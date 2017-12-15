Kalashnikov Israel показал снайперскую винтовку OFEK-308
В своей официальной группе в социальной сети Facebook компания Kalashnikov Israel в марте 2017 года выложила фотографии своей новинки. Перед широкой публикой предстала новая снайперская винтовка израильской компании под названием OFEK-308. Никакой подробной информации о новинке в настоящее время просто нет, как неизвестны и ее технические характеристики. Судить о винтовке можно исключительно по опубликованным израильтянами фотографиям. Возможно, винтовка будет впервые продемонстрирована живьем в рамках работы традиционной выставки SHOT Show, которая пройдет в Лас-Вегасе 23-26 января 2018 года.
Компания Kalashnikov-Israel является дочерней компанией достаточно известной израильской компании – CAA. Компания CAA (Command Arms and Accessories) была основана в 2004 году братьями Моше, которые до этого успели послужить в разных специальных подразделениях израильской армии и полиции. Первоначально компания специализировалась на проектировании разного рода приставок и обвеса к известным видам стрелкового оружия. Первым продуктом израильтян стала приставка для ведения огня стоя с крыши машины. Ее легко можно было подогнать под любой вид оружия, что быстро сделало ее достаточно популярной. В настоящее время она принята на вооружение спецподразделениями полиции ряда государств.
Еще одним изобретением CAA является счетчик, демонстрирующий, сколько именно патронов осталось в магазине автомата при стрельбе. Также известность получила разработка под названием «Ронит» (названа так в честь дочери совладельцам компании и ее конструктора Моше Уза). Это приставка к пистолету, которая позволяет добиться улучшения прицельной стрельбы и снижает уровень отдачи. В настоящее время компания CAA базируется в городе Кирьят-Гат, при этом компания имеет свой филиал в США во Флориде. Настоящую известность в России компания приобрела после того, как представила на рынке свой собственный вариант знаменитого автомата Калашникова в современном эргономичном обвесе. Речь идет о штурмовой винтовке AK-ALFA, о которой мы ранее уже писали. Сегодня данная модель занимает заметное место в ассортименте компании и представлена в двух калибрах: 5,56 и 7,62 мм.
Так как никакой информации о своей новинке – снайперской винтовке OFEK-308 компания Kalashnikov-Israel не предоставляет, авторы сайта all4shooters.com провели собственное небольшое расследование относительно новинки, основываясь лишь на доступных фотоизображениях и самом названии новой винтовки. Большого сюрприза в появлении новой модели магазинной снайперской винтовки на мировом рынке нет. Точные и хорошие «болтовики» с кучностью мене 1 МОА сегодня научились выпускать многие страны и компании, причем даже с откровенной периферии оружейного мира.
Одним из преимуществ, которое досталось новой винтовке с рождения и способно выделить ее среди многочисленных конкурентов, является брендовое имя «Калашников», которое известно во всем мире. По крайней мере, с маркетинговой точки зрения – это большой плюс для любого стрелкового оружия. Компания CAA владеет сегодня официальной лицензией российского концерна «Калашников», ей принадлежат две товарных марки Kalashnikov-Israel и Kalashnikov-USA. При этом даже их логотипы выполнены в виде стилизованной буквы «К» на основе обновленного логотипа знаменитого российского концерна. Разговоры о пиратском копировании товарной марки – это не про компанию CAA, они не имеют под собой никакой основы.
О технических деталях новой снайперской винтовки OFEK-308, за исключением калибра 7,62х51 мм (.308 Win), на который указывает само название винтовки, ничего не известно. Скорее всего, производитель хранит молчание, добиваясь завершения результатов всех испытаний. При этом кое-что о новинке можно сказать уже сейчас, к примеру, специалисты отмечают необычно длинный ход затвора, что может свидетельствовать о том, что в будущем снайперская винтовка будет представлена и в других калибрах под более длинную гильзу (например, 338 Lapua Magnum, .300 Winchester Magnum, .408 Chey Tac, а возможно даже .50 BMG). Возможно, оружие сразу будет мультикалиберным, но тогда странно было бы выносить в название цифру 308, хотя она может иметь отношение лишь к конкретной модели.
