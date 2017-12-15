Путин послал сигнал врагам: кто следующий?

Если говорить об истории всей договорной работы по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в Европе, как основного театра боевых действий, она была направлена на создание стабильного баланса между ведущими блоками на тот момент - НАТО и Варшавским договором.



Начиная с 70-х годов правительство СССР вело работу по стабилизации отношений с Североатлантическим альянсом, ведь всем было понятно, что ядерную войну не переживет ни одна из сторон.



На сегодняшний день суммарный ядерный боезапас России и США избыточен, а учитывая идущий за ядерными ударами эффект от техногенных катастроф, даже четверть всех зарядов уничтожит все живое на планете.





Россия выступает за ограничения стратегических вооружений, однако прежних ошибок допускать не намерена. Теперь наша страна будет внимательно следить за полным исполнением американцами всех пунктов возможных договоров.









