15:11 15 декабря

СМИ: Американский бронежилет больше не спасет от российской пули

Американские СМИ отмечают высокий уровень развития российского снайперского оружия. По мнению военных экспертов, сейчас в России используются три снайперские системы, представляющие серьезную опасность для американских солдат, которых уже не спасут бронежилеты.

The National Interest пишет, что в США удалось создать бронежилеты, которые выдерживают попадание из снайперских винтовок Драгунова и СВ-98, использующих боеприпас 7,62х54 мм. Но для российской армии разработана крупнокалиберная винтовка СВДК, предназначенная для поражения противника даже в тяжелом бронежилете.

СМИ: Американский бронежилет больше не спасет от российской пули



Это оружие создано на основе охотничьего карабина "Тигр-9" под патрон 9.3x64 мм. Кстати, подобные боеприпасы изначально использовались для охоты на крупных африканских животных, в том числе слонов.

Имея относительно небольшой вес (6,5 килограмм), СВДК способна пробить бронежилет с дистанции 600 метров. При этом у НАТО нет сопоставимых с СВДК снайперских систем.

Также американское издание отмечает приобретающую в последнее время популярность российскую снайперскую винтовку Orsis T-5000 под боеприпасы .338 Lapua. Кроме того, сообщается о разработке концерном "Калашников" на базе СВ-98 винтовок СВ-338 под тот же патрон. The National Interest подчеркивает, что новое оружие позволяет российским снайперам пробивать бронежилеты с большой дистанции.

Американские бронежилеты не смогут защитить солдат армии США и от крупнокалиберных российских винтовок АСВК и АСВК-М, использующих боеприпас 12,7x108 мм. В публикации отмечается, что у НАТО имеются аналоги модернизированной АСВК, но российская винтовка все же выгодно отличается от них благодаря своей легкости и компактности, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
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Комментарии 42

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  1. новичок Сегодня, 12:32
    глупость какая то в последнем абзаце. как вообще возможно, сохранить жизнь бронежилетом от пули 12,7?
    новичок
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:36
      Цитата: новичок
      глупость какая то в последнем абзаце. как вообще возможно, сохранить жизнь бронежилетом от пули 12,7?

      1 класс. Должен защищать от пули пистолета Стечкина (АПС) 9х18 мм со стальным сердечником (Пст). Скорость пули 345 м/с, дистанция 5 метров.
      2 класс. Пистолет «Вектор» (СР-1), патрон 9х21 мм, свинцовая пуля со скоростью 400 м/с, дистанция 5 метров.
      3 класс. Бронежилет этого класса должен защитить от пули пистолета Ярыгина 9х19 мм со стальным термоупрочненным сердечником. Скорость пули 455 м/с, дистанция 5 метров.
      4 класс. Должен обеспечивать защиту от выстрела из АК-74, патрон 5,45х39 мм, пуля со стальным термоупрочненным сердечником, скорость пули 895 м/с, дистанция 10 метров. А также от выстрела из АКМ, патрон 7,62х39 мм, пуля со стальным термоупрочненным сердечником, скорость 720 м/с, дистанция 10 метров.
      5 класс. Винтовка СВД, патрон 7,62х54 мм, пуля со стальным термоупрочненным сердечником, скорость 830 м/с, дистанция 10 м.
      6 класс. Бронежилеты этого класса должны выдерживать выстрел винтовки ОСВ-96 или В-94 калибра 12,7 мм. Патрон 12,7х108 мм, пуля со стальным термоупрочненным сердечником. Скорость 830 м/с, дистанция 50 метров.
      Дедкастарый
      1. новичок Сегодня, 12:43
        согласен. эту теорию я знаю. а вот практика, понимаете я видел “воздействие“ пули 12,7. я не думаю, что есть бронежилет, подчёркиваю функциональный для солдата, а что то вроде “костюма“ сапёра. так же знаю практику, когда 7.62 с “берут“ бронники пятого класса, со внушительных дистанций.
        новичок
        1. Дедкастарый Сегодня, 12:46
          Цитата: новичок
          знаю практику, когда 7.62 с “берут“ бронники пятого класса, со внушительных дистанций.

          мы с вами не знаем,о каких жилетках речь идёт,но согласен,после 12,7-жить наверное уже не хочется...
          Дедкастарый
          1. Shurik70 Сегодня, 13:13
            Полагаю, такой "костюм" возможен. Но у него между телом и бронёй должно быть большое пространство, и сам он должен немало весить. То есть это уже скафандр космической пехоты с экзоскелетом и сервоприводами. Таких ещё нет (если не считать фильм "Железный человек" :))) )
            А вообще мне больше боевой скафандр из фильма "Аватар" нравится. Или Буратинатор из книги "Новые эльфы" Мясоедова. По-моему, перспективные системы.
            Shurik70
      2. Trouble Сегодня, 13:35
        Цитата: Дедкастарый
        6 класс. Бронежилеты этого класса должны выдерживать выстрел винтовки ОСВ-96 или В-94 калибра 12,7 мм. Патрон 12,7х108 мм, пуля со стальным термоупрочненным сердечником. Скорость 830 м/с, дистанция 50 метров.

