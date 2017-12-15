Фашистский шабаш уже в Москве

Пресненский суд Москвы приговорил к 7 суткам административного ареста троих участников антифашистской группы SERB, сорвавших показ профашистского фильма «Полет пули», воспевающего боевиков украинского карательного батальона «Айдар».О том, что представляет собой этот так называемый фестиваль авторского и документального кино «Артдокфест», пару слов скажу чуть ниже, в особенности о тех, кто его содержит.Сначала о героях нашего времени.Игорь Бекетов. Лидер образования, эмигрировавший из Днепропетровска после переворота на УкраинеЮрий Горошко. Участник войны, позывной «Тавр», бригада «Призрак» (на фото слева)Оксана Шкода. ЖурналистОрганизаторы фестиваля прервали показ фильма в кинотеатре, заявив, что участники группы разлили в зале зловонную жидкость.Не стоит смотреть на этих троих патриотов как на неких экстремистов. Уже известно, что до этого демарша группой SERB были направлены протесты и заявления в различные инстанции с требованием запретить показ фильма, воспевающего фашистские элементы из карательного батальона.Власть на заявления никак не отреагировала, итог закономерен. «Полет пули» получил награду «Лавр», те, кто пытался прервать этот полет, – административный арест.В очередной раз стоит поздравить российское правосудие, но это уже не удивляет. Удивляет, пожалуй, мягкость наказания.И тут начинаются вопросы.Уже спрашивали другие люди, и неоднократно, почему вообще эта квинтэссенция подлости, почему-то именуемая «фестивалем», вообще может проходить в России?«Полет пули» о тербате «Айдар» типа литовско-российского режиссера Беаты Бубенец.На самом деле никакой Беаты Бубенец нет. И литовского в этом фильме нет ничего. Настоящее имя Б. Бубенец – Елена Степанова. Родом Лена из Нижнего Новгорода. Очень любила (наверное) Россию, активно селигерила в такой патриотической организации, как «Наши».Доселигерилась до места репортера на «Первом канале», снимала просто очаровательные репортажики про кошек, собак и прочую милоту. Потом, правда, как-то оказалась на «Дожде» и стала Беатой.И это как бы не единичный случай. Был на этом позорище и фильм правосека Евгения Титаренко «Война ради жизни». Про еще больших зверей из тербата «Азов». И тоже милота и рассуждения на тему, как тербатовцы защищают Украину.Титаренко даже не скрывает, что состоял в бригаде «Госпитальеры» от «Правого сектора». «Правый сектор» в России запрещен, а вот Титаренко – почему-то нет. И фильм его прошел показ и получил заслуженные лавры.Кроме этого, на «Артдокфесте» были фильмы о страдальце крымскотатарского народа Мустафе Джемилеве и о террористах меджлиса.Теперь пойдем выше. К заправиле фестиваля.Виталий Манский. Уроженец Львова, гражданин России, проживает в Риге.Президент и продюсер национальной премии «Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения. Президент фестиваля «Артдокфест». Член Российской телеакадемии «Ника». Член Российской телеакадемии «ТЭФИ». Заместитель председателя Киносоюза России. Президент фестиваля документально кино «Артдокфест» с 2007 года.Сидит в Риге, занимается откровенной антироссийской пропагандой и пропагандой фашизма в виде демонстрации фильмов об «Азове» и «Айдаре». И раздает лавры воспевающим фашизм.А его родной племянник успешно сражается в АТО. Понятно, на какой стороне.Удивительно, конечно, что бывают и исключения. Вменяемые фильмы. Для разнообразия и маскировки.Но стать лауреатом абсолютно однозначно может только картина, оплевывающее все русское.И пару слов хочется сказать о спонсорах фестиваля. До недавнего времени все это безобразие финансировало министерство культуры. Но одумались и денег больше не дают.Но тут удивительно, но Владимир Мединский в 2014 году отказался оказывать государственную поддержку проектам Виталия Манского, в том числе и «Артдокфесту».«Пока я министр культуры, ни один из проектов Манского поддержан не будет. Я буду накладывать вето на любое решение любых экспертных советов Минкультуры. Манский не имеет права просить денег у государства, с позицией которого не согласен».Что минус, в принципе, так как воздействовать на это свинство можно только судом.Ну а какой у нас суд, мы прекрасно знаем. Самый справедливый в мире.Плюс главный содержатель арт-притона миллиардер и патриот Михаил Прохоров.Без комментариев.Здорово, правда? Русофоб/русофобы устраивают антироссийский шабаш в Москве, руководит всем этим русофоб из Риги, финансирует это олигарх, человек вообще без родины и совести в голове.Но это все в духе времени. Это все вполне логично, в духе «Цитадели», «Матильды», «Нуреева».Украина фашистская просто ликует. Надо же, фильм об «Айдаре» получил награду в Москве! На «Цензоре» домры рвут ящиками. И баяны.А мы – ничего. У нас наказывают тех, кто выступает против фашизма.Более того, на деле именно наши власти выступают ЗА агитацию фашистских организаций (и пусть кто попробует сказать, что «Азов» и «Айдар» — сплошь пушистики) тем, что равнодушно разрешает демонстрацию пасквилей и не реагирует на обращения настоящих патриотов.Ну да, быть патриотом нынче не модно. Вот набрать полный рот и смачно плюнуть во все русское и (в особенности) советское – тут успех обеспечен. Будут рукоплескать.Пойдешь писать протесты в полицию и прокуратуру – посмотрят как на идиота. Против кого идешь?Да, ребята из SERB’а решили действовать слишком уж решительно. Не в духе времени. По чести и совести.Спасибо судьям, что дали только семь суток. Могло быть в духе времени все намного печальнее.Спасибо Игорю, Юрию, Ксении. Они стали руками, которыми двигали душа и совесть настоящих патриотов.Жаль, что для современной российской власти такие вещи, как патриотизм, – пустой звук. Роскомнадзор может закидать штрафами СМИ за то, что не указали, что какая-то там организация «запрещена в РФ».Толку от того, что вывеска якобы запрещена? Ну написали, и что? Правосек из запрещенного «Правого сектора» снимает фильм про фашистов из не менее проклятого «Азова», и Роскомнадзору на это трижды плевать! И полиции. И прокуратуре. И министерству культуры теперь тоже плевать, это частная лавочка — фестиваль.Всем плевать на то, что фашистский шабаш происходит уже в Москве. Всех все устраивает. Все отмазались.А патриоты, настоящие патриоты, любящие и уважающие Россию, получили срок.Простите Россию, ребята…