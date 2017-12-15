09:25 15 декабря

100-летний юбилей Московского высшего общевойскового командного училища

Вековой юбилей сегодня празднует Московского высшее общевойсковое командное училище (МосВОКУ). За сто лет работы по подготовке профессиональных военнослужащих учебное заведение осуществило 140 выпусков, подготовив более 50 тысяч офицеров.

Департамент информации министерства обороны сообщает, что выпускниками МосВОКУ в разные годы стали более 100 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Свой путь в качестве военнослужащих в Московском общевойсковом начинали будущие генералы и маршалы. Вуз выпустил более 600 представителей советского и российского генералитета и пять маршалов.

Началом истории МосВОКУ (МВОКУ) стало формирование Московской революционной пулемётной школы 15 декабря 1917 года на основании приказа по войскам Московского гарнизона от 8 декабря того же года.


В 1937 году школа была переименована в Московское военное училище имени ВЦИК, а в 1938-м – в Московское пехотное училище имени Верховного совета СССР.

100-летний юбилей Московского высшего общевойскового командного училища


Из материала департамента информации МО:
Сейчас Московское высшее общевойсковое командное училище — это современный учебно-научный центр, который готовит высококлассных специалистов для Вооруженных сил России. Высокий уровень подготовки офицеров обеспечивается наличием в училище современной учебно-материальной базы. Кафедры вуза оснащены новейшими тренажёрными комплексами по подготовке наводчиков-операторов для различной бронированной техники, учебно-тренировочными средствами для обучения стрельбы из стрелкового оружия, автотренажёрами индивидуального вождения, интерактивным тренажёром по обучению оказания первой медицинской помощи и многим другим. Введён в эксплуатацию современный комплект автоматизированного компьютерного полигонного оборудования, процесс управления, мишенными установками которого полностью автоматизирован. В училище действует своя научно-исследовательская лаборатория, занимающаяся разработками в интересах обороноспособности государства. Именно здесь проходила испытания боевая экипировка второго поколения «Ратник», по результатам опытной эксплуатации которой были внесены предложения по корректировке элементов перспективного снаряжения российского солдата.


"Военное обозрение" поздравляет нынешний состав МосВОКУ (МВОКУ), всех выпускников военного училища и ветеранов-преподавателей с юбилеем вуза!

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. 210окв Сегодня, 06:24
    Поздравляю офицеров-выпускников Училища разных лет и нынешних курсантов! hiБудьте достойны славы ваших отцов и дедов!
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:37
      А всё началось с пулеметной школы в декабре 1917 -го. А Московским высшим училищем она стала стала в феврале 1937 года. История у него довольно интересная. И об этом только не из векипедии. hi
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 06:40
        Все начинается с чего малого..И только люди делают это малое большим и славным!
        Цитата: сибиралт
        А всё началось с пулеметной школы в декабре 1917 -го. А Московским высшим училищем она стала стала в феврале 1937 года. История у него довольно интересная. И об этом только не из векипедии. hi
        210окв
  2. Coronel76 Сегодня, 07:16
    Примите мое искреннее поздравление все причастные 3 бат 120 выпуск drinks
    Coronel76
  3. п-к Опарышев Сегодня, 08:25
    Выпускники тут есть?Наши поздравления!
    Ладно,о "Звезде в кустах" в другой раз.
    п-к Опарышев
    1. коноправ Сегодня, 08:55
      Неее..... " зведа в кустах " это важно" !. Изо всех ВОКУ , только в Моспехе читался курс " Карьеризм". По два часа в неделю!
      коноправ
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