        Это чтож за броник должен быть, если пули 12.7 мм шьют 15-20 мм на ста метрах?
        Trouble
      3. Vlad.by Сегодня, 13:45
        после удара 12,7мм похоже, ребра из спины вылезут.
        И что толку, что сам бронежилет останется непробитым?
        Vlad.by
      4. tchoni Сегодня, 13:46
        Где вы взяли такую классификацию?
        tchoni
      5. Pivot Сегодня, 15:05
        О чем речь о граждане. При попадании 7.62 с 50 м ребра ломает если в броник или шею если в навороченный шлем. 12,7 на излёте отобьёт все внутренности и раненый скончается от Внутреннего кровоизлияния
        Pivot
    2. катана Сегодня, 12:38
      Цитата: новичок
      глупость какая то в последнем абзаце. как вообще возможно, сохранить жизнь бронежилетом от пули 12,7?

      Новичок ,вы ищете умные выводы из публикации такой помоечной американской газеты,как National Interest?
      катана
      1. новичок Сегодня, 12:48
        я ищу хотя бы какую логику в статье, исходя из своих знания и опыта.
        новичок
    3. Genry Сегодня, 12:39
      В ГОСТе есть 6-ой класс защиты от 12,7мм пули. Но это, похоже, на базе экзо-скелета.
      Genry
    4. Комментарий был удален.
    5. фигвам Сегодня, 12:41
      Цитата: новичок
      глупость какая то в последнем абзаце. как вообще возможно, сохранить жизнь бронежилетом от пули 12,7?

      Да кстати тоже об этом подумал. Тут уже надо разрабатывать какой то экзоскелет с системой поглощения, компенсации и отведения ударных давлений.
      фигвам
      1. Vlad.by Сегодня, 13:47
        такой экзоскелет танком называется.
        Vlad.by
    6. vkl.47 Сегодня, 13:26
      Да просто выклянчивают деньги из конгресса вот и всё.Им постоянно "грозит опасность"
      vkl.47
  2. Дедкастарый Сегодня, 12:33
    СМИ: Американский бронежилет больше не спасет от российской пули
    проверили? "доки" в студию! желаю видео! yes
    Дедкастарый
  3. pvv113 Сегодня, 12:33
    Вряд ли американские вояки даже в бронежилетах сунутся под российские пули
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 12:38
      Бредятина какая-то. А у кого есть броники от пуль патронов 9.3x64 мм, 8.6х70 мм и 12.7х108 мм? Или я что-то пропустил? request
      Джедай
      1. Sergey53 Сегодня, 12:49
        Не пропустил, ни у кого нет.
        Sergey53
      2. КОТ БАЮН Сегодня, 13:48
        Доброго дня, Макс hi .
        Бредятина какая-то.

        Категорически соглашусь....
        КОТ БАЮН
        1. Джедай Сегодня, 14:04
          Вася, добрый день! hi Достаточно посмотреть на первоисточник - The National Interest, чтобы понять что писал либо дилетант, либо статья - заказ от разработчиков средств индивидуальной бронезащиты для выделения денег на разработку (проще говоря - "распил").
          Джедай
  4. Какой-то Компот Сегодня, 12:33
    Бронежилеты я так понимаю - имеются в виду кевларовые?
    Какой-то Компот
    1. CooL_SnipeR Сегодня, 12:49
      Чисто кевлавр это гражданские. Военные всегда имеют карманы для пластин. Кевлар может и задержит пистолетную пулю слабого калибра, но заброневое действие вам не понравится
      CooL_SnipeR
  5. Монос Сегодня, 12:43
    Американские бронежилеты не смогут защитить солдат армии США и от крупнокалиберных российских винтовок АСВК и АСВК-М, использующих боеприпас 12,7x108 мм.

    Они всерьёз хотят иметь бронежилет удерживающий 12,7x108 мм ? smile Хохлы уже придумали.
    Монос
    1. Джедай Сегодня, 12:47
      Витя, привет! hi Пулю этот скафандр может и сдержит (ой ли?), а от компрессионной травмы спасёт? lol Про подвижность бойца в такой "скорлупе" даже спрашивать не буду.
      Джедай
      1. Монос Сегодня, 13:04
        Здравствуй, Макс! hi
        Цитата: Джедай
        Пулю этот скафандр может и сдержит (ой ли?), а от компрессионной травмы спасёт?

        smile Картинку я для хохмы прилепил. Такой бронежилет можно только на экзоскелете сделать. И то не факт. Видел как дверку машины Трампа открывают?
        Монос
        1. Джедай Сегодня, 13:06
          Цитата: Монос
          Видел как дверку машины Трампа открывают?