Если говорить о боеприпасах калибра .308 Winchester или .308 Win, то это коммерческий вариант обозначения стандартного натовского винтовочно-пулеметного боеприпаса 7,62×51 мм NATO. По своим характеристикам данный патрон примерно соответствует распространенному российскому патрону 7,62×54 мм R. В свое время основными конкурентами патронов .308 Win в США был старый армейский патрон .30-06 Springfield. Со временем стрелки и охотники распробовали новый боеприпас, найдя в нем ряд преимуществ. К ним относят меньшую, по сравнению с .30-06, отдачу, а также меньшую длину хода затвора. Немаловажным было и то, что этот патрон был дешевле, что также обуславливает его популярность во всем мире.
Появившийся еще в 1950-е годы патрон прошел долгий эволюционный путь, за это время было представлено огромное количество различных его версий со всевозможными вариантами пуль. Вряд ли найдется в мире компания, занимающаяся выпуском патронов, которая проигнорировала бы данный боеприпас. Во многих армиях западных стран патрон 7,62×51 мм NATO является штатным снайперским боеприпасом. Существующие в некоторых странах нормативы предусматривают поражение грудной мишени с использованием данных патронов на дистанции 600 метров и ростовой мишени – с 900 метров. Для снайперской и целевой стрельбы многие компании выпускают специальные варианты патрона с повышенной кучностью. В том, что израильтяне выбрали именно этот калибр для своей снайперской винтовки, нет ничего необычного.
Интересной особенностью винтовки OFEK-308 является также широкое применение уже существующих частей стрелкового оружия производства компании CAA, хотя это достаточно ожидаемый ход со стороны производителя, особенно от компании, начинавшей со всевозможного оружейного обвеса. Так на винтовке был использован снайперский многопозиционный приклад SRS Long Multi Position Sniper Stock, выполненный из пластика. Приклад оснащен складывающейся телескопической ногой-опорой, регулируемыми резиновым затыльником и щекой. В представленном прикладе, созданном снайпером одного из элитных подразделений, удачным образом сочетается разнообразие настроек и быстрота и удобство обращения с ним. Данный приклад представляет интерес даже без самой винтовки.
Также на винтовке OFEK-308 отмечена пистолетная рукоятка UPG. Данный пластиковый аксессуар первоначально предназначался для проведения тюнинга штурмовых винтовок AR-15/M16 (в исполнении UPG16), а также автоматов Калашникова моделей АК-47/АК-74 (в исполнении UPG47). Рукоятка производится из высокопрочной пластмассы и оснащена противоскользящими резиновыми вставками. Особенностью данной рукоятки являются сменные накладки на ее переднюю и заднюю стенки. Данные накладки позволяют идеальным образом подогнать ее размеры под хват стрелка, регулируя рукоятку исходя из размеров его ладони. Внутри пистолетной рукоятки UPG имеется свободное пространство, которое может быть использовано для хранения мелких элементов ЗИП.
Новая снайперская винтовка устанавливается на стабильные и полностью регулируемые, складывающиеся вперед или назад сошки NBP, выпускаемые компанией CAA. Данные сошки производятся из стальных и полимерных материалов, что позволяет добиться небольшого веса изделия. Сошки крепятся к винтовке с помощью нижней планки типа Пикатинни MIL-STD-1913. Верхняя планка Пикатинни была выполнена во всю длину цевья и ствольной коробки снайперской винтовки. Это дает очень широкий простор для монтажа различных прицельных приспособлений: дневной и ночной оптики, насадок для ночной стрельбы и т.д. Еще одной бросающейся в глаза внешней деталью новой винтовки авторы сайта all4shooters.com назвали шахту магазина с расширенной горловиной. Это дает стрелку возможность достаточно быстро менять пластиковый магазин, а также облегчает замену магазина при нахождении в неудобном положении или в темноте. Казалось бы, мелкая деталь, но любая мелочь при создании оружия имеет большое значение.
Подробные сведения и информация технического характера о OFEK-308, скорее всего, появятся в ближайшее время, есть вероятность, что винтовка будет представлена на выставке в Лас-Вегасе уже в январе 2018 года. Именно здесь в свое время впервые был показан публике и автомат AK-ALFA.
