тербата «Азов». И тоже милота и рассуждения на тему, как тербатовцы защищают Украину.
Титаренко даже не скрывает, что состоял в бригаде «Госпитальеры» от «Правого сектора». «Правый сектор» в России запрещен, а вот Титаренко – почему-то нет. И фильм его прошел показ и получил заслуженные лавры.
Кроме этого, на «Артдокфесте» были фильмы о страдальце крымскотатарского народа Мустафе Джемилеве и о террористах меджлиса.
Теперь пойдем выше. К заправиле фестиваля.
Виталий Манский. Уроженец Львова, гражданин России, проживает в Риге.
Президент и продюсер национальной премии «Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения. Президент фестиваля «Артдокфест». Член Российской телеакадемии «Ника». Член Российской телеакадемии «ТЭФИ». Заместитель председателя Киносоюза России. Президент фестиваля документально кино «Артдокфест» с 2007 года.
Сидит в Риге, занимается откровенной антироссийской пропагандой и пропагандой фашизма в виде демонстрации фильмов об «Азове» и «Айдаре». И раздает лавры воспевающим фашизм.
А его родной племянник успешно сражается в АТО. Понятно, на какой стороне.
Удивительно, конечно, что бывают и исключения. Вменяемые фильмы. Для разнообразия и маскировки.
Но стать лауреатом абсолютно однозначно может только картина, оплевывающее все русское.
И пару слов хочется сказать о спонсорах фестиваля. До недавнего времени все это безобразие финансировало министерство культуры. Но одумались и денег больше не дают.
Но тут удивительно, но Владимир Мединский в 2014 году отказался оказывать государственную поддержку проектам Виталия Манского, в том числе и «Артдокфесту».
«Пока я министр культуры, ни один из проектов Манского поддержан не будет. Я буду накладывать вето на любое решение любых экспертных советов Минкультуры. Манский не имеет права просить денег у государства, с позицией которого не согласен».
Что минус, в принципе, так как воздействовать на это свинство можно только судом.
Ну а какой у нас суд, мы прекрасно знаем. Самый справедливый в мире.
Плюс главный содержатель арт-притона миллиардер и патриот Михаил Прохоров.
Без комментариев.
Здорово, правда? Русофоб/русофобы устраивают антироссийский шабаш в Москве, руководит всем этим русофоб из Риги, финансирует это олигарх, человек вообще без родины и совести в голове.
Но это все в духе времени. Это все вполне логично, в духе «Цитадели», «Матильды», «Нуреева».
Украина фашистская просто ликует. Надо же, фильм об «Айдаре» получил награду в Москве! На «Цензоре» домры рвут ящиками. И баяны.
А мы – ничего. У нас наказывают тех, кто выступает против фашизма.
Более того, на деле именно наши власти выступают ЗА агитацию фашистских организаций (и пусть кто попробует сказать, что «Азов» и «Айдар» — сплошь пушистики) тем, что равнодушно разрешает демонстрацию пасквилей и не реагирует на обращения настоящих патриотов.
Ну да, быть патриотом нынче не модно. Вот набрать полный рот и смачно плюнуть во все русское и (в особенности) советское – тут успех обеспечен. Будут рукоплескать.
Пойдешь писать протесты в полицию и прокуратуру – посмотрят как на идиота. Против кого идешь?
Да, ребята из SERB’а решили действовать слишком уж решительно. Не в духе времени. По чести и совести.
Спасибо судьям, что дали только семь суток. Могло быть в духе времени все намного печальнее.
Спасибо Игорю, Юрию, Ксении. Они стали руками, которыми двигали душа и совесть настоящих патриотов.
Жаль, что для современной российской власти такие вещи, как патриотизм, – пустой звук. Роскомнадзор может закидать штрафами СМИ за то, что не указали, что какая-то там организация «запрещена в РФ».
Толку от того, что вывеска якобы запрещена? Ну написали, и что? Правосек из запрещенного «Правого сектора» снимает фильм про фашистов из не менее проклятого «Азова», и Роскомнадзору на это трижды плевать! И полиции. И прокуратуре. И министерству культуры теперь тоже плевать, это частная лавочка — фестиваль.
Всем плевать на то, что фашистский шабаш происходит уже в Москве. Всех все устраивает. Все отмазались.
А патриоты, настоящие патриоты, любящие и уважающие Россию, получили срок.
Простите Россию, ребята…
Автор: Роман Скоморохов
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