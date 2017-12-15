12:31 15 декабря

Bloomberg объяснил, почему не было выполнено обещание о нерасширении НАТО

После объединения Германии в 1990 году западные лидеры действительно обещали Москве не расширять НАТО на восток, однако с распадом СССР «не увидели в этом смысла», пишет обозреватель издания Bloomberg.



Именно этим и объясняется «непокорная геополитическая позиция» России по отношению к Западу, однако в ближайшие годы Москве вряд ли удастся что-либо изменить, считает автор.


«Представители НАТО заявляют, что история о гарантиях нерасширения альянса якобы является "мифом", однако специалисты Университета Джорджа Вашингтона, проанализировав многочисленные рассекреченные в последние годы документы, пришли к выводу, что высокопоставленные чиновники из США, объединившейся на тот момент Германии и Великобритании действительно гарантировали советскому лидеру Михаилу Горбачеву и министру иностранных дел Эдуарду Шеварднадзе, что НАТО не будет приближаться к российским границам. Из документов следует, что западные политики имели в виду и страны Восточной Европы», – говорится в статье, которую пересказывает газета Взгляд.

Ни одно из данных Западом обещаний по поводу нерасширения НАТО так и не вылилось в конкретные соглашения: «с Советским Союзом говорили как победитель с проигравшим и не слишком заботились о выполнении обещаний и гарантий», признает обозреватель. Вашингтон не видел смысла держать свое слово, так как «власть советских лидеров практически таяла на глазах».

«Так что позже, когда СССР окончательно развалился, а страны Восточной Европы захотели защиты победителей холодной войны, смысла не принимать их в НАТО тоже никто не увидел», – пишет он.

Владимир Путин, «конечно же, внимательно изучил советские документы 1990-1991 годов» и даже их цитировал. Теперь российский лидер «хочет общаться с Западом так же, как тот общался с СССР в ту пору», а «западных собеседников такой подход раздражает», отмечает автор.

Нынешняя позиция российского президента по отношению к Западу зиждется на «всеобъемлющем цинизме и недоверии». Более того, маловероятно, что любой преемник Путина забудет историю о нарушенном обещании – уж слишком крепко она въелась в «ДНК российских властей», заключает издание.

Напомним, Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил, что Михаил Горбачев допустил ошибку, когда не потребовал на бумаге зафиксировать обещание НАТО не расширяться на восток.

Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так,
сказал президент РФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Sergey53 Сегодня, 12:25
    А днями ранее писали что Горбачёв был в курсе продвижения НАТО на восток.Или?
    Sergey53
  2. 210окв Сегодня, 12:25
    Меченого пора на осине вздернуть..Спрятался в Германии..там наверное и сдохнет.
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 12:30
      Даже если этот леопёрд пятнистый нырнёт на 2 метра под землю - его "косяков" это уже не исправит. Но всё равно как и многие желаю ему недолго жить. negative
      Джедай
  3. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:27
    "победитель"-" побежденный"-совсем нюх потеряли цивилизованные гниды,всегда говорил что такое происходит,потому что мы СЛИШКОМ гуманно всегда обходились со своим разбитыми врагами,а было продолжать всегда бить,до тех пор,пока у этих гаденышей не будет паралич приключаться только от мысли взять в руки оружие против нашей страны hi
    Ратник с пулеметом
  4. Фрол 7525 Сегодня, 12:27
    " однако с распадом СССР «не увидели в этом смысла»,"
    Да правильно,какой смысл сдерживать обещания слабому,которые сильному давались?
    Фрол 7525
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