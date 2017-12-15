Госдеп США намерен "уничтожить" "Северный поток-2"

Поскольку "Северный поток-2" пройдёт через воды Дании, это может стать существенным политическим и юридическим камнем преткновения, способным сильно затормозить строительство газопровода. Если учитывать, что новый газопровод будет поставлять 75% поставляемого в Европу газа, то можно констатировать, что это не соответствует интересам Европы и США.

Американская пресса публикует материалы, в которых заявлено о мерах США по противодействию реализации проекта «Северный поток-2». Издание Washington Examiner на ссылкой на источники в Госдепартаменте США пишет, что представители главного внешнеполитического американского ведомства заняты работой по поиску способов полностью заблокировать строительство газопровода. РИА Новости публикует заявление помощника госсекретаря США Аарона Митчелла, сделанное в ходе доклада перед представителями подкомитета по международным отношениям американского Сената:Напомним, что депутаты парламента Дании уже приняли решение по одобрению законопроекта, позволяющего запретить строительство газопровода «Северный поток-2».Другими словами, США уже и не скрывают того, что для реализации собственных экономических интересов готовы оказывать явное давление на органы власти других стран, включая страны ЕС.Конечная цель США, как известно, заставить европейцев покупать свой СПГ, что определённо нанесёт удар по европейскому бюджету, так как этот вид энергоносителя будет обходиться европейским потребителям существенно дороже трубного газа из России.