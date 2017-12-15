12:33 15 декабря

Замглавы Росимущества арестована за хищения

В Москве арестована заместитель главы Росимущества Елена Паткина, которая курировала вопросы земельных отношений всей страны, сообщает Коммерсантъ.

Замглавы Росимущества арестована за хищения


50-летняя Елена Паткина была задержана 10 декабря в Москве. В этот же день были проведены обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке. Следственные действия проводятся в рамках возбужденного в августе 2017 года следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).


Чиновница обвиняется в хищении 150 млн руб. со счетов своего же ведомства. Деньги были выведены через подставные фирмы и впоследствии обналичены членами преступной группы. Помимо организатора, которым следствие считает Паткину, по этому делу арестованы еще два бывших бухгалтера территориального управления Росимущества по Московской области.

«Отметим, что повышенное внимание к госпоже Паткиной было приковано еще во время ее работы в Казани, откуда она родом. Там закончившая с отличием местный госуниверситет чиновница с 2004 по 2013 год возглавляла управление Росимущества по Республике Татарстан. Местные СМИ не раз упоминали ее имя в связи с многочисленными нарушениями при приватизации госнедвижимости, которая каким-то странным образом буквально за копейки досталась третьим лицам», – пишет газета.

Наиболее показательной в этом плане оказалась история с распродажей имущества знаменитого авиастроительного завода – ФГУП «КАПО им. Горбунова», (сейчас входит в ПАО «Туполев»). Недвижимость завода, которая должна была стать муниципальной собственностью, за бесценок оказалась в распоряжении различных ЗАО и ООО, многие из которых вскоре после этого продали ее по рыночной стоимости и ликвидировались.

По данному факту в 2014 году ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело, расследование которого, впрочем, в 2015 году было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Не исключено, что материалы дела из Татарстана вскоре могут быть переданы в следственный департамент МВД. Пока же следователи, пытаются установить незадекларированное имущество (в декларации были три квартиры, земельный участок, машино-место) и счета в банках, которыми владеет Елена Паткина, чтобы наложить на них арест, говорится в материале.

Использованы фотографии: http://zavtra.ru
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Комментарии 60

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  1. Teberii Сегодня, 09:42
    Кормушек наделали море,теперь решили что объелась.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 09:59
      Нет.Предвыборная жертва..Сколько она там безнаказанно "работала"?Раньше никак? no
      Цитата: Teberii
      Кормушек наделали море,теперь решили что объелась.
      210окв
      1. игорка357 Сегодня, 10:30
        Ну если бы раньше,то Путину пришлось бы вам зарплату носить лично laughing !
        игорка357
        1. 210окв Сегодня, 10:49
          На зарплату я и сам наработаю, и не так как эта мадам.В смысле честным образом..А вот Путину давно надо было отдать приказ почистить эти конюшни.. yes
          Цитата: игорка357
          Ну если бы раньше,то Путину пришлось бы вам зарплату носить лично laughing !
          210окв
          1. Татьяна Сегодня, 10:59
            Просто бабец сама на такое дело не пойдёт, мужичонка какой-то её на это дело подшпандорил.
            С ней будет, как с Васильевой из "Оборонсервиса". Только она сошка помелче и с "крышей" пониже!
            Татьяна
            1. dauria Сегодня, 11:18
              Просто бабец сама на такое дело не пойдёт, мужичонка какой-то её на это дело подшпандорил.


              Хм, "дискриминация по половому признаку ". Из женщин стервы получаются покруче , чем из мужиков. Юля с косой, Клинтонша, да и наши не промах . laughing
              dauria
              1. Татьяна Сегодня, 11:21
                dauria
                Хм, "дискриминация по половому признаку ". Из женщин стервы получаются покруче , чем из мужиков. Юля с косой, Клинтонша, да и наши не промах .

