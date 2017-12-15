12:34 15 декабря

Спущена на воду вторая индийская атомная подводная лодка

Как сообщил (спустя почти месяц после события) индийский журнал "India Today", 19 ноября 2017 года в обстановке секретности на индийском государственном судостроительном предприятии Ship Вuilding Centre (SBC) в Вишакхапатнаме был осуществлен спуск на воду второй индийской атомной подводной лодки национальной постройки, получившей название Arighat. Достройка корабля осуществляется в закрытом причальном комплексе-эллинге SBC. Планируется, что лодка войдет в строй индийского флота в 2020-2021 годах, пишет блог bmpd.

Спущена на воду вторая индийская атомная подводная лодка

Один из немногих доступных в открытых источниках качественных снимков головной индийской атомной подводной лодки национальной постройки S 73 Arihant. Снимок сделан летом 2014 года в Вишакхапатнаме еще до выхода Arihant на заводские ходовые испытания

Головная индийская атомная подводная лодка S 73 Arihant была начата строительством на SBC в 1998 году и спущена на воду 26 июля 2009 года. Физический пуск ядерного реактора на лодке был произведен 10 августа 2013 года, и лодка вышла на заводские ходовые испытания 15 декабря 2014 года. В августе 2016 года лодка Arihant была без огласки передана ВМС Индии, хотя фактически продолжает оставаться в стадии проведения испытаний.


Вторая однотипная лодка Arighat была фактически начата строительством в 2009 году и официально заложена на SBC в июле 2011 года, спущена на воду теперь.

Сообщается, что в настоящее время в начальной стадии строительства на SBC находятся две следующие атомные подводные лодки под условными обозначениями S4 и S4⃰ Согласно индийским источникам, лодка S4⃰ относится к модифицированному проекту, утвержденному в 2012 году, и будет иметь водоизмещение примерно на 1000 тонн больше и длину на 10 метров больше, чем Arihant, Arighat и S4 (надводное водоизмещение которых оценивается в 6000 тонн, а длина составляет 111,6 метров).

Лодки, строящиеся по программе ATV, являются атомными подводными ракетоносцами. Первые три лодки типа Arihant в качестве главного вооружения должны штатно нести по четыре (ранее ошибочно утверждалось о 12) разработанных в Индии под руководством DRDO баллистические ракеты подводного старта К-15 Sagarika с дальностью стрельбы всего 700-750 км и оснащенные ядерным зарядом. Лодка S4⃰ получит дополнительный 10-метровый ракетный отсек с еще четырьмя ракетами К-15, что увеличит их количество на лодке до восьми. Первый практический запуск ракеты К-15 с лодки Arihant былосуществлен 31 марта 2016 года.

Использованы фотографии: NDTV
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Комментарии 11

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  1. Синий Мент Сегодня, 11:14
    Поздравления индусам!
    Синий Мент
    1. Джедай Сегодня, 11:17
      Дай-то Бог чтобы с индийскими атомными субмаринами ничего не приключилось...
      Джедай
      1. Владимир16 Сегодня, 11:27
        К-15 Sagarika с дальностью стрельбы всего 700-750 км

        Противник индусов понятен. Прибрежные страны в регионе.
        Нахрена вбухивать такие деньги в то, что не будет использовано никогда? Это утиль изначально. Как бы сами не подорвались к чертям собачим.
        Они не думали на слонах ядерный заряд доставлять до противника?
        Владимир16
        1. Alexey RA Сегодня, 11:35
          Цитата: Владимир16
          Нахрена вбухивать такие деньги в то, что не будет использовано никогда?

          Именно для того, чтобы не использовать это никогда. Чтобы у соседа Индии не было нехороших мыслей о том, что а ведь можно, наверное, вывести из строя все индийские ядерные силы одним ударом.
          К тому же, тренироваться лучше на кошках - практика постройки, подготовки экипажей и эксплуатации атомных ПЛ с ОТР пригодится индийцам для их будущих РПКСН.
          Alexey RA
          1. Владимир16 Сегодня, 11:39
            Ага, вечно тренирующиеся.... Тогда им нужен тренажер и имитатор. wink
            Владимир16
    2. Chertt Сегодня, 11:27
      Хотя и силовую установку, и топливо к ней производят в самой Индии, на предприятиях ДАЭ около города Майсур. Насколько Индийцы самостоятельны в этих разработках
      Chertt
  2. Астория Сегодня, 11:23
    С одной стороны дорогу осилит идущий, с другой к тому моменту когда научатся строить апл уже звезда смерти в серию пойдет.
    Астория
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:26
    Сильно напоминает Азуху,по обводам..
    Никто не находит?
    Сибирский цирюльник
    1. annodomene Сегодня, 11:56
      Не по всем обводам, а по форме ОР - прямо 667 со всеми буквами проект. По общему виду - проектировалась и строилась по принципу: "С миру по нитке, голому веревка". В любом случае - коллегам-подводникам удачи, кол-во погружений=кол-ву всплытий. drinks
      annodomene
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:16
        Вы абсолютно правы) спасибо,что исправили мою неточность
        good
        Сибирский цирюльник
  4. Berkut24 Сегодня, 11:50
    Догнали наши 60-е годы.
    Berkut24
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