09:25 15 декабря

Госдеп США намерен "уничтожить" "Северный поток-2"

Американская пресса публикует материалы, в которых заявлено о мерах США по противодействию реализации проекта «Северный поток-2». Издание Washington Examiner на ссылкой на источники в Госдепартаменте США пишет, что представители главного внешнеполитического американского ведомства заняты работой по поиску способов полностью заблокировать строительство газопровода.

Госдеп США намерен "уничтожить" "Северный поток-2"


РИА Новости публикует заявление помощника госсекретаря США Аарона Митчелла, сделанное в ходе доклада перед представителями подкомитета по международным отношениям американского Сената:
Поскольку "Северный поток-2" пройдёт через воды Дании, это может стать существенным политическим и юридическим камнем преткновения, способным сильно затормозить строительство газопровода. Если учитывать, что новый газопровод будет поставлять 75% поставляемого в Европу газа, то можно констатировать, что это не соответствует интересам Европы и США.



Напомним, что депутаты парламента Дании уже приняли решение по одобрению законопроекта, позволяющего запретить строительство газопровода «Северный поток-2».

Другими словами, США уже и не скрывают того, что для реализации собственных экономических интересов готовы оказывать явное давление на органы власти других стран, включая страны ЕС.

Конечная цель США, как известно, заставить европейцев покупать свой СПГ, что определённо нанесёт удар по европейскому бюджету, так как этот вид энергоносителя будет обходиться европейским потребителям существенно дороже трубного газа из России.

Использованы фотографии: http://www.gazprom.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 45

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:37
    "Не покупайте электричество с атомной станции в Белоруссии.Оно грязное."! Дровами топить будете?Так за ними в Сибирь надо ехать.В.Путин.
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 06:42
      Вот именно!Пусть замеряют радиацию в розетке"Как инженер-электрик рекомендую особо упоротым.. wassat
      Цитата: ВЕРЕСК
      "Не покупайте электричество с атомной станции в Белоруссии.Оно грязное."! Дровами топить будете?Так за ними в Сибирь надо ехать.В.Путин.
      210окв
      1. Anarchist Сегодня, 06:59
        Ага, пусть электричество из ЕЭС вёдрами носят!
        hi
        Anarchist
    2. Titsen Сегодня, 06:43
      Цитата: ВЕРЕСК
      "Не покупайте электричество с атомной станции в Белоруссии.Оно грязное."!


      А Батька то продастся за западную копейку...
      Titsen
      1. Ростовчанин Сегодня, 07:02
        Товарищи, как один из строителей СП-2 докладываю: Идет активная подготовка к строительству, через месяц будет готов ВЖГ (вахтовый жилой городок) строителей рассчитанный на 1100 человек, активно идет строительство промзоны складов и дорога к ним, на площадке будущей КС "Славянская" вырубается и выкорчевывается лес, заготовлена труба для линейного участка, который соединит КС "Славянскую" и магистральный газопровод. Нам как рабочим никаких сроков не указывается, но ОБС утверждает, что активная фаза стройки начинается февраль-март. Будем жить. wink
        Ростовчанин
        1. bulvas Сегодня, 07:19
          США, помимо "ничего лишнего, только бизнес" еще стимулирует то, чтобы не проиграть в Европе, как в Сирии.

          Значит будут давить.

          Недодавят - потеряют авторитет в Европе, так же как и на БВ

          Значит будут давить сильнее.

          Не внушает доверия Европа. Они податливые, мягкие, как г..но, разве что немцы (и австрийцы) пытаются сопротивляться


          hi
          Цитата: Ростовчанин
          Товарищи, как один из строителей СП-2 докладываю:


          Спасибо, было бы интересно и далее узнавать
          bulvas
          1. Eragon Сегодня, 08:20
            Не внушает доверия Европа. Они податливые, мягкие, как г..но, разве что немцы (и австрийцы) пытаются сопротивляться

            Да нет, они просто оккупированные. И все их "президенты" и "канцлеры" - не более чем представители оккупационных сил. Гауляйторы.
            Eragon
        2. BerBer Сегодня, 08:57
          Земеля спасибо за информацию.
          BerBer
        3. BAI Сегодня, 09:03
          Идет активная подготовка к строительству,

          Да "Южный поток" тоже начали строить, и даже компрессорную станцию (КС "Русская") на берегу Черного моря построили. И что дальше?
          BAI
          1. Ростовчанин Сегодня, 09:20
            Цитата: BAI
            Идет активная подготовка к строительству,

            Да "Южный поток" тоже начали строить, и даже компрессорную станцию (КС "Русская") на берегу Черного моря построили. И что дальше?

