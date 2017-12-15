15:10 15 декабря

Евросоюз выставил стену из пошлин для Украины

Официальный представитель Международного валютного фонда Уильям Мюррей сообщил прессе о том, что в МВФ пока не планируют отправлять в Киеве миссию фонда. Речь идёт о миссии МВФ, после посещения столицы Украины которой в фонде бы приняли окончательное решение по выделению этой стране четвёртого кредитного транша.

Из заявления Мюррея:
У нас пока не запланировано отправки миссии в Киев. На данный момент мы с Украиной не обсудили все вопрос, связанные с пересмотром.


Ранее в Киеве заявляли, что все нюансы выделения Украине нового кредитного транша по линии МВФ должны быть согласованы до конца текущего года. Теперь и.о. Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что миссию ожидают в январе 2018-го.


Смолий:
Вероятно, средства нам выделят во втором квартале следующего года.


На этом фоне сообщается о проблемах, которые возникли у «евроассоциированной» Украины по отправке ряда товаров в страны ЕС в связи с повышением ввозной пошлины.

Евросоюз выставил стену из пошлин для Украины


Так, украинская компания «Метинвест» полностью прекратила поставки горячекатаных рулонов стали в Евросоюз после введения пошлины в размере 60,5 евро за тонну. Об этом сообщает издание UAProm. В «Метинвесте» заявили, что Украина ищет альтернативу европейским рынкам - в Северной Африке, а также ведёт переговоры с Турцией и Пакистаном.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 18

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  1. татарин 174 Сегодня, 12:43
    А в Россию по какой цене продавали бы сейчас, если бы не майдан???
    татарин 174
    1. Джедай Сегодня, 12:45
      Не наступайте скакуасам на любимый мозоль. lol
      Джедай
      1. Shurik70 Сегодня, 12:49
        А ведь даже если прямо сейчас Порошенко с комарильей расстрелять, имущество национализировать (что на тер. Украины, то, что за границей, понятно, украинцам не видать) - то ведь в экономике НИЧЕГО не изменится. Скакуны как желали халявы, так и останутся. Работящие давно за бугром работают, деньги родне шлют. Или на Донбасе скакунов отстреливают.
        Shurik70
        1. Джедай Сегодня, 12:51
          Ваша правда. Тут только как в ситуации с прогоревшими банками - "внешнее управление", да и то не факт что поможет.
          Джедай
      2. volodya Сегодня, 12:55
        Цитата: Джедай
        Не наступайте скакуасам на любимый мозоль. lol

        Ну сейчас наверное Петя запьет!
        volodya
        1. Джедай Сегодня, 12:57
          Цитата: volodya
          Ну сейчас наверное Петя запьет!

          Нет, это его обычное состояние. wassat
          Джедай
        2. Masya Masya Сегодня, 13:02
          Цитата: volodya
          Ну сейчас наверное Петя запьет!

          Сомневаюсь, что он переставал... wink
          Masya Masya
    2. 210окв Сегодня, 12:50
      Они и сейчас продают..И наши коммерсанты покупают профтрубу у них дешевле чем скажем в Волгограде....Деньги не пахнут.
      Цитата: татарин 174
      А в Россию по какой цене продавали бы сейчас, если бы не майдан???
      210окв
      1. татарин 174 Сегодня, 13:02
        Ежели товар качественный и дешёвый в итоге то нужно покупать и правильно, что покупают.
        татарин 174
      2. Scoun Сегодня, 13:17
        Цитата: 210окв
        Они и сейчас продают..И наши коммерсанты покупают профтрубу у них дешевле чем скажем в Волгограде....Деньги не пахнут.

        Мне ещё до майдауна, прислали КП на крепёж, звоню и начинаю обсуждать пробную закупку, считаю по быстрому в уме расклады... и тут украинец мне говорит - и пошлины!
        Я говорю, точно! Блин киргизы в таможеннном, казахи а с вами таможня.
        На что он мне ответил - привыкайте а то привыкли.....
        Ну на это ответил - ищите, учитесь но не через нашу компанию.
        Scoun
  2. Фрол 7525 Сегодня, 12:43
    Ранее в Киеве заявляли, что все нюансы выделения Украине нового кредитного транша по линии МВФ должны быть согласованы до конца текущего года. Теперь и.о. Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что миссию ожидают в январе 2018-го.
    Смолий:
    Вероятно, средства нам выделят во втором квартале следующего года.
    Ничего не напоминает?Мы в 90-е................Слава Богу(не Путину,а Богу)у нас всё это в прошлом...
    Фрол 7525
  3. Sergey53 Сегодня, 12:44
    Да. Евродрузья чего-то перестарались. К ним с распростёртой душой, большими карманами, а воны во як. Цэ не гуманно.
    Sergey53
  4. solzh Сегодня, 12:44
    А зачем Европе продукция Украины, она им там не нужна, для Европы Украина это рынок сбыта своей дорогой и некачественной продукции.
    solzh
    1. Sergey53 Сегодня, 12:53
      Ну так на\в Украине этого никто не понимает. Мозги все на своём майдане проскакали.
      Sergey53
      1. Фрол 7525 Сегодня, 12:57
        Ну почему сразу некачественной?Я на "германце" ездить не отказался бы,да денег нет,на "корейце" приходится... hi
        Фрол 7525
  5. assa67 Сегодня, 12:54
    привыкли на халяву жить скакуны...а ведь еще и отдавать придется...
    Цитата: Фрол 7525
    должны быть согласованы до конца текущего года. Теперь и.о. Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что миссию ожидают в январе 2018-го.
    Смолий:
    Вероятно, средства нам выделят во втором квартале следующего года.

    не спешит гейропа в шевелюшками расставаться,начала наконец-то видеть по каким карманам бабло расходится
    assa67
  6. sgr291158 Сегодня, 13:48
    Неужели еще не поняли для чего это все америкосы замутили.
    sgr291158
  7. Zomanus Сегодня, 15:08
    Не, ребята хотели Европу, ребята Европу получили.
    На самом деле вот так вся Европа и живет, в торговых войнах.
    Оно конечно проще было все гнать в РФ, но звиняйте...
    Zomanus
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