                Мы говорим не том, кто из женщин получается, а о том , кто за ними стоит и их выдвигает.
                У Юли был любовник Турчинов, у Клинтонши - мужинёк Бил!
                У Меркель - Гельмут Коль!
                Татьяна
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:18
            а оно ему надо?"слуги народные" за полгода успевают крысами стать,получается что все наличные в гос.машине кадры потенциальное ворье,если ими всерьез заняться,подобные дамы и господа колоннами в места переформатирования двигаться должны,однако нет,только единичные жертвенные барашки))
            Ратник с пулеметом
        2. Комментарий был удален.
    2. Chertt Сегодня, 10:00
      Возникает извечный вопрос "Доколе"
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 10:05
        Воровали у нас всегда..И при царях,и при коммунистах и при нынешних либералах..Просто по разному наказывали...А сейчас за это можно и медальку получить если делится с нужными людьми..А "доколе?"Я не понимаю почему доколе не введут конфискацию до последнего колена у таких рукамиводителей..
        Цитата: Chertt
        Возникает извечный вопрос "Доколе"
        210окв
        1. Chertt Сегодня, 10:09
          Цитата: 210окв
          Я не понимаю почему доколе не введут конфискацию до последнего колена у таких рукамиводителей..

          Это вам не бармалеев бомбить или матрасникам фигушки показывать, на это смелость нужна. Путин не потянет
          Chertt
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 10:15
            Паткину товарищи еще в Казани брать надо было. Просто с ее крышевателями никто не хотел связываться. Если эту даму потрясти, она много информации выдаст. Не зря же ей в 33 года имущество Республики Татарстан доверили и дела замяли. Думала Паткина что и в Москве прокатит, но не вышло crying
            Аристарх Людвигович
            1. Chertt Сегодня, 10:28
              Цитата: Аристарх Людвигович
              Если эту даму потрясти, она много информации выдаст

              Кабанчик, жирок нагулял, пожалте на разделку туши
              Chertt
          2. игорка357 Сегодня, 10:32
            Вот вы бы...да?
            игорка357
          3. 210окв Сегодня, 11:02
            Да,согласен.За вмешательство в такие делишки могут и по шеям дать..И не посмотрят что Президент!
            Цитата: Chertt
            Цитата: 210окв
            Я не понимаю почему доколе не введут конфискацию до последнего колена у таких рукамиводителей..

            Это вам не бармалеев бомбить или матрасникам фигушки показывать, на это смелость нужна. Путин не потянет
            210окв
        2. игорка357 Сегодня, 10:32
          Про медальку,это вы про Сердюкова?Так уже большинство нормальных людей поняли,что человек на своем месте сидел,а руководил совсем другой..тот который вам зарплату не носил,будь он не ладен.. wink
          игорка357
    3. Фрол 7525 Сегодня, 10:05
      Боюсь даже предположить,с кем она не поделилась,раз с такого хлебного места погнали...
      Фрол 7525
    4. papas-57 Сегодня, 11:14
      Скорее кого то сумма откатов не устроила. Решили другим преподать урок, что бы не обманывали вышестоящих.
      papas-57
  2. МВГ Сегодня, 09:43
    Ну, вот. Наконец - то и до Росимущества очередь дошла .....
    Вселяет надежду и оптимизм
    МВГ
    1. volodya Сегодня, 09:46
      Цитата: МВГ
      Ну, вот. Наконец - то и до Росимущества очередь дошла .....

      volodya
      1. Джедай Сегодня, 09:56
        В Москве арестована заместитель главы Росимущества Елена Паткина

        Хапнула сверх меры? Или не поделилась с "нужными людьми"? what
        Джедай
  3. solzh Сегодня, 09:48
    Губит людей не пиво, губит людей жадность.
    Она однозначна была не одна, есть подельники, не только два бывших бухгалтера, но ещё должен быть кто-то из работающих в настоящее время сотрудников Росимущества.
    solzh
    1. красноярск Сегодня, 10:05
      Цитата: solzh
      Губит людей не пиво, губит людей жадность.
      Она однозначна была не одна, есть подельники, не только два бывших бухгалтера, но ещё должен быть кто-то из работающих в настоящее время сотрудников Росимущества.

      Кроме этого должна быть еще и "крыша". Ну, как у Васильевой, из оборонсервиса.
      красноярск
    2. kirgiz58 Сегодня, 10:42
      Цитата: solzh
      Она однозначна была не одна, есть подельники

      Как всегда зам, а начальник делает круглые глаза. "Не верю!!!"(с). Почему не как в армии; ЧП во взводе -получают КВ, КР, КБ и если очень тяжелое то и Ком. полка. На гражданке начальник за своих подчиненных не отвечает?
      kirgiz58
  4. Моль Сегодня, 09:53
    Очередной ЗАМглавы, а главы у нас святые: ничего не знают и ни в чём не "участвуют".
    Моль
  5. rocket757 Сегодня, 09:59
    К выборам очередная зачистка проводиться?
    Даже не смешно, куда ни плюнь чиновники, то бишь воры.
    rocket757
  6. vladimirvn Сегодня, 10:03
    Летят как мотыльки на огонь. И меньше их не становится. Наказание их не останавливает. Битие по хвостам.
    vladimirvn
  7. Сергей956 Сегодня, 10:07
    Не понимаю! Если ещё в Татарстане было уже понятно, что Паткина не чиста на руку, то кто её продвинул на вышестоящую должность? Почему об этом человеке, который продвинул вора в Москву, не сообщается ни слова? Предполагаю, потому, что Паткина хорошо платила своему патрону.
    Сергей956
    1. ротмистр Сегодня, 10:21
      Поинтересуйтесь, где она работала после окончания универа.Кто ее папа и мама, кто муж и его родители.
      ротмистр
  8. Владимир Анатольевич Сегодня, 10:08
    с ней бы рядом еще елену скрынник посадить. все таки..
    Владимир Анатольевич
  9. частное лицо Сегодня, 10:09
    И вот что странно задерживают замов, за многомиллионные хищения, а их руководители как бы не причём. В худшем случае напишет по собственному желанию или по болезни.
    частное лицо
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:10
    В Москве арестована....
    Что, первый или последний? Да в Москве можно каждого второго (а возможно и первого) чиновника арестовывать будь то женщина или мужик. Одним словом зажрались и нюх потеряли полностью.
    rotmistr60
    1. Bulrumeb Сегодня, 10:22
      а как там наш генпрокурор изрек: "Есть люди которых арестовывать нельзя"
      Bulrumeb
    2. kirgiz58 Сегодня, 10:59
      Цитата: rotmistr60
      Что, первый или последний? Да в Москве можно каждого второго (а возможно и первого) чиновника арестовывать будь то женщина или мужик.

      Заходит группа товарищей в кожаных плащах с маузерами на боку в администрацию области. Главный: Кто такая и сколько лет работаешь? - секретарь-референт, 3 года; -3 года поселений, увести!! Проходят в следующее помещение и попадают на совещание. Главный начинает с ближайшего. Кто такой и сколько лет в должности? - 3й зам., полгода; -3 года общего режима, увести!! Ты(на следующего)? - 2й зам. год; -5 лет строгача!! Ты? 1й зам. 3 года; Пожизненно без права переписки!! Ты? Губернатор... ; Можешь дальше не говорить! Расстрелять на месте!!!!.
      И ведь не ошибешься. Самое малое пригрешение губеров - это не целевое использование государственных денежных средств, а дальше - больше.
      kirgiz58
      1. свой1970 Сегодня, 11:56
        Цитата: kirgiz58
        Заходит группа товарищей в кожаных плащах с маузерами на боку в администрацию области.
        - вы просто забыли историю...
        Было уже, проходили, 1918, "военный коммунизм"...Чиновники дружно побежали со своих мест...
        Потом чтоб хоть немножко выровнятся стране - пришлось НЭП вводить.Без чиновников почему-то плохо оказывается жить гражданам. Дураков работать за гарантированный расстрел почему-то мало в природе водится

        А кроме того коррупцию в рядах маузероносцев кожаных тоже никто не отменял - полно дел было в ВЧК/ОГПУ/НКВД именно по уголовным статьям-брали при обысках, вымогали,отпускали за бабло.В нынешних раскладах их после первой проверки тоже надо будет расстреливать...

