Американские военные рассказали о нанесенном талибам ущербе

С начала кампании три недели назад в результате совместных операций США и афганских национальных сил обороны и безопасности были ликвидированы 25 нарколабораторий талибов,

Я советую обратиться вам в госдепартамент по поводу комментариев о потенциальном дипломатическом партнерстве с Россией в Афганистане,