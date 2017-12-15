Трамп поблагодарил Путина за высокую оценку его экономической деятельности

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова. Условлено о продолжении контактов.

Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции.