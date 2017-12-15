Замглавы Росимущества арестована за хищения
В Москве арестована заместитель главы Росимущества Елена Паткина, которая курировала вопросы земельных отношений всей страны, сообщает Коммерсантъ.
50-летняя Елена Паткина была задержана 10 декабря в Москве. В этот же день были проведены обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке. Следственные действия проводятся в рамках возбужденного в августе 2017 года следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Чиновница обвиняется в хищении 150 млн руб. со счетов своего же ведомства. Деньги были выведены через подставные фирмы и впоследствии обналичены членами преступной группы. Помимо организатора, которым следствие считает Паткину, по этому делу арестованы еще два бывших бухгалтера территориального управления Росимущества по Московской области.
«Отметим, что повышенное внимание к госпоже Паткиной было приковано еще во время ее работы в Казани, откуда она родом. Там закончившая с отличием местный госуниверситет чиновница с 2004 по 2013 год возглавляла управление Росимущества по Республике Татарстан. Местные СМИ не раз упоминали ее имя в связи с многочисленными нарушениями при приватизации госнедвижимости, которая каким-то странным образом буквально за копейки досталась третьим лицам», – пишет газета.
Наиболее показательной в этом плане оказалась история с распродажей имущества знаменитого авиастроительного завода – ФГУП «КАПО им. Горбунова», (сейчас входит в ПАО «Туполев»). Недвижимость завода, которая должна была стать муниципальной собственностью, за бесценок оказалась в распоряжении различных ЗАО и ООО, многие из которых вскоре после этого продали ее по рыночной стоимости и ликвидировались.
По данному факту в 2014 году ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело, расследование которого, впрочем, в 2015 году было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
Не исключено, что материалы дела из Татарстана вскоре могут быть переданы в следственный департамент МВД. Пока же следователи, пытаются установить незадекларированное имущество (в декларации были три квартиры, земельный участок, машино-место) и счета в банках, которыми владеет Елена Паткина, чтобы наложить на них арест, говорится в материале.
50-летняя Елена Паткина была задержана 10 декабря в Москве. В этот же день были проведены обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке. Следственные действия проводятся в рамках возбужденного в августе 2017 года следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Чиновница обвиняется в хищении 150 млн руб. со счетов своего же ведомства. Деньги были выведены через подставные фирмы и впоследствии обналичены членами преступной группы. Помимо организатора, которым следствие считает Паткину, по этому делу арестованы еще два бывших бухгалтера территориального управления Росимущества по Московской области.
«Отметим, что повышенное внимание к госпоже Паткиной было приковано еще во время ее работы в Казани, откуда она родом. Там закончившая с отличием местный госуниверситет чиновница с 2004 по 2013 год возглавляла управление Росимущества по Республике Татарстан. Местные СМИ не раз упоминали ее имя в связи с многочисленными нарушениями при приватизации госнедвижимости, которая каким-то странным образом буквально за копейки досталась третьим лицам», – пишет газета.
Наиболее показательной в этом плане оказалась история с распродажей имущества знаменитого авиастроительного завода – ФГУП «КАПО им. Горбунова», (сейчас входит в ПАО «Туполев»). Недвижимость завода, которая должна была стать муниципальной собственностью, за бесценок оказалась в распоряжении различных ЗАО и ООО, многие из которых вскоре после этого продали ее по рыночной стоимости и ликвидировались.
По данному факту в 2014 году ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело, расследование которого, впрочем, в 2015 году было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
Не исключено, что материалы дела из Татарстана вскоре могут быть переданы в следственный департамент МВД. Пока же следователи, пытаются установить незадекларированное имущество (в декларации были три квартиры, земельный участок, машино-место) и счета в банках, которыми владеет Елена Паткина, чтобы наложить на них арест, говорится в материале.
Использованы фотографии: http://zavtra.ru
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