Источники информации:
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/Israel-Kalashnikov-novaya-snayperskaya-vintovka-OFEK-308
https://nep.co.il/kalashnikov-israel-novaya-versiya-znamenitogo-avtomata
http://spec-naz.org/armory/ammunition/7_62_51_mm_nato_308_winchester
Материалы из открытых источников
Компания Kalashnikov-Israel является дочерней компанией достаточно известной израильской компании – CAA. Компания CAA (Command Arms and Accessories) была основана в 2004 году братьями Моше, которые до этого успели послужить в разных специальных подразделениях израильской армии и полиции. Первоначально компания специализировалась на проектировании разного рода приставок и обвеса к известным видам стрелкового оружия. Первым продуктом израильтян стала приставка для ведения огня стоя с крыши машины. Ее легко можно было подогнать под любой вид оружия, что быстро сделало ее достаточно популярной. В настоящее время она принята на вооружение спецподразделениями полиции ряда государств.
Еще одним изобретением CAA является счетчик, демонстрирующий, сколько именно патронов осталось в магазине автомата при стрельбе. Также известность получила разработка под названием «Ронит» (названа так в честь дочери совладельцам компании и ее конструктора Моше Уза). Это приставка к пистолету, которая позволяет добиться улучшения прицельной стрельбы и снижает уровень отдачи. В настоящее время компания CAA базируется в городе Кирьят-Гат, при этом компания имеет свой филиал в США во Флориде. Настоящую известность в России компания приобрела после того, как представила на рынке свой собственный вариант знаменитого автомата Калашникова в современном эргономичном обвесе. Речь идет о штурмовой винтовке AK-ALFA, о которой мы ранее уже писали. Сегодня данная модель занимает заметное место в ассортименте компании и представлена в двух калибрах: 5,56 и 7,62 мм.
Снайперская винтовка OFEK-308, фото: facebook.com/Kalashnikovisr
Так как никакой информации о своей новинке – снайперской винтовке OFEK-308 компания Kalashnikov-Israel не предоставляет, авторы сайта all4shooters.com провели собственное небольшое расследование относительно новинки, основываясь лишь на доступных фотоизображениях и самом названии новой винтовки. Большого сюрприза в появлении новой модели магазинной снайперской винтовки на мировом рынке нет. Точные и хорошие «болтовики» с кучностью мене 1 МОА сегодня научились выпускать многие страны и компании, причем даже с откровенной периферии оружейного мира.
Одним из преимуществ, которое досталось новой винтовке с рождения и способно выделить ее среди многочисленных конкурентов, является брендовое имя «Калашников», которое известно во всем мире. По крайней мере, с маркетинговой точки зрения – это большой плюс для любого стрелкового оружия. Компания CAA владеет сегодня официальной лицензией российского концерна «Калашников», ей принадлежат две товарных марки Kalashnikov-Israel и Kalashnikov-USA. При этом даже их логотипы выполнены в виде стилизованной буквы «К» на основе обновленного логотипа знаменитого российского концерна. Разговоры о пиратском копировании товарной марки – это не про компанию CAA, они не имеют под собой никакой основы.
О технических деталях новой снайперской винтовки OFEK-308, за исключением калибра 7,62х51 мм (.308 Win), на который указывает само название винтовки, ничего не известно. Скорее всего, производитель хранит молчание, добиваясь завершения результатов всех испытаний. При этом кое-что о новинке можно сказать уже сейчас, к примеру, специалисты отмечают необычно длинный ход затвора, что может свидетельствовать о том, что в будущем снайперская винтовка будет представлена и в других калибрах под более длинную гильзу (например, 338 Lapua Magnum, .300 Winchester Magnum, .408 Chey Tac, а возможно даже .50 BMG). Возможно, оружие сразу будет мультикалиберным, но тогда странно было бы выносить в название цифру 308, хотя она может иметь отношение лишь к конкретной модели.
Снайперская винтовка OFEK-308, фото: facebook.com/Kalashnikovisr
Если говорить о боеприпасах калибра .308 Winchester или .308 Win, то это коммерческий вариант обозначения стандартного натовского винтовочно-пулеметного боеприпаса 7,62×51 мм NATO. По своим характеристикам данный патрон примерно соответствует распространенному российскому патрону 7,62×54 мм R. В свое время основными конкурентами патронов .308 Win в США был старый армейский патрон .30-06 Springfield. Со временем стрелки и охотники распробовали новый боеприпас, найдя в нем ряд преимуществ. К ним относят меньшую, по сравнению с .30-06, отдачу, а также меньшую длину хода затвора. Немаловажным было и то, что этот патрон был дешевле, что также обуславливает его популярность во всем мире.
