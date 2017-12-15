09:30 15 декабря

Американский банк предупредил о рисках инвестиций в РФ

Американский Bank of America Merrill Lynch (BAML) в прогнозе на 2018 год (Outlook-2018) предупредил своих клиентов о возможной уязвимости рубля в связи с новыми санкциями США, передает РИА Новости.



Согласно прогнозу, санкции могут включать и «меры в отношении госдолга РФ», это, в свою очередь, может привести к бегству инвесторов в более устойчивые валюты.


Аналитики напомнили, что именно такая ситуация наблюдалась в 2014 году.

Давление может зависеть от масштаба наложенных санкций. А именно попытка полностью отключить Россию от внешних рынков капитала может вызвать возобновление спроса (на более устойчивую валюту), это может быть скачок, (спроса) подобный тому, что произошел в конце 2014 года,
говорится в документе.

«В результате этих действий внешний долг российских компаний (около полутриллиона долларов) может оказаться под давлением, хотя внешние заимствования самой РФ не так велики – на внешний суверенный долг РФ приходится около $ 14,5 млрд.», – отмечают аналитики банка.

При этом реализацию данного пессимистичного сценария они называют маловероятным.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Logall Сегодня, 09:22
    Долбят по всем направлениям! У западного обывателя сон пропал... Всё о России и думает - западный обыватель!
    Logall
    1. Джедай Сегодня, 09:26
      Саня, салют! hi
      Цитата: Logall
      Долбят по всем направлениям!

      Как умеют.
      Цитата: Logall
      У западного обывателя сон пропал... Всё о России и думает - западный обыватель!

      Обывателям - пофиг. А вот крупный бизнес может и повестись.
      Джедай
  2. Teberii Сегодня, 09:23
    Предупрежден значит вооружен-нужно попугать тоже.
    Teberii
    1. Anarchist Сегодня, 09:29
      Чем больше у нас дверей, тем больше гадят! Ведь потом им самим убирать придётся... Если останутся эти - они!
      Anarchist
  3. solzh Сегодня, 09:24
    Обычная русофобская пропаганда США. Нашей экономике более страшна внутри российская ситуация.
    solzh
  4. tchoni Сегодня, 09:28
    Граждане! Храните деньги в сберегательных долларах!
    tchoni
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