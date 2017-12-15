Трамп поблагодарил Путина за высокую оценку его экономической деятельности
Президенты России и США провели телефонные переговоры. Пресс-служба Кремля сообщает о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили острые моменты международной повестки. Одной из тем для обсуждения стала ситуация с ракетно-ядерной программой КНДР.
Из материала пресс-службы президента РФ:
После разговора президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания Владимира Путина, сделанные им в ходе пресс-конференции. Напомним, что, отвечая на вопрос американского журналиста, Владимир Путин заявил, что давление на Трампа в США оказывают его политические оппоненты, стараясь представить его президентство как нелегитимное. Кроме того, президент РФ отметил, что нельзя не увидеть экономические успехи США, которые были достигнуты после вступления Трампа в президентскую должность.
Из сообщения на официальном сайте Белого дома:
Из материала пресс-службы президента РФ:
По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова. Условлено о продолжении контактов.
После разговора президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания Владимира Путина, сделанные им в ходе пресс-конференции. Напомним, что, отвечая на вопрос американского журналиста, Владимир Путин заявил, что давление на Трампа в США оказывают его политические оппоненты, стараясь представить его президентство как нелегитимное. Кроме того, президент РФ отметил, что нельзя не увидеть экономические успехи США, которые были достигнуты после вступления Трампа в президентскую должность.
Из сообщения на официальном сайте Белого дома:
Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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