12:30 15 декабря

Госдеп прокомментировал заявление Путина по Северной Корее

Вашингтон привержен мирному решению по Северной Корее, но Пхеньян должен показать заинтересованность в диалоге, передает РИА Новости заявление представителя Госдепартамента.

Госдеп прокомментировал заявление Путина по Северной Корее


Напомним, Владимир Путин на пресс-конференции в четверг призвал перестать нагнетать обстановку вокруг КНДР. По его словам, если США будут исходить из здравого смысла во внешней политике, то это станет залогом сотрудничества Москвы и Вашингтона, в том числе по вопросу Северной Кореи.


Комментируя слова российского лидера, представитель Госдепа сказал агентству:

Как отмечал госсекретарь Рекс Тиллерсон, дипломатические варианты остаются реальными. США по-прежнему привержены поискам мирного пути денуклеаризации и прекращения агрессивных действий КНДР, но Пхеньян должен показать заинтересованность в серьезном диалоге.


Ранее Москва и Пекин предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, США и Южной Корее – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, однако Вашингтон эту инициативу проигнорировал.

Использованы фотографии: ren.tv/flashsiberia.com
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Комментарии 21

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  1. Кент0001 Сегодня, 10:43
    США НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в нормализации ситуации на корейском полуострове.
    Кент0001
    1. Джедай Сегодня, 10:44
      Пхеньян должен показать заинтересованность в серьезном диалоге

      А как же заявления Госдепа, что США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий? Уже переобулись? И что Госдеп подразумевает под "показать заинтересованность"?
      Джедай
      1. nikolaev Сегодня, 11:02
        для п..сов "показать заинтересованность" означает только одно. То , что они пытались сделать и с Эрдоганом. Но тот традиционный человек, поэтому , когда дошло до самого главного ,взбрыкнул . КНДР еще более строгий народ , поэтому "показывать заинтересованность" не будут. Фашингтон же , естественно, будет возмущаться :"это же так интересно "показывать заинтересованность" а они почему-то не хотят". Разные цивилизации , разные мировоззрения: моя -твоя не понимай.
        nikolaev
        1. Джедай Сегодня, 11:07
          США как всегда согласны на переговоры, но только на своих условиях. Ын на это не пойдёт, так что переговоры "зависли", что и нужно США для продолжения нагнетания обстановки. negative
          Джедай
          1. Sergey53 Сегодня, 11:26
            Цитата: Джедай
            США как всегда согласны на переговоры, но только на своих условиях. Ын на это не пойдёт, так что переговоры "зависли", что и нужно США для продолжения нагнетания обстановки. negative

            Её уже нагнетать некуда. Осталось только кнопку нажать. Потому подматрасники и зависли. Могут ведь и сами отгрести. А на это они пойтить не могут.
            Sergey53
            1. Джедай Сегодня, 11:33
              США начхать с высокой колокольни на своих "союзников" в регионе, но помирать за американского дядю желающих нет. Потому США и провоцируют Ына на нанесение первого удара.
              Джедай
      2. роман66 Сегодня, 11:08
        про все заявления госдепа хорошо сказано у Богомолова " сказочки для дефективных детишек младшего школьного возраста"
        роман66
    2. 210окв Сегодня, 10:45
      Безусловно!Привыкли играть в одни ворота,и находить недоумков таскающих для них каштаны из огня..
      Цитата: Кент0001
      США НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в нормализации ситуации на корейском полуострове.
      210окв
      1. фигвам Сегодня, 10:56
        США как всегда тянут время, чтоб подготовиться к началу спец.операции по устранению Кима.
        фигвам
    3. ivselim Сегодня, 10:47
      не совсем так...они не заинтересованы в нормализации ситуации ВО ВСЁМ МИРЕ
      ivselim
    4. Chertt Сегодня, 10:48
      Госдеп прокомментировал заявление Путина по Северной Корее
      В своем ежегодном брифинге Путин жестче ответил, "Вы сначала ставите КНДР, Иран, Россию в один список врагов, и вводите санкции, а потом просите Россию, чтобы она вам помогла с КНДР и Ираном, вы в своем уме"
      Chertt
      1. rocket757 Сегодня, 10:53
        У янки "продвинутая" система власти! Предыдущая администрация договорилась, новая забила на это дело легко. Примеров хоть отбавляй!
        В принципе непонятно, СИСТЕМА то не меняется, руководят те же и там же .... такое впечатление, что у них семь пятниц на неделе?
        rocket757
        1. askort154 Сегодня, 11:05
          rocket757..... такое впечатление, что у них семь пятниц на неделе?

          Скорее, у них семь понедельников на неделе. belay
          askort154
          1. Masya Masya Сегодня, 11:12
            Цитата: askort154
            Скорее, у них семь понедельников на неделе.

            им бы понедельники взять и отменить... wink
            Masya Masya
            1. rocket757 Сегодня, 11:17
              А давай зашлём в конгресс песенку про понедельники ... впрочем и фильм тоже, шедевр однако!!!
              rocket757
              1. Sergey53 Сегодня, 11:28
                Разноголосица у них вызвана тем, что все играют против всех. Но в основном против Трампа. Отсюда и такой вокал.
                Sergey53
                1. rocket757 Сегодня, 11:46
                  Трудно понять почему? Не из той он конюшни, не из другой, а почему собственно? Он же такой же как они, бизнесмен, из хозяев жизни? Против Америки он ничего не говорит, не делает! Типа он против транснационализма, чисто за национальные интересы?
                  Короче, без бутылки не поймёшь!
                  rocket757
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:53
    но Пхеньян должен показать заинтересованность в диалоге

    Сша должны все и кроме этого обязаны плясать исключительно под их дудку. Но вот с КНДР у них почему-то это не прошло. И сейчас, чтобы не потерять свое лицо, американцы начали по второму кругу. Ну, ну...
    rotmistr60
  4. assa67 Сегодня, 11:00
    Цитата: ivselim
    .они не заинтересованы в нормализации ситуации ВО ВСЁМ МИРЕ

    зачем им "нормализация!?....как говорится:...кому война-беда,а кому и мать родна...
    assa67
  5. solzh Сегодня, 11:05
    США по-прежнему привержены поискам мирного пути

    США настолько привержены поискам мирного пути, что паралельно начинают военную операцию, начинают бомбить города. США не та страна, чьим заявлениям о поисках мирного пути урегулирования конфликта можно доверять.
    solzh
  6. Egorovich Сегодня, 11:07
    Матрасники в очередной раз показали, что не хотят мира на Корейском полуострове. "Мы(полосатые)привержены поиском мирного пути и прекращения агрессивных действий КНДР, но Пхеньян должен показать заинтересованность в своих действиях." То есть только ЫН должен показать чего то и прийти к полосатым с повинной. Похоже Акела опять промахнулся.
    Egorovich
    1. Sergey53 Сегодня, 11:30
      Кстати наши представители МО находятся сейчас в КНДР до 16.12.
      Sergey53
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