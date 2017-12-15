Ядерный щит страны: Минобороны показало секретный бункер

Журналистам позволено снимать лишь некоторые части этого подземного сооружения. Никаких крупных планов секретного оборудования или подробности геолокации самого объекта. Это - самое сердце российских Ракетных войск стратегического назначения.



Центральный командный пункт по случаю годовщины образования РВСН ненадолго открыл свои двери для журналистов. Однако, показать все детали этого подземного города не получится - объект особо режимный.



Вдали от населенных пунктов и на большой глубине под землей - здесь работают десятки специалистов. Отсюда отдаются команды ракетным дивизиям всей страны. Тот самый "ядерный щит" контролируется именно на этом объекте.





РВСН возникли как историческая необходимость. За свою более чем 50-летнюю историю отечественные инженеры опередили всех своих западных конкурентов. Не зря российские ракеты "Тополь-М" и "Ярс" привлекают особое внимание всего блока НАТО.









