Борцы с терроризмом скрестили автокран со 130-мм пушкой

В свое время при Саддаме вооруженные силы закупили большое количество оружия в КНР. В том числе такие вот орудия. 130-мм пушка Тип-59-1 является китайской версией советской М-46. Это орудие активно применялись армиями Ирака и Ирана во время войны между этими государствами в 80-е годы

Силы народного ополчения Ирака, сражавшиеся с террористами запрещенной в России группировки "ИГ"*, получили в свое распоряжение необычную колесную самоходку. Они взяли простой автомобильный кран и установили на него китайское 130-мм орудие Тип 59-1.В результате получилась артсистема, обладающая хорошей подвижностью и возможностью вести круговой обстрел.Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, воюющие против боевиков добровольческие формирования традиционно испытывают дефицит в военной технике. Поэтому они активно занимаются восстановлением того, что осталось от старой армии Саддама Хусейна.- отметил ЛяминДанная артсистема использовалась в армиях противостоящих друг другу государств, прежде всего из-за хорошей дальнобойности: до 27,5 км осколочно-фугасными и до 42 км активно-реактивными снарядами.В отличие от советской М-46, китайский вариант получился более облегченным - 6,3 тонны вместо 7,7 тонны. Скорострельность доходит до 6-7 выстрелов в минуту. Расчет - 8 человек. Учитывая вовлеченность Ирана в события, происходящие на территории соседнего Ирака, неудивительно, что боеприпасы для Тип 59-1 местным ополченцам поставляли с оборонных предприятий Исламской Республики. По имеющимся данным, для 130-мм пушек иранский ВПК выпускает осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и снаряды с повышенной дальностью стрельбы.