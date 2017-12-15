09:24 15 декабря

Минобороны опровергло сообщение о перехвате российских Су-25

В российском военном ведомстве опровергли сообщения зарубежных СМИ о перехвате в небе над Сирией двух штурмовиков Су-25 ВКС американским истребителем F-22, передает РИА Новости.



Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 13 декабря.


Со стороны восточного берега реки к ним (российским самолетам) приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25,
говорится в релизе.

После этих маневров к F-22 подошел российский истребитель Су-35С, «в результате американский самолет был вынужден спешно покинуть район», рассказали Минобороны.

Ранее, 9 декабря, официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что большинство сближений российских и американских самолетов в небе над Сирией были связаны с попытками ВВС США помешать уничтожению террористов «Исламского государства» (группировка запрещена в России).

Использованы фотографии: https://defence.ru
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Фрол 7525 Сегодня, 08:06
    "После этих маневров к F-22 подошел российский истребитель Су-35С, «в результате американский самолет был вынужден спешно покинуть район»,
    Нормально всё.Тренеруются дядьки...И наши,и не наши... smile
    Фрол 7525
    1. Chertt Сегодня, 08:24
      Минобороны опровергло сообщение о перехвате российских Су-25
      Что опровергли ?. Что был не перехват, а попытка перехвата Вы лучше фейковые хим атаки опровергните. Да так чтобы все поверили
      Chertt
      1. dik-nsk Сегодня, 09:13
        в результате американский самолет был вынужден спешно покинуть район
        шакалы.. "а мы пойдем на север и битву переждем" (с)
        dik-nsk
    2. Сергей-svs Сегодня, 08:28
      Цитата: Фрол 7525
      Нормально всё.Тренеруются дядьки...И наши,и не наши...

      «Выполнявший на высоте 10 000 метров задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район», — уточнили в Министерстве обороны России... good

      Ну вот теперь всё сразу - встало на свои места. yes Пилот F-22, просто обоссрался от "неожиданности", когда к его задней полусфере пристроился наш СУ-35 и поэтому униженно свалил от греха подальше. Ведь от "не толерантных" русских всего можно ожидать! laughing
      Сергей-svs
      1. askme Сегодня, 08:35
        Ну вот и выяснилось, что Наш Су-35С сильнее рептилии. Молодцы ребята, хорошо куриц гоняют!))
        askme
  2. Опасный Сегодня, 08:06
    Видео бы посмотреть...
    Опасный
    1. askme Сегодня, 08:37
      Помет летчиков из всех сопел в момент побега от Су-35С?)) Не думаю, что содержимое их кишок чем-то интересно)))
      askme
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:09
    Эта новость уже который раз !
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 08:21
      Володя, привет! hi Закрепление пройденного материала. wink
      Джедай
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:32
        Макс привет ! hi Повторения - мать учения good
        Uncle Lee
        1. Джедай Сегодня, 08:35
          Во-во. На Западе будут перемывать эту тему пока самим не надоест. yes
          Джедай
          1. Uncle Lee Сегодня, 08:37
            Цитата: Джедай
            будут перемывать

            Пока не выучат, что с русскими баловать - себе дороже !
            Uncle Lee
            1. Джедай Сегодня, 08:46
              Они это давно знают, но всё выкручивают по-своему, дабы "не потерять лицо". lol
              Джедай
      2. pvv113 Сегодня, 08:40
        Привет, Макс! Закрепить-то сложно, потому что каждый раз информация по-разному представляется
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 08:47
          Володя, доброе утро! hi
          Цитата: pvv113
          каждый раз информация по-разному представляется

          Я выше свою позицию по "выкрутасам" изложил. wink
          Джедай
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 08:09
    "Склефасовский". НЕ ВЕРЮ! Опять балду льют мерзопакостные.Одно это все точки расставляет.
    ВЕРЕСК
  5. chidoryan Сегодня, 08:10
    МО опять скриншот приведет в качестве неопровержимого доказательства прогона двух ф-22 сушкой? Шот не верю я нашему МО последнее время.
    chidoryan
    1. Muvka Сегодня, 08:24
      Т.е. вам пофиг на то, что реально это было, что МО потом выложило нормальные фотки? Главное что со скринами лажанулись и вы теперь не верите МО? Извините, но я не верю вам, что вы до того инцидента верили МО.
      Muvka
      1. chidoryan Сегодня, 08:29
        Это не "лажанулись", это нагло соврали, причем глупо и позорно спалившись. Если МО так нагло врет, считая нас всех, и вас в том числе за баранов, то уж извините, верьте в эту лапшу с Су-35 сами.
        chidoryan
        1. Muvka Сегодня, 08:35
          Нет не соврали. Через час выложили же нормальные фотки. Значит не соврали. Но вам хоть в глаза писай...
          Muvka
          1. chidoryan Сегодня, 08:41
            Вы любой косяк будете оправдывать сугубо из патриотических чувств? вот ведь реально божественные....
            chidoryan
            1. Mestny Сегодня, 09:22
              Вот ведь, оказывается патриотизм он вот такой - в любой ситуации поддерживать и оправдывать свою страну. Для подростков это открытие.
              Mestny
        2. sashok1951.21 Сегодня, 09:18
          Ну меня не считают и я не считаю. Баран то, кто считает себя бараном.
          sashok1951.21
    2. Chertt Сегодня, 08:34
      chidoryan Вы в фразе "Херезматичная личность" две ошибки сделали
      Chertt
  6. Чёрная вода Сегодня, 08:10
    Хитрые бестии...и помешали удар нанести и если бы не туда удар из-за помехи лёг, то ф22 всё своими средствами объективного контроля зафиксировал бы......а может они так и планировали: мы промахнулись а они видеофиксацию сделали.....непорядочно, и не стрёмно американским пилотам в таких подставах участвовать то ....
    Чёрная вода
    1. К0щей Сегодня, 08:17
      Цитата: Чёрная вода
      и не стрёмно американским пилотам в таких подставах участвовать то ....

      как человеку, возможно, стремно. но приказы у них все еще приказы.
      К0щей
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:23
      И у F-22 тупо нет тормозных щитков.Непредусмотрены конструкцией.При облёте наших 25-х он распушил крылья,чтоб сбавить скорость.Ему трудненько висеть над малоскоростными машинами.А тут ещё и 35-й нарисовался!
      ВЕРЕСК
  7. федоров Сегодня, 08:32
    Чего-то я возможно не допонимаю . Заявленно , что летают в сопровождении истребителей. Или фейк, или пилюлей нужно дать в пресслужбе.
    ф-22 вряд ли км на 50 соприкоснутся с Су-30, там "штаны" сушить и вспомнить сына в Алабаме.
    федоров
  8. Hariton Laptev Сегодня, 08:34
    Хм, интересно получается. F22 совершал попытку перехвата на высоте 3300, на высоте 10000 висел в прикрытии наш СУ35, и что амер его не видел что позволил в хвост зайти??? Или они настолько в своей исключительности уверены или что то у них с техникой не того. Я не спец, но понимаю так что на радаре у него должен был наш СУ35 отразиться.
    Hariton Laptev
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:00
      но понимаю так что на радаре у него должен был наш СУ35 отразиться. Есть пассивное сопровождение и активное.В пассивном режиме никто не видит атакующий истребитель.А он-видит.Засеч-невозможно.В активном-идёт засветка на БРЛС у противника.Разница-в дальности обнаружения.
      ВЕРЕСК
    2. tchoni Сегодня, 09:23
      Цитата: Hariton Laptev
      Хм, интересно получается. F22 совершал попытку перехвата на высоте 3300, на высоте 10000 висел в прикрытии наш СУ35, и что амер его не видел что позволил в хвост зайти??? Или они настолько в своей исключительности уверены или что то у них с техникой не того. Я не спец, но понимаю так что на радаре у него должен был наш СУ35 отразиться.

      Я думаю, что все он видел и понимал. Обратите внимание на разницу в содержании сообщений нашей и буржуйской прессы. Буржуи говорят о ПАРЕ ф22 перехватившей грачат. Наши об ОДНОМ ф22 пытавшемся помешать. Из этого можно сделать следующий вывод: провокацию выполнял один ф22, а второй его прикрывал. Американцу было интересно подойти и отстреляться так, что бы сушка не среагировала. Что он и сделал. Сушка подошла - он ушел - ибо обострять команды небыло.
      tchoni
  9. tchoni Сегодня, 08:37
    Вот опять тот же вопрос: а почему Су 35 НЕ ПРЕДОТВРАТИЛ опасное сближение ф22 и подопечных?
    И что такое есть перехват? А перехват - это сближение на дальность выстрела! И что тогда это было, если не перехват?
    tchoni
Картина дня