        Был земельный комитет при администрациях - умные головы решили сократить дармоедов, сократили...
        Теперь спустя 17 лет к нам ходят граждане и ноют - не тот адрес/ФИО/площадь.В ответ мы можем сказать 3 вещи:Почему не посмотрели сразу?Исправлять некому-никому полномочия не перешли.Идите в суд и доказывайте там-что"Валентина Васильевич" это вы - Василий Васильевич.
        Граждане сильно плюются,плачут,истерики закатывают,в прокуратуру пишут- НО сделать ничего иначе как через суд НЕЛЬЗЯ..
        свой1970
  11. ваняватный Сегодня, 10:11
    росимущество это да .... а не под улюкаевыморешкиным ли ходят ? Как мило вчера сказал гарант:,, я иногда не знаю что с этим делать ,, правда , это он о мвд-клоаке , но какая разница?
    ваняватный
    1. nikolaev Сегодня, 10:24
      как "что делать" ? Ужесточать наказания с обязательной конфискацией всего имущества и имущества всех зависимых лиц.
      nikolaev
  12. Оверлок Сегодня, 10:16
    что-то не верится в неотвратимость и соизмеримость сделанному наказания. Вторая Васильева. До марта садят. в апреле- выпускают. Перпетум мобиле. Ворон ворону......
    Оверлок
  13. Bulrumeb Сегодня, 10:20
    Следственные действия проводятся в рамках возбужденного в августе 2017 года следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

    Так может и не мучаться с ней, не тратить бюджетные деньги на следствие, арест домашний и суд? По прошлым примерам сразу выписать ей 3 года условно со штрафом 100 тыс. рублев, да отпустить с миром на Лазурные берега.
    Bulrumeb
  14. Canecat Сегодня, 10:20
    Поделится и выйдет из СИЗО до суда... когда же они уже наедятся?
    Canecat
  15. nikolaev Сегодня, 10:21
    "Местные СМИ не раз упоминали ее имя в связи с многочисленными нарушениями при приватизации госнедвижимости, которая каким-то странным образом буквально за копейки досталась третьим лицам»
    и после этого Паткина становится замглавы Росимущества? А кто ее туда назначил за эти ее "способности" к мошенничеству? Глава Росимущества? И для чего как не для предоставления ей возможности "творческого" развития указанных "способностей" ? И сколько он "поимел" на этом ? Так кто на самом деле организатор преступной группы?
    nikolaev
  16. loginovich Сегодня, 10:25
    [quote=210окв]Я не понимаю почему доколе не введут конфискацию до последнего колена у таких рукамиводителей..[/quote
    Этим рукамиводителям ни чего не стоило развалить СССР, так они еще быстрее РФ развалят как только им ,что то не понравиться.
    loginovich
  17. Monster_Fat Сегодня, 10:31
    Ага-как обычно "заместитель"-стрелочник" виноват, а сам "царь-глава-начальник" и "слухом не слыхивал" о "темных" делишках своих подчиненных. Он (главный)-просто "пострадавший" от недобросовестных подчиненных. Подчиненные сами все "провернули". Ага-верим, почему ж не верить-верим... wink
    Monster_Fat
  18. bistrov. Сегодня, 10:31
    Зам."головы" воровала, а "голова" не знал?
    bistrov.
    1. Кент0001 Сегодня, 10:58
      Как обычно. Вспомните, министр финансов МО лет 10 тоже не кисло бюджетными миллионами подворывал, сейчас во франции обретается, а губернатор ни сном не духом, даже и не догадывался.....ка-то так. laughing
      Кент0001
  19. Теренин Сегодня, 10:32
    Нет у вас жалости к чинушам. feel Ведь с каким трудом и риском им приходится без "крыши" сначала наворовать, что бы оплатить следователю вот эту формулировку «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». А уж только потом..."гуляй Вася" fellow
    Теренин
  20. assa67 Сегодня, 10:43
    Цитата: 210окв
    не понимаю почему доколе не введут конфискацию до последнего колена у таких рукамиводителей..

