Госдеп прокомментировал заявление Путина по Северной Корее
Вашингтон привержен мирному решению по Северной Корее, но Пхеньян должен показать заинтересованность в диалоге, передает РИА Новости заявление представителя Госдепартамента.
Напомним, Владимир Путин на пресс-конференции в четверг призвал перестать нагнетать обстановку вокруг КНДР. По его словам, если США будут исходить из здравого смысла во внешней политике, то это станет залогом сотрудничества Москвы и Вашингтона, в том числе по вопросу Северной Кореи.
Комментируя слова российского лидера, представитель Госдепа сказал агентству:
Ранее Москва и Пекин предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, США и Южной Корее – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, однако Вашингтон эту инициативу проигнорировал.
Напомним, Владимир Путин на пресс-конференции в четверг призвал перестать нагнетать обстановку вокруг КНДР. По его словам, если США будут исходить из здравого смысла во внешней политике, то это станет залогом сотрудничества Москвы и Вашингтона, в том числе по вопросу Северной Кореи.
Комментируя слова российского лидера, представитель Госдепа сказал агентству:
Как отмечал госсекретарь Рекс Тиллерсон, дипломатические варианты остаются реальными. США по-прежнему привержены поискам мирного пути денуклеаризации и прекращения агрессивных действий КНДР, но Пхеньян должен показать заинтересованность в серьезном диалоге.
Ранее Москва и Пекин предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, США и Южной Корее – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, однако Вашингтон эту инициативу проигнорировал.
Использованы фотографии: ren.tv/flashsiberia.com
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