            Скажу вам по секрету я тоже ее строил, мало того её не достроили, а построили только половину мощностей от тех которые были запланировали. Её мощности зря не пропали, передалали в "Турецкий поток", если поинтересуетесь то узнаете, что морской участок до Турции почти на половину построен.
            Ростовчанин
    3. Chertt Сегодня, 07:14
      Интересно то, что США действуют во вред экономики Германии и не скрывают этого. Вы скажете, когда такие мелочи волновали матрасников, Но когда нибудь, с характерным треском, терпение у немцев лопнет.
      Chertt
  2. 210окв Сегодня, 06:37
    А он может пройти и мимо Дании.Что в неё уперлись?А вообще мечтать не вредно.
    210окв
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:39
      Что в неё уперлись? А для принципа!Пущай погавкають малость! wassat
      ВЕРЕСК
      1. 210окв Сегодня, 06:44
        Да,и кстати откуда взялись 75%?Это просто замена одного транзита другим.М устранение транзитера-вора..
        Цитата: ВЕРЕСК
        Что в неё уперлись? А для принципа!Пущай погавкають малость! wassat
        210окв
      2. Джедай Сегодня, 08:19
        Дима, привет! hi
        это не соответствует интересам Европы и США

        То, что СП-2 не соответствует интересам США и ежу понятно, а вот с каких это пор американцев стали волновать интересы Европы? США хотят рубить бабло за свой СПГ, а на европейские интересы им "плювать слюнями".
        Джедай
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:28
          Джедай!Здорова! а вот с каких это пор американцев стали волновать интересы Европы? Так они всегда их волновали.Только в свою сторону.Штаты теряют звание мирового полицая.Сейчас от их неадекватных политиков можно ожидать всего.Жаль,Кенеди уже нет.Ему-самое время.
          ВЕРЕСК
          1. Джедай Сегодня, 08:31
            Так я о том же. А Трамп - не Кеннеди, но и его голова не имеет бронирования. wink
            Джедай
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:38
              А Трамп - не Кеннеди, но и его голова не имеет бронирования. Клоун без маски.Давят со всех сторон.Хреновато ему есть и будет.Он не политик.Не сможет рулить.В результате-окажется "выскочкой" у ВВП. А устранять его никто не будет. Причину скоро узнаем. Я ставлю на Дуэртэ.Путин-вне конкуренции.Ын-пищать-не бетон мешать.Трамп-последняя страница книги,где написаны её авторы.
              ВЕРЕСК
              1. Джедай Сегодня, 08:44
                Будем посмотреть как оно всё обернётся. yes
                Джедай
        2. BerBer Сегодня, 08:59
          не соответствует интересам Европы и США.[/i]
          Тут слово Европы [i]           лишнее. В этом я согласен. Европа конечно сволочи, но нам лучше договариваться без посредников.
          BerBer
          1. Джедай Сегодня, 09:02
            Европа привыкла всё делать с оглядкой на США, так что без посредников пока не получится.
            Джедай
    2. сибиралт Сегодня, 06:44
      Из-за упертости Дании пришлось делать крюк по морскому дну и выходить в нейтральные воды. Тут либо статья устарела, либо американская пресса всё проспала. winked
      сибиралт
    3. volodya Сегодня, 06:51
      Цитата: 210окв
      А он может пройти и мимо Дании.Что в неё уперлись?

      Как сказал В.И.Ленин:" Мы пойдём другим путём!"
      volodya
  3. КОН Сегодня, 06:39
    Госдеп США намерен "уничтожить" "Северный поток-2"

    ....и заморозить европу...))
    КОН
  4. Login_Off Сегодня, 06:39
    Что, то не пойму, а неужели не возможно уйти от границ Дании?
    Login_Off
    1. федоров Сегодня, 06:58
      Может и можно, но мы с Вами не гидрологи по морскому дну, фиг его знает что там. wink
      федоров
    2. askort154 Сегодня, 07:33
      Login_Off....., то не пойму, а неужели не возможно уйти от границ Дании?


      Без проблем. Уже сделан проект обхода. Газопровод станет длиннее всего на 10 км. Это мелочь, Просто, выжидают окончательного решения Дании.
      Статья - бла, бла. yes
      askort154
      1. rocket757 Сегодня, 07:50
        Хотели рядом с первым потоком, там всё разведано. Обходной маршрут немного дороже (разведывать), чуть дальше. Просто дают Дании покуражиться ... результат будет пшик, проект это не остановит.
        Будем ждать подлянок посерьёзнее, куда ж без этого, заморский дядя, на денюшку, партнёров развести хочет.
        Всё нормально, это просто бизнес!
        rocket757
  5. Васян1971 Сегодня, 06:41
    " Поскольку "Северный поток-2" пройдёт через воды Дании, это может стать существенным политическим и юридическим камнем преткновения, способным сильно затормозить строительство газопровода."
    Дык, вроде, Данию обходить собрались?
    " Если учитывать, что новый газопровод будет поставлять 75% поставляемого в Европу газа, то можно констатировать, что это не соответствует интересам Европы и США."
    Дык, вроде, СП-2 интересам ЕВРОПЫ и соответствует?
    А интересы США? Бомбить будут?
    Васян1971
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:46
      А интересы США? Бомбить будут? Ню-ню!
      ВЕРЕСК
  6. Masya Masya Сегодня, 06:49
    представители главного внешнеполитического американского ведомства заняты работой по поиску способов полностью заблокировать строительство газопровода.