    и смертную казнь...а то страх потеряли упыри....
    assa67
  21. Slon_on Сегодня, 10:44
    О! Значит скоро новая художница-поэтесса объявится на Руси! lol
    Slon_on
  22. Nikolaevich I Сегодня, 10:51
    Опять(!)......воруют recourse И что же надо сделать,чтобы это кончилось ? what Может,её не "садить",а послать в "бордель" отрабатывать ? winked Как думаете,отработает ? request
    Nikolaevich I
  23. Кент0001 Сегодня, 10:54
    Круто у нас ворье карьеру делает. Наверное есть тарифы на ту или иную должность..., а потом эти бабки отбиваются. Везде по своему, но суть не меняется.
    Кент0001
    1. rocket757 Сегодня, 11:03
      Система не нова, но оченно живучая.
      Наша среда для неё очень лёгкая, благотворная.
      Интересно, кто нибудь из кандидатов замахнётся, пообещает???
      Прикольненько на такого будет посмотреть!
      rocket757
  24. Николай Фёдоров Сегодня, 11:01
    Арестована заместитель главы Росимущества Елена Паткина... Хорошо это или плохо, да х ре н его знает. Если это начало процесса очистки России от гни ли и мерзости, то это хорошо, конечно. Если же это лишь способ очистки высокого кресла для того, чтобы посадить туда другого своего су киного сына, то это безусловно плохо.
    Учитывая, что Чубайс лыбится на свободе, а Квачко сидит, то видимо здесь второй вариант. Т.е. всё плохо. recourse
    Николай Фёдоров
  25. zivXP Сегодня, 11:03
    Что воруют конечно плохо. Но что еще хуже - это то что люди видят всю безнаказанность и вседозволенность и тоже начинают идти по этому пути. И еще своих детей "учат жизни". Получается порочный круг, и нет из него никаких перспектив вырваться. И ширится воровство как снежный ком с горы. Вот это самое ужасное. "Разруха в головах..."© практически классика.
    zivXP
  26. Evgeniy667b Сегодня, 11:05
    Короче нашли козу отпущения грехов! Действительно ничего другого, чем предвыборный ход, тут и нет. Ну не будут же все "Росимущество трясти",Силно мелкого чиновника не привлечешь, про него и знать никто не знает, и эта дама выбрана в качестве сокральной жертвы системы. А рыбы покрупнее, как плавали, так и плавают, набивая свое брюшко. Когда человек созидает, вряд -ли его потянет делать деньги из воздуха. В РФ это стало уже национальной традицией и сейчас очень трудно найти человека, кого вкус халявы оставляет равнодушным!
    Evgeniy667b
  27. gukoyan Сегодня, 11:09
    Мелкая пешка в большой игре, вот кто она... Если копнуть глубже, то можно на серьёзных людей выйти... Чисто мафия.
    gukoyan
  28. loginovich Сегодня, 11:10
    Цитата: 210окв
    Я не понимаю почему доколе не введут конфискацию до последнего колена у таких рукамиводителей..

    Эти рукамиводители СССР развалили ,а РФ развалят еще быстрее развалят ,если почувствуют себе угрозу.Скорей всего одна ОПГ разбирается с другой ОПГ в окружении Володьки.
    loginovich
  29. nikolaev Сегодня, 11:16
    в связи с этим такой вопрос.
    Когда Улюкаев требовал взятку, он это сделал спонтанно , под влиянием внезапно возникшего вдохновения?
    Или это вполне обыденная вещь в чиновничьей среде настолько , что никаких опасений инстинкт им не подсказывает и всем известное предупреждение "тебе посодют, а ты не воруй" к ним никакого отношения не имеет (ну, обычно).
    nikolaev
  30. Sergey53 Сегодня, 11:33
    Шо, опять табуреткин батальон работает? Не посадили сразу .Безнаказанность всегда порождает вседозволенность.
    Sergey53
  31. Павловский Сегодня, 11:45

    очередной перспективный пшик?
    Павловский
  32. weksha50 Сегодня, 12:27
    "«Отметим, что повышенное внимание к госпоже Паткиной было приковано еще во время ее работы в Казани, откуда она родом. Там закончившая с отличием местный госуниверситет чиновница с 2004 по 2013 год возглавляла управление Росимущества по Республике Татарстан"...

    Удивительные дела в России творятся... На высокостоящие должности назначаются все, кому не лень и кто абы кто... Родченков, пожив в Северной Америке, почудив там и сям, становится начальником-председателем РУС АДА-ВАДА... Эта дама... да ИХ - легионы по стране...

    А мы все удивляемся, что у нас с экономикой творится...
    Да, правду говорят иностранцы и завидуют России: ВЕЛИКА И БОГАТА СТРАНА !!! Сколько лет и сколько гадов разворовывают-растаскивают её, а все никак разворовать не могут... Эххх..... request
    weksha50
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