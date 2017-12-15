09:26 15 декабря

ЕС одобрил продление санкций против России

Главы стран-членов Евросоюза на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года, передает РИА Новости сообщение председателя Евросовета Дональда Туска.



ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России,
написал Туск в своем «Твиттере».


Теперь необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС.

По словам источника агентства, близкого к руководству ЕС, это решение ожидается на следующей неделе.

Как ранее заявляли представители Евросоюза, санкции без каких-либо изменений будут продлены на следующие полгода.

Напомним, ЕС ввел экономические ограничительные меры против РФ летом 2014 года на фоне разразившегося на Украине кризиса и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали срок их действия к полному выполнению минских договоренностей и продлевают их каждые 6 месяцев.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 08:29
    можно подумать, кто то сомневался))) laughingтам наверняка такая прессуха идёт , что каждое движение с сильнейшей болью hi
    Кот Всапогах
    1. Джедай Сегодня, 08:33
      ЕС одобрил продление санкций против России

      Угу, и отмазка уже есть: "Мы не хотели, но хозяин приказал".
      Джедай
      1. Кот Всапогах Сегодня, 08:35
        да они уже не мажутся, они открыто говорят- нам приказывают- мы делаем!!! wassat
        Кот Всапогах
        1. Джедай Сегодня, 08:37
          Их проблемы, которые американского шерифа не волнуют. wink
          Джедай
          1. Татьяна Сегодня, 08:41
            А никто в России и не ожидает другого! США распрекрасно зачищают от России и местных европейских конкурентов создаваемый под себя проамериканский трансантлантический рынок в Европе в свою пользу! Чиновники в Брюссели все сидят на их же американских бабаках! Всех остальных глобализаторы в Брюсселе за дураков считают!
            Российский "привет" им всем с кисточкой!
            Татьяна
            1. Джедай Сегодня, 08:51
              Татьяна love
              Цитата: Татьяна
              Всех остальных глобализаторы в Брюсселе за дураков считают!

              "Никогда не считай своего противника глупее себя - это чревато последствиями." (с)
              Джедай
          2. Teberii Сегодня, 08:42
            Проблемы у них действительно есть,экономика особенно аграрный комплекс,но они продолжают эту политику думая,что мы к ним приползем умолять их.
            Teberii
            1. Джедай Сегодня, 08:49
              Цитата: Teberii
              продолжают эту политику думая,что мы к ним приползем умолять их

              Эту мысль Европе внушают те же США.
              Джедай
              1. 210окв Сегодня, 09:10
                Максим,доброе утро.Они примеряют эти санкции на себя..В данном случае они бы не выплыли.. hi
                Цитата: Джедай
                Цитата: Teberii
                продолжают эту политику думая,что мы к ним приползем умолять их

                Эту мысль Европе внушают те же США.
                210окв
                1. Джедай Сегодня, 09:14
                  Привет, Дима! hi Если Европа пляшет под дудку США и несёт от санкций убытки - это её дело. Уже были цифры по потерям от санкций по США, России и ЕС. И эти цифры заставили бы вменяемого задуматься: "А нафига мне это?".
                  Джедай
            2. Маки Авелльевич Сегодня, 09:02
              Цитата: Teberii
              Проблемы у них действительно есть,экономика особенно аграрный комплекс,но они продолжают эту политику думая,что мы к ним приползем умолять их.


              если посмотреть на историю применения инструментов для влияния через дестабилизацию на государства то можно ужидеть следующее:
              если "мягкие" средства как цветные революции итп. не приносят желаемого еффекта то в ход идут прямые и более агрессивные.
              похоже что Россия выдержала первую фазу и теперь возможна её ждёт вторая.
              надеюсь что можно найти путь решеню без агресивных методов со стороны новой Антанты.
              хотя если Сталин с его опытом и аппаратом не смог отвести удар от своей страны то и сегдодня это будет затрудлительно.

              из Вавилонского Талмуда - "Если Кедры охвачены пламенем то что скажет мох на стене? "
              Маки Авелльевич
      2. Фрол 7525 Сегодня, 08:38
        Да,не удивили ребята,субординация в действии,чётко себе представляют,кто в доме хозяин,даже в ущерб собственных интересов......Дисциплина.....
        Фрол 7525
        1. Logall Сегодня, 08:42
          Цитата: Фрол 7525
          даже в ущерб собственных интересов......Дисциплина.....

          Так, во имя добра! Как они считают... Приходится идти На жертвы, ради победы над мордором!
          Но надоест же когда-нибудь?
          Logall
          1. Комментарий был удален.
      3. volodya Сегодня, 08:40
        Если сказать,что санкции на всегда то им больше и делать не чего будет. А тут собираются каждые пол года,работают! Не зря хлеб едят!
        volodya
    2. Комментарий был удален.
      1. Кот Всапогах Сегодня, 08:42
        так ЕС для этого и создан был wink
        Кот Всапогах
  2. Chertt Сегодня, 08:30
    Кнопку, там у себя, где нибудь установите, с надписью "Продление санкций против России" и нажимайте когда хотите. Нам п*х (в смысле, все равно)
    Chertt
    1. BerBer Сегодня, 08:41
      Глупо и предсказуемо. Стоят в позе зю, так ещё и оправдание находят для этого.
      BerBer
  3. Познающий Сегодня, 08:32
    Ну вот и славно ! good
    Познающий
    1. salat Сегодня, 08:34
      Ага я уж думал не продлят, переживать стал))
      salat
    2. Uncle Lee Сегодня, 08:35
      ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России,
      - а что еще можно ожидать от наших партнеров !
      P.S. Партнеры без кавычек !
      Uncle Lee
  4. salat Сегодня, 08:33
    Вот вам санкции, большое спасибо, вот вам СП2 наслаждайтесь и пользуйтесь)))
    salat
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:36
    Совершенно очевидно что экономика РОССИИ будет развиваться с учетом санкционной нагрузки...это замедляет движение вперед но не останавливает.

    В данном случае ВВП и правительство РОССИИ должно сделать так что бы все издержки санкций должен брать на себя не народ РОССИИ а народ ЕВРОПЫ...
    то есть убытки надо покрывать за счет корпораций ГЕРМАНИИ .ФРАНЦИИ,ИТАЛИИ.прибалтики и т.д.
    тут непаханное поле для всяких накруток на товары и услуги для ЕВРОПЫ и США.
    smile Все как на рынке...перекрыл грузовиком движение в проходе заплати за убытки и за упущенную выгоду.
    Тот же ЛЕХА
  6. антивирус Сегодня, 08:40
    признают Крым российским -продлят санкции "за притеснение пингвинов".
    отставание в исследовании и освоении Антарктиды ( наприм. Грецию спасти от дефолта надо сейчас) потребует найти повод
    бабло ищет рынки . Рынок Антарктиды перспективный. Кто там на первых ролях , пока в исследовании? а через 20 лет РФ займет место в горнодобыче и нефтянке. а застолбить лучшие площади для ветроэнергетики ?
    ВОТ И ПОВОД ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПИНГВИНОВ--НЕ РИСКНУЛИ ВЛОЖИТЬСЯ В ОСВОЕНИЕ АНТАРКТИДЫ, ТАК ПОТОМ ПРИВЯЖУТСЯ С " РАВНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ" ПРОТИВ ТОТАЛИТАРИЗЬМА
    антивирус
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 08:50
    Они действительно хотят нас сделать сильнее.Дибилам мозги не нужны.Тем более в гейропе.
    ВЕРЕСК
  8. Krasnyiy komissar Сегодня, 08:54
    Надо рвать ВСЕ отношения с гейропой ! Выслать к чертям из нашей страны всех их дипломатов, ПИЗНЕСменов, представителей НКО и местную либерду. Скажете, что этого они и добиваются ? В железном занавесе нет абсолютно ничего ужасного, напротив - опора на внутренние силы позволяет достигать небывалых высот в экономике, науке и искусстве. СССР всегда находился под санкциями, но о его достижениях знает весь мир, а постсоветская Россия не может отстоять даже своих спортсменов на ОИ. Если нам навязывают игру по западным правилам, то выход только один - надо создавать свои ! Скажете, что у нас нет союзников, но ведь у советской России их тоже не было в начале 20-х...
    Krasnyiy komissar
  9. Altona Сегодня, 08:56
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    В данном случае ВВП и правительство РОССИИ должно сделать так что бы все издержки санкций должен брать на себя не народ РОССИИ а народ ЕВРОПЫ...

    ------------------------------
    Ну прям. Это ваши мечты, батенька. Правящий класс все свои издержки перекладывает на простого россиянина. Даже за де-офшоризацию предлагают нам заплатить. Олигархи говорят, мол мы деньги вернем в Россию, но пусть нам Россия за это заплатит. То есть, в переводе, вы за украденные у вас же деньги должны нам заплатить. Это логика рэкитира из 1990-х годов.
    Altona
  10. Dreiko11 Сегодня, 08:57
    да это пожизненно ...давно пора убрать эти "новости" так как это совсем не новость , никто их не снимет пока Россия самостоятельна и может дать по зубам любому агрессору.
    Dreiko11
  11. maratk Сегодня, 09:10
    да лан. проблем у гейропы меньше чем у нас. поэтому санкции и вводят. дело в том, что коррупция у нас сильная и объявленные санкции в отношении ЕС у нас не работают. Везут всё что и раньше везли.
    maratk
  12. sgr291158 Сегодня, 09:25
    Так и не поняли убогие, что нам от этих санкций ни холодно не жарко. Продолжайте скулить под америкосовскую дудку и подсчитывать убытки. Скоро вы вобще с голым задом останитесь.
    sgr291158
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