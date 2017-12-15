Евросоюз выставил стену из пошлин для Украины
Официальный представитель Международного валютного фонда Уильям Мюррей сообщил прессе о том, что в МВФ пока не планируют отправлять в Киеве миссию фонда. Речь идёт о миссии МВФ, после посещения столицы Украины которой в фонде бы приняли окончательное решение по выделению этой стране четвёртого кредитного транша.
Из заявления Мюррея:
Ранее в Киеве заявляли, что все нюансы выделения Украине нового кредитного транша по линии МВФ должны быть согласованы до конца текущего года. Теперь и.о. Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что миссию ожидают в январе 2018-го.
Смолий:
На этом фоне сообщается о проблемах, которые возникли у «евроассоциированной» Украины по отправке ряда товаров в страны ЕС в связи с повышением ввозной пошлины.
Так, украинская компания «Метинвест» полностью прекратила поставки горячекатаных рулонов стали в Евросоюз после введения пошлины в размере 60,5 евро за тонну. Об этом сообщает издание UAProm. В «Метинвесте» заявили, что Украина ищет альтернативу европейским рынкам - в Северной Африке, а также ведёт переговоры с Турцией и Пакистаном.
Из заявления Мюррея:
У нас пока не запланировано отправки миссии в Киев. На данный момент мы с Украиной не обсудили все вопрос, связанные с пересмотром.
Ранее в Киеве заявляли, что все нюансы выделения Украине нового кредитного транша по линии МВФ должны быть согласованы до конца текущего года. Теперь и.о. Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что миссию ожидают в январе 2018-го.
Смолий:
Вероятно, средства нам выделят во втором квартале следующего года.
На этом фоне сообщается о проблемах, которые возникли у «евроассоциированной» Украины по отправке ряда товаров в страны ЕС в связи с повышением ввозной пошлины.
Так, украинская компания «Метинвест» полностью прекратила поставки горячекатаных рулонов стали в Евросоюз после введения пошлины в размере 60,5 евро за тонну. Об этом сообщает издание UAProm. В «Метинвесте» заявили, что Украина ищет альтернативу европейским рынкам - в Северной Африке, а также ведёт переговоры с Турцией и Пакистаном.
Использованы фотографии: Твиттер
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