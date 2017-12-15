Американский банк предупредил о рисках инвестиций в РФ

Давление может зависеть от масштаба наложенных санкций. А именно попытка полностью отключить Россию от внешних рынков капитала может вызвать возобновление спроса (на более устойчивую валюту), это может быть скачок, (спроса) подобный тому, что произошел в конце 2014 года,

Американский Bank of America Merrill Lynch (BAML) в прогнозе на 2018 год (Outlook-2018) предупредил своих клиентов о возможной уязвимости рубля в связи с новыми санкциями США, передает РИА Новости Согласно прогнозу, санкции могут включать и «меры в отношении госдолга РФ», это, в свою очередь, может привести к бегству инвесторов в более устойчивые валюты.Аналитики напомнили, что именно такая ситуация наблюдалась в 2014 году.говорится в документе.«В результате этих действий внешний долг российских компаний (около полутриллиона долларов) может оказаться под давлением, хотя внешние заимствования самой РФ не так велики – на внешний суверенный долг РФ приходится около $ 14,5 млрд.», – отмечают аналитики банка.При этом реализацию данного пессимистичного сценария они называют маловероятным.