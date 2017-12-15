100-летний юбилей Московского высшего общевойскового командного училища

Сейчас Московское высшее общевойсковое командное училище — это современный учебно-научный центр, который готовит высококлассных специалистов для Вооруженных сил России. Высокий уровень подготовки офицеров обеспечивается наличием в училище современной учебно-материальной базы. Кафедры вуза оснащены новейшими тренажёрными комплексами по подготовке наводчиков-операторов для различной бронированной техники, учебно-тренировочными средствами для обучения стрельбы из стрелкового оружия, автотренажёрами индивидуального вождения, интерактивным тренажёром по обучению оказания первой медицинской помощи и многим другим. Введён в эксплуатацию современный комплект автоматизированного компьютерного полигонного оборудования, процесс управления, мишенными установками которого полностью автоматизирован. В училище действует своя научно-исследовательская лаборатория, занимающаяся разработками в интересах обороноспособности государства. Именно здесь проходила испытания боевая экипировка второго поколения «Ратник», по результатам опытной эксплуатации которой были внесены предложения по корректировке элементов перспективного снаряжения российского солдата.

Вековой юбилей сегодня празднует Московского высшее общевойсковое командное училище (МосВОКУ). За сто лет работы по подготовке профессиональных военнослужащих учебное заведение осуществило 140 выпусков, подготовив более 50 тысяч офицеров.Департамент информации министерства обороны сообщает, что выпускниками МосВОКУ в разные годы стали более 100 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Свой путь в качестве военнослужащих в Московском общевойсковом начинали будущие генералы и маршалы. Вуз выпустил более 600 представителей советского и российского генералитета и пять маршалов.Началом истории МосВОКУ (МВОКУ) стало формирование Московской революционной пулемётной школы 15 декабря 1917 года на основании приказа по войскам Московского гарнизона от 8 декабря того же года.В 1937 году школа была переименована в Московское военное училище имени ВЦИК, а в 1938-м – в Московское пехотное училище имени Верховного совета СССР.Из материала департамента информации МО: