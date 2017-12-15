12:34 15 декабря

Улюкаев: Я стал жертвой чудовищной провокации

Явившийся на судебное заседание Замоскворецкого суда Москвы «с вещами» экс-министр экономического развития Улюкаев заявил о том, что единственным справедливым приговором в его отношении может стать приговор оправдательный. При этом Улюкаев, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (2 млн долларов в США), вспомнил о народной мудрости: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».

Улюкаев в очередной раз назвал себя «жертвой чудовищной провокации».

Журналисты появившемуся в зале суда экс-министру задали вопрос о том, собирается ли он после всех перипетий последнего времени в оппозицию.


Ответ Улюкаева цитирует РИА Новости:
Нет, в оппозицию не собираюсь. Буду как кошка, которая сама по себе.


Улюкаев: Я стал жертвой чудовищной провокации


По словам Улюкаева, он намерен добиваться от правоохранительных органов привлечения к уголовной ответственности Игоря Сечина «за ложный донос».

Напомним, что накануне в ходе пресс-конференции Владимир Путин отвечал на вопрос о том, почему в России сложилась такая система правосудия, при которой одним легко дают сроки за небольшие провинности, а другие могут себе позволить не являться в суд по повестке без каких-либо для себя последствий. По словам президента, отказ Сечина от явки на судебные заседания «не противоречит закону», но добавил, что тот (Сечин) "мог бы и прийти".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Sergey53 Сегодня, 11:16
    Если это и так, то выбирать правильных корешей надо.Либералы они такие, кого хочешь продадут ни за что.
    Sergey53
    1. kirgiz58 Сегодня, 11:22
      Цитата: Sergey53
      Если это и так, то выбирать правильных корешей надо.

      Среди правильных корешей нужно чаще летчиков оглядываться, и крутить головой не на 360 градусов, а на 720. Иначе неожиданно нож в спину получишь(как Улюкаев). Это нам народу делить нечего, поэтому мы спину другу прикроем, они нет.
      kirgiz58
      1. Фрол 7525 Сегодня, 11:35
        good В ТЮТЕЛЬКУ,Дядьки!!! hi Вам обоим!!! hi
        Фрол 7525
    2. Сергей-svs Сегодня, 11:36
      Цитата: Sergey53
      Если это и так, то выбирать правильных корешей надо.Либералы они такие, кого хочешь продадут ни за что.

      Решил рассмотреть обьяснения Улюкаева, что его якобы - подставили и он НЕ ВИНОВЕН ! И вот, что из этого получилось:
      Ну предположим, что Улюкаев и правда думал, что в сумке алкоголь. 20 кг элитного алкоголя - это по цене более 1,5 млн рублей. fellow То есть та же взятка,та же статья, тот же особо крупный размер. yes
      Кроме того, Улюкаев заявил, что различные подарки Сечин ему давал и ранее, до эпизода с деньгами."Сечин, приходя ко мне, достаточно регулярно приносил подарки, там были дорогостоящие часы и другие вещи", -сказал он.То есть признал, что получал взятки и ранее... request
      P.S. Соответственно, по идее, сегодня должны арестовать и Сечина за дачу взятки должностному лицу. У него же иммунитет только на последний эпизод. laughing laughing laughing
      Сергей-svs
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:42
        Замоскворецкий суд Москвы признал виновным во взяточничестве бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.


        drinks Министр виновен. Теперь надо ждать что по сроку огласят.

        "Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку", — решила судья Лариса Семенова.


        когда сажают министров это хорошо. Клоунам из всяких районных администраций - урок. Когда под статью подводят министра - чинуша рангом ниже вообще будет раздавлен.

        И по поводу конфискации: все имущество полковника МВД было конфисковано в пользу государства. Имущество жены родителей и прочее.

        Тихим сапом конфискацию провели и прецедент создали

        У Захарченко изъяли 13 квартир, 14 машино-мест, 4 автомобиля (два мерса и два порша). По версии следствия, Захарченко купил все это на сомнительные доходы. В казну обратили наличные на сумму свыше 8,5 млрд рублей, которые изъяли при обысках у Захарченко и его семьи. Государству также отошли драгоценности, часы Rolex и слиток золота весом в полкилограмма.
        с-т Petrov
        1. Esoteric Сегодня, 11:48
          Цитата: с-т Petrov
          Соответственно, по идее, сегодня должны арестовать и Сечина за дачу взятки должностному лицу.

          Несомненно были обязаны. Ибо он и являлся провокатором. И сидеть они должны были вместе, в одном лагере...(вот смеху было бы... lol ) Только после первого преподношения, Улюкаев, как "честный" министр, мог бы просто поставить в известность кого надо...И сел бы Сечин. Но, судя по органиации дачи 2 000 000 $ у Сечина руки покрыты волосами даже на ладошках... sad
          Esoteric
          1. с-т Petrov Сегодня, 11:50
            Соответственно, по идее, сегодня должны арестовать и Сечина за дачу взятки должностному лицу. У него же иммунитет только на последний эпизод.


            Вернувшись из командировки, Сечин рассказал о случившемся в Гоа руководителю службы безопасности "Роснефти" Олегу Феоктистову, и они вместе обратились в ФСБ. Топ-менеджер и его подчиненный согласились участвовать в оперативном эксперименте, в ходе которого предполагалось взять Улюкаева с поличным.


            это не провокация, а "оперативный эксперимент" bully
            с-т Petrov
  2. gukoyan Сегодня, 11:17
    Сечин кентуется с кем надо, поэтому может никуда и не идти... Даже если и придёт, то ему ничего не будет.
    gukoyan
    1. Петр1 Сегодня, 11:20
      Сечина то за что,он порядочно свои миллиёны заработает,законно!!!
      Один день миллион, второй миллион,что тут незаконного..
      Петр1
      1. Sergey53 Сегодня, 12:04
        Цитата: Петр1
        Сечина то за что,он порядочно свои миллиёны заработает,законно!!!
        Один день миллион, второй миллион,что тут незаконного..

        Сам факт получения или заработка по 1млн. в день уже воровство в крупных масштабах.
        Sergey53
  3. 210окв Сегодня, 11:20
    Ничего,отбудет наказание(а может и не отбудет)..И может позиционировать себя как "жертву кровавого режима"..Для либерастов сгодится..
    210окв
  4. Runoway Сегодня, 11:21
    Ну что?! Ждём несколько лет условно. У нас реальные срока только за мешок картошки. Show must go on
    Runoway
    1. 210окв Сегодня, 11:27
      Это "шоу" уже порядком задолбало...
      Цитата: Runoway
      Ну что?! Ждём несколько лет условно. У нас реальные срока только за мешок картошки. Show must go on
      210окв
      1. Sergey53 Сегодня, 12:11
        Шоу расчитано на нас в преддверии предвыборной компании. В Майском указе Путина был пункт поднятия зарплат на 15% так его до сего момента никто не выполнял. Но недавно опять под предстоящии выборы его подняли на слух и приняли решение выполнить в НОЯБРЕ 2018года. Но это будет уже после выборов, и не факт что выполнят. ШОУ продолжается.
        Sergey53
  5. Labrador Сегодня, 11:21
    wassat в России сложилась такая система правосудия, при которой одним легко дают сроки за небольшие провинности, а другие могут себе позволить не являться в суд по повестке laughing good
    Labrador
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:21
    ... вот, если бы,Суд явился, к Сечину,то может быть,Сечин дал бы показания)) НО.. если бы нашёл время
    Сибирский цирюльник
    1. kirgiz58 Сегодня, 11:24
      Цитата: Сибирский цирюльник
      вот, если бы,Суд явился, к Сечину,то

      Лучше сразу человек в кожаном пальто и пенсне, с маузером на боку. laughing
      kirgiz58
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:38
        Увы.. с гораздо большей вероятностью,могут прийти к Вам,или ко мне(тьфу тьфу)))
        Сибирский цирюльник
  7. Altona Сегодня, 11:22
    Сечин видимо решил, что он неприкасаемый. Хотя по факту так оно видимо и есть. Писали уже, что "его показания уже даны, в суде полно его представителей, его личная явка не обязательна". Что касаемо "водолаза" Улюкаева, то он так долго искал дно, что оно наконец-то материализовалось для него. Статья эта уже не тяжкая, постоянно декриминализируется, напишет ходатайство о помиловании, либо амнистия, либо УДО. Не засидится на киче в общем.
    Altona
    1. Астория Сегодня, 11:26
      Толку от него на киче - кормить его старого жлоба, штраф заплатит и пусть валит на все 4 стороны.
      Астория
      1. Piramidon Сегодня, 12:32
        Цитата: Астория
        Толку от него на киче - кормить его старого жлоба, штраф заплатит и пусть валит на все 4 стороны.

