09:31 15 декабря

Трамп поблагодарил Путина за высокую оценку его экономической деятельности

Президенты России и США провели телефонные переговоры. Пресс-служба Кремля сообщает о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили острые моменты международной повестки. Одной из тем для обсуждения стала ситуация с ракетно-ядерной программой КНДР.

Из материала пресс-службы президента РФ:
По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова. Условлено о продолжении контактов.


После разговора президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания Владимира Путина, сделанные им в ходе пресс-конференции. Напомним, что, отвечая на вопрос американского журналиста, Владимир Путин заявил, что давление на Трампа в США оказывают его политические оппоненты, стараясь представить его президентство как нелегитимное. Кроме того, президент РФ отметил, что нельзя не увидеть экономические успехи США, которые были достигнуты после вступления Трампа в президентскую должность.


Трамп поблагодарил Путина за высокую оценку его экономической деятельности


Из сообщения на официальном сайте Белого дома:
Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. Фрол 7525 Сегодня, 06:51
    Так всё-таки он наш выдвиженец,получается? laughing Поблагодарил наставника если...
    Фрол 7525
    1. Владыка Ситх Сегодня, 06:53
      Сейчас противники Трампа с новой силой накинуться на Трампа. laughing
      Владыка Ситх
      1. К0щей Сегодня, 07:34
        Цитата: Владыка Ситх
        Сейчас противники Трампа с новой силой накинуться на Трампа.

        сто пудов))) ждем очередной истерики + новых "доказательств", которые никто не видел, но они есть)
        К0щей
        1. dik-nsk Сегодня, 09:16
          Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции

          Путин: "хорошо работает, товарищ Трамп, благодарю за службу"
          Трамп: "Служу России!"
          пы.сы. хана Трампуше, запишут как улику работы на Кремль))
          dik-nsk
    2. сибиралт Сегодня, 07:35
      Хорошего леща Путин подкинул Трампу. А тот и разомлел. lol Следит, однако, за выступлением нашего президента. Сразу же ему сам позвонил.
      сибиралт
      1. Esoteric Сегодня, 08:22
        Скажи мне, кто твой "партнёр", и я скажу, кто твои друзья-олигархи... no
        Esoteric
  2. КОН Сегодня, 06:55
    Трамп тоже телевизор смотрел...))...Ну вы вообще нормальные?...)))Это супер!!!)))
    КОН
  3. стайер Сегодня, 06:56
    Интересно, а президенты других стран, смотрят конференцию Путина? Судя по реакции, сидят перед телеком с попкорном, а потом на цитаты растаскивают.
    стайер
    1. askort154 Сегодня, 07:16
      стайер.......Интересно, а президенты других стран, смотрят конференцию Путина?

      В прошлом году Меркель призналась, что всегда смотрит эти пресс-конференции.
      askort154
      1. Владимир16 Сегодня, 08:04
        Врет старуха.
        Владимир16
  4. рюрикович Сегодня, 07:02
    Капец! Теперь главными новостями на планете становятся Пресс-конференции ВВП laughing good
    Наконец незазорно любому главе любой страны позвонить ВВП и высказать ему своё почтение в связи с упоминанием его в своих речах wassat
    Белый дом.... Трамп,радостно: "Господа, Путин меня упомянул три раза!!!!" и закатив от счастья глаза бах в обморок... wassat
    рюрикович
  5. Masya Masya Сегодня, 07:11
    давление на Трампа в США оказывают его политические оппоненты, стараясь представить его президентство как нелегитимное

    Я так понимаю, стоит ждать усиление давления wink спалился трамп... lol
    Masya Masya
    1. Джедай Сегодня, 08:29
      Будь в США верхушка поумнее, сразу бы задёргались: если Путин хвалит - значит, что-то делаем не так. wink
      Джедай
  6. кедр Сегодня, 07:14
    Трампу ужо за-то спасибо КАЖДЫЙ из здравомыслящих людей на этой планете должен сказать, что он через своего советника по науке поставил жирную точку в ОБМАНЕ КОСМИЧЕСКОГО МАСШТАБА . Американцы НЕ были на Луне.
    Кто не понимает последствий этого заявления, может дурковать дальше. Путин понимает и слава Богу.
    кедр
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 07:16
    Наш Президент-молодец.Явная мягкая политика к своему оппоненту.
    ВЕРЕСК
    1. Masya Masya Сегодня, 07:25
      мягко стелит, жестко спать... wink
      Masya Masya
      1. volodya Сегодня, 07:53
        Цитата: Masya Masya
        мягко стелит, жестко спать... wink

        volodya
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:36
      А в чем молодец?..в подхалимаже?..или в констатации факта?-тогда оно конечно.. yes ..читайте внимательно, у кого высокая оценка экономической деятельности.
      ДЕДПИХТО
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:42
        Не суйтесь туда,где вы не мыслите.
        ВЕРЕСК
        1. SOF Сегодня, 08:35
          Цитата: ВЕРЕСК
          Не суйтесь туда,где вы не мыслите.

          ...работа у них такая - "истину" везде разносить laughing
          ...и, ведь понимают, что пахнет неприятно, что руки почему-то не отмываются, что нелеквидный, как ни странно, товар, да и мысли, наверняка, посещают: а может оно - кака?
          Да кака, кака это.... бросайте дело неблагодарное... laughing
          SOF
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 08:05
    Трамп поблагодарил Путина Сэнсэй!Сэнсэй!Сэнсэй!Харакири я однако! recourse
    ВЕРЕСК
  9. NKVD Сегодня, 08:05
    Каждая лягушка хвалит свое болото
    NKVD
  10. intuzazist Сегодня, 08:56
    Цитата: Фрол 7525
    Так всё-таки он наш выдвиженец,получается? laughing Поблагодарил наставника если...

    Не наставника, а куратора! Это так называется в ВР.........
    intuzazist
  11. garpastum75 Сегодня, 09:17
    Цитата: сибиралт
    Хорошего леща Путин подкинул Трампу. А тот и разомлел. lol Следит, однако, за выступлением нашего президента. Сразу же ему сам позвонил.

    Трампа он не "пылесосил" и" леща ему не давал".Правильно было подмечено что относилось это все его оппонентам.Ну а что касается смотрел или нет,даже ежу понятно что само выступление как " горячий пирожок" сразу легло на стол.Вопрос в другом- насколько перевод соответствовал сказанному.
    garpastum75
  12. pvv113 Сегодня, 09:31
    Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки

    Когда же Трамп найдет смелость поблагодарить российских хакеров за выборы?
    pvv113
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