    Masya Masya
  7. Zubr Сегодня, 06:50
    Не удивительно будет, если согласятся.
    Zubr
  8. федоров Сегодня, 06:54
    Взрыв на хабе в Австрии, прямой показатель. Укрохохлы репу чешут, как же на 25% трафик упал. Так что умники-гейпарламентарии - Нужен в любом случае альтернативный поток. А по цене, России конкурентов НЕТ.
    Мало ли , где еще шарахнет.
    федоров
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 06:57
    ......................
    ВЕРЕСК
  10. собаковод Сегодня, 07:02
    Если уж сумели впарить саудитам российский СПГ, то и здесь есть решение, и оно явно в ущерб интересам США!
    собаковод
  11. Михаил м Сегодня, 07:04
    можно констатировать, что это не соответствует интересам Европы и США.

    Типично амерское мышление. Раз не соответствует интересам США, то и Европы за компанию. Винни Пух и Пятачок. Митчелл просто забыл добавить Россию до кучи. Вот только сомневаюсь, что европейцы разучились деньги считать. Це Европу и прибалтов к европейцам не причисляю.
    Михаил м
  12. anjey Сегодня, 07:07
    делов то ,зачем ломать американскую голову,взять и разбомбить ,трампу как два пальца об асфальт....
    anjey
  13. NKT Сегодня, 07:09
    Поскольку "Северный поток-2" пройдёт через воды Дании, это может стать существенным политическим и юридическим камнем преткновения, способным сильно затормозить строительство газопровода.


    А может и не пройдет, так как есть спорные территории между Данией и Швецией, по которым и можно его проложить. Конечно это будет дороже, но выход. Странно, что в США не знают об этой лазейке. А вот ввести санкции на компанию, чьи корабли его прокладывают - вот это да, будет плохо.
    NKT
    1. rocket757 Сегодня, 07:58
      Янки молодцы! они под свои суды кого хочешь подвести могут .... плоды "союзничества"! Так что "союзнички" репу чешут и ... до сего времени делали то что дядя Сэм скажет.
      Шоб мы там не говорили это факт, с этим придётся работать.
      rocket757
  14. Strashila Сегодня, 07:53
    "Добывающая промышленность Дании концентрируется вокруг датского сектора шельфа Северного моря. Большая часть энергоресурсов используется внутри страны. Соотношение добычи нефти и газа к их внутреннему потреблению составляет 135%.Дания является третьим производителем нефти в Западной Европе после Норвегии и Великобритании. Добыча газа и нефти с начала 90-х годов обеспечивают формирование положительного платежного баланса Дании."... это описание экономики Дании, найденное в интернете... из этого следует, что ни о какой политике и экологии разговор и обсуждений идти не может... бизнес и ни чего более.
    Strashila
  15. Rey_ka Сегодня, 08:06
    Интересы Германии к СП -2 ближе чем интересы США и немцы ближе к датчанам. так что....
    Rey_ka
  16. Azazelo Сегодня, 08:32
    Ещё один распределительный узел взорвать собрались?
    Azazelo
  17. Satum Сегодня, 08:50
    Америке это надо, что бы поправить свою часть экономики,которая оказалась в штопоре из за горячих голов в парламенте и Китая
    Satum
  18. Hariton Laptev Сегодня, 08:57
    Цитата: Джедай
    То, что СП-2 не соответствует интересам США и ежу понятно, а вот с каких это пор американцев стали волновать интересы Европы? США хотят рубить бабло за свой СПГ, а на европейские интересы им "плювать слюнями".


    Ну тогда это прямое нарушение принципов ВТО которое американцы же и создали, и куда мы вступили, не понятно зачем, и все принципы которого американцы первыми и нарушают, начиная от санкций заканчивая прямым вредительством.
    Hariton Laptev
  19. коноправ Сегодня, 09:05
    Железную кишку дотянут до Гамбурга (Хамбурга). В евойном порту газ будут ведрами переливать в баки американских танкеров и развозить по всей Европе и даже прибалтам достанется. Коммерция панимаш....
    коноправ
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