        Ну уж нет. Пусть лучше за свой счет весь срок зону содержит. Хотя до зоны вряд ли дело дойдет.
        Piramidon
  8. assa67 Сегодня, 11:24
    "чудовищная провокация"....золотые монеты по 5 кг.-это он нумизмат...бабло в коробке- это вкуснятина на новый год... recourse ....сходил сейчас до холодильника-нетю коробки с вкуснятиной request
    assa67
  9. nikolaev Сегодня, 11:24
    ну , конечно, стал жертвой просто-таки чудовищной ПРОВОКАЦИИ! Был договорняк , что столько-то заплатят , а вместо этого - на нары.. Это просто бесчеловечно, просто ДНА нет возмущению!
    nikolaev
  10. Altona Сегодня, 11:25
    Цитата: Петр1
    Сечина то за что,он порядочно свои миллиёны заработает,законно!!!

    --------------------------
    Сечин зарабатывает деньги килограммами, 22 кг денех хотел подарить Улюкаеву, но затем передумал. Позвонил куда надо. laughing laughing
    Altona
  11. Santa Bear Сегодня, 11:25
    Никого в этой ситуации не жалко. Один вор другого подставил.
    Santa Bear
  12. Altona Сегодня, 11:27
    Цитата: Santa Bear
    Никого в этой ситуации не жалко. Один вор другого подставил.

    --------------------------
    Жалко только, что лишь один на скамье подсудимых сидит.
    Altona
  13. Altona Сегодня, 11:28
    Цитата: Астория
    Толку от него на киче - кормить его старого жлоба, штраф заплатит и пусть валит на все 4 стороны.

    ------------------------------
    С Советской власти надо пример брать. Она таких расстреливала из соображений экономии.
    Altona
    1. свой1970 Сегодня, 11:37
      Стрелять-то она стреляла - только вот не боялся никто,увы....
      1982 год
      "Было заведено уголовное дело на заместителя начальника УВД Московской области П. Сухова, который, будучи начальником ОБХСС Подмосковья, провел грандиозные "золотые" операции на ювелирном заводе в Бронницах, на фарфоровом заводе в Ликино-Дулево, Караганде, откуда оперативники привезли 32 кг золота, и добывать его пришлось со стрельбой."
      свой1970
  14. Egorovich Сегодня, 11:30
    Вор должен сидеть в тюрьме, Улюкаеву - нары пожестче, пищу пожиже и срока побольше.
    Egorovich
    1. Esoteric Сегодня, 11:57
      Цитата: Egorovich
      Вор должен сидеть в тюрьме, Улюкаеву - нары пожестче, пищу пожиже и срока побольше.

