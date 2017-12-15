ЕС одобрил продление санкций против России
Главы стран-членов Евросоюза на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года, передает РИА Новости сообщение председателя Евросовета Дональда Туска.
Теперь необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС.
По словам источника агентства, близкого к руководству ЕС, это решение ожидается на следующей неделе.
Как ранее заявляли представители Евросоюза, санкции без каких-либо изменений будут продлены на следующие полгода.
Напомним, ЕС ввел экономические ограничительные меры против РФ летом 2014 года на фоне разразившегося на Украине кризиса и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали срок их действия к полному выполнению минских договоренностей и продлевают их каждые 6 месяцев.
ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России,написал Туск в своем «Твиттере».
Теперь необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС.
По словам источника агентства, близкого к руководству ЕС, это решение ожидается на следующей неделе.
Как ранее заявляли представители Евросоюза, санкции без каких-либо изменений будут продлены на следующие полгода.
Напомним, ЕС ввел экономические ограничительные меры против РФ летом 2014 года на фоне разразившегося на Украине кризиса и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали срок их действия к полному выполнению минских договоренностей и продлевают их каждые 6 месяцев.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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