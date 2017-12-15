15:18 15 декабря

Борцы с терроризмом скрестили автокран со 130-мм пушкой

Силы народного ополчения Ирака, сражавшиеся с террористами запрещенной в России группировки "ИГ"*, получили в свое распоряжение необычную колесную самоходку. Они взяли простой автомобильный кран и установили на него китайское 130-мм орудие Тип 59-1.

Борцы с терроризмом скрестили автокран со 130-мм пушкой


В результате получилась артсистема, обладающая хорошей подвижностью и возможностью вести круговой обстрел.


Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, воюющие против боевиков добровольческие формирования традиционно испытывают дефицит в военной технике. Поэтому они активно занимаются восстановлением того, что осталось от старой армии Саддама Хусейна.

В свое время при Саддаме вооруженные силы закупили большое количество оружия в КНР. В том числе такие вот орудия. 130-мм пушка Тип-59-1 является китайской версией советской М-46. Это орудие активно применялись армиями Ирака и Ирана во время войны между этими государствами в 80-е годы
- отметил Лямин

Данная артсистема использовалась в армиях противостоящих друг другу государств, прежде всего из-за хорошей дальнобойности: до 27,5 км осколочно-фугасными и до 42 км активно-реактивными снарядами.

В отличие от советской М-46, китайский вариант получился более облегченным - 6,3 тонны вместо 7,7 тонны. Скорострельность доходит до 6-7 выстрелов в минуту. Расчет - 8 человек. Учитывая вовлеченность Ирана в события, происходящие на территории соседнего Ирака, неудивительно, что боеприпасы для Тип 59-1 местным ополченцам поставляли с оборонных предприятий Исламской Республики. По имеющимся данным, для 130-мм пушек иранский ВПК выпускает осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и снаряды с повышенной дальностью стрельбы.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 8

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  1. Sergey53 Сегодня, 12:46
    Обратитесь к специалистам из незалежной, они научат вас как скрестить ужа и кролика. Они над этим поднаторели.
    Sergey53
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:48
      Они взяли простой автомобильный кран и установили на него китайское 130-мм орудие Тип 59-1.
      вот блин...а если б наши подарили им корабельную АК-130??? да пару АК-630?? эти забабахали бы сухопутный эсминец!belay laughing
      Дедкастарый
      1. Shurik70 Сегодня, 12:53
        Любопытная система.
        И ведь автокран должен иметь для устойчивости выдвижные упоры против опрокидывания. Так что действительно, круговой обстрел. Наведение наверняка вручную.
        Shurik70
  2. assa67 Сегодня, 12:47
    голь на выдумки хитра...а не плохой гантрак получился
    assa67
  3. Zubr Сегодня, 13:10
    Всё гениальное просто.. laughing интересно было бы посмотреть как расчёт управляется smile
    Zubr
  4. Tyulen Сегодня, 13:23
    Вангую что скоро волосатым пельменем накроется поворотный механизм.
    Tyulen
  5. Incvizitor Сегодня, 13:23
    Вспомнилось как итальянцы во 2ю мировую не имея нормальной танковой базы (типа немецких тигров) пушки на грузовики лепили laughing
    Incvizitor
  6. san4es Сегодня, 13:54
    Борцы с терроризмом скрестили автокран со 130-мм пушкой

    ...А те , из бульдозера, миномёт зафигачили

    san4es
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