На фоне обстрелов – решение вооружать агрессора

Вот нам всем и «перемирие»! Вот нам и «минские соглашения»! Вести, поступающие за последние дни с Донбасса, неутешительны: нарушение режима тишины, обстрелы, поверждения жилых домов, раненые мирные жители, погибающие военнослужащие ДНР…Так, 12 декабря в ходе обстрела преступниками из ВСУ г. Докучаевска были ранены двое мирных жителей – мужчина и женщина. В ночь на 13 декабря был обстрелян центр Горловки, повреждены газопровод и несколько домов, а затем под огонь укровояк попал Киевский район Донецка, где также был выведен из строя газопровод. В селе Красный Партизан (под Ясиноватой) из-за нарушения перемирия в опасности оказалась группа рабочих, которые пытались вести ремонт ЛЭП. Только чудом никто не пострадал. Хотя данные работы были согласованы с украинской стороной, которая гарантировала безопасность сотрудников в присутствии членов миссии ОБСЕ.Кроме того, в Луганской Народной Республике в городе Первомайске в результате обстрела одна из семей с детьми потеряла дом…14 декабря село Красный Партизан снова попало под огонь, был поврежден жилой дом. В Донецке противник обстрелял Петровский район. А в Докучаевске снова был ранен мирный житель.И вот на таком фоне – поступают нерадостные сообщения из-за океана. Сразу две страны – США и Канада – выразили намерение поставлять режиму Украины оружие. Там не слышат свиста снарядов и детского плача, там не видят крови раненых – там политики, сидящие в комфортных помещениях, решают, как бы в очередной раз поддержать своих киевских лакеев.12 декабря американский президент Дональд Трамп утвердил бюджет Пентагона. В этом документе предусматривается выделение 350 миллионов долларов на обучение украинских военных и на поставки Киеву вооружения. Пока – оборонительного. Но все чаще в США говорят и о возможности поставок летального оружия.13 декабря – в тот самый день, когда дети Первомайска потеряли дом, а рабочие чудом спаслись от смерти – власти Канады решили внести Украину в список государств, куда возможно поставлять летальное вооружение. Это делается ради «укрепления двусторонних отношений Оттавы и Киева». Только получается укрепление отношений… на чужой крови.Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова высказалась против таких решений: «Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, саботирующее мирное урегулирование противостояния на востоке страны, на новые военные авантюры». «Силой конфликт в Донбассе, ставший следствием госпереворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие», - добавила дипломат.Глава Комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий (депутат от фракции ЛДПР) также осудил решение Канады. Он сказал, что это - одна из форм открытого внешнего вмешательства в конфликт, она лишь отдалит выполнение Минских соглашений.Как «исполняются» Минские соглашения – мы видим из сводок, поступающих из ДНР и ЛНР. К этим драматическим событиям можно добавить и недавний захват карателями ВСУ двух сел в «серой зоне» - Гладосово и Травневого (под Горловкой). Теперь, согласно информации, озвученной Эдуардом Басуриным, мирное население этих сел собираются использовать в качестве живого щита. Некоторые из жителей были захвачены карателями в плен.Да тут еще и Арсен Аваков, украинский министр внутренних дел, обратился к Нацгвардии с призывом к так называемой «деоккупации» Донбасса. То бишь, представитель официального Киева в открытую предлагает растоптать договоренности, скрепленные международным сообществом. Правда, Аваков говорит о «мирной деоккупации», но ясно, что слово «мирная» в данном случае – не более, чем прикрытие: и он сам, и его шефы прекрасно понимают, чем обернется подобный «мирный» сценарий.Вместо того, чтобы однозначно, недвусмысленно осудить преступные намерения Киева, некоторые страны действуют противоположным образом – предлагают стороне, нарушающей перемирие, помощь в виде дополнительного вооружения. Действительно, это сложно назвать как-то иначе, чем открытым, беспардонным соучастием в преступлениях.В ходе своей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин вынужден был признать: «Что касается минского формата и его эффективности – эффективность низкая, прежде всего из-за неконструктивной позиции представителей сегодняшней киевской власти».Это – та правда, которую не хотят видеть в Вашингтоне и Оттаве. К сожалению, не все видят ее даже и в Москве. Иначе не показывали бы фильм, прославляющий украинских карателей из скандально известного батальона «Айдар» (а известен данный батальон, в том числе, и пытками, применяемыми к мирным жителям). К сожалению, на международном фестивале документального кино «Артдокфест» этот фильм получил награду, а трое активистов, выступивших против его показа, были присуждены к 7 суткам ареста… Возможно, методы людей, выразивших протест против прославления военных преступлений, не совсем верны. Но все-таки это была акция справедливого гнева.Те же, кто продолжает преступную войну, кто обстреливает мирных жителей, а также их высокие покровители, пока что не отсидели в тюрьме ни единого дня, не понесли никакой ответственности за свои кровавые преступления. И не исключено, что в ближайшие дни мы снова услышим о разрушении еще одного дома, о ранении еще одного мирного жителя и еще о сотнях боеприпасов, выпущенных по городам Донбасса…