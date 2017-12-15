СМИ: Американский бронежилет больше не спасет от российской пули

Американские СМИ отмечают высокий уровень развития российского снайперского оружия. По мнению военных экспертов, сейчас в России используются три снайперские системы, представляющие серьезную опасность для американских солдат, которых уже не спасут бронежилеты.The National Interest пишет, что в США удалось создать бронежилеты, которые выдерживают попадание из снайперских винтовок Драгунова и СВ-98, использующих боеприпас 7,62х54 мм. Но для российской армии разработана крупнокалиберная винтовка СВДК, предназначенная для поражения противника даже в тяжелом бронежилете.Это оружие создано на основе охотничьего карабина "Тигр-9" под патрон 9.3x64 мм. Кстати, подобные боеприпасы изначально использовались для охоты на крупных африканских животных, в том числе слонов.Имея относительно небольшой вес (6,5 килограмм), СВДК способна пробить бронежилет с дистанции 600 метров. При этом у НАТО нет сопоставимых с СВДК снайперских систем.Также американское издание отмечает приобретающую в последнее время популярность российскую снайперскую винтовку Orsis T-5000 под боеприпасы .338 Lapua. Кроме того, сообщается о разработке концерном "Калашников" на базе СВ-98 винтовок СВ-338 под тот же патрон. The National Interest подчеркивает, что новое оружие позволяет российским снайперам пробивать бронежилеты с большой дистанции.Американские бронежилеты не смогут защитить солдат армии США и от крупнокалиберных российских винтовок АСВК и АСВК-М, использующих боеприпас 12,7x108 мм. В публикации отмечается, что у НАТО имеются аналоги модернизированной АСВК, но российская винтовка все же выгодно отличается от них благодаря своей легкости и компактности, передает РГ-Сила