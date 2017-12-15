12:30 15 декабря

Ядерный щит страны: Минобороны показало секретный бункер

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Журналистам позволено снимать лишь некоторые части этого подземного сооружения. Никаких крупных планов секретного оборудования или подробности геолокации самого объекта. Это - самое сердце российских Ракетных войск стратегического назначения.

Центральный командный пункт по случаю годовщины образования РВСН ненадолго открыл свои двери для журналистов. Однако, показать все детали этого подземного города не получится - объект особо режимный.

Вдали от населенных пунктов и на большой глубине под землей - здесь работают десятки специалистов. Отсюда отдаются команды ракетным дивизиям всей страны. Тот самый "ядерный щит" контролируется именно на этом объекте.


РВСН возникли как историческая необходимость. За свою более чем 50-летнюю историю отечественные инженеры опередили всех своих западных конкурентов. Не зря российские ракеты "Тополь-М" и "Ярс" привлекают особое внимание всего блока НАТО.



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Комментарии 2
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  1. BLADFROST Сегодня, 11:32 Новый
    Слава Российскому оружию!
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    BLADFROST
  2. п-к Опарышев Сегодня, 11:44 Новый
    Главное,что бы 17 декабря не случилась потеря боеспособности РВСН.А то,кто же понесёт "тепло" людям?
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    п-к Опарышев
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