      Вы думаете, что после посадки Улюкаева жить станет лучше, жить станет веселее? Люди, годовые доходы которых измеряются начиная с восьмизначных чисел, просто засмеют вас с такими предположениями. Знаете, мне кажется порядок может навести только матрос Железняк с маузером. Пора разгонять эти надуманные структуры и аппарат, который уже четверть века извращается в изобретении относительно честных способов отнятия денег у населения, показывая совершенно маленький прогресс в делах по укреплению государственной экономики...
      Esoteric
      1. Egorovich Сегодня, 12:24
        Я выразил свое мнение, вы живите со своим. Свое никогда и ни кому не навязываю, а по вашему давай новую революцию, новую разруху, смерти, кровь и со всем этим новые ворюги, коррупционеры и вымогатели. То есть мочало с начала.
        Egorovich
  15. Горный стрелок Сегодня, 11:31
    Пауки в банке! И кто то верит, что 20 кг денег можно спутать с ящиком вина в сумке? Адвокаты у него - конечно, супер. Но там были и записи разговоров... Короче, Сечен НЕ ЗАХОТЕЛ, чтобы ему психику мотали. Адвокаты этого...
    Горный стрелок
  16. Теренин Сегодня, 11:34
    Вопрос: Сколько стоит "чудовищная провокация"? Ответ: два млн долларов США. Брать будете?
    Теренин
  17. nikolaev Сегодня, 11:37
    Сидение в тюрьме коррупционеры должны оплачивать из своих личных средств (кроме конфискованных, конечно)
    nikolaev
  18. faterdom Сегодня, 11:44
    В суд не может не явиться обвиняемый (по крайней мере в уголовном производстве). Адвокат обвиняемого может быть, а может и не быть - обвиняемый может принять решение защищаться в суде самостоятельно, или иметь иную позицию (типа просто молчать, петь, скакать и так далее). А также там должен быть обвинитель (от следствия), надзор за законностью (от прокуратуры), потерпевшие или их представители (и то, могут подать просьбу рассмотреть без из участия, которую суд может удовлетворить, если следствие или дознание проведено качественно и вопросов к ним нет). А могут и не явиться, и суд имеет полномочия рассмотреть дело и без их явки. Также и со свидетелями. Они могут присутствовать на тех заседаниях суда, куда вызваны повесткой надлежащим образом. А могут и не явиться, на что у суда масса вариантов, типа рассматривать дело без них, или, если в их показаниях очень большая нужда для рассмотрения дела - перенести заседание и назначить меры по обеспечению явки нужного лица (на то есть целый департамент).
    Для чего я так подробно: никакой такой нужды Сечину присутствовать на всех судебных заседаниях наравне с Улюкаевым вовсе нет, как нам пытаются представить либеральные СМИ и их журналисты. Они пытаются представить так, что эти стороны процесса одинаковы или равноправны в суде! Это не так!
    А вообще, Улюкаев просто неадекватный наглец (как и все, впрочем, гайдарята) - зная кто такой Сечин, и что "бывших не бывает", раскручивать его лично на взятку??? Примерно как на белого медведя с бейсбольной битой выпендриваться.
    faterdom
    1. сорок восьмой Сегодня, 12:19
      Цитата: faterdom
      А могут и не явиться

      Конечно могут, но тогда суд не имеет права ссылаться на показания таких свидетелей, потому как в суде эти показания не исследовались, сторона защиты была лишена задать вопросы свидетелю и таким образом соблюсти права, гарантированные законодательством РФ.
      Впрочем, это действительно может и не потребоваться.
      сорок восьмой
  19. weksha50 Сегодня, 11:50
    "Улюкаев в очередной раз назвал себя «жертвой чудовищной провокации»"...

    Вот что удивительно, так это то, что я с ним могу и согласиться.... Провокация - да запросто....
    А вот то, что он чист - в это я как раз и не поверю...
    Драка среди "своих".... Подстава - может быть и для того, чтобы народу показать, что вот - одного из... посадили (чуть не ляпнул "из НАС"... lol )...
    weksha50
  20. SCHMEL Сегодня, 12:14
    Нет, в оппозицию не собираюсь. Буду как кошка, которая сама по себе.
    laughing
    Смена пола – серьезная операция, показанная не всем желающим. С возрастом проблемы с половой самоидентификацией, как правило, проходят, но некоторый процент людей в зрелом возрасте продолжают чувствовать себя некомфортно в собственном теле.
    SCHMEL
  21. Александр War Сегодня, 12:27
    laughing Улюкаев жертва взятки))
    Александр War
  22. mikh-korsakov Сегодня, 12:32
    Нам-то что от их разборок. Разборки Сечина с Улюкаевым как кто-то из украинцев метко заметил про их правительство, но справедливо и для наших олигархов - это клубок целующихся змей. Так что чума на оба ваши дома. Американские друзья и партнеры Путина хоть раз сделают для России полезное дело - разоблачат воровскую шайку российских олигархов. Только делают они это с изяществом слона в посудной лавке. Получилась игра - кто не успел, тот опоздал. Так что разоблачат они немногих , самых глупых и неповоротливых. А ВВП надо бы дать указания органам готовить камеры
    mikh-korsakov
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