Появившийся еще в 1950-е годы патрон прошел долгий эволюционный путь, за это время было представлено огромное количество различных его версий со всевозможными вариантами пуль. Вряд ли найдется в мире компания, занимающаяся выпуском патронов, которая проигнорировала бы данный боеприпас. Во многих армиях западных стран патрон 7,62×51 мм NATO является штатным снайперским боеприпасом. Существующие в некоторых странах нормативы предусматривают поражение грудной мишени с использованием данных патронов на дистанции 600 метров и ростовой мишени – с 900 метров. Для снайперской и целевой стрельбы многие компании выпускают специальные варианты патрона с повышенной кучностью. В том, что израильтяне выбрали именно этот калибр для своей снайперской винтовки, нет ничего необычного.
Интересной особенностью винтовки OFEK-308 является также широкое применение уже существующих частей стрелкового оружия производства компании CAA, хотя это достаточно ожидаемый ход со стороны производителя, особенно от компании, начинавшей со всевозможного оружейного обвеса. Так на винтовке был использован снайперский многопозиционный приклад SRS Long Multi Position Sniper Stock, выполненный из пластика. Приклад оснащен складывающейся телескопической ногой-опорой, регулируемыми резиновым затыльником и щекой. В представленном прикладе, созданном снайпером одного из элитных подразделений, удачным образом сочетается разнообразие настроек и быстрота и удобство обращения с ним. Данный приклад представляет интерес даже без самой винтовки.
Снайперская винтовка OFEK-308, фото: facebook.com/Kalashnikovisr
Также на винтовке OFEK-308 отмечена пистолетная рукоятка UPG. Данный пластиковый аксессуар первоначально предназначался для проведения тюнинга штурмовых винтовок AR-15/M16 (в исполнении UPG16), а также автоматов Калашникова моделей АК-47/АК-74 (в исполнении UPG47). Рукоятка производится из высокопрочной пластмассы и оснащена противоскользящими резиновыми вставками. Особенностью данной рукоятки являются сменные накладки на ее переднюю и заднюю стенки. Данные накладки позволяют идеальным образом подогнать ее размеры под хват стрелка, регулируя рукоятку исходя из размеров его ладони. Внутри пистолетной рукоятки UPG имеется свободное пространство, которое может быть использовано для хранения мелких элементов ЗИП.
Новая снайперская винтовка устанавливается на стабильные и полностью регулируемые, складывающиеся вперед или назад сошки NBP, выпускаемые компанией CAA. Данные сошки производятся из стальных и полимерных материалов, что позволяет добиться небольшого веса изделия. Сошки крепятся к винтовке с помощью нижней планки типа Пикатинни MIL-STD-1913. Верхняя планка Пикатинни была выполнена во всю длину цевья и ствольной коробки снайперской винтовки. Это дает очень широкий простор для монтажа различных прицельных приспособлений: дневной и ночной оптики, насадок для ночной стрельбы и т.д. Еще одной бросающейся в глаза внешней деталью новой винтовки авторы сайта all4shooters.com назвали шахту магазина с расширенной горловиной. Это дает стрелку возможность достаточно быстро менять пластиковый магазин, а также облегчает замену магазина при нахождении в неудобном положении или в темноте. Казалось бы, мелкая деталь, но любая мелочь при создании оружия имеет большое значение.
Подробные сведения и информация технического характера о OFEK-308, скорее всего, появятся в ближайшее время, есть вероятность, что винтовка будет представлена на выставке в Лас-Вегасе уже в январе 2018 года. Именно здесь в свое время впервые был показан публике и автомат AK-ALFA.
Источники информации:
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/Israel-Kalashnikov-novaya-snayperskaya-vintovka-OFEK-308
https://nep.co.il/kalashnikov-israel-novaya-versiya-znamenitogo-avtomata
http://spec-naz.org/armory/ammunition/7_62_51_mm_nato_308_winchester
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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