          А як же ж! wink Да, без экзоскелета такую броню фиг утащишь, а ещё ведь и стрелять надо.
          Джедай
  6. pofigist_26_rus Сегодня, 12:46
    Меня больше интересуют вопросы: а в каком количестве у нас выпускаются подходящие боеприпасы? и сколько новых разработок применено в них?
    pofigist_26_rus
  7. коноправ Сегодня, 12:47
    Вообще то бронежилет зачем притащили ? Основной целью для снайперов является головная, размером 25 на 30 см. на всех дальностях. Ну, да,да, и конечно приборы наблюдения, прицелы, антенны, как без этого...
    коноправ
    1. JD1979 Сегодня, 13:39
      Цитата: коноправ
      Основной целью для снайперов является головная, размером 25 на 30 см. на всех дальностях.

      Ну да, ну да. Особенно на больших дистанциях. там бы в силуэт попасть бы 1-2 выстрелами. А для 12,7 практически фиолетово куда ты попадешь, ну если конечно не в кисть или край стопы, выживших практически нет. На "трубе" как то были ролики с попаданием - разрывы туловища пополам не редкость.
      JD1979
      1. коноправ Сегодня, 13:53
        А кроме ютуба вам больше неоткуда было узнать о стрельбе.....понятно.
        коноправ
    2. КОТ БАЮН Сегодня, 13:44
      Основной целью для снайперов является головная, размером 25 на 30 см. на всех дальностях.

      Прям таки и на всех? Уверены? winked
      КОТ БАЮН
      1. коноправ Сегодня, 13:54
        Опровергни......
        коноправ
    3. Genry Сегодня, 14:09
      Цитата: коноправ
      Вообще то бронежилет зачем притащили ? Основной целью для снайперов является головная, размером 25 на 30 см. на всех дальностях.

      Вообще-то под понятием бронежилет понимается и шлем того-же класса.
      Genry
      1. коноправ Сегодня, 14:19
        Шлем наверное цилиндрический , полностью закрывающий головную часть , снабженный ТНПО -170 или 350? Тогды чож, снайпер отползает.....
        коноправ
      2. PSih2097 Сегодня, 14:29
        Цитата: Genry
        Цитата: коноправ
        Вообще то бронежилет зачем притащили ? Основной целью для снайперов является головная, размером 25 на 30 см. на всех дальностях.

        Вообще-то под понятием бронежилет понимается и шлем того-же класса.

        да даже комитетский титановый "Алтын" имеет 2й класс, где вы видели 3 - 6 классы, если третий будет весить в районе 3,5 - 4 кг,
        хотя информация об экспериментальном стальном шлеме 3 класса БШ-1 разработки НИИ Стали, а также о штурмовом шлеме аж целого 5 класса БШК-5 («Вулкан-5») весом в районе 4,5 кг, который сконструировали в ЦВМ «Армоком».
        PSih2097
  8. Sergey53 Сегодня, 12:48
    Поэтому они и заявили , что принимают новый патрон с новой пулей? Которая пробивает.
    Sergey53
  9. Лена Петрова Сегодня, 13:07
    Если сидеть за океаном, то пули, конечно, не долетят, да. А если лезть к самым границам, то уж извините.
    Лена Петрова
  10. Genry Сегодня, 13:09
    Мутная статейка, нет ни конкретных параметров пл моделям бронежилетов, ни по оружию. Говорится о калибре, но не говорится о характеристиках пули.
    Патрон 9.3x64 мм ну никак не тянет на снайперский. Пуля медленная, с плохой настильностью и быстро теряющая энергию от дальности полёта. Но для охоты на крупного дикого зверя очень хорош.
    Патрон .338LM (8,6х69,2мм) оптимизирован для снайперского использования. Имеет минимальный вес, при высокой энергии и скорости пули. Но есть патроны получше, например 7,62х69 мм, с более настильной траекторией и меньшим замедлением пули (потерей энергии) на средней дистанции.
    Для российской армии, желательно, ввести новый пулемётный патрон(под ленту, с закраиной) типа 9х70 мм, с энергией в 2 раза больше чем у 7,62х54R, для станковых и турельных пулемётов. Этот недорогой патрон, позволит уверенно бороться с пехотой в бронежилетах 5-го класса на средних дистанциях и иметь достаточный боекомплект внутри бронетехники.
    Genry
    1. алекс-сп Сегодня, 13:19
      Так 9,3х64 (бреннеке) и разрабатывался как охотничий... и реальная эффективная дальность стрельбы им по всем документам - 300м, что никак не тянет на снайперские требования.
      алекс-сп
      1. Genry Сегодня, 13:37
        Так и я об этом...
        Genry
  11. КОТ БАЮН Сегодня, 13:47
    Какая то академическая статья... Понятно, что полосатые собаки бюджет себе "вытаптывают"... От 12,7 лучше броника чем что-нибудь бронированное же и на колесах нет. Да и то не факт...
    КОТ БАЮН
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