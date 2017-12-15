Американские военные рассказали о нанесенном талибам ущербе
Военнослужащие США и силы безопасности Афганистана в результате совместных операций уничтожили ряд нарколабораторий, принадлежавших боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщил сотрудник пресс-службы Пентагона Майкл Эндрюс.
По его словам, «ликвидация лабораторий нанесла ущерб наркодельцам на сумму почти 80 миллионов долларов, а также лишила их прямых доходов в сумме 16 миллионов долларов».
В то же время Эндрюс отказался комментировать возможность совместных действий США и России по борьбе с афганской наркоугрозой.
В Госдепе на соответствующий вопрос агентству пока не ответили.
Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия вместе с афганским правительством, США и другими заинтересованными «готова работать над преодолением этих трудностей».
С начала кампании три недели назад в результате совместных операций США и афганских национальных сил обороны и безопасности были ликвидированы 25 нарколабораторий талибов,сказал представитель военного ведомства РИА Новости.
По его словам, «ликвидация лабораторий нанесла ущерб наркодельцам на сумму почти 80 миллионов долларов, а также лишила их прямых доходов в сумме 16 миллионов долларов».
В то же время Эндрюс отказался комментировать возможность совместных действий США и России по борьбе с афганской наркоугрозой.
Я советую обратиться вам в госдепартамент по поводу комментариев о потенциальном дипломатическом партнерстве с Россией в Афганистане,сказал он.
В Госдепе на соответствующий вопрос агентству пока не ответили.
Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия вместе с афганским правительством, США и другими заинтересованными «готова работать над преодолением этих трудностей».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти