12:35 15 декабря

Американские военные рассказали о нанесенном талибам ущербе

Военнослужащие США и силы безопасности Афганистана в результате совместных операций уничтожили ряд нарколабораторий, принадлежавших боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщил сотрудник пресс-службы Пентагона Майкл Эндрюс.



С начала кампании три недели назад в результате совместных операций США и афганских национальных сил обороны и безопасности были ликвидированы 25 нарколабораторий талибов,
сказал представитель военного ведомства РИА Новости.


По его словам, «ликвидация лабораторий нанесла ущерб наркодельцам на сумму почти 80 миллионов долларов, а также лишила их прямых доходов в сумме 16 миллионов долларов».

В то же время Эндрюс отказался комментировать возможность совместных действий США и России по борьбе с афганской наркоугрозой.

Я советую обратиться вам в госдепартамент по поводу комментариев о потенциальном дипломатическом партнерстве с Россией в Афганистане,
сказал он.

В Госдепе на соответствующий вопрос агентству пока не ответили.

Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия вместе с афганским правительством, США и другими заинтересованными «готова работать над преодолением этих трудностей».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:08
    ага сказочники,а 50 новых открылись,амерзотная бухгалтерия в действии.
    Ратник с пулеметом
    1. Джедай Сегодня, 11:14
      Да ладно Вам, Евгений! hi "Ликвидация нарколаборатории" у США подразумевает её переход под их контроль или перевоз всего оборудования в безопасное (читай - охраняемое США) место. yes
      Джедай
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:20
        я и говорю сказочники,доброго дня Максим.
        Ратник с пулеметом
        1. Джедай Сегодня, 11:30
          Самое грустное то, что многие этим сказкам верят. negative
          Джедай
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:49
            в основном только те ,кто своей головой думать не привык)))
            Ратник с пулеметом
            1. Джедай Сегодня, 12:05
              А зачем думать? СМИ всё подадут в нужном ключе и под правильным идеологическим соусом. А читать между строк - это лень...
              Джедай
  2. assa67 Сегодня, 11:09
    наверное опечатка - не ликвидировали,а построили...и собираются еще дивизию добавить в контингент для их охраны...о каких операциях сша они говорят,если за территорию баз ни ногой?
    assa67
  3. rocket757 Сегодня, 11:11
    Шо, опять экскаватор загнали и разбомбили???
    Вот когда они за урожай сельхоз культур хвастаться начнут, многие, наркоши и полиция напряжётся!!!
    rocket757
  4. Sergey53 Сегодня, 11:14
    Скорее всего дурь себе забрали, а шум для ширмы.Они никогда ранее не уничтожали ни лаборатории, ни сами маковые поля. А непосильно нажитое "Изъятое" сами самолётами развозили в Европу в основном, а затем и к себе.
    Sergey53
  5. КОН Сегодня, 11:17
    Американские военные рассказали о нанесенном талибам ущербе

    Весь доход с наркоты себе забрали... laughing
    КОН
  6. федоров Сегодня, 11:18
    Есть мысль не безосновательная. СССР тогда пыталась сделать то, что в Сирии сейчас.. трафик наркоты вроде всем известен США, а они бедные не могут им помешать . Даже блокпосты строят на полях.
    федоров
  7. Egorovich Сегодня, 11:23
    Матрасники уничтожили ряд нарколабораторий талибов для того, чтобы поменьше было конкурентов для нарколабораторий , охраняемых полосатыми. Все логично и приземленно.
    Egorovich
  8. п-к Опарышев Сегодня, 11:29
    Как там сами военные США выживают?Дури у там них валом,трудно удержаться.
    п-к Опарышев
  9. garnik Сегодня, 11:39
    Насколько я знаю,Талибан борется в том числе и против наркомании. Запрещают выращивать опиумный мак. Из всех головорезов ,более договороспособные.
    garnik
    1. solzh Сегодня, 12:07
      Не только против наркомании, они так же против телевидения, изобразительного искусства, алкоголя, компьютеров, интернета, шахматов, белой обуви и многого другого.
      solzh
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