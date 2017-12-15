Спущена на воду вторая индийская атомная подводная лодка

Как сообщил (спустя почти месяц после события) индийский журнал "India Today", 19 ноября 2017 года в обстановке секретности на индийском государственном судостроительном предприятии Ship Вuilding Centre (SBC) в Вишакхапатнаме был осуществлен спуск на воду второй индийской атомной подводной лодки национальной постройки, получившей название Arighat. Достройка корабля осуществляется в закрытом причальном комплексе-эллинге SBC. Планируется, что лодка войдет в строй индийского флота в 2020-2021 годах, пишет блог bmpd.Головная индийская атомная подводная лодка S 73 Arihant была начата строительством на SBC в 1998 году и спущена на воду 26 июля 2009 года. Физический пуск ядерного реактора на лодке был произведен 10 августа 2013 года, и лодка вышла на заводские ходовые испытания 15 декабря 2014 года. В августе 2016 года лодка Arihant была без огласки передана ВМС Индии, хотя фактически продолжает оставаться в стадии проведения испытаний.Вторая однотипная лодка Arighat была фактически начата строительством в 2009 году и официально заложена на SBC в июле 2011 года, спущена на воду теперь.Сообщается, что в настоящее время в начальной стадии строительства на SBC находятся две следующие атомные подводные лодки под условными обозначениями S4 и S4⃰ Согласно индийским источникам, лодка S4⃰ относится к модифицированному проекту, утвержденному в 2012 году, и будет иметь водоизмещение примерно на 1000 тонн больше и длину на 10 метров больше, чем Arihant, Arighat и S4 (надводное водоизмещение которых оценивается в 6000 тонн, а длина составляет 111,6 метров).Лодки, строящиеся по программе ATV, являются атомными подводными ракетоносцами. Первые три лодки типа Arihant в качестве главного вооружения должны штатно нести по четыре (ранее ошибочно утверждалось о 12) разработанных в Индии под руководством DRDO баллистические ракеты подводного старта К-15 Sagarika с дальностью стрельбы всего 700-750 км и оснащенные ядерным зарядом. Лодка S4⃰ получит дополнительный 10-метровый ракетный отсек с еще четырьмя ракетами К-15, что увеличит их количество на лодке до восьми. Первый практический запуск ракеты К-15 с лодки Arihant былосуществлен 31 марта 2016 года.