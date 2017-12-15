Улюкаев: Я стал жертвой чудовищной провокации

Нет, в оппозицию не собираюсь. Буду как кошка, которая сама по себе.

Явившийся на судебное заседание Замоскворецкого суда Москвы «с вещами» экс-министр экономического развития Улюкаев заявил о том, что единственным справедливым приговором в его отношении может стать приговор оправдательный. При этом Улюкаев, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (2 млн долларов в США), вспомнил о народной мудрости: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».Улюкаев в очередной раз назвал себя «жертвой чудовищной провокации».Журналисты появившемуся в зале суда экс-министру задали вопрос о том, собирается ли он после всех перипетий последнего времени в оппозицию.Ответ Улюкаева цитирует РИА Новости По словам Улюкаева, он намерен добиваться от правоохранительных органов привлечения к уголовной ответственности Игоря Сечина «за ложный донос».Напомним, что накануне в ходе пресс-конференции Владимир Путин отвечал на вопрос о том, почему в России сложилась такая система правосудия, при которой одним легко дают сроки за небольшие провинности, а другие могут себе позволить не являться в суд по повестке без каких-либо для себя последствий. По словам президента, отказ Сечина от явки на судебные заседания «не противоречит закону», но добавил, что тот (Сечин) "мог бы и прийти".