Bloomberg объяснил, почему не было выполнено обещание о нерасширении НАТО

Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так,

После объединения Германии в 1990 году западные лидеры действительно обещали Москве не расширять НАТО на восток, однако с распадом СССР «не увидели в этом смысла», пишет обозреватель издания Bloomberg.Именно этим и объясняется «непокорная геополитическая позиция» России по отношению к Западу, однако в ближайшие годы Москве вряд ли удастся что-либо изменить, считает автор.«Представители НАТО заявляют, что история о гарантиях нерасширения альянса якобы является "мифом", однако специалисты Университета Джорджа Вашингтона, проанализировав многочисленные рассекреченные в последние годы документы, пришли к выводу, что высокопоставленные чиновники из США, объединившейся на тот момент Германии и Великобритании действительно гарантировали советскому лидеру Михаилу Горбачеву и министру иностранных дел Эдуарду Шеварднадзе, что НАТО не будет приближаться к российским границам. Из документов следует, что западные политики имели в виду и страны Восточной Европы», – говорится в статье, которую пересказывает газета Взгляд Ни одно из данных Западом обещаний по поводу нерасширения НАТО так и не вылилось в конкретные соглашения: «с Советским Союзом говорили как победитель с проигравшим и не слишком заботились о выполнении обещаний и гарантий», признает обозреватель. Вашингтон не видел смысла держать свое слово, так как «власть советских лидеров практически таяла на глазах».«Так что позже, когда СССР окончательно развалился, а страны Восточной Европы захотели защиты победителей холодной войны, смысла не принимать их в НАТО тоже никто не увидел», – пишет он.Владимир Путин, «конечно же, внимательно изучил советские документы 1990-1991 годов» и даже их цитировал. Теперь российский лидер «хочет общаться с Западом так же, как тот общался с СССР в ту пору», а «западных собеседников такой подход раздражает», отмечает автор.Нынешняя позиция российского президента по отношению к Западу зиждется на «всеобъемлющем цинизме и недоверии». Более того, маловероятно, что любой преемник Путина забудет историю о нарушенном обещании – уж слишком крепко она въелась в «ДНК российских властей», заключает издание.Напомним, Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил, что Михаил Горбачев допустил ошибку, когда не потребовал на бумаге зафиксировать обещание НАТО не расширяться на восток.сказал президент РФ.