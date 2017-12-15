Минобороны опровергло сообщение о перехвате российских Су-25
В российском военном ведомстве опровергли сообщения зарубежных СМИ о перехвате в небе над Сирией двух штурмовиков Су-25 ВКС американским истребителем F-22, передает РИА Новости.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 13 декабря.
После этих маневров к F-22 подошел российский истребитель Су-35С, «в результате американский самолет был вынужден спешно покинуть район», рассказали Минобороны.
Ранее, 9 декабря, официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что большинство сближений российских и американских самолетов в небе над Сирией были связаны с попытками ВВС США помешать уничтожению террористов «Исламского государства» (группировка запрещена в России).
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 13 декабря.
Со стороны восточного берега реки к ним (российским самолетам) приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25,говорится в релизе.
После этих маневров к F-22 подошел российский истребитель Су-35С, «в результате американский самолет был вынужден спешно покинуть район», рассказали Минобороны.
Ранее, 9 декабря, официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что большинство сближений российских и американских самолетов в небе над Сирией были связаны с попытками ВВС США помешать уничтожению террористов «Исламского государства» (группировка запрещена в России).
Использованы фотографии